Не слипнется: 10 новых ароматов с запахом пломбира, жвачки и пончиков с вишней

Парфюмированный спрей для волос Cherry Girl, Philosophy by Alex Kontier
В парфюмированном спрее для волос Cherry Girl — трендовые ноты вишни и сливы, приправленные теплым ореховым аккордом горького миндаля и медовой розы. Распылите его на волосы (или тело) и радуйте себя и окружающих мягким ароматом свежеиспеченного пончика с вишневой начинкой и глазурью. Кстати, благодаря протеинам шелка в составе, Cherry Girl не только придает волосам аромат, но и ухаживает за ними.
Парфюмерная вода Cosmic, Emanuel Ungaro
По задумке бренда, флакон аромата Cosmic в виде планеты — это отсылка к космической эстетике модного бренда Emanuel Ungaro периода 1960-х годов. Мы же настаиваем на том, что это шарик ванильного мороженого с пралине и манго. Именно его напоминает композиция из нот ириса, фиалки, ванили и фруктов. Новинка понравится любителям экзотических десертов и тем, кто юн духом. Что точно космическое у этого аромата, так это стойкость — на коже его звучание не стихнет до вечера, а на одежде продержится больше суток.
Парфюмерная вода Un Été, Obvious
Un Été в переводе с французского означает «лето». Аккорды цитрусов, маття и ванили лягут на вашу кожу нежным ароматом маття-латте, а потом превратятся в запах кремового санскрина, напоминая о пляжном отдыхе. От парфюма Un Été Obvious возникает ощущение беззаботности, когда сидишь на даче на летней веранде и неспешно взбиваешь венчиком маття с молоком в чашке.
Парфюмерная вода Fifty Four, Jusbox
Новый аромат Fifty Four вдохновлен легендарным ночным клубом Studio 54 в Нью-Йорке, в котором, видимо, по мнению создателей, все пили только пинаколаду. Парфюмерная композиция открывается нотами корицы и рома, накрывая после этого аккордами пинаколады и шоколада. Растянуть этот «коктейль» можно на весь день, так как стойкость у аромата Fifty Four — на высоте.
Парфюмерная вода Gate 17, Morph
Кто бы знал, что ноты пчелиного воска, ириса, кашемирового дерева и ванили легко превращаются во вкус молочного чая с медом. Представьте, что вы на цветочном лугу где‑то недалеко от пасеки — вот этот летний вайб будет с вами весь день после пары пшиков Gate 17, Morph. Стойкий, но не душный аромат.
Парфюмерная вода Latte Pistachio, New Notes
Привет, пломбир с фисташкой с уличного прилавка Стамбула. Приготовили Latte Pistachio на радость вашему внутреннему ребенку из нот фисташки, лимона, молока, кардамона и сандала. Есть этот парфюмерный десерт можно большой ложкой, без риска, что поплохеет вам и окружающим, — аромат сладкий, но не кричащий.
Туалетная вода BlondPurple, Perroy
Если вы давно искали смородиновую жвачку, то вот вам ее парфюмерное воплощение — аромат Blondpurple, Perroy. Свежая кислинка черной смородины замешена с нотами иланг-иланга и манго. Задумано для зумеров, носить может кто угодно, кто любит неназойливые сладкие парфюмы.
Парфюмерная вода Miami Shake, Juliette Has a Gun
Вы точно помните, как пахнет клубничный молочный коктейль, поэтому легко воспроизведете у себя в голове всю композицию Miami Shake прямо при прочтении этого текста. Клубника, мороженое, ваниль — вот и все указанные ноты в аромате. Звучит аромат прямолинейно, без сюрпризов. Советуем брать, когда очень хочется милкшейка, но у вас непереносимость лактозы.
Парфюмерная вода Black, Love Republic
Аромат Black Love Republic посвящен ритму ночного мегаполиса, и он с первого пшика бодрит нотами кока-колы и вишневого ликера. «Даркового» настроения композиции добавляют аккорды кожи, табака и корицы. Запах рома с колой и табака на вашей кожаной куртке после вечеринки в самом приятном его исполнении.
Парфюмерная вода Vanilla Haze
«Я добавил в композицию Vanilla Haze несколько капель ванильного топинга, пудру из фундука, лепестки миндаля, стружку ароматных бобов тонка и приправил все это тонким жасминовым флером. Этот десерт будет раскрываться в течение дня нотами крем-брюле, белой амбры и сладкого мускуса», — обещает основатель бренда Fugazzi Брэм Ниссинк. Ждем новинку с нотами фундука, миндаля, карамели и кокосового молока в апреле в «Рив Гош».