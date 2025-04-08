Какой ретинол лучше и как правильно им пользоваться? Подробный гид в вопросах и ответах

Что такое ретинол?

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«Ретинол — это общее народное название всех видов ретиноидов. Если подходить к вопросу c точки зрения научной термионологии, ретиноиды — это название класса производных витамина А, а ретинол — это одна из форм ретиноевой кислоты».

Какая форма ретиноидов в косметике лучше и какая между ними разница?

Разные виды ретиноидов отличаются друг от друга степенью их активности. Самая сильнодействующая и единственная активная форма — ретиноевая кислота, она же третиноин . Это рецептурная форма ретиноидов, продается только по назначению врача.

Все остальные формы ретиноиндов — неактивные (и безрецептурные), при нанесении на кожу им нужно пройти путь преобразования до активной формы, ретиноевой кислоты. Чем меньше путь трансформации, тем сильнее действует этот компонент: он более эффективен, но и более агрессивен. Чем больше этапов превращений, тем больше свойств теряет ингредиент, но зато его воздействие на кожу более мягче.

Виды безрецептурных ретиноидов от самых слабых к самым сильным:

эфиры ретинола — ретинила пропионат, ретинила пальмитат, ретинила ацетат;

ретинол;

ретинальдегид (ретиналь).

Вне этого списка есть еще один вид безрецептурных ретиноидов — ретинил ретиноат . Это гибрид ретиноевой кислоты и ретинола (или ретинальдегида и ретиноевой кислоты) По сравнению с ретинолом он более стабильный, более активный и менее раздражающий.

Еще один ретиноид нового поколения — гидроксипинаколона ретиноат, или гранактивный ретиноид . Это эфир ретиноевой кислоты, но его эффект идет напрямую, то есть ему не нужно превращаться в финальную форму — он сам по себе влияет на рецепторы, чувствительные к ретиноидам. Он так же эффективен, как его прародительница, но при этом не вызывает раздражения.

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«Ретинол, пожалуй, самая известная форма ретиноидов в косметике. Это что‑то среднее между Retinyl Palmitate и Retinaldehyde: ретинол более эффективен, чем первая форма, но менее раздражающий, чем вторая. Именно поэтому с него часто рекомендуют начать знакомство всем типам кожи за исключением чувствительной».

1 / 3 Сыворотка с ретинолом 0,3%, Etat Pur, 2799 р. 2 / 3 Обновляющая сыворотка Moonbeam c 2,5% инкапсулированного ретинальдегида, HoliFrog, 9200 р. 3 / 3 Ночное масло с 2% ретиноата гидроксипинаколона Midnight Courage, PSA, 6800 р.

Какие проблемы с кожей решает ретинол?

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«С возрастом (в среднем в 25–30 лет в зависимости от многих факторов) обновление клеток кожи человека замедляется, из‑за чего снижается ее тонус, появляются морщины, цвет лица становится более тусклым, а текстура кожи менее гладкой. Тут на помощь и приходят ретиноиды, которые воздействуют на клеточном уровне (в отличие от других активных компонентов). Работают они благодаря ускорению обновления клеток. Несмотря на то, что ретиноиды называют в основном антиэйдж-компонентом, у них очень широкий спектр действия:

Разглаживают морщины и помогают предотвратить появление новых.

Улучшают цвет лица, кожа становится сияющей и гладкой.

Борются с акне — регулируют выработку кожного себума, поддерживают чистоту пор и визуально уменьшают их, помогают избавиться от черных точек, прыщей и кист.

Осветляют пигментацию. При применении ретиноидов со временем тон кожи становится ровным, а пигментные пятна, постакне-пигментация и неглубокие шрамы от акне светлеют и исчезают. Работает это за счет все того же ускоренного обновления клеток: пигмент поднимается в верхние слои кожи и со временем отшелушивается».

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Ретинол:

Стимулирует обновление клеток — ускоряет отшелушивание верхнего слоя кожи, благодаря чему она становится более ровной и гладкой. Эффект обновления можно усилить, сочетая использование ретинола с кислотами. Не стоит использовать их вместе, но вот схема, когда мы несколько дней используем ретинол, а затем 1–2 раза наносим средство с кислотами, я считаю весьма эффективной для антивозрастного ухода.

