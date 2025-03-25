Идеальная косметичка Ботокс против морщин, пота и рубцов: что умеет препарат и кому подходит на самом деле Таня Решетник Сегодня в 11:30

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Вокруг инъекций ботокса сложилось множество предубеждений и мифов. Одни считают, что колоть препарат стоит после 40, другие утверждают, что начинать нужно как можно раньше. Кто‑то боится, что ботокс превратит лицо в маску или начнет мигрировать под кожей. Вместе с врачами разбираемся, что из этого правда, а что нет.

Для чего нужен ботокс в косметологии? Анастасия Рындина Врач-косметолог Линда Айвазян Врач — косметолог-дерматолог Анастасия Рындина: «„Ботокс“ (Botox) — торговое название препарата компании Allergan. Этот препарат первым вышел на рынок, поэтому название закрепилось в умах. А ботулотоксин (ботулинический нейропротеин) — это уже действующее вещество, которое содержится в препаратах. Он применяется не только для коррекции морщин: еще может работать с гипертонусом (излишним напряжением) мышц, что позволяет эффективно разглаживать мимические морщины. Но, кроме этого, с помощью ботокса можно изменять объемы лица, делать овал более четким и создавать лифтинг-эффект. Еще этот препарат прекрасно справляется в комплексной терапии розацеа с выраженностью пор, излишней выработкой кожного сала и лечении гипергидроза (избыточного потоотделения). Неочевидный пункт: ботулотоксин прекрасно себя показывает в лечении рубцов, преимущественно гипертрофических и келоидных». Линда Айвазян: «Самое часто применение ботокса — ослабление мышечного тонуса, которое позволяет убрать морщины. Инъекция ботулотоксина ослабляет нервный импульс, который мозг подает, для того чтобы мышца сокращалась. Мышца перестает так часто сокращаться, и морщинки исчезают. Также мы помогаем пациентам с асимметриями: где-то ослабляем сокращение, и для этого мы используем ботулинотоксин». Колоть ботокс от морщин лучше как можно раньше? Анастасия Рындина: « Ботулинотерапия — процедура молодых пациентов. Здесь действительно работает правило „чем раньше, тем лучше“ - конечно, при наличии показаний. Если пациент в 18 лет видит залом, например, в области лба, то процедура может стать профилактикой образования более глубокой морщины. Чаще всего с жалобами на морщины ко мне обращаются пациенты в возрасте 24–35 лет». Линда Айвазян: «Если мимика активная и вы уже замечаете первые „гусиные лапки“Сети морщинок вокруг глаз. и легкие заломы на лбу, то лучше немного ослабить работу мышц, до того как появятся глубокие морщины. При глубоких морщинах ботокс помогает не всегда, иногда требуется работа с мягким филлером. Точной рекомендации, когда пора начинать колоть ботокс, нет. У меня есть пациентки, которым по 45 лет, у них неактивная мимика и выраженных морщин нет. Им ботокс пока не нужен». Ботокс сделает лицо неподвижным? Анастасия Рындина: «Раньше действительно использовали другие дозировки и техники введения ботулотоксина, поэтому пациенты лишались мимики. Современная косметология позволяет добиваться очень естественных результатов коррекции, где мимика есть, но морщины отсутствуют». Линда Айвазян: « Все зависит от дозировки, которую использует врач при процедуре. Есть пациенты, которые хотят, чтобы все было неподвижно. Мне больше нравится, когда мимика сохраняется, есть движение в лице. Это будет другая дозировка. Сама процедура, как правило, проводится в два этапа. На первом сеансе врач вводит определенную дозировку ботокса, а через две недели пациент приходит на контрольный прием. Тут уже врач может оценить, нужно ли что-то подкорректировать». © GeorgeRudy/Getty Images На ботокс может быть аллергия? Анастасия Рындина: «В медицинской литературе описано очень мало случаев аллергической реакции на уколы ботулотоксина. Проявляться она может по-разному — от возникновения сыпи до анафилактического