Что носить

От чемоданчиков доктора до помятых ведерок: 40 сумок на весну

Сегодня в 08:38
Продолжаем рассказывать про главные тренды весны-2025. В новом выпуске: пятнистые узелки, вместительные ведерки, Y2K-винтаж, нейлоновые авоськи и другие необычные сумки — чтобы радостно закинуть новое приобретение на плечо и нахаживать шаги по потеплевшим улицам.

Помятые

Небрежная роскошь-2025 — носить нарочито помятую сумку из мягкой кожи. Дизайнеры действуют заодно и выпускают самые разные варианты потертых и помятых шоперов, мессенджеров, клатчей и ведерок. Греющая душу тенденция для тех, кто любит занашивать любимую сумку до винтажных складок и помятостей и все еще уважает стиль old money.

Что покупать

1/5

Askent, 22 500 р.

2/5

Lime, 4999 р.

3/5

Idol, 21 990 р.

4/5

Mercy, 23 500 р.

5/5

Befree, 1299 р.

Пятнистые, полосатые и змеиные

Змея и корова в 2025 году — новый леопард. Носим ненавязчивый принт на одежде, обуви и, конечно, сумках. При этом дизайнеры голосуют за максимальное разнообразие: помимо классических расцветок, популярны далекие от реальной жизни алый питон, зеленые пятнышки и прочие чудеса легкой промышленности.

Что покупать

1/4

I Make Bags, 56 900 р.

2/4

«Эконика», 21 990 р.

3/4

Mango, 12 999 р.

4/4

COS, 24 900 р.

Ведерки

Сумка-ведро — достойная альтернатива прямоугольным шоперам. В эту вместительную модель запросто влезает ноутбук и форма для зала, покупки из супермаркета и косметичка. А что еще нужно для активного дня с утренней йогой, работой и заходом в бар вечером?

Что покупать

1/5

Lera Nena, 16 142 р.

2/5

Arny Praht, 9400 р.

3/5

Love Republic, 5599 р.

4/5

Moveli, 24 890 р.

5/5

Hereu, 47 600 р.

И не сумки вовсе

Очередной кор — кидкор (нарочито дофаминовые, детские вещи для взрослых) — нашел свое продолжение в сумках. Этой весной носим какие угодно модели, но только не скучные базовые сумки из гладкой кожи. Рафия и макраме? Отлично! Шелковые узелки с вышивкой? Еще лучше! Пакетики в пайетках? Берем!

Что покупать

1/7

Ask Studio, 11 550 р.