Улучшает синтез коллагена — помогает сокращать морщины, делает кожу более упругой. Мне нравится комбинировать ретинол с пептидами, когда цель стоит уплотнение кожи и повышение ее упругости.

Борется с пигментацией — осветляет пигментные пятна и выравнивает тон кожи.

Сокращает проявления акне — нормализует работу сальных желез, предотвращает закупорку пор. Однако для борьбы с акне гораздо правильнее использовать медицинские средства с синтетическими ретиноидами, такими как адапален или третиноин.

Уменьшает жирность кожи (при регулярном применении). В действительности у нас нет доказательств, что ретинол при наружном использовании снижает синтез кожного сала. Для таких целей я предпочитаю назначать косметику, содержащую активную молекулу цинка или ниацинамид».

1 / 3 Ночная сыворотка c 0,7% ретинола Advanced Retinol, Icon Skin, 2512 р. 2 / 3 Сыворотка антивозрастная Reti Age с ретинолом и ретинальдегидом, Sesderma, 6547 р. 3 / 3 Кремовая сыворотка с ретиналем, skin regimen, 12 056 р.

Зачем ретинол в косметике для тела?

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«В целом показания к применению примерно такие же, как и у косметики для лица: выравнивание текстуры кожи (шершавые участки, например „гусиная кожа“ на руках или ягодицах, становятся более гладкими), борьба с фотостарением (уменьшает пигментные пятна), дряблость кожи на руках, ногах, зоне декольте».

1 / 3 Антивозрастной крем для тела с ретинолом Bodyguard, Openface, 2790 р. 2 / 3 Флюид для тела Retinol Care с 0,1% ретинола, Geltek, 2370 р. 3 / 3 Крем для зоны декольте и тела с ретинолом 0,7% и коллагеном, Art & Fact, 677 р.

Какая концентрация ретиноидов лучше и с какой начинать?

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«Обычно в бьюти-средствах концентрация ретиноидов 0,01–2%, но каждый тип кожи реагирует на витамин А по-разному. К примеру, если у вас кожа тонкая и чувствительная, стоит начать с концентрации не выше 0,025%. Если жирная — с 0,5%, ведь жирной коже подсушивающий эффект ретинола только на пользу. Но при этом если вы новичок в использовании ретинола, то 1% ретинола может поначалу вызвать раздражение и чувствительность.

Ретинол — один из самых популярных ретиноидов, процент содержания в косметике 0,1–1%. Работает быстро, обладает высоким раздражающим потенциалом. Хорошо показывает себя и в антивозрастной терапии, и при работе с акне.

Ретинальдегид — мягкая, но эффективная форма, биологическая активность очень высокая, сопоставимая с ретиноевой кислотой, но практически без побочных эффектов. Обычно в концентрации 0,01–0,2%. В концентрации от 0,05% имеет ярко выраженный антибактериальный эффект. Работает в 10 раз быстрее, чем ретинол.

Ретинил ретиноат — синтетическая молекула, состоящая из ретинола и ретиноевой кислоты, очень редкая и дорогая форма ретиноидов. Единственная, которая стабильна под воздействием ультрафиолета и может применяться даже в утренней рутине. В несколько раз мощнее, чем обычный ретинол. В концентрации от 0,05% имеет ярко выраженный антибактериальный эффект».

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Для лечения акне лучше использовать наиболее активные формы рецептурных ретиноидов под присмотром врачей. А если стоит задача профилактики и коррекции возрастных признаков, я рекомендую использовать ретинол или его сочетание с эфирами ретинола в концентрации 0,3%. В таком формате средства можно использовать длительно и они хорошо переносятся даже чувствительной кожей. В долгосрочной перспективе вы получите отличный эстетический результат без вреда для здоровья.

В последние годы произошло ужесточение регулирования концентрированных форм ретинола (в Европе. — Прим. ред.) из‑за его потенциальных побочных эффектов. Безопасной в косметике концентрация считается 0,3%. Однако в зависимости от стран производителя все еще без труда можно найти концентрацию до 1 или 5%».

1 / 3 Сыворотка с ретинолом 0,7%, Don’t Touch My Skin, 3690 р. 2 / 3 Сыворотка Green Tea Pdrn Skinbooster Ampoule с 1% Triple Retinol Complex, 3100 р. 3 / 3 Крем The Retinol 0.1 с 0,1% ретинола, CosRX, 1777 р.

