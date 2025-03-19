Как восстановить кожу после зимы? Все для сияния: косметика, процедуры и советы экспертов

Ура, вы пережили зиму (как минимум календарную), но, возможно, ваша кожа — нет. После холодного сезона она часто становится обезвоженной, выглядит уставшей и тусклой. Все это время она в прямом смысле находится в стрессе, из‑за чего ее защитный барьер повреждается. Как следствие постоянного перепада температур — из помещения на улицу, с улицы в транспорт, — сухости от отопления в квартирах, негативного воздействия ветра и холода возникают обезвоженность и сухость кожи. А сужение сосудов на морозе замедляет поступление питательных веществ к ее поверхности, клетки медленнее обновляются.
Как воскресить сияние кожи в домашних условиях?
1. Разберитесь с внутренними причинами тусклости
«Рекомендую начать с похода в лабораторию: сдайте пул анализов, который покажет, в каком состоянии находится ваш организм и его регенераторный потенциал (способность к восстановлению и обновлению). Необходимый минимум — это общий анализ крови, общий белок, ферритин, сывороточное железо, суммарный витамин D. Вариант „со звездочкой“ — сдать еще анализ на цинк (он влияет на выработку коллагена, то есть упругость кожи) и медь (так как она участвует в процессе образования меланина, в том числе пигментации). Зачем все это нужно? Если есть внутренние дефициты, то сияния кожи вы не получите, даже если спите по восемь часов ежедневно и пользуетесь нужной косметикой. Результаты анализов обсудите в врачом и назначьте план действий».
2. Подберите мягкое ежедневное очищение
Врач-косметолог, эксперт Naos
«Чаще всего тусклый цвет лица связан с замедлением процесса отшелушивания клеток с поверхности кожи. Ежемесячно она полностью обновляется, а ороговевшие клетки ежедневно отшелушиваются, на их месте появляются новые, молодые и здоровые. Когда этот процесс нарушен, то не отшелушившиеся вовремя клетки скапливаются в верхнем слое кожи и образуют панцирь. Свет хуже отражается от неровной поверхности, поэтому кожа визуально выглядит более тусклой. Чтобы избежать подобного состояния, ей требуется ежедневное деликатное очищение при помощи средств с мягкими поверхностно-активными веществами».
Такие очищающие средства пригодятся всем типам кожи: жирную и комбинированную они не будут провоцировать на еще более активную выработку себума (как делают агрессивные «умывалки»), а сухую и чувствительную избавят от сухости.
Что выбирать
3. Регулярно отшелушивайте кожу — энзимами или кислотами (AHA, BHA)
«Раз в неделю используйте энзимную пудру. Это средство мягкого отшелушивания, которое подойдет всем. Если у вас нереактивная или плотная кожа, то можете добавить в уход кислоты в виде тоника или маски».
Врач-косметолог, эксперт Naos
«Сияние коже добавляют кислоты: молочная, салициловая, гликолевая, яблочная и другие. У каждой из них есть еще дополнительный эффект: молочная кислота — прекрасный увлажнитель, гликолевая — стимулятор синтеза коллагена, салициловая — противовоспалительный ингредиент. Все они помогают усилить эффект сияния и запускают процессы обновления».
Что выбирать
Тоник с миндальной кислотой Heroine Mandelic & Licorice Superfood Glow Toner PSA, 5300 р.
Энзимная пудра Green Tea & Enzyme Powder Wash By Wishtrend, 2495 р.
Энзимная пудра Re:Vita C Icon Skin, 1399 р.
Осветляющие диски с кислотами Pore + Dark Spot Brightening Celimax, 2629 р.
Маска-пилинг для лица с кислотами и энзимами Swiss Alpine Glow Peeling A.G.E.Stop, 8600 р.
4. Усильте увлажнение
Тусклый вид кожи может быть из‑за обезвоживания, когда ей не хватает влаги. Ищите в формулах косметики пантенол, гиалуроновую кислоту, натуральный увлажняющий фактор, глицерин, экстракты водорослей.
