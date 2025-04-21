«А не бахнуть ли мне челку?» Спросили стилистов, какую выбрать, чтобы потом не жалеть

Как выбрать подходящую челку?
При выборе стиля челки учитывайте форму лица, толщину волос, размер лба и направление линии роста волос. Если вы не совсем уверены, что происходит с вашей линией роста волос, посоветуйтесь со стилистом.
«Для лиц овальной формы подойдет любой тип челки, ограничений нет. Овальное лицо считается идеальным для любых экспериментов с прическами.
Обладателям треугольной формы лица, особенно с мелкими чертами, я рекомендую обратить внимание на различные варианты коротких челок.
Для тех, у кого круглое или квадратное лицо, отлично подойдет диагональная челка или челка очень короткой дугообразной формы.
Людям с удлиненной формой лица рекомендую выбирать прямые густые челки до уровня бровей или чуть ниже. Такие челки создают акцент на линии глаз и визуально расширяют верхние скулы.
Для прямоугольных и ромбовидных лиц лучше всего подходят челки с комбинацией коротких и длинных слоев, включая косые и двойные варианты».
Кому челка не подойдет?
«Людям с выраженной нижней частью лица следует избегать густых челок, которые могут усиливать эту черту внешности. Также густая челка не рекомендуется тем, у кого маленькие или глубоко посаженные глаза».
«Девушкам с тонкими прямыми волосами и с высоким лбом лучше избегать челки, так как процесс ее укладки будет занимать много времени, и объем она не будет держать. Если все же хочется, то советую отстричь челку в удлиненной форме не выше кончика носа».
Как правильно мыть, сушить и укладывать челку?
- Если челка касается лба, не используйте на нем питательные кремы и жирные тональные основы, так как челка быстро обретет несвежий вид.
- Для придания челке свежести используйте сухой шампунь.
- Мойте челку вместе со всей шевелюрой, используя шампунь для глубокой чистки дважды.
- Чтобы челка держала укладку весь день, обязательно сушите ее, пока она мокрая, задавая направление и форму. Важно не дать ей высохнуть, пока вы не достигли результата.
- При сушке избегайте слишком горячего воздуха от фена, чтобы не стимулировать выделение кожного жира.
- Регулярно подстригайте челку, чтобы она выглядела аккуратно.
Самые модные формы челки сейчас
Микрочелка
Бритт Лоуэр
Леди Гага
Эмма Стоун
Кара Делевинь
Кэти Перри
Clairo
Майли Сайрус
Поскольку это не челка-шторка, которую можно разделить на прямой пробор и зачесать набок, будьте готовы к тому, что вам придется поддерживать ее форму и длину. Рекомендуется делать стрижку микрочелки каждые три-четыре недели — в зависимости от скорости роста ваших волос.
«Микрочелка подойдет практически всем, но наиболее комплиментарно она будет выглядеть с удлиненной формой лица. Структура волос может быть любой, но есть небольшая оговорка: обладательницам совсем упругих кудрей с микрочелкой будет сложнее справиться.
Плюс микрочелки в том, что ее не придется как‑то специфически укладывать — при условии, что она грамотно подстрижена. Эта форма отлично смотрится как со стрижкой пикси, так и с длинными волосами, постриженными слоями. Короткая челка в стиле Одри Хепберн (или Эммы Стоун на „Золотом глобусе-2025“) сделает миловидные черты лица еще мягче. А если у вас выразительные глаза, то они станут еще более заметными, что придаст образу ощущение наивности».
«Микрочелка больше всего подойдет обладательницам острых черт лица. Ее прямая вариация наиболее выигрышно сочетается с ровными геометричными стрижками, например с ровным каре».
Челка-шторка
Софи Тэтчер
Памела Андерсон
Хейли Бибер
Сабрина Карпентер
Камила Кабельо
«Челка-шторка — самый универсальный и практичный вариант. Ее легко укладывать и носить, смотрится она женственно и романтично. Я бы рекомендовала ее, когда хочется немного смягчить образ, придать легкого объема и движения».
«Челка-шторка особенно эффектно будет смотреться с волосами средней или высокой густоты. Для этой формы большое значение имеет, насколько грамотно парикмахер ее пострижет. От этого будет зависеть степень удобства ее носки. И для этой челки потребуются навыки в укладке на круглую расческу-брашинг. Челка-шторка не подойдет девушкам с близко посаженными глазами, так как она визуально еще больше сблизит их. Также не советую ее выбирать обладательницам тонких волос».
Прямая челка
Тейлор Свифт
Кристен Риттер
Зои Дешанель
Каролин де Мегре
Джамила Джамил
«Отличная комбинация для плотной прямой челки — это густые прямые волосы, яркие черты лица, большие глаза, густые брови. Но надо быть готовой к тому, что каждое утро вам придется ее укладывать».
Стилист по волосам и основатель «Алгоритм Beauty Club»
«Прямая густая челка усиливает акцент на глаза, поэтому в образе важен баланс. С такой челкой макияж глаз должен быть мягким и растушеванным. А вот слишком яркая подводка, как у Тейлор Свифт на фото, дает ощущение глубоко и близко посаженных глаз».
Рваная челка
Тейлор Хилл
Дакота Джонсон
Эмма Чемберлен
Лейтон Мистер
«Рваная челка особенно подходит вытянутым прямоугольным лицам, так как она корректирует форму, превращая ее визуально в более сбалансированный овал».
«Длинная рваная челка — почти универсальный вариант. Ее можно носить прямой, а можно раскинуть на две стороны лба. Для укладки такой челки понадобиться расческа-брашинг среднего диаметра и спрей для объема корней».
«Рваная челка подходит для пористых, кудрявых, волнистых волос и для тех, кто любит небрежные образы. Мой самый любимый стайлинг для такой челки — это сухой шампунь-паста R & Co Badlands. Им легко поднять объем и моделировать форму челки, которая будет держаться целый день».
Челка, выложенная волной
Ким Кардашьян
Камилла Раза
Megan Thee Stallion
Это не совсем челка, а, скорее, прием ее стилизации или имитации. «Это крутая попытка интерпретации классики, где стиль укладок двадцатых годов перерабатывается как акцентный элемент, служащий скорее аксессуаром, нежели прической как таковой», — подтверждает Алексей Горбатюк. Такой эффектный трюк с укладкой волос или челки в завитки или волну был замечен у звезды сериала «Эмили в Париже» Камиллы Раза, певицы Megan Thee Stallion и Ким Кардашьян.
Плюс этой «челки» в том, что ее необязательно стричь. Вы можете взять прядь волос и выложить ее в форме завитка на лбу. Вам пригодится крем или гель для фиксации, чтобы сделать локон послушным и создать необходимую форму, и лак для волос, чтобы закрепить результат.