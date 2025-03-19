Как восстановить кожу после зимы? Все для сияния: косметика, процедуры и советы экспертов

«Рекомендую начать с похода в лабораторию: сдайте пул анализов, который покажет, в каком состоянии находится ваш организм и его регенераторный потенциал (способность к восстановлению и обновлению). Необходимый минимум — это общий анализ крови, общий белок, ферритин, сывороточное железо, суммарный витамин D. Вариант „со звездочкой“ — сдать еще анализ на цинк (он влияет на выработку коллагена, то есть упругость кожи) и медь (так как она участвует в процессе образования меланина, в том числе пигментации). Зачем все это нужно? Если есть внутренние дефициты, то сияния кожи вы не получите, даже если спите по восемь часов ежедневно и пользуетесь нужной косметикой. Результаты анализов обсудите в врачом и назначьте план действий».