Как правильно ввести в уход косметику с ретинолом?

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«Начинайте всегда с минимальной концентрации ретинола, затем постепенно доводите до максимальной. Для старта подойдут средства с 0,1–0,3% ретинола. Если ретинол — новинка для вашей кожи, начинайте применение по такой схеме:

первые три недели — 1–2 раза в неделю;

с четвертой недели, если кожа хорошо реагирует, 3 раза в неделю;

постепенно можно дойти и до ежедневного использования, но это не обязательно, смотрите по своим ощущениям;

чувствуете, что кожа отвечает вам раздражением и повышенной чувствительностью, — вернитесь к схеме первых трех недель.

Для смягчения кожи можно дополнительно начать применять средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом, церамидами и гликолипидами.

Избегайте сочетания с бензоилпероксидом или с витамином С в одно применение.

Решили повысить концентрацию ретинола — начинайте вводить его заново: сначала 1–2 раза в неделю, потом 3 раза и так далее по схеме».

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«В классических рекомендациях советуют начинать с минимальных концентраций, а затем постепенно повышать их, так как со временем кожи к ретинолу адаптируется. И если в начале использования она может реагировать на средство покраснениями и шелушениями, то со временем, как правило, эти реакции пропадают. Я же считаю, что не обязательно стремиться к максимальной переносимой дозировке средства. Вполне достаточно регулярно использовать концентрацию 0,3–0,5% для достижения хорошего эффекта».

1 / 3 Крем-сыворотка Retiderm с 0,25% ретинола, Geltek, 1546 р. 2 / 3 Сыворотка с ретинолом 0,4%, Don’t Touch My Skin, 3190 р. 3 / 3 Антивозрастной крем с 0,1% ретинола Cold Lift, Swissclinical, 10 520 р.

Через какое время будет эффект от косметики с ретинолом?

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«Эффект от ретинола появляется не сразу: первые результаты можно увидеть спустя два месяца, а антивозрастной эффект будет хорошо заметен через полгода. Первое время кожа будет привыкать и накапливать ретинол, на этом фоне могут появляться высыпания и покраснения. Особенно если до начала использования были проблемы с акне, такая реакция может быть, потому что клетки обновляются и подкожные закрытые комедоны поднимаются на

поверхность кожи. Это нормально и проходит в течение 1–2 месяцев.

При применении ретиноидов со временем тон кожи станет ровным, а пигментные пятна, постакне-пигментация и неглубокие шрамы от акне также посветлеют и исчезнут.

Наружные ретиноиды используются не менее 6 месяцев, а дальше могут применяться для поддержания и закрепления результата».

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Первые результаты (улучшение текстуры, уменьшение шелушения) можно заметить уже через 4–6 недель. Более стойкие изменения (например, уменьшение морщин, пигментации) часто замечают после 3–6 месяцев регулярного использования. Чтобы закрепить результат, ретинол обычно продолжают использовать постоянно, с периодическими перерывами или корректировкой концентрации. В концентрации 0,3%, на мой взгляд, ретинол может быть включен в регулярный уход за кожей».

1 / 3 Обновляющий крем для лица Sunflowe Retinol с 0,2% ретинола, G.Love, 1950 р. 2 / 3 Антивозрастной крем для лица с ретинолом Don’t Touch My Face, Organic Kitchen, 450 р. 3 / 3 Кремовая сыворотка с ретиналем, Skin Regimen, 12 056 р.

Какие у ретинола побочные эффекты?

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«Побочные эффекты:

Ретиноидный дерматит. В начале применения ретинол может вызвать покраснение, шелушение и повышенную чувствительность кожи. Эти симптомы обычно проходят со временем, но у некоторых людей кожа не адаптируется к ретинолу.

Фоточувствительность. Ретинол повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, что увеличивает риск пигментации. Рекомендуется делать перерыв в использовании ретинола в периоды высокой солнечной активности (на пляжном отдыхе).

Не рекомендуется использовать ретинол во время беременности. Местное применение ретинола (то есть косметики с ним) не оказывает тератогенного (нарушение эмбрионального развития) действия на плод, однако для собственного спокойствия лучше исключить его из ухода во время беременности».

