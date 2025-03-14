От чемоданчиков доктора до помятых ведерок: 40 сумок на весну

Помятые
Небрежная роскошь-2025 — носить нарочито помятую сумку из мягкой кожи. Дизайнеры действуют заодно и выпускают самые разные варианты потертых и помятых шоперов, мессенджеров, клатчей и ведерок. Греющая душу тенденция для тех, кто любит занашивать любимую сумку до винтажных складок и помятостей и все еще уважает стиль old money.
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Пятнистые, полосатые и змеиные
Змея и корова в 2025 году — новый леопард. Носим ненавязчивый принт на одежде, обуви и, конечно, сумках. При этом дизайнеры голосуют за максимальное разнообразие: помимо классических расцветок, популярны далекие от реальной жизни алый питон, зеленые пятнышки и прочие чудеса легкой промышленности.
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Ведерки
Сумка-ведро — достойная альтернатива прямоугольным шоперам. В эту вместительную модель запросто влезает ноутбук и форма для зала, покупки из супермаркета и косметичка. А что еще нужно для активного дня с утренней йогой, работой и заходом в бар вечером?
Что покупать
И не сумки вовсе
Очередной кор — кидкор (нарочито дофаминовые, детские вещи для взрослых) — нашел свое продолжение в сумках. Этой весной носим какие угодно модели, но только не скучные базовые сумки из гладкой кожи. Рафия и макраме? Отлично! Шелковые узелки с вышивкой? Еще лучше! Пакетики в пайетках? Берем!
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Замшевые
Логичное продолжение тренда на мятые и нарочито потертые сумки. Капризный, но красивый материал чувствителен к активному ношению, поэтому заломы и вмятинки не заставят себя ждать. Но в этом и прелесть замши: со временем она приобретает уникальный узор и винтажное обаяние.
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Боулинг-сумка
Этот тренд мы уже видели несколько лет назад, но в 2025 году вытянутые сумки с жесткими углами возвращаются. Теперь это не только медицинские чемоданчики, но и боулинг-сумки (свое название получили из‑за формы, которая напоминает классические сумки-переноски для боулинг-шаров). К узнаваемой прямоугольной форме с жесткими углами добавились ретрозастежки и разнообразие расцветок. Наравне с черными и коричневыми чемоданчиками популярны оливковые, винные и ярко-алые сумки.
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Нейлоновые
Нейлоновые сумки — еще один заметный тренд последних лет (вспомнить хотя бы завирусившиеся переиздания классических моделей Prada). Осенью мы вновь полюбили вместительные шоперы и мини-сумки из нейлона Longchamp, а этой весной клатчи, рюкзаки и авоськи из легкого материала можно найти у большинства брендов. Особенно хорошо нейлон смотрится в сочетании с ярким обвесом или декором из крупных бусин и жемчуга.
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Культовое ретро
К 2025 году ключевые модели сумок из нулевых превратились в заслуженный винтаж. А значит, интерес к ним среди ресейлеров и покупателей уверенно растет. Вновь в фокусе внимания — объемные сумки The City Balenciaga, потертые прямоугольные клатчи Fendi в монограммах, багеты Coach и пухлые торбы George Gina & Lucy. Следом ждем ревайвал шипастых сумок Alexander Wang Rocco и строгих The Proenza Schouler PS11, которыми грезили все модницы в 2010-х.
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