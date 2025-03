«Неокрестьянский стиль» за 57 тыс. рублей: как лапти попали в вишлисты модников

Бренд If u like возник в 2020 году. Тогда у Лилии Захаровой не было его четкого позиционирования: она планировала создавать стильную базовую одежду из натуральных тканей, но с изюминкой, например, на первых толстовках были широкие княжеские рукава с разрезами, которые сейчас можно увидеть практически на всех вещах бренда. Диплом для Школы дизайна НИУ ВШЭ Лилия посвятила качеству: изучая дореволюционную одежду, она посмотрела и пощупала настоящие косоворотки из конопли и льна — и не смогла себе объяснить, почему эта модель до сих пор не вернулась в моду. Девушка сшила несколько разных образцов, которые заинтересовали сначала ее друзей, а потом и незнакомцев. Так у If u like появилась концепция: это одежда и обувь, вдохновленные традиционным русским стилем и размеренной деревенской жизнью .