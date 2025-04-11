Чтобы призывать солнце и танцевать как утенок: 33 вещи в модном цвете butter yellow

Если вы все еще не уверены, стоит ли использовать желтый цвет в гардеробе, можете добавить его в интерьер в виде флакона духов, банки косметики или подсвечника. Он вселяет чувство оптимизма, но не давит, представляя собой уникальный баланс приглушенности и теплоты. Если вам по душе обстановка, которая своим визуалом поднимает настроение и в то же время успокаивает, предметы интерьера и косметики в оттенке butter yellow — идеальный выбор для достижения этой цели.