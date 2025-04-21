«А не бахнуть ли мне челку?» Спросили стилистов, какую выбрать, чтобы потом не жалеть

«Челка-шторка особенно эффектно будет смотреться с волосами средней или высокой густоты. Для этой формы большое значение имеет, насколько грамотно парикмахер ее пострижет. От этого будет зависеть степень удобства ее носки. И для этой челки потребуются навыки в укладке на круглую расческу-брашинг. Челка-шторка не подойдет девушкам с близко посаженными глазами, так как она визуально еще больше сблизит их. Также не советую ее выбирать обладательницам тонких волос».