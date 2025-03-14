Тренды

Где применить 9 бьюти-трендов осень-зима 2025 уже сейчас: «ГЭС-2», Arma, концерт Mirèle

Сегодня в 07:39
Ищете модные идеи макияжа и причесок, чтобы уместно выглядеть в очереди за булочками шу в Jinju или в опере? Для вас мы собрали бьюти-тренды осень-зима 2025 с главных недель моды. Предлагаем не ждать полгода (как появления доступных билетов на «Тартюфа» в Театр Наций), чтобы внедрить образы в свою жизнь. Носите прямо сейчас. А мы подскажем куда.

Цветные тени x Пикник «Афиши»

На подиуме возрождается мода на цветные тени. Образы с шоу коллекции осень-зима 2025 Christian Cowan, Sandy Liang, J.Salinas возглавляют этот тренд. Если вы любите более сдержанный макияж, то нанесите цветные тени на веки в один слой, мягко растушуйте и попробуйте обойтись без туши для ресниц — так вы получите эффект акварели на глазах. Если же вы готовы к насыщенным оттенкам теней в стиле 1960-х годов, то самым модным выбором будет голубой. Стоять в очередях за стритфудом между выступлениями любимых музыкантов на Пикнике «Афиши» с таким макияжем гораздо веселее.

Что пригодится

1/3

Палетка теней для век Caleidoscopio, Ninelle, 494 р.

2/3

Палетка теней для век B.colour, 02 Pistachio Cake, 7Days, 835 р.

3/3

Запеченные тени для век, бледно-васильковый, Farres, 231 р.

Яркий румянец x маркет современного искусства Win-Win

Тикток-тренд #boyfriendblush эволюционирует. В прошлом году было модно имитировать румянец, который появляется после активной кардиотренировки, а у людей с тонкой кожей и заметными капиллярами — от стыда или большого волнения.

Для осеннего же сезона визажисты показов Bora Aksu, Sacai, Meruert Tolegen, Romeo Hunte, Ashlyn, JW Anderson советуют наносить румяна в разнообразных техниках, от растушевки на яблочках щек до дрейпинга (техника скульптурирования лица румянами). Правило одно: цвет должен быть виден на лице. Макияж с акцентом на румяна выглядит свежо и необычно, совсем как работы современных художников на маркете Win-Win.

Что пригодится

1/3

Румяна Petal Drop Liquid Blush, Wavy, Dear Dahlia, 1787 р.

2/3

Палетка для макияжа Unique, Smile, Pupa, 1559 р.

3/3

Румяна в стике Blushin’ Charm Multi Stick, 10 Pink Sweetheart, Catrice, 527 р.

Романтичные волны x фестиваль Chess & Jazz

Музыка, шахматы, сад «Эрмитаж», улыбки людей вокруг — поддержать жизнерадостную атмосферу Chess & Jazz можно струящимися волнами на волосах, которые будут красиво развеваться на ветру. Главное, чтобы текстура была воздушной, никакой четкости прядей. Примеры ищите на осенних показах Max Mara, Erdem, Michael Kors, Prabal Gurung. Добиться этого эффекта под силу комбо из текстурирующего спрея, стайлера и лака для волос подвижной фиксации.

Что пригодится

1/3

Фен-стайлер Model S RMB-708, Remez, 21 989 р.

2/3

Лак-спрей подвижной фиксации, Matrix, 1285 р.

3/3

Текстурирующий спрей для объема волос Texturizing Volume Spray, Philosophy by Alex Kontier, 3400 р.

Серые полупрозрачные тени x выставка «Знаки препинания» в «ГЭС-2»

«У героини Hermès нет времени оглядываться по сторонам, — прокомментировал макияж осеннего показа официальный визажист бренда Грегори Пирпилис. — Она сосредоточена, она полна решимости, она движется вперед». В жизни эта мысль воплотилась в полупрозрачных смоки-айз у моделей шоу Hermès. Похожий макияж глаз был на показах Roberto Cavalli и Tory Burch. Тренировать сосредоточенность и движение мысли с серой дымкой на глазах рекомендуем за просмотром видеоработ и инсталляций выставки «Знаки препинания», родившейся из размышлений о запинках в речи. В «ГЭС-2» — с 15 марта.

