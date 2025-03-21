Походные условия: как одежда горнолыжников и туристов стала уличной модой

Как пандемия изменила наш взгляд на одежду?
Пандемия и локдауны заставили нас переосмыслить отношение к природе. Вновь обретенная свобода вылилась в тренд на активный отдых: беговые и велоклубы, яхтинг и каякинг, пешие прогулки и внутренний туризм. По данным McKinsey, спрос на товары для активного отдыха после 2022 года вырос на 24%. А вместе с этим появился запрос на одежду, которая одинаково хорошо работает и на природе, и в офисе.
Другой важный фактор — тотальная усталость от цифрового мира. В эпоху, когда от нас ожидают 24/7 онлайн-присутствия и максимальной продуктивности, время, проведенное на свежем воздухе, стало восприниматься как настоящая роскошь. Возможность отключиться от бесконечных уведомлений и насладиться тишиной — привилегия немногих.
Так что мода на аутдор — это не просто тренд, а осознанный выбор в пользу качества жизни, гармонии с собой и окружающим миром. Вещи And Wander и Arc’teryx словно заявляют: «Я здесь ненадолго, у меня есть дела поинтереснее».
От хайкинга до рейва
Термин «горпкор» появился в 2017 году с легкой руки редактора The Cut Джейсона Чена, который заметил развивающийся тренд на аутдор. Аббревиатура GORP образована от good old raisins and peanuts — это сленговое название для снеков из сухофруктов и орехов, которые часто встречаются в рюкзаках у походников. Собственно, походная эстетика и функциональность и есть основа горпкора.
Поклонники горпкора носят вещи, изначально предназначенные для активного отдыха на природе: огромные пуховики с рефлект-полосами, широкие брюки карго, флиски, трекинговые ботинки или ugly sneakers. Как метко подметила одна моя подруга: «Эти ребята любят хайкинг и рейв и предпочитают не переодеваться, когда перемещаются с одного на другое».
С гор на подиум…
Оценив потенциал горпкора, модные бренды без колебаний начали заимствовать эстетику и наработки в функциональном дизайне и материалах. Одна за другой стали появляться коллаборации с аутдор-марками: The North Face x MM6 Maison Margiela или они же с Gucci, Salomon x MM6 Maison Margiela, Arc’teryx x Jil Sander. Даже Zara выпустила коллекцию с японским брендом And Wander.
В результате этого сотрудничества, где каждый бренд делится своими сильными сторонами, выигрывают все: одни обогащаются технологическим опытом, другие — умением создавать модные вещи, подходящими и для гор, и для города.
…и снова в горы
Эта тенденция особенно заметна в горнолыжной моде. Как отмечает Business of Fashion, горные лыжи переживают ренессанс, привлекая внимание как люксовых брендов, так и массмаркета. Большие бренды находят свою аудиторию на эксклюзивных горнолыжных курортах (из‑за этого бума на лыжи и культуру апрески бренды верхней одежды выходят из кризиса быстрее, чем прочий люкс), а нишевые марки привлекают молодежь, делая горнолыжную моду менее серьезной. Влияние dopamine dressing — желания ярко одеваться — на горнолыжную моду особенно заметно в выборе цветов и аксессуаров. Яркие очки, перчатки и шарфы теперь не просто функциональные элементы, а еще один способ выразить себя.
Протестировать теорию можно будет с 24 по 30 марта на New Star Camp — это спортивно-музыкальный фестиваль, который ежегодно проходит на курорте «Роза Хутор». Мы попросили друзей фестиваля поделиться своими рекомендациями.
Стендап-комик
«Что нужно взять с собой:
— Запасные сухие штаны.
— Желание рано вставать.
— И, конечно, яркое райдерское прозвище. Как у меня — Crazy Wolf».
Блогер, ведущая
«Моя любимая аутдорная вещь — это шлем диско-шар. Я не катаюсь в нем (чтобы не выжечь кому‑нибудь случайно глаз солнечным зайчиком), но на вечеринках New Star — маст-хэв для настроения!
Имейте в виду, у вас нет вещей, которые были бы слишком яркие или слишком странные для New Star. Берите всё вот это, и все равно вы будете нормисами, потому что там люди раздают просто недосягаемый стиль».