Косметолог отправил на анализы и дополнительные процедуры. Развод или грамотный подход?

Зачем косметолог может направить на сдачу анализов? Когда это разумно, а когда уже близится к одержимости замерами всех показателей здоровья в духе биохакера Брайана Джонсона, разбираемся вместе с врачами и бьюти-экспертами.

В каких случаях косметолог может направить сдать анализы и назначить дополнительную подготовку?

Наталья Мыцык Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic

«Как правило, подготовка нужна к аппаратным процедурам, которые предполагают период реабилитации. Устройства для таких процедур приводят к контролируемому повреждению или нагреву кожи. Смысл подготовки в том, чтобы в первую очередь минимизировать риски развития побочных эффектов и осложнений. Во-вторых, с ее помощью доктор может спрогнозировать эффективность методики и сократить период восстановления кожи.

Любые методики, которые стимулируют производство коллагена, даже без повреждения поверхности кожи (монополярный RF или Oligio), требуют высокого уровня белка в организме. Если его нет, кожа просто не в состоянии будет сделать то, что от нее требуется, — выработать коллаген».

Мария Мерекина Врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель и главный врач клиники превентивной медицины Idealist

«Подготовка нужна к любым аппаратным процедурам. Это методики лазерной терапии или фотоомоложения, такие как Harmony, BBL, M22. Аппараты игольчатого RF-лифтинга Morpheus 8, Vivace, Virtue, Scarlett. Методики SMAS-лифтинга: Ulthera, Ultraformer. Фракционный лазер CO2».

А какие анализы обычно назначают и зачем? Что они покажут?

Наталья Мыцык Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic

«Анализы, на которые может направить косметолог перед аппаратными процедурами:

Общий анализ крови покажет уровень белка в организме. В идеале он должен быть на верхних границах нормы, чтобы организм был способен выработать коллаген.

Биохимический анализ крови нужен для того, чтобы посмотреть общее состояние организма и исключить активный воспалительный процесс.

Анализ на ферритин и гемоглобин покажет, нет ли скрытого дефицита железа или гипоксии. Это поможет спрогнозировать риски нежелательной гиперпигментации.

Гораздо эффективнее сделать эти анализы и в случае обнаружения дефицитов направить к нужному врачу, чтобы отрегулировать состояние организма. И только после этого, получив хорошие показатели белка и железа, приступать к процедурам с кожей лица».

А когда направление на анализы от косметолога — это явно лишнее?

Крис Фарберова СЕО сервиса анализа кожи и бренда функциональной косметики Openface, автор канала «Крис печатает…»

«Часто слышу, как пациентам в кабинете косметолога или дерматолога советуют первым делом сдать анализы. Причем сдать анализы в этом контексте — что‑то мистическое, почти сакральное. Кажется, без них решение проблем кожи невозможно, а сами проблемы непременно имеют корни во внутренних органах. Если у вас прыщи — надо сдать полную панель гормонов, круги под глазами — пора взглянуть на печеночные показатели, розацеа — повод сходить на полную биохимию крови. При этом, если заглянуть в медицинские стандарты диагностики заболеваний кожи, подобных анализов вы там (сюрприз!) не найдете. Вот конкретные примеры.

Розацеа

Этот диагноз ставится после осмотра кожи и сбора истории болезни. Для розацеа характерна стойкая эритема (покраснение), папулы и пустулы, сухость кожи. Нередко присоединяются и офтальмологические симптомы: сухость, жжение и дискомфорт в глазах. В очень редких случаях требуется биопсия кожи — если необходимо исключить другой диагноз или подтвердить гранулематозную розацеа. Анализы крови при этом заболевании кожи не требуются.

Мелазма (пигментация)

И здесь диагноз ставится дерматологом после простого осмотра кожи. Иногда, для уточнения глубины залегания пигмента, проводят процедуру дерматоскопии. Это аппаратный метод исследования, который также используется для ранней диагностики злокачественных родинок.

Акне

Первая же строчка в стандартах диагностики акне говорит, что диагноз ставится на основании медицинского осмотра и сбора анамнеза. Дерматолог определяет вид высыпаний, их количество и локализацию, задает вопросы о вашей наследственности и сопутствующих заболеваниях — и подбирает терапию. Никаких анализов, соскобов, патч-тестов, подтверждающих или опровергающих этот диагноз, не существует. Но есть два исключения.

Люди с признаками гиперандрогении : нерегулярный менструальный цикл и повышенное оволосение у женщин, появление акне у детей до 6 лет, потеря волос и изменения голоса у парней до пубертатного возраста. В таких случаях могут назначить анализы на гормоны и дополнительные эндокринологические исследования.

: нерегулярный менструальный цикл и повышенное оволосение у женщин, появление акне у детей до 6 лет, потеря волос и изменения голоса у парней до пубертатного возраста. В таких случаях могут назначить анализы на гормоны и дополнительные эндокринологические исследования. Люди с тяжелой, злой формой acne fulminans (характеризуется множественными кистами, нарывами, ранами): назначается полный биохимический анализ крови, печеночные показатели, анализ на С-реактивный белок и СОЭ, сывороточный холестерин и триглицериды, в некоторых случаях даже рентген (чтобы исключить системные заболевания).

А еще дерматолог может назначить анализы, если планируется лечение системными ретиноидами — для этого чаще всего просят сдать общий и биохимический анализы крови».

Если вернутся к аппаратным процедурам, что, помимо анализов, может входить в разумную подготовку?