Что пригодится

1/3

Тени для век Artist Eyeshadow, 120, Make Up for Ever, 2300 р.

2/3

Тени для век, 06 графит, Divage, 399 р.

3/3

Тени для век High Pigment Eyeshadow, 58 Light Grey, Kiko Milano, 1199 р.

Пин-ап-укладки x Sirens’ Jazz Cabaret в Louis The Claw

Куда еще выгуливать укладки в духе Бетти Пейдж и Диты фон Тиз, как не в заведение с регулярными бурлеск-шоу? Чтобы органично влиться в атмосферу расцвета джаза в Новом Орлеане, добавляйте в избранное прически с показов Anna Sui и Sergio Hudson. Для создания приподнятых челок и упругих локонов запаситесь терпением, стайлером, лаком и зажимами для волос.

Что пригодится

1/3

Щипцы для завивки волос GA.MA, 2496 р.

2/3

Лак-спрей сильной фиксации для длительной стойкой укладки More Inside, Davines, 3980 р.

3/3

Зажимы для волос, Rinova, 172 р.

Черные акценты на глазах x концерт Mirèle в ДК «Кристалл» 12 апреля

Подпевать песням с последнего альбома «Мрак привет» Mirèle предлагаем, вооружившись черной подводкой. Два деликатных штриха во внутренних уголках глаз, как на показе Dior, подчеркнут дух dark feminine core — сочетание утонченности и драматизма. Воссоздать такой макияж поможет стойкий гелевый карандаш. Если хочется кричащей драмы в образе, рисуйте черные стрелки-смоки, как на шоу Chanel.

Что пригодится

1/3

Гелевый карандаш для глаз, 01 Jet Black, Arive Makeup, 499 р.

2/3

Водостойкий карандаш для глаз aqua resist color pencil, 1, Make Up for Ever, 2300 р.

3/3

Гелевый устойчивый карандаш для глаз Virtuose, 603, Vivienne Sabo, 296 р.

Гладкие волосы на боковой пробор x спектакли в Театре Наций

Простите, зумеры, утверждавшие в тиктоке, что боковой пробор — это уже не модно, шоу Elisabetta Franchi и Fendi доказали обратное. Гладкие волосы на пробор, зачесанные в низкий пучок, или хвост, отлично будут смотреться в партере Театра Наций. У вас — интеллигентный образ, а у соседей сзади — улучшенный обзор.

Что пригодится

1/3

Стайлинг-крем для укладки волос, Sachajuan, 3500 р.

2/3

Моделирующий бальзам для гладких укладок Grasp, R+Co, 4691 р.

3/3

Разглаживающий крем для придания блеска волосам After Party Bead Head, Tigi, 2320 р.

Тени коралловых оттенков х бильярдная Billie

Оранжевая комната Billie с первым в России трехногим бильярдным столом — особое место притяжения московских модников. Макияж глаз в коралловых и персиковых оттенках идеально поддержит этот монохромный интерьер бильярдного клуба на Неглинной. Референсы с показов SS Daley и J Salinas — вам в помощь.

Что пригодится

1/3

Кремовый пигмент Concrete Peach, Krygina Cosmetics, 2050 р.

2/3

Тени для век Artist Eye Shadow, 310, Make Up Factory, 1075 р.

3/3

Тени для век Cool Eyes, 03, Alvin d’Or, 330 р.

Темная помада х вечеринка-закрытие Arma на территории подшипникового завода

Прощаться с эпохой клуба Mutabor и вечеринок проекта Arma на территории подшипникового завода будут в апреле. Есть время, чтобы найти свой способ носить темный, вампирский, макияж губ: закрасить их полностью кроваво-бордовой помадой, как на показах Versace и Tom Ford, или нанести ее только в центр губ, как сделали визажисты Pauline Dujancourt и Elena Velez.

Что пригодится

1/3

Помада-сыворотка для губ Legendary Serum Lipstick, Mickey, RMS, 3710 р.

2/3

Жидкая помада Love Matte, 60, Art Visage, 351 р.

3/3

Помада для губ, 900, 3INA, 1043 р.

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