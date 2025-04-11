Красивые вещи

Чтобы призывать солнце и танцевать как утенок: 33 вещи в модном цвете butter yellow

Сегодня в 11:22
Встречайте модный цвет весны — butter yellow! Он поднимает настроение, олицетворяет собой тепло, комфорт и ностальгию, а еще легко встраивается в ваш гардероб. Назло погоде призываем солнце и предлагаем присоединиться — внедрить этот тренд в гардероб с помощью нашей подборки.

Butter yellow стал одним из главных цветовых трендов на подиумах весна-лето 2025, незаметно пробравшись в нашу жизнь из прошлого года. В свои коллекции его включили бренды Toteme, Chanel, Chloé, Alaïa, Nanushka, 3.1 Phillip Lim и Louis Vuitton.

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Loewe

© Victor Virgile/Getty Images
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Chanel Haute Couture 2025

© Stephane Cardinale — Corbis/Getty Images
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Chanel Haute Couture 2025

© Stephane Cardinale — Corbis/Getty Images
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Chloe, весна-лето 2025

© Peter White/Getty Images
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Chloe, весна-лето 2025

© Peter White/Getty Images
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Chloe, весна-лето 2025

© Peter White/Getty Images
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3.1 Phillip Lim, весна-лето 2025

© George Chinsee/Getty Images
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3.1 Phillip Lim, весна-лето 2025

© George Chinsee/Getty Images
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Louis Vuitton, весна-лето 2025

© Peter White/Getty Images

Желтый цвет ассоциируется с теплом и оптимизмом, что делает его естественным выбором для весны, а его пастельная вариация помогает совершить более плавный переход от холодного сезона к жаркому. Плюс, в отличие от ярко-желтой палитры, которая брызжет энергией, этот мягкий оттенок обладает заземляющим эффектом и создает ощущение спокойного счастья.

С точки зрения моды butter yellow достаточно хитро себя ведет: он выступает под видом яркого цвета, но ведет себя как нейтральный бежевый. За счет этого качества его легко сочетать с другими оттенками, как базовыми, так и экстравагантными.

Пять идей, как внедрить сливочно-желтый цвет в вашу жизнь

Сочетайте с голубым

Море и солнце — самые прямые ассоциации этого цветового дуэта, и воплотить его легко в виде голубых джинсов, которые точно найдутся у вас в гардеробе, и пастельно-желтой блузки или свитшота. Если в этой паре для вас слишком много цвета, замените голубой на соседа по прохладной палитре — серый.

Джинсы Lime Relaxed Fit со средней посадкой
5599 р.
Лонгслив Bitte Ruhe Die Silhouette лимонный
18 000 р.
Сумка-багет Sela
1199 р.
Жакет «1811» приталенный
36 990 р.
Блузка Lime из хлопка на завязках
4999 р.
Набор заколок Fiona Franchimon Hairpin Petite № 1
4700 р.
Кеды Lime из замши
9999 р.

Носите с черным

Черный цвет — способ сбалансировать градус позитива трендового оттенка. В зависимости от стилизации образ может смотреться либо строго и элегантно, либо очень дерзко. Попробуйте один из необычных приемов весеннего сезона — нарядная юбка или платье с олимпийкой или курткой из технологичных тканей.

Платье 2Mood из сатина с кружевом
16 980 р.
Юбка макси Befree атласная
2299 р.
Бомбер Gate31 «Стамбул»
24 990 р.
Мягкие балетки 2Mood
16 980 р.
Водолазка Love Republic
1299 р.
Сумка Arny Praht Posh
5700 р.

Создайте монохромный образ

Для тех, кто любит смелый подход, предлагаем облачиться в butter yellow с ног до головы. Чтобы монохромный образ не получился скучным, поэкспериментируйте с текстурами или оттенками от лимонно-желтого до насыщенного цвета топленого масла.

Брюки Studio 29
12 900 р.
Боди Love Republic
3599 р.
Трикотажное платье миди Lime
6999 р.
Сумка JNBY
19 530 р.
Слингбэки Ekonika
17 990 р.
Серьги Tati York
6375 р.
Солнцезащитные очки Cultura Celly Milky (pink)
12 499 р.

В качестве акцентного цвета

Если вам интересен цвет, но вы пока не готовы к конкретному предмету одежды, начните с малого — аксессуара. Сумка, очки или платок освежат наряд, не перегружая его. Туфли сливочно-желтого оттенка могут стать альтернативой белой обуви и придать неожиданную теплоту всему образу.

Заколка для волос Sela
499 р.
Брелок Patissoncha Light Yellow Paw
1300 р.
Платок Choux (ришелье)
5980 р.
Сумка Askent Bowling mini
23 500 р.
Балетки Alohas Sway
20 700 р.
Туфли Fabiana Filippi
49 800 р.
Лак для ногтей Londontown Lakur Enhanced Colour Buttercup
2120 р.

Поставьте на полку ванной комнаты или спальни

Если вы все еще не уверены, стоит ли использовать желтый цвет в гардеробе, можете добавить его в интерьер в виде флакона духов, банки косметики или подсвечника. Он вселяет чувство оптимизма, но не давит, представляя собой уникальный баланс приглушенности и теплоты. Если вам по душе обстановка, которая своим визуалом поднимает настроение и в то же время успокаивает, предметы интерьера и косметики в оттенке butter yellow — идеальный выбор для достижения этой цели.

Свеча Notem Butter
2490 р.
Керамический подсвечник Lovely Day!
1200 р.
Крем для рук Hi, Dear «Черный чай и луми»
900 р.
Бальзам для лица Banila Co Clean it Zero очищающий, питательный
2924 р.
Парфюмерная вода Fakoshima Tear You Apart
16 400 р.
Успокаивающий крем для тела Zielinski & Rozen
2590 р.
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