шока, но это единичные кейсы. Но, чтобы снизить риск, важно выполнять инъекции в медицинском учреждении, а процедуру должен проводить исключительно врач-косметолог, который при необходимости окажет первую помощь». Ботокс может мигрировать под кожей, как филлеры? Анастасия Рындина: «Ботулинический нейропротеин не находится под кожей, поэтому не может двигаться. После связывания препарата в целевой мышце его в организме больше нет. Наступление эффекта в виде уменьшения гипертонуса мышц и разглаживания морщин связано с временным блокированием проводимости, которая развивается постепенно в течение двух недель. Миграция — это про филлеры, а это уже совсем другой препарат». Линда Айвазян: «Такой миграции, как с филлером, вы не увидите. Но бывают нежелательные явления. Ботокс похож на жидкость. И для того чтобы он хорошо распределился, мы рекомендуем пациенту час-два после процедуры избегать активной мимики. Препарат должен сесть на рецепторы и заблокировать их. А если пациент сразу после укола ботокса лежит лицом вниз на массаже или бросается делать йогу и мыть дома полы, это может привести к тому, что препарат затронет соседние мышцы, а не те, в которые мы целились. К счастью, это все — решаемая история и результат можно скорректировать». С помощью ботокса можно убрать лишний объем лица? Анастасия Рындина: «Мы действительно можем не только корректировать морщины, но и управлять объемами лица и лифтингом в целом. Например, можно сделать лицо более худым и овал более очерченным, если имеется гипертонус жевательных мышц. При их расслаблении мы получаем красивый эстетический результат. Работа с лифтингом — задача со звездочкой. Здесь очень важно понимать биомеханику работы мышц и грамотно работать с мышцами депрессорами (которые тянут лицо вниз) и элеваторами (некоторые мышцы этой группы могут подтягивать лицо). При правильном расслаблении депрессоров и аккуратной работе с элеваторами с помощью ботокса можно получить красивый выраженный лифтинг-эффект». Как часто можно повторять процедуру введения ботокса? Анастасия Рындина: «Процедуру ботулинотерапии можно проводить один раз в три-четыре месяца. Производители препаратов отмечают, что эффект будет держаться на протяжении этого срока, но он может быть условным, так как многое зависит от мимической активности пациента, образа жизни и принимаемых препаратов». Ботокс навсегда останется в организме? Линда Айвазян: «Это не так. Ботокс — это компонент, который, попадая в организм, подвергается расщеплению. Чем быстрее наши обменные процессы, чем больше тепловых (сауна, баня) и других воздействий (алкоголь, стресс, перелеты), тем быстрее он расщепляется. У многих процесс занимает два-три месяца, у некоторых чуть дольше». Как ботокс помогает при повышенном потоотделении? Линда Айвазян: «Инъекции ботокса — рабочий инструмент для пациентов, у которых сильно потеет подмышечная область, кисти, стопы, иногда даже лоб, то есть выраженный гипергидроз. Использование препарата не вредно, но процедура не из приятных. Для того чтобы пациент увидел результат, вводится большая дозировка. Допустим, на лицо это может быть 20–25 мл ботокса, в подмышечной области — это уже 100–150 мл, потому что кожа плотная, много потовых желез. Это все делается в одну сессию. Самое неприятное — зона стоп. Для проведения процедуры должен быть выраженный признак — патологически интенсивное потоотделение, которое вызывает дискомфорт и мешает жизни. Мы в свою очередь делаем йодную пробу перед процедурой: наносим препарат с йодом на подмышечную область или кисти. Происходит химическая реакция: в области, где кожа приобретает черный окрас, мы делаем инъекции, то есть на момент нашего общения с пациентом я могу вообще не видеть потоотделения. Кстати, мужчины чаще всего делают правую кисть — для рукопожатия и чтобы не терпеть долго боль от процедуры». Подробности по теме Как ботокс разрушает наши отношения с людьми — и делает нас несчастными