Джинсы-баллоны, платья-бюстье, джортсы и клеши: 42 вещи из денима на весну и лето

Казалось бы, джинсовка — база вне времени. Но этой весной джинсовые куртки еще и заметный тренд. Правда, от классики в них сохранилось немного: в новом сезоне из денима делают строгие деловые жакеты, ветровочные модели с завязками на талии и даже изящные блейзеры в духе old money. Ну и рабочие куртки, конечно, куда же без них. Вариантов сочетаний джинсового верха — масса: от полупрозрачных юбок и туфель на микрокаблуке до широких брюк и балеток в сеточку. Сочетание джинсового верха и низа тоже более чем уместно. Сегодня это комбо (его называют «канадский смокинг») ассоциируется не с ковбоями, а с весенними показами Simone Rocha и модными луками Беллы Хадид.