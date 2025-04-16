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Джинсы-баллоны, платья-бюстье, джортсы и клеши: 42 вещи из денима на весну и лето

Сегодня в 12:33
Весенне-летние коллекции-2025 — отрада для всех поклонников денима: в этом сезоне носить вещи из джинсовой ткани мы будем активно и практически со всем. Показываем самое красивое: необычные модели, джинсовые гибриды, вновь полюбившиеся деним-хиты нулевых и даже романтичный деним с узорами и вышивкой.

Джинсы-баллоны и джинсы-подковы

Самые популярные модели этой весны и грядущего лета — О-образные джинсы-баллоны (от balloon — «воздушный шарик») и подковы. По сути это классические джинсы-бананы с дополнительным объемом в области бедер и голеней. Укороченные баллоны отлично смотрятся с мюлями и туфлями на небольшом каблуке, а джинсы в пол можно носить с актуальными этой весной кроссовками на тонкой подошве, балетками или клогами.

1/6

JNBY, 29 900 р.

2/6

Nume, 6990 р.

3/6

United Colors of Benetton, 7999 р.

4/6

Chaika, 14 290 р.

5/6

2Mood, 15 980 р.

6/6

O’stin, 3999 р.

Джинсовые юбки и платья

Нехитрый способ разбавить свою коллекцию денима и подобрать альтернативу любимой паре джинсов. Юбки этой весной стремятся к длине миди и макси — мини отошли на второй план. Среди платьев у дизайнеров в почете как классические джинсовые платья-рубашки с акцентом на талии и широкой юбкой, так и почти что вечерние бюстье и платья-корсеты из денима. Последние будут выглядеть эффектно даже с минимумом аксессуаров.

1/5

Idol, 12 990 р.

2/5

Brusnika, 14 900 р.

3/5

Nume, 13 990 р.

4/5

Love Republic, 6999 р.

5/5

You Wanna, 19 950 р.

Скинни-джинсы

Ключевой фасон джинсов поздних нулевых и десятых — скинни — вновь с нами. За 15 лет модель эволюционировала — теперь влезать с узкую пару с мылом и прочими ухищрениями не придется. Скинни-2025 выглядят как гибрид зауженных джинсов и классических прямых моделей — в меру обтягивающие, но без лишнего дискомфорта и невозможности согнуть колени.

Носить с оглядкой на все те же десятые и любимые образы Алексы Чанг и Кейт Мосс — со свободной блузкой с рюшами (бохо снова в моде), балетками (хитом сезона) и свободным тренчем. В общем, если у вас сохранился гардероб 15-летней давности, вам крупно повезло.

1/5

Mango, 4999 р.

2/5

Re/Done, 29 400 р.

3/5

Gate 31, 11 990 р.

4/5

Lime, 5599 р.

5/5

12 Storeez, 16 000 р.

Цветной деним и принты

Классика весенне-летнего сезона — пастельный, конфетный и белый деним. Хиты-2025 — джинсы нежно-розового и сливового цветов, модели в оттенке сливочного масла, а также все виды легкомысленных принтов и аккуратная ретровышивка. Не теряет актуальности и анималистичный принт, правда, в новом сезоне леопарда потеснила зебра, корова и прочие травоядные, а заодно питон и имитация рыбьей чешуи (вспоминаем мермейдкор). В общем, те самые акцентные джинсы, которые не будут смотреться скучно с простой футболкой и кедами.

1/6

Befree, 3999 р.

2/6

Asia st 71, 17 500 р.

3/6

Lime, 5999 р.

4/6

Idol, 9990 р.

5/6

Studio 29, 8000 р.

6/6

Finn Flare x Walk of Shame, 5999 р.

Джинсы клеш

Расклешенные модели тоже переживают новую волну популярности — во многом на фоне возросшего интереса к стилю бохо и образам в духе 70-х. Кроме классических клешей в пол актуальны укороченные модели, которые хорошо смотрятся с обувью на небольшом каблуке или простыми сланцами и белой рубашкой.

Длинные клеши сочетаем с ковбойскими куртками с бахромой, клогами или лоферами и шелковыми топами, будто бы сделанными из шейных платков, — все по заветам бохо-шика.

1/5

Basic Pleasure Mode, 10 194 р.

2/5

Mango, 4799 р.

3/5

Vanessa Bruno, 25 600 р.

4/5

Love Republic, 5599 р.

5/5

Gate 31, 13 890 р.

Бермуды и джортсы

Бермуды превратились в самую актуальную модель шортов еще прошлым летом. В новом сезоне — без серьезных перемен: носим свободные модели длиной ровно по колено и ниже. Родственный и даже более интересный вариант — джортсы, гибрид удлиненных шортов и юбки: брючины у такой модели очень широкие, а талия спущенная. Такой деним хорошо смотрится с кроп-топами и романтичными блузами с рюшами или со строгим жакетом из костюмной ткани.

1/5

Befree, 2999 р.

2/5

Loulou Studio, 18 130 р.

3/5

2Mood, 11 980 р.

4/5

Lime, 6999 р.

5/5

Boss Orange, 13 450 р.

Широкие джинсы и трубы

Широкие свободные джинсы макси-длины окончательно вытеснили миллениальские мом-джинсы. Зумеры не заморачиваются с подгонкой вещи по фигуре или укорачиванием брючин. Даже если вы родились раньше 1997 года, предлагаем брать пример с младшего поколения и носить комфортный деним свободного кроя. Сейчас это самая популярная модель, а в магазинах можно найти как широкие джинсы классического голубого и черного оттенков, так и селвидж-модели или варианты с затейливым декором.

1/5

Lime, 5999 р.

2/5

Shu, 8990 р.

3/5

Minga London, 12 490 р.

4/5

Idol, 18 990 р.

5/5

Red September, 23 000 р.

Жакеты и куртки из денима

Казалось бы, джинсовка — база вне времени. Но этой весной джинсовые куртки еще и заметный тренд. Правда, от классики в них сохранилось немного: в новом сезоне из денима делают строгие деловые жакеты, ветровочные модели с завязками на талии и даже изящные блейзеры в духе old money. Ну и рабочие куртки, конечно, куда же без них. Вариантов сочетаний джинсового верха — масса: от полупрозрачных юбок и туфель на микрокаблуке до широких брюк и балеток в сеточку. Сочетание джинсового верха и низа тоже более чем уместно. Сегодня это комбо (его называют «канадский смокинг») ассоциируется не с ковбоями, а с весенними показами Simone Rocha и модными луками Беллы Хадид.

1/5

Befree, 4299 р.

2/5

Lime, 8999 р.

3/5

Carhartt WIP, 24 990 р.

4/5

Brusnika, 14 700 р.

5/5

Nume, 10 990 р.

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