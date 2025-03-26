Парфюмерия

Не слипнется: 10 новых ароматов с запахом пломбира, жвачки и пончиков с вишней

Сегодня в 15:00
Эти ароматы дают ощущение тепла и радости. Директор раздела «Красота» «Афиши Daily» и автор телеграм-канала FGM Мария Сарафанова собрала самые интересные гурманские новинки, удовольствие от которых продлится дольше, чем от хитов соцсетей — дубайского шоколада и фиников со сливочным маслом.

Парфюмированный спрей для волос Cherry Girl, Philosophy by Alex Kontier

Парфюмированный спрей для волос Cherry Girl, Philosophy by Alex Kontier, 7600 р.

В парфюмированном спрее для волос Cherry Girl — трендовые ноты вишни и сливы, приправленные теплым ореховым аккордом горького миндаля и медовой розы. Распылите его на волосы (или тело) и радуйте себя и окружающих мягким ароматом свежеиспеченного пончика с вишневой начинкой и глазурью. Кстати, благодаря протеинам шелка в составе, Cherry Girl не только придает волосам аромат, но и ухаживает за ними.

Парфюмерная вода Cosmic, Emanuel Ungaro

Парфюмерная вода Cosmic, Emanuel Ungaro, 4801 р.

По задумке бренда, флакон аромата Cosmic в виде планеты — это отсылка к космической эстетике модного бренда Emanuel Ungaro периода 1960-х годов. Мы же настаиваем на том, что это шарик ванильного мороженого с пралине и манго. Именно его напоминает композиция из нот ириса, фиалки, ванили и фруктов. Новинка понравится любителям экзотических десертов и тем, кто юн духом. Что точно космическое у этого аромата, так это стойкость — на коже его звучание не стихнет до вечера, а на одежде продержится больше суток.

Парфюмерная вода Un Été, Obvious

Парфюмерная вода Un Été, Obvious, 9280 р.

Un Été в переводе с французского означает «лето». Аккорды цитрусов, маття и ванили лягут на вашу кожу нежным ароматом маття-латте, а потом превратятся в запах кремового санскрина, напоминая о пляжном отдыхе. От парфюма Un Été Obvious возникает ощущение беззаботности, когда сидишь на даче на летней веранде и неспешно взбиваешь венчиком маття с молоком в чашке.

Парфюмерная вода Fifty Four, Jusbox

Парфюмерная вода Fifty Four, Jusbox, 22 640 р.

Новый аромат Fifty Four вдохновлен легендарным ночным клубом Studio 54 в Нью-Йорке, в котором, видимо, по мнению создателей, все пили только пинаколаду. Парфюмерная композиция открывается нотами корицы и рома, накрывая после этого аккордами пинаколады и шоколада. Растянуть этот «коктейль» можно на весь день, так как стойкость у аромата Fifty Four — на высоте.

Парфюмерная вода Gate 17, Morph

Парфюмерная вода Morph, Gate 17, 15 840 р.

Кто бы знал, что ноты пчелиного воска, ириса, кашемирового дерева и ванили легко превращаются во вкус молочного чая с медом. Представьте, что вы на цветочном лугу где‑то недалеко от пасеки — вот этот летний вайб будет с вами весь день после пары пшиков Gate 17, Morph. Стойкий, но не душный аромат.

Парфюмерная вода Latte Pistachio, New Notes

Парфюмерная вода Latte Pistachio, New Notes, около 13  000 р. (в продаже с апреля в «Рив Гош»)

Привет, пломбир с фисташкой с уличного прилавка Стамбула. Приготовили Latte Pistachio на радость вашему внутреннему ребенку из нот фисташки, лимона, молока, кардамона и сандала. Есть этот парфюмерный десерт можно большой ложкой, без риска, что поплохеет вам и окружающим, — аромат сладкий, но не кричащий.

Туалетная вода BlondPurple, Perroy

Туалетная вода BlondPurple, Perroy, 50 мл, 8000 р. (в продаже с апреля)

Если вы давно искали смородиновую жвачку, то вот вам ее парфюмерное воплощение — аромат Blondpurple, Perroy. Свежая кислинка черной смородины замешена с нотами иланг-иланга и манго. Задумано для зумеров, носить может кто угодно, кто любит неназойливые сладкие парфюмы.

Парфюмерная вода Miami Shake, Juliette Has a Gun

Парфюмерная вода Miami Shake, Juliette Has a Gun, 13 118 р.

Вы точно помните, как пахнет клубничный молочный коктейль, поэтому легко воспроизведете у себя в голове всю композицию Miami Shake прямо при прочтении этого текста. Клубника, мороженое, ваниль — вот и все указанные ноты в аромате. Звучит аромат прямолинейно, без сюрпризов. Советуем брать, когда очень хочется милкшейка, но у вас непереносимость лактозы.

Парфюмерная вода Black, Love Republic

Парфюмерная вода Black, Love Republic, 3999 р.

Аромат Black Love Republic посвящен ритму ночного мегаполиса, и он с первого пшика бодрит нотами кока-колы и вишневого ликера. «Даркового» настроения композиции добавляют аккорды кожи, табака и корицы. Запах рома с колой и табака на вашей кожаной куртке после вечеринки в самом приятном его исполнении.

Парфюмерная вода Vanilla Haze

Парфюмерная вода Vanilla Haze, Fugazzi, от 9000 р. (в продаже с апреля)

«Я добавил в композицию Vanilla Haze несколько капель ванильного топинга, пудру из фундука, лепестки миндаля, стружку ароматных бобов тонка и приправил все это тонким жасминовым флером. Этот десерт будет раскрываться в течение дня нотами крем-брюле, белой амбры и сладкого мускуса», — обещает основатель бренда Fugazzi Брэм Ниссинк. Ждем новинку с нотами фундука, миндаля, карамели и кокосового молока в апреле в «Рив Гош».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами