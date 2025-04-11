Чтобы призывать солнце и танцевать как утенок: 33 вещи в модном цвете butter yellow

Butter yellow стал одним из главных цветовых трендов на подиумах весна-лето 2025, незаметно пробравшись в нашу жизнь из прошлого года. В свои коллекции его включили бренды Toteme, Chanel, Chloé, Alaïa, Nanushka, 3.1 Phillip Lim и Louis Vuitton.
Loewe
Chanel Haute Couture 2025
Chanel Haute Couture 2025
Chloe, весна-лето 2025
Chloe, весна-лето 2025
Chloe, весна-лето 2025
3.1 Phillip Lim, весна-лето 2025
3.1 Phillip Lim, весна-лето 2025
Louis Vuitton, весна-лето 2025
Желтый цвет ассоциируется с теплом и оптимизмом, что делает его естественным выбором для весны, а его пастельная вариация помогает совершить более плавный переход от холодного сезона к жаркому. Плюс, в отличие от ярко-желтой палитры, которая брызжет энергией, этот мягкий оттенок обладает заземляющим эффектом и создает ощущение спокойного счастья.
С точки зрения моды butter yellow достаточно хитро себя ведет: он выступает под видом яркого цвета, но ведет себя как нейтральный бежевый. За счет этого качества его легко сочетать с другими оттенками, как базовыми, так и экстравагантными.
Пять идей, как внедрить сливочно-желтый цвет в вашу жизнь
Сочетайте с голубым
Море и солнце — самые прямые ассоциации этого цветового дуэта, и воплотить его легко в виде голубых джинсов, которые точно найдутся у вас в гардеробе, и пастельно-желтой блузки или свитшота. Если в этой паре для вас слишком много цвета, замените голубой на соседа по прохладной палитре — серый.
Носите с черным
Черный цвет — способ сбалансировать градус позитива трендового оттенка. В зависимости от стилизации образ может смотреться либо строго и элегантно, либо очень дерзко. Попробуйте один из необычных приемов весеннего сезона — нарядная юбка или платье с олимпийкой или курткой из технологичных тканей.
Создайте монохромный образ
Для тех, кто любит смелый подход, предлагаем облачиться в butter yellow с ног до головы. Чтобы монохромный образ не получился скучным, поэкспериментируйте с текстурами или оттенками от лимонно-желтого до насыщенного цвета топленого масла.
В качестве акцентного цвета
Если вам интересен цвет, но вы пока не готовы к конкретному предмету одежды, начните с малого — аксессуара. Сумка, очки или платок освежат наряд, не перегружая его. Туфли сливочно-желтого оттенка могут стать альтернативой белой обуви и придать неожиданную теплоту всему образу.
Поставьте на полку ванной комнаты или спальни
Если вы все еще не уверены, стоит ли использовать желтый цвет в гардеробе, можете добавить его в интерьер в виде флакона духов, банки косметики или подсвечника. Он вселяет чувство оптимизма, но не давит, представляя собой уникальный баланс приглушенности и теплоты. Если вам по душе обстановка, которая своим визуалом поднимает настроение и в то же время успокаивает, предметы интерьера и косметики в оттенке butter yellow — идеальный выбор для достижения этой цели.