Как правильно применять косметику с ретинолом, чтобы избежать высыпаний и раздражения?

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«Правила применения:

Применяйте средства с ретинолом только в вечернее время.

Исключите одновременное (в один ритуал ухода) использование средств с АНА- и ВНА-кислотами в концентрации выше 5 и 2% соответственно.

Если проблемы с кожей только на определенных участках лица, то можно использовать ретинол только на них локально.

Днем обязательно используйте солнцезащитный крем на основе минерального SPF 30–50.

Наносите средства с ретинолом на сухую, не распаренную кожу не раньше чем через 30 минут после посещения душа и банных процедур.

Прекращайте использовать ретинол за неделю до планируемой поездки в южные страны, где предполагается загорать и проводить много времени на солнце.

Начинайте со средств с меньшей концентрацией активного вещества. В дальнейшем переходите на средства с требуемой по показаниям концентрацией ретинола».

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Советы по применению:

Не переусердствуйте с частотой, если заметили покраснения или шелушения — используйте средство с ретинолом реже или сделайте перерыв.

Добавьте в уход дополнительное увлажнение — маски, кремы с гиалуроновой кислотой, церамидами, сыворотки с ниацинамидом.

Избегайте агрессивных скрабов и кислот (особенно высоких концентраций AHA/BHA) в один и тот же день с ретинолом.

Лучше чуть меньше, но дольше и без раздражения, чем много и сразу».

1 / 3 Увлажняющая сыворотка для лица Hydra-Booster, Patyka, 2422 р. 2 / 3 Крем-флюид с комплексом церамидов Laboratorium, 1300 р. 3 / 3 Солнцезащитный крем широкого спектра SPF50+ Summer Child, Openface, 1217 р.

Какую текстуру косметики с ретинолом лучше выбрать?

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Считается, что сыворотки представляют собой самые концентрированные формулы активных ингредиентов. В случае с ретинолом высокий процент может содержатся и в креме. Сыворотки отличает их более легкая текстура, что делает их идеальными для многослойного ухода: вы можете нанести сыворотку, а затем закрепить эффект кремом.

Кремы обычно содержат дополнительные увлажняющие и смягчающие компоненты, которые создают защитный барьер на коже. Кремовые формы обычно считаются наиболее мягкими по своему действию.

Масла особенно рекомендуются для сухой и чувствительной кожи. Их масляная основа эффективно запечатывает влагу в коже и помогает смягчить существующие раздражения.

Гели отличаются легкой консистенцией и быстрым впитыванием. Они могут оказывать легкий подсушивающий эффект, что делает их оптимальными для жирной и проблемной кожи. Гелевые текстуры не оставляют ощущения тяжести и часто предпочтительны в жаркую погоду».

1 / 3 Антивозрастное масло для лица с 0,5% ретинола The Retinol 0.5 Oil, CosRx, 2320 р. 2 / 3 Крем для лица с ретинолом Intensive, Institut Esthederm, 10 480 р. 3 / 3 Ночной крем для лица с бакучиолом и ретиналем Vitamin A-mazing Bakuchiol Night Cream, By Wishtrend, 1428 р.

Можно ли мне косметику с ретинолом, если у меня чувствительная кожа?

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Да, но стоит выбирать низкие концентрации и мягкие формы ретиноидов: ретинилпальмитат или ретинол 0,3%. И важно увеличивать частоту применения постепенно: сначала 1 раз в 2–3 дня, потом через день и только затем каждый день при хорошей переносимости. Всегда следите за реакцией кожи и при необходимости делайте паузы».

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«Если у вас чувствительная кожа, лучше использовать ретинол в

форме крема. Но если кожа раздражена, пересушена или воспалена, то сначала нужно восстановить ее гидролипидный барьер и только потом вводить в уход ретинол».

1 / 3 Сыворотка Retinol Specialist c 0,2% ретинола, Vichy, 3642 р. 2 / 3 Сыворотка для лица с 1% ретинилпальмитата, Art & Fact, 423 р. 3 / 3 Ночное масло для лица с ретинолом Don’t Touch My Face, Organic Kitchen, 520 р.

В какое время суток лучше наносить косметику с ретинолом?

