«Неокрестьянский стиль» за 57 тыс. рублей: как лапти попали в вишлисты модников

Как возникла идея делать лапти в XXI веке?
Бренд If u like возник в 2020 году. Тогда у Лилии Захаровой не было его четкого позиционирования: она планировала создавать стильную базовую одежду из натуральных тканей, но с изюминкой, например, на первых толстовках были широкие княжеские рукава с разрезами, которые сейчас можно увидеть практически на всех вещах бренда. Диплом для Школы дизайна НИУ ВШЭ Лилия посвятила качеству: изучая дореволюционную одежду, она посмотрела и пощупала настоящие косоворотки из конопли и льна — и не смогла себе объяснить, почему эта модель до сих пор не вернулась в моду. Девушка сшила несколько разных образцов, которые заинтересовали сначала ее друзей, а потом и незнакомцев. Так у If u like появилась концепция: это одежда и обувь, вдохновленные традиционным русским стилем и размеренной деревенской жизнью.
Покупатели идею оценили: у бренда появились поклонники, и его ассортимент до сих пор продолжает расти. В категории «Обувь» одна позиция, зато она же визитная карточка. С лета 2022 года у If u like можно купить черные плетеные лапти из натуральной кожи. «Кто‑то мечтает о „Картье“, кто‑то о „Гуччи“, а я мечтаю о лаптях», — пишут в комментариях под роликами с этой моделью.
Дизайнер и основатель бренда
«Эта идея формировалась в моем подсознании с детства — после увиденных лаптей в сказках, кино, музеях. Тогда они виделись мне чем‑то уютным, добрым и теплым, как русская печка у бабушки в деревне.
В 2020–2021 годах я работала над дипломной работой, где пыталась адаптировать традиционные наряды к современности. К одежде нужна обувь, а что еще считается исконно русским, если не лапти? Самым интересным для меня было, что они еще не забыты, но уже полностью ушли из нашего быта».
«Вложила и личные переживания: детская любовь к русской культуре сменилась периодом ее отрицания в подростковом возрасте — западное казалось более привлекательным да и просто модным. Все изменилось, когда я пожила за границей. Увидела ту культуру изнутри, во многом разочаровалась, почувствовала ее пустоту — особенно в сравнении с тем, на чем росла сама. Поэтому в образ новых лаптей я старалась вложить массивность, мощность, некую силу и глубину. Отсюда и черный цвет, необычная подошва, каблук. Мне хотелось возродить лапти, но уже в свежем образе, с новыми ассоциациями».
«Я исследовала оригинальные лапти, изучала технологию плетения, искала способ сделать их удобными и стильными — такими, которые можно носить и легко вписать в современный гардероб».
«Материал пришел из другой традиционной славянской обуви — постолов, которые были выполнены из кожи. Экспериментировала с формой мыска, каблука, подошвы, внешним видом. Больше всего времени ушло на разработку удобной колодки и достижение высокого качества. Настоящие лапти служили крестьянам от четырех до десяти дней — мне хотелось продлить этот срок на десятилетия».
Из чего складывается цена?
Судя по комментариям в соцсетях бренда, главная претензия потенциальных покупателей — стоимость лаптей. Сейчас пара стоит 57 тыс. рублей, а с индивидуальным пошивом — 72 тыс. «Российские бренды совсем от реальности оторвались», — негодуют под рилсами. «Жесть красиво, но такой ценник так и оставит такую красоту исключительно нишевым приколом и не уйдет в массы, — добавляют там же. — А обидно: было бы круто видеть такое в современной моде». Впрочем, многие считают эту цену оправданной: «Это товар для тех, кто может себе такое позволить. Ручная кропотливая работа никогда не была и не будет дешевой», — пишут в комментариях. Основательница бренда объясняет, почему сделать модель более бюджетной не получится.
Дизайнер и основатель бренда
«Во-первых, это полностью ручная работа. Плетение одной пары занимает несколько дней, изготовление колодок — недель. А мастеров, которые умеют это делать, крайне мало. Я сотрудничаю с мастерской, которая изготавливает обувь по индивидуальным заказам, среди клиентов есть и политики, и артисты, и другие известные люди. Это высокая культура ремесла: каждая пара создается с большим вниманием к деталям. Труд мастеров стоит дорого, и это справедливо. Работа с кожей не просто кропотливый, но и физически тяжелый процесс, требующий силы, терпения и точности. Иногда мастера ранят руки, работа с инструментами оставляет следы. Для нас важно, чтобы эти старания были по-настоящему оценены и приносили радость, а не изнурение.
Во-вторых, мы используем только натуральные материалы высокого качества, которые заказываем из Европы: в России таких, к сожалению, не производят. И за последний год они серьезно подорожали. Параллельно я доработала саму модель: лапти стали легче, мягче, более пластичными, при этом сохранили свою прочность. Они полностью кожаные — и снаружи, и внутри, включая стельку, подошву и каблук.
В-третьих, вырос спрос, и стало трудно справляться с объемами. Я подумала, что смогу перенести производство на фабрику. За полгода пообщалась примерно с 30 фабриками в России и Беларуси — ни одна не взялась за работу. Так я окончательно убедилась, что лапти — действительно ценный и уникальный продукт, который может существовать только в формате ручного производства. И то, что делают наши мастера, — это настоящее искусство, его невозможно сделать массовым».
Как стилизовать лапти в повседневных образах?
Бренд развенчивает представление, что подобная обувь не уместна в стильных современных образах. И предлагает надевать пару и в пир, и в мир.
Дизайнер и основатель бренда
«Важно уточнить, что лапти If u like — это не балетки, не туфли или лоферы. Это совершенно другой тип обуви, со своим особым стилем, который не требует стилизации, их просто можно носить. Наверное, именно поэтому они уместны и удобны в современном гардеробе.
Я ношу их с платьями, юбками, джинсами, трениками, легинсами. Обожаю сочетать с носками и гетрами. Лапти хорошо дополняют разные фактуры: кожу, деним, хлопок, лен, шерсть, шелк, кружево. С классическими брюками они выглядят элегантно. С джинсами — расслабленно. В более насыщенных многослойных образах поддерживают сложность и глубину: за счет необычной подошвы, лент, плетения и петель создается ритм, дополнительный объем, визуальная архитектура».
«Мое любимое сочетание — лапти, треники, лонгслив. Образ получается легким, почти архетипическим. Я шучу, что это „неокрестьянский стиль“. За это я их и люблю: у них есть характер, но они не навязывают себя. Их можно носить как угодно и с чем угодно — они не конфликтуют с вещами, а работают с ними вместе».