Врач-косметолог, эксперт Naos
«Ферменты, которые отвечают за ежедневное обновление клеток, работают во влажной среде. Именно поэтому после каждого умывания я рекомендую восстанавливать баланс увлажненности кожи при помощи тоника, сыворотки и обязательно крема. Именно текстура крема благодаря содержанию липидов не дает влаге испаряться, как бы запечатывая ее внутри».
Что выбирать
Увлажняющая сыворотка Hydrabio Hyalu+ Bioderma, 2550 р.
Увлажняющий крем Cellular Water Institut Esthederm, 6856 р.
Сыворотка для интенсивного увлажнения Bioaktiv «Липобейз», 780 р.
Увлажняющий крем-сорбет VinoHydra Caudalie, 2475 р.
Увлажняющая сыворотка для лица Hydramemory Water Source Serum Сomfort Zone, 7320 р.
5. Добавьте в уход витамин С или его альтернативу
Антиоксиданты в косметике — это база ухода за кожей. Нужны они для того, чтобы защищать ее от последствий окислительного стресса: тусклости, обезвоженности, снижения тонуса, возникновения пигментных пятен. А окислительный стресс и его «приспешники», свободные радикалы, появляются буквально отовсюду: от загрязнения окружающей среды, УФ-излучения солнца, синего света от гаджетов, табачного дыма, внутренних воспалительных процессов организма. Антиоксиданты помогают коже восстановиться, стимулируя выработку коллагена, устраняя повреждения и снижая воспалительные процессы. Возглавляет этот список витамин С.
Врач-косметолог, эксперт Naos
«Действие витамина С обусловлено его способностью восстанавливать окисленные меланины — пигменты. Именно благодаря этому вы получаете эффект здоровой, красивой и сияющей кожи. При выборе средства косметики обратите внимание на форму витамина С. Аскорбиновая кислота действует мгновенно, но она малостабильна, поэтому сыворотки с ней чаще всего хранятся в холодильнике. Сложные формы витамина С, такие как аскорбил глюкозид, более стабильны и комфортны при нанесении, но эффект от них появляется через несколько недель применения, потому что они не действуют на пигмент, а снижают его выработку клетками».
Что выбирать
Сыворотка для лица с витамином С Supreme Glow 3D Icon Skin, 2167 р.
Cыворотка для сияния кожи лица Cassia Vit C + HA Purearth, 8435 р.
Осветляющая сыворотка для лица с витамином С Vitamin C Brightening Serum Skin & Lab, 2069 р.
Сыворотка Liftactiv Supreme Vitamin C Serum Vichy, 2988 р.
Сыворотка с 15%-ным витамином C Serum Fifteen Phyto-C, 7190 р.
Некоторым людям не подходит витамин С, который может провоцировать покраснения, раздражения. Если это ваш случай, то подберите средства косметики с другими мощными антиоксидантами: феруловой кислотой, ниацинамидом, ресвератролом, глутатионом, флоретином.
Что выбирать
Сыворотка липосомальная с феруловой кислотой Ferulac Sesderma, 8184 р.
Антиоксидантная увлажняющая сыворотка Galilee Holifrog, 6500 р.
Сыворотка с ресвератролом Etat Pur, 2239 р.
Сыворотка Coenzyme Q10 Timeless SkinCare, 4990 р.
Сыворотка, выравнивающая тон кожи, Vinoperfect Caudalie, 5625 р.
6. Не забудьте про SPF-защиту
Антиоксиданты работают как профилактика от повреждений, но они не могут стать щитом или поглощать УФ-лучи как SPF-фильтры. Плюс в случае с витамином С солнцезащитный крем продлит его активное действие на коже после нанесения. А если вы добавили в уход AHA-кислоты, то у кожи может повыситься чувствительность к солнцу, и тут SPF-защита просто маст-хэв.
Что выбирать
Солнцезащитный крем-флюид против пигментации Luminant SPF 50 Comfort Zone, 6780 р.
Невидимый солнцезащитный гель SPF 50 Allies of Skin, 6100 р.
