Распознать треш-салон и не вестись на провокации мастера: подсказки от бьюти-ревизорро

Редакция «Афиши Daily» не поддерживает намеренные провокации и обращает внимание читателей, что в описании ютуб-канала Molotowa стоит дисклеймер: «Содержимое всех видео, а также сообщений и комментариев на канале является субъективным мнением, и в некоторых случаях они могут содержать ложную информацию, если автор полностью не разобрался в ситуации».
Когда выбираете салон красоты, уточните «на берегу», чего ожидаете от услуги. Например, если хотите графичный яркий макияж, подготовьте референс и отправьте его на согласование. Обязательно попросите прислать вам работы мастера, к которому планируете записаться, чтобы визуально оценить стиль визажиста. Если получили ответ «у нас нет портфолио» — смело ищите другой салон.
Садясь в клиентское кресло, обязательно попросите визажиста показать набор кистей для вашего макияжа. Они должны быть чистыми: без следов пигмента, румян, пудры и всего остального. Если сомневаетесь в их состоянии, попросите мастера протереть их спиртовой или влажной салфеткой. Если там остается пятно, просите устранить проблему. Здесь два варианта: визажист достает запасной набор чистых кистей или тщательно моет имеющиеся. Высушить мокрые кисти можно с помощью фена — для этого включают холодный воздух. И да, я знаю, как неприятно делать замечания специалистам, но такой подход однозначно убережет от кожных заболеваний и вас, и, возможно, следующего клиента.
— Как вы дезинфицируете инструменты?
— Ну…у нас есть…сухожаровой шкаф…
Пояснение к диалогу: кисти для макияжа следует промывать — если положить их в сухожар, косметика не смоется, а сами кисти испортятся под воздействием высоких температур.
Все жидкие и кремовые косметические продукты нужно наносить через палитру. Ни при каких обстоятельствах не разрешайте мастеру набирать консилер или сыворотку для лица аппликатором, который напрямую соприкасается с вашей кожей. Представьте, через сколько клиентов прошел этот косметический продукт — а вам стоит лишь догадываться, не был ли чем‑то болен тот, кто сидел в кресле до вас. Отказывайтесь от таких грязных (в прямом смысле слова) методов. Декоративная косметика предназначена для личного использования, поэтому соблюдение гигиены очень важно!
Для нанесения туши для ресниц и геля для бровей добросовестные специалисты используют одноразовые щетки, их понадобится минимум две. Процесс должен быть устроен так: мастер берет щеточку и окунает ее в тушь для ресниц или бровей (всего один раз!), после чего красит ваш глаз. Потом все то же самое повторяется с другим глазом. Вы скажете, что это издевательство? Моей подписчице после негигиенично проведенного макияжа еле спасли глаз на операции. Если не готовы просить мастера о таких заморочках с кисточками — лучше приносить свои тушь и гель.
В любой момент вы можете попросить мастера показать продукцию, которую наносят на ваше лицо, и уточнить сроки годности. Просроченная косметика потенциально опасна: она грозит аллергическими реакциями, ожогами и другими проблемами. Хороший мастер всегда сам расскажет, когда и где покупал косметику, как часто ее использует. Важно: если вы обнаружили просроченную дату, когда вам уже сделали макияж, просите смыть его — иначе реакция организма может проявиться позже.
— Извините, но мне кажется жжет кожу после раствора…
— Это не жжение, это очищение.
Как отстоять свои права, если что‑то уже пошло не так?
Ваше желание получить красивый или хотя бы просто чистый макияж не сбылось, потому что мастер отказывается с вами работать или даже выгоняет за дверь? Во-первых, это говорит о том, что вы попали в треш-салон — только в таком месте интересы клиента и его безопасность ставятся на второе место после желаний мастера.
Во-вторых, успокойтесь и оцените обстановку. Это важно для дальнейшего принятия решений. Если вы видите перед собой эмоционально нестабильного человека, помните, что ожидать от него можно чего угодно. Я рекомендую для собственной безопасности вести видеозапись происходящего. По законодательству России вы имеете полное право осуществлять видеосъемку в общественных местах — ссылайтесь на 29-ю статью Конституции. Салон красоты является общественным местом: ведь у него есть график работы и статус бизнеса, осуществляющего коммерческую деятельность, — там оказывают платные услуги.
Если вы понимаете, что услуга была оказана некачественно или нанесла вам вред, вы можете обратиться к уголку потребителя — он обязателен для всех салонов красоты. Там вы найдете информацию об исполнителе, и в случае необходимости будете строить ваше дальнейшее общение законным способом.