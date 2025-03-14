Где применить 9 бьюти-трендов осень-зима 2025 уже сейчас: «ГЭС-2», Arma, концерт Mirèle

На подиуме возрождается мода на цветные тени. Образы с шоу коллекции осень-зима 2025 Christian Cowan, Sandy Liang, J.Salinas возглавляют этот тренд. Если вы любите более сдержанный макияж, то нанесите цветные тени на веки в один слой, мягко растушуйте и попробуйте обойтись без туши для ресниц — так вы получите эффект акварели на глазах. Если же вы готовы к насыщенным оттенкам теней в стиле 1960-х годов, то самым модным выбором будет голубой. Стоять в очередях за стритфудом между выступлениями любимых музыкантов на Пикнике «Афиши» с таким макияжем гораздо веселее.