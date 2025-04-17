Распознать треш-салон и не вестись на провокации мастера: подсказки от бьюти-ревизорро

Для нанесения туши для ресниц и геля для бровей добросовестные специалисты используют одноразовые щетки, их понадобится минимум две. Процесс должен быть устроен так: мастер берет щеточку и окунает ее в тушь для ресниц или бровей (всего один раз!), после чего красит ваш глаз. Потом все то же самое повторяется с другим глазом. Вы скажете, что это издевательство? Моей подписчице после негигиенично проведенного макияжа еле спасли глаз на операции. Если не готовы просить мастера о таких заморочках с кисточками — лучше приносить свои тушь и гель.