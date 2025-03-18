Это навсегда? А будет больно? Разбираем мифы о лазерной и электроэпиляции

Несмотря на то, что лазерная эпиляция как способ удаления волос появилась больше полувека назад (а электроэпиляция — и того раньше), эти процедуры по-прежнему окружают мифы и страшилки. Разбираемся с главными из них вместе с экспертами, а заодно отвечаем, как выбрать подходящий способ эпиляции и могут ли волосы исчезнуть навсегда.

В чем разница между лазерной и электроэпиляцией?

Обе процедуры направлены на разрушение волосяных фолликулов, но работают немного по-разному. Лазерная эпиляция использует луч света, который поглощается меланином в волосах, превращается в тепло и разрушает волосяной фолликул. Электроэпиляция, в свою очередь, воздействует на каждый фолликул отдельно с помощью тонкой иглы, через которую подается электрический разряд. Этот метод занимает больше времени, но считается более эффективным.

Какие заблуждения существуют вокруг лазерной и электроэпиляции и какие из них все-таки правда? Миф 1: Процедуры могут провоцировать онкологические заболевания

Ольга Бухарина Врач-косметолог, технолог сети студий лазерной эпиляции и массажа Laser ProLab

«Это миф. Лазерная эпиляция не может провоцировать развитие онкологических заболеваний. Воздействие лазерными лучами не затрагивает внутренние органы. При электроэпиляции происходит избирательное воздействие электрического тока на волосяной фолликул, что тоже не опасно.

Распространенное заблуждение — что родимые пятна могут стать злокачественными при воздействии лазерного луча. Это не так. Родинки и родимые пятна маскируются в процессе лазерной эпиляции для того, чтобы пигмент родимого пятна не нагрелся и не доставил клиенту дискомфорт».

Миф 2: лазерная эпиляция влияет на гормональный фон

Ольга Бухарина Врач-косметолог, технолог сети студий лазерной эпиляции и массажа Laser ProLab

«Это безосновательная страшилка. Воздействие лазерным лучом направлено только на волосяной фолликул, оно не затрагивая внутренние органы и не может влиять на гормональный фон».

Миф 3: лазерная эпиляция в зоне бикини может влиять на фертильность

Александра Евграфова акушер-гинеколог сети клиник женского здоровья «Медок»

«Процедура не влияет на фертильность, так как луч не проникает глубоко и воздействует только на волосяной фолликул. Но не рекомендуется делать лазерную и электроэпиляцию в период беременности, так как у беременной женщины меняется гормональный фон и на тех участках, где проводилась эпиляция, может появиться гиперпигментация».

Миф 4: лазер или электроэпиляция могут повредить сосуды и вены

Ольга Бухарина Врач-косметолог, технолог сети студий лазерной эпиляции и массажа Laser ProLab

«Лазерный луч при лазерной эпиляции, как и электрический ток при электроэпиляции, не оказывают воздействия на сосуды и вены. Но при варикозной болезни вен необходима консультация врача-флеболога для определения стадии заболевания и возможности проведения процедуры лазерной эпиляции. В некоторых случаях лазер может быть противопоказан».

Миф 5: лазерную эпиляцию нельзя делать, если на коже много родинок

Ольга Бухарина Врач-косметолог, технолог сети студий лазерной эпиляции и массажа Laser ProLab

«Количество родинок не влияет на возможность проведения лазерной эпиляция. В процессе процедуры каждое родимое пятно маскируется».

Миф 6: лазерная эпиляция — только для темноволосых

Алена Дзагоева Врач-косметолог сети студий I LIKE NAILS

«Так действительно было раньше, но современные лазеры позволяют работать с широким спектром волос и типов кожи. Однако эффективность процедуры действительно напрямую зависит от контраста между цветом волос и кожи. Светлые, седые и рыжие волосы содержат меньше меланина, который поглощает лазерный луч, поэтому такие волосы сложнее поддаются удалению. Для них могут потребоваться дополнительные процедуры или специальные технологии».

Миф 7: лазерную эпиляцию нельзя делать загорелым

«На современных аппаратах это возможно. Главное — соблюдать рекомендации. Процедуру рекомендуется делать через 2–3 недели после активного загара, чтобы избежать риска ожогов и пигментации».

Миф 8: лазер — это больно

«Ощущения зависят от болевого порога, зоны обработки и технологии лазера. Многие аппараты имеют встроенные системы охлаждения, которые снижают дискомфорт. Чувствительные участки, такие как бикини или подмышки, могут вызывать больше ощущений, но они вполне терпимы».

Не миф 9: если на коже татуировки, лазер противопоказан

«Да, лазерная эпиляция противопоказана на участках с татуировками. Лазер реагирует на пигмент, и его воздействие на татуировку может вызвать ожог или деформацию рисунка».

Не миф 10: от лазера могут быть ожоги

«Да, если не соблюдаются правила безопасности и вы попали в руки к не профессиональному косметологу, который использует устаревшие технологии. Ожоги могут возникнуть при работе на загорелой коже, при неправильных настройках аппарата или несоблюдении рекомендаций до и после процедуры. Поэтому доверяйте свое тело только опытным профессионалам и салонам с современным оборудованием и хорошими рекомендациями».

Не миф 11: от электроэпиляции могут остаться рубцы и шрамы

«Риск есть, особенно если процедуру (опять же) выполняет неквалифицированный специалист или используются неподходящие иглы. После электроэпиляции возможны небольшие корочки, которые заживают при правильном уходе, но при повреждении глубоких слоев кожи действительно могут остаться рубцы».

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Что лучше — лазерная или электроэпиляция?

Лазерная эпиляция обычно менее болезненна благодаря системам охлаждения. Электроэпиляция может быть более дискомфортной, так как каждый волос удаляется индивидуально. Лазер быстрее обрабатывает большие участки и подходит для всех типов кожи. Электроэпиляция же эффективна для любых волос, включая седые и светлые, но требует больше времени. Лазер воздействует на меланин волос, электроэпиляция разрушает фолликул с помощью электрического тока.

Электроэпиляция противопоказана при беременности, если у вас установлен кардиостимулятор, есть онкологические заболевания, инфекционные кожные заболевания, эпилепсия или сахарный диабет в стадии декомпенсации.

Какой лазерный аппарат эффективнее?

Алена Дзагоева Врач-косметолог сети студий I LIKE NAILS

«Диодный лазер работает на длине волны 800–810 нм. Подходит для всех типов кожи, включая загорелую, потому что способен проникать глубоко. Это делает его универсальным и безопасным для темных и светлых типов кожи.

Александритовый лазер с длиной волны 755 нм обеспечивает высокую эффективность на светлой коже и темных волосах. Меньше подойдет для темной или загорелой кожи, потому что в этом случае появляется риск ожогов.

Неодимовый лазер (Nd:YAG) с длиной волны 1064 нм применяется для очень темной кожи и в случае глубокого расположения волос. Менее эффективен для светлых волос.

Рубиновый лазер с длиной волны 694 нм — первый лазер, применявшийся для эпиляции, но сегодня используется редко из‑за ограничений по типам кожи и волос.

Главное различие между лазерами — длина волны и глубина проникновения. Лучший современный лазер (Soprano Titanium) сочетает три длины волн (диод, александрит и неодим) в одном луче, что делает его максимально эффективным и подходящим для любого типа кожи и волос.