Наталья Мыцык Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic

«Во-первых, пациент должен быть здоров, то есть не должно быть никаких заболеваний в стадии обострения (например, угревой болезни), уровень гормонов должен быть в норме — никаких противопоказаний со стороны гинекологов, эндокринологов.

Помимо сдачи анализов подготовкой может быть назначение каких‑то домашних средств косметики. К примеру, если надо решить проблему дряблости кожи с помощью игольчатого RF-лифтинга, но у пациентки есть воспалительные элементы на поверхности кожи. Тогда врач может порекомендовать косметические средства, которые купируют воспаление на уровне кожи. Или перед процедурой фототерапии, в случае борьбы с пигментацией, прописать использование косметики, которая будет снижать выработку меланина (пигмент, который вырабатывается меланоцитами — клетками нижнего слоя кожи).

Кроме анализов и наружных средств в подготовку часто входит биоревитализация (инъекционное введение гиалуроновой кислоты). Это особенно важно, когда мы работаем с методикой игольчатого RF, потому что он работает через нагрев. От того, сколько жидкости находится в коже у пациента, будет зависеть, насколько эффективно сработает радиочастотная методика и насколько легко пациент пройдет реабилитационный период. Хочу отметить, что не требуется курс биоревитализации, мы просто проводим одну процедуру за две недели до аппаратной методики ».

А что может случиться, если сделать аппаратные процедуры без сдачи анализов и дополнительных процедур?

Наталья Мыцык Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic

«При здоровом состоянии кожи специальная подготовка перед аппаратными методиками может и не потребоваться. Но если у пациента есть определенные риски, проведение аппаратной процедуры без подготовки кожи может привести к тому, что как минимум вы не сможете получить тот эстетический результат, который планировался (он будет недостаточным), а как максимум реабилитационный период будет дольше и возможны побочные эффекты и осложнения: длительная отечность, покраснение кожи, гиперпигментация и другие».

Мария Сарафанова Директор раздела «Красота» «Афиши Daily», автор телеграм-канала FGM

«Мой личных опыт негативных последствий аппаратной методики без подготовки — это пигментные пятна вокруг рта, красные точки поврежденных капилляров от проколов, впадины на коже, обвисшие щеки как у запойной дамы. В таком состоянии мое лицо было месяца три, еще следующие три я следила за процессом, когда оно вернется в свое нормальное состояние. Два года назад мне сделали две процедуры игольчатого RF-лифтинга Morpheus8 на нижнюю треть лица, не взяв анализы, не проведя никакой подготовки кожи и толком не опросив меня о состоянии кожи.

О том, что все это нужно было бы сделать, я узнала уже позже, разгребая все побочные эффекты и изучая подход к процедуре других косметологов. У меня светлая тонкая кожа, близко расположенные к поверхности капилляры, медленная скорость заживления травм. Мне подобрали слишком высокие параметры и вдарили ими по коже без подготовки. Фактически случился ожог, отсюда гиперпигментация, отечность в зоне воздействия, повреждение сосудов.

Мне повезло в том, что клиника взяла на себя расходы по восстановлению (это очень редкий случай). Только длилось это полгода, и каждый день при взгляде в зеркало мне бросались в глаза внешние эстетические ухудшения на лице. Плюс необходимость постоянно ездить на процедуры и ожидание эффекта морально меня вымотали.

Поэтому лично я только за то, чтобы сдать анализы и подготовить кожу, но, понятное дело, этому должно быть разумное обоснование. Просто спросите у косметолога детально про все: зачем каждый из анализов и для чего нужна какая процедура. Если сомневаетесь, то не поленитесь и спросите второе мнение: сходите к другому косметологу на консультацию . Да, с вами может и не случится ничего плохого, но, когда речь идет о вашем лице или теле, считаю, лучше десять раз перестраховаться, чем потом разбираться с последствиями».

Как понять, не навязывает ли мне косметолог лишние анализы или процедуры? Есть ли какие‑то «красные флаги»?

Наталья Мыцык Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic

«Уточняйте во время консультации у врача-косметолога, насколько целесообразно делать определенные шаги, и сверяйтесь с тем, насколько это нужно именно вам. Любой курс эстетических процедур не является обязательным (мы не работаем с какой‑то болезнью), поэтому вы можете с косметологом обсудить предложенный план коррекции и растянуть его по времени, если вам так будет комфортнее».

Крис Фарберова СЕО сервиса анализа кожи и бренда функциональной косметики Openface, автор канала «Крис печатает…»

«Помните, что при абсолютном большинстве заболеваний и состояний кожи анализы не назначаются до тех пор, пока у врача нет серьезных причин предполагать более серьезное, системное заболевание. А кожа — такой же орган, как и любой другой, и может болеть своими собственными заболеваниями.

История из личного опыта: я пришла в частную клинику на процедуру IPL, и косметолог в числе прочего начала запрашивать информацию о длительности цикла, когда была последняя овуляция и так далее. На мой вопрос, для чего ей персональные медицинские данные (явно не относящиеся к процедуре), мне ответили, что это на всякий случай, а вдруг у меня проблемы и мне понадобится диагностика. Мне показалось это крайне странным: вопрос уместен для кабинета дерматолога, гинеколога или эндокринолога, логичен, если бы я пришла с проблемой высыпаний. Но это весьма чувствительная и личная medical data и раздавать ее каждой косметологической клинике мне совершенно не хотелось бы.