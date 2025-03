Походные условия: как одежда горнолыжников и туристов стала уличной модой

Термин «горпкор» появился в 2017 году с легкой руки редактора The Cut Джейсона Чена, который заметил развивающийся тренд на аутдор. Аббревиатура GORP образована от good old raisins and peanuts — это сленговое название для снеков из сухофруктов и орехов, которые часто встречаются в рюкзаках у походников. Собственно, походная эстетика и функциональность и есть основа горпкора.