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

Как правило, ретиноиды наносят вечером, потому что:

под воздействием солнца они могут окисляться и терять эффективность;

они повышают фоточувствительность кожи (она становится

более уязвимой к солнечным повреждениям)».

Что делать, если переборщили с ретинолом, и чем убрать раздражение?

Ангелина Слуцкая Врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник инновационной косметологии и медицины GEN87

«Если ретинол вызвал раздражение, прекратите использование средства, пока раздражение не исчезнет.

Увлажняйте кожу тонким слоем вазелина ежедневно, пока раздражение не пройдет. Вы можете использовать мягкий увлажняющий крем, но вазелин безопаснее и действует лучше. Альтернативой является мазь Aquaphor.

Вы можете использовать безрецептурную 1%-ную гидрокортизоновую мазь (именно мазь, а не крем) 2 раза в день в течение 1 недели, а затем 1 раз в день в течение 1 недели, если необходимо. Но не используйте ее около глаз».

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Советы при раздражении:

Сразу сделайте перерыв в применении ретиноида, пока кожа не успокоится.

Используйте успокаивающие кремы и сыворотки с пантенолом, аллантоином, бисабололом, церамидами. Например, сыворотку АR и крем Defensive из гаммы Sensibio Bioderma. Они буквально за день уберут все признаки раздражения.

Можно временно перейти на более мягкие средства для умывания (кремовые очищающие средства без сульфатов).

При сильном воспалении обратитесь к дерматологу, возможно, понадобится лечебная мазь».

1 / 3 Легкий крем для чувствительной кожи Sensibio Defensive, Bioderma, 1448 р. 2 / 3 Успокаивающая сыворотка против покраснений Sensibio AR+, Bioderma, 3210 р. 3 / 3 Увлажняющая мусс-пенка Cleansing Foam, Mischa Vidyaev, 564 р.

Как бороться с ретиноевым дерматитом?

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Ретиноевый дерматит — это сильное раздражение кожи (покраснение, шелушение, зуд), которое возникает при использовании ретиноидов. Оно может говорить о том, что вы перенасытили кожу ретинолом.

Основные меры в этом случае:

прекратить применение ретинола на время острой фазы дерматита;

увлажнять и восстанавливать кожный барьер (кремы с церамидами, пантенол);

при необходимости обратиться к врачу за рекомендацией наружных средств (кремы с кортикостероидами коротким курсом);

после улучшения состояния кожи постепенно и осторожно возвращать ретиноиды (может быть, в меньшей концентрации)».

1 / 3 Сыворотка с D-пантенолом 5%, Etat Pur, 2399 р. 2 / 3 Крем для укрепления защитного барьера кожи лица и тела Barrierderm Intensive, Skin & Lab, 2030 р 3 / 3 Успокаивающий крем для лица Rich Moist Soothing Cream, Dear Klairs, 2564 р.

Если я хочу пользоваться ретинолом летом и даже в жарких странах, какие меры предосторожности надо соблюдать?

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Основные правила:

Обязательное используйте SPF 50 с широким спектром защиты (UVA, UVB) и обновляйте нанесение.

Избегайте прямых солнечных лучей, особенно в полуденные часы. Старайтесь большую часть времени находиться в тени.

Носите солнцезащитные очки, шляпы.

При повышенной чувствительности кожи можно снизить частоту применения ретиноида (например, 2–3 раза в неделю вместо ежедневного использования).

Тщательно следите за увлажнением кожи и при необходимости уменьшайте процент ретиноида.

При жарком солнце, особенно в тропиках, очень высок риск получить раздражение или пигментацию, если не соблюдать все меры предосторожности».

С чем не сочетается ретинол?

Игорь Патрин Врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт NAOS

«Агрессивные кислоты и скрабы: высокие концентрации AHA/BHA, грубые пилинги. Возможны сильное шелушение и раздражение.

Бензоилпероксид может инактивировать ретинол (особенно при одновременном использовании).

Лазерные процедуры, химические пилинги: в период активного использования ретиноидов кожа становится более чувствительной, есть риск осложнений. Лучше делать перерыв перед серьезными процедурами и согласовать это с косметологом. Обычно несколько дней паузы с ретинолом перед процедурой бывает вполне достаточно.