Солнцезащитный крем для лица и тела с алоэ SPF 50+ Holika Holika, 1790 р.
Солнцезащитный крем широкого спектра SPF 50 Summer Child Openface, 1217 р.
Солнцезащитный крем для лица All-day Airy Sunscreen SPF 50 Dear Klairs, 2048 р.
7. Вводите активные ингредиенты в свой уход постепенно
Выбирая средства домашнего ухода, всегда следует начинать с одного активного ингредиента (кислоты, витамина С, ниацинамида). И потом постепенно вводите другие. Но не наносите на кожу одновременно несколько «активов», так как результат их химического взаимодействия непредсказуем. Вы можете получить раздражение, сухость, высыпания на коже. Базовое увлажнение и SPF-защита в дневное время помогут повысить эффективность и переносимость кожей любого из средств.
Какие косметологические процедуры дают моментальный эффект сияния?
Cалонная процедура ухода за кожей лица Comfort Zone «Осветление и сияние 3-Bright», 60 мин., от 6000 р., в салонах — партнерах бренда
Профессиональный уход для лица Comfort Zone основан на подходе «скорректировать гиперпигментацию, добавить сияние, обеспечить профилактику новых пигментных пятен». Начинается он с трехступенчатого пилинга: последовательно на вашу кожу наносят подготовительный лосьон с кислотами, затем пилинг c 15%-ной молочной кислотой и завершают пилингом Sublime. Наконец, приходит очередь звезды процедуры — маски Luminant ярко-оранжевого цвета, которая ложится на кожу мягко и комфортно благодаря своей текстуре мусса. В ее формуле — ниацинамид, который, выравнивая тон, усиливает сияние кожи, и экстракт родиолы, улучшающий защитные свойства кожи. Чтобы эффект от пилинга и маски продержался и за пределами салона (и его не убили солнечные лучи), специалист в массажной технике наносит в завершение средства домашней линейки Luminant: сыворотку, крем и солнцезащитный флюид.
Пилинг Jet Peel + PRX-T33, 60 мин., 11 000 р., в клинике эстетической медицины Idealist
Jet Peel — это душ Шарко или «Керхер» для кожи лица. Газожидкостный пилинг за счет направленной струи воздуха и воды избавляет кожу от ороговевших клеток, которые делают рельеф кожи неровным и мешают ингредиентам косметики проникать внутрь и эффективно работать. Jet Peel убирает загрязнения, очищает поры и дает дренажный эффект (кожа слегка подтягивается). А пилинг PRX-T33 деликатно, но интенсивно обновляет поверхность кожи и стимулирует выработку коллагена (привет, упругость кожи!). Специальная маска с успокаивающими и стягивающими поры ингредиентами закрепляет эффект. Результат — свежий вид и гладкая сияющая кожа с легким эффектом лифтинга. Делать процедуру день в день можно всем типам кожи, кроме реактивной и обезвоженной сухой. Для них эту процедуру косметологи клиники Idealist рекомендуют за 5–7 дней до выхода, чтобы избежать возможных шелушений.
Безынъекционная мезотерапия Dermadrop Polar, 30 мин., 11 000 р., в сети клиник инновационной косметологии Gen87
Часто Dermadrop называют «процедурой красной ковровой дорожки», потому что сразу после нее цвет лица мгновенно улучшается, исчезают следы усталости, кожа обретает более свежий вид и сияние — эффект, который часто просят девушки перед важными мероприятиями. Аппарат Dermadrop TDA™ струей очищенного кислорода со сверхзвуковой скоростью под давлением вводит в кожу сыворотку Polar TDA™, направленную на обновление и сияние. В основе сыворотки — сочетание койевой кислоты, ацетилглюкозамина и витамина С, которые комплексно воздействуют на выравнивание тона кожи и на устранение и предупреждение пигментных пятен. Струя кислорода помогает коже легче усваивать все компоненты. Процедура комфортная, быстрая, совершенно безболезненная и рекомендована абсолютно всем, даже в период беременности и лактации.