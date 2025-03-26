Не слипнется: 10 новых ароматов с запахом пломбира, жвачки и пончиков с вишней

По задумке бренда, флакон аромата Cosmic в виде планеты — это отсылка к космической эстетике модного бренда Emanuel Ungaro периода 1960-х годов. Мы же настаиваем на том, что это шарик ванильного мороженого с пралине и манго. Именно его напоминает композиция из нот ириса, фиалки, ванили и фруктов. Новинка понравится любителям экзотических десертов и тем, кто юн духом. Что точно космическое у этого аромата, так это стойкость — на коже его звучание не стихнет до вечера, а на одежде продержится больше суток.