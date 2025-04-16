Джинсы-баллоны, платья-бюстье, джортсы и клеши: 42 вещи из денима на весну и лето

Джинсы-баллоны и джинсы-подковы
Самые популярные модели этой весны и грядущего лета — О-образные джинсы-баллоны (от balloon — «воздушный шарик») и подковы. По сути это классические джинсы-бананы с дополнительным объемом в области бедер и голеней. Укороченные баллоны отлично смотрятся с мюлями и туфлями на небольшом каблуке, а джинсы в пол можно носить с актуальными этой весной кроссовками на тонкой подошве, балетками или клогами.
Джинсовые юбки и платья
Нехитрый способ разбавить свою коллекцию денима и подобрать альтернативу любимой паре джинсов. Юбки этой весной стремятся к длине миди и макси — мини отошли на второй план. Среди платьев у дизайнеров в почете как классические джинсовые платья-рубашки с акцентом на талии и широкой юбкой, так и почти что вечерние бюстье и платья-корсеты из денима. Последние будут выглядеть эффектно даже с минимумом аксессуаров.
Скинни-джинсы
Ключевой фасон джинсов поздних нулевых и десятых — скинни — вновь с нами. За 15 лет модель эволюционировала — теперь влезать с узкую пару с мылом и прочими ухищрениями не придется. Скинни-2025 выглядят как гибрид зауженных джинсов и классических прямых моделей — в меру обтягивающие, но без лишнего дискомфорта и невозможности согнуть колени.
Носить с оглядкой на все те же десятые и любимые образы Алексы Чанг и Кейт Мосс — со свободной блузкой с рюшами (бохо снова в моде), балетками (хитом сезона) и свободным тренчем. В общем, если у вас сохранился гардероб 15-летней давности, вам крупно повезло.
Цветной деним и принты
Классика весенне-летнего сезона — пастельный, конфетный и белый деним. Хиты-2025 — джинсы нежно-розового и сливового цветов, модели в оттенке сливочного масла, а также все виды легкомысленных принтов и аккуратная ретровышивка. Не теряет актуальности и анималистичный принт, правда, в новом сезоне леопарда потеснила зебра, корова и прочие травоядные, а заодно питон и имитация рыбьей чешуи (вспоминаем мермейдкор). В общем, те самые акцентные джинсы, которые не будут смотреться скучно с простой футболкой и кедами.
Джинсы клеш
Расклешенные модели тоже переживают новую волну популярности — во многом на фоне возросшего интереса к стилю бохо и образам в духе 70-х. Кроме классических клешей в пол актуальны укороченные модели, которые хорошо смотрятся с обувью на небольшом каблуке или простыми сланцами и белой рубашкой.
Длинные клеши сочетаем с ковбойскими куртками с бахромой, клогами или лоферами и шелковыми топами, будто бы сделанными из шейных платков, — все по заветам бохо-шика.
Бермуды и джортсы
Бермуды превратились в самую актуальную модель шортов еще прошлым летом. В новом сезоне — без серьезных перемен: носим свободные модели длиной ровно по колено и ниже. Родственный и даже более интересный вариант — джортсы, гибрид удлиненных шортов и юбки: брючины у такой модели очень широкие, а талия спущенная. Такой деним хорошо смотрится с кроп-топами и романтичными блузами с рюшами или со строгим жакетом из костюмной ткани.
Широкие джинсы и трубы
Широкие свободные джинсы макси-длины окончательно вытеснили миллениальские мом-джинсы. Зумеры не заморачиваются с подгонкой вещи по фигуре или укорачиванием брючин. Даже если вы родились раньше 1997 года, предлагаем брать пример с младшего поколения и носить комфортный деним свободного кроя. Сейчас это самая популярная модель, а в магазинах можно найти как широкие джинсы классического голубого и черного оттенков, так и селвидж-модели или варианты с затейливым декором.
Жакеты и куртки из денима
Казалось бы, джинсовка — база вне времени. Но этой весной джинсовые куртки еще и заметный тренд. Правда, от классики в них сохранилось немного: в новом сезоне из денима делают строгие деловые жакеты, ветровочные модели с завязками на талии и даже изящные блейзеры в духе old money. Ну и рабочие куртки, конечно, куда же без них. Вариантов сочетаний джинсового верха — масса: от полупрозрачных юбок и туфель на микрокаблуке до широких брюк и балеток в сеточку. Сочетание джинсового верха и низа тоже более чем уместно. Сегодня это комбо (его называют «канадский смокинг») ассоциируется не с ковбоями, а с весенними показами Simone Rocha и модными луками Беллы Хадид.