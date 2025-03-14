Где применить 9 бьюти-трендов осень-зима 2025 уже сейчас: «ГЭС-2», Arma, концерт Mirèle

Цветные тени x Пикник «Афиши»
На подиуме возрождается мода на цветные тени. Образы с шоу коллекции осень-зима 2025 Christian Cowan, Sandy Liang, J.Salinas возглавляют этот тренд. Если вы любите более сдержанный макияж, то нанесите цветные тени на веки в один слой, мягко растушуйте и попробуйте обойтись без туши для ресниц — так вы получите эффект акварели на глазах. Если же вы готовы к насыщенным оттенкам теней в стиле 1960-х годов, то самым модным выбором будет голубой. Стоять в очередях за стритфудом между выступлениями любимых музыкантов на Пикнике «Афиши» с таким макияжем гораздо веселее.
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Яркий румянец x маркет современного искусства Win-Win
Тикток-тренд #boyfriendblush эволюционирует. В прошлом году было модно имитировать румянец, который появляется после активной кардиотренировки, а у людей с тонкой кожей и заметными капиллярами — от стыда или большого волнения.
Для осеннего же сезона визажисты показов Bora Aksu, Sacai, Meruert Tolegen, Romeo Hunte, Ashlyn, JW Anderson советуют наносить румяна в разнообразных техниках, от растушевки на яблочках щек до дрейпинга (техника скульптурирования лица румянами). Правило одно: цвет должен быть виден на лице. Макияж с акцентом на румяна выглядит свежо и необычно, совсем как работы современных художников на маркете Win-Win.
Что пригодится
Романтичные волны x фестиваль Chess & Jazz
Музыка, шахматы, сад «Эрмитаж», улыбки людей вокруг — поддержать жизнерадостную атмосферу Chess & Jazz можно струящимися волнами на волосах, которые будут красиво развеваться на ветру. Главное, чтобы текстура была воздушной, никакой четкости прядей. Примеры ищите на осенних показах Max Mara, Erdem, Michael Kors, Prabal Gurung. Добиться этого эффекта под силу комбо из текстурирующего спрея, стайлера и лака для волос подвижной фиксации.
Что пригодится
Серые полупрозрачные тени x выставка «Знаки препинания» в «ГЭС-2»
«У героини Hermès нет времени оглядываться по сторонам, — прокомментировал макияж осеннего показа официальный визажист бренда Грегори Пирпилис. — Она сосредоточена, она полна решимости, она движется вперед». В жизни эта мысль воплотилась в полупрозрачных смоки-айз у моделей шоу Hermès. Похожий макияж глаз был на показах Roberto Cavalli и Tory Burch. Тренировать сосредоточенность и движение мысли с серой дымкой на глазах рекомендуем за просмотром видеоработ и инсталляций выставки «Знаки препинания», родившейся из размышлений о запинках в речи. В «ГЭС-2» — с 15 марта.
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Пин-ап-укладки x Sirens’ Jazz Cabaret в Louis The Claw
Куда еще выгуливать укладки в духе Бетти Пейдж и Диты фон Тиз, как не в заведение с регулярными бурлеск-шоу? Чтобы органично влиться в атмосферу расцвета джаза в Новом Орлеане, добавляйте в избранное прически с показов Anna Sui и Sergio Hudson. Для создания приподнятых челок и упругих локонов запаситесь терпением, стайлером, лаком и зажимами для волос.
Что пригодится
Черные акценты на глазах x концерт Mirèle в ДК «Кристалл» 12 апреля
Подпевать песням с последнего альбома «Мрак привет» Mirèle предлагаем, вооружившись черной подводкой. Два деликатных штриха во внутренних уголках глаз, как на показе Dior, подчеркнут дух dark feminine core — сочетание утонченности и драматизма. Воссоздать такой макияж поможет стойкий гелевый карандаш. Если хочется кричащей драмы в образе, рисуйте черные стрелки-смоки, как на шоу Chanel.
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Гладкие волосы на боковой пробор x спектакли в Театре Наций
Простите, зумеры, утверждавшие в тиктоке, что боковой пробор — это уже не модно, шоу Elisabetta Franchi и Fendi доказали обратное. Гладкие волосы на пробор, зачесанные в низкий пучок, или хвост, отлично будут смотреться в партере Театра Наций. У вас — интеллигентный образ, а у соседей сзади — улучшенный обзор.
Что пригодится
Тени коралловых оттенков х бильярдная Billie
Оранжевая комната Billie с первым в России трехногим бильярдным столом — особое место притяжения московских модников. Макияж глаз в коралловых и персиковых оттенках идеально поддержит этот монохромный интерьер бильярдного клуба на Неглинной. Референсы с показов SS Daley и J Salinas — вам в помощь.
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Темная помада х вечеринка-закрытие Arma на территории подшипникового завода
Прощаться с эпохой клуба Mutabor и вечеринок проекта Arma на территории подшипникового завода будут в апреле. Есть время, чтобы найти свой способ носить темный, вампирский, макияж губ: закрасить их полностью кроваво-бордовой помадой, как на показах Versace и Tom Ford, или нанести ее только в центр губ, как сделали визажисты Pauline Dujancourt и Elena Velez.