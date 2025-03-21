Походные условия: как одежда горнолыжников и туристов стала уличной модой

Эта тенденция особенно заметна в горнолыжной моде. Как отмечает Business of Fashion, горные лыжи переживают ренессанс, привлекая внимание как люксовых брендов, так и массмаркета. Большие бренды находят свою аудиторию на эксклюзивных горнолыжных курортах (из‑за этого бума на лыжи и культуру апрески бренды верхней одежды выходят из кризиса быстрее, чем прочий люкс), а нишевые марки привлекают молодежь, делая горнолыжную моду менее серьезной. Влияние dopamine dressing — желания ярко одеваться — на горнолыжную моду особенно заметно в выборе цветов и аксессуаров. Яркие очки, перчатки и шарфы теперь не просто функциональные элементы, а еще один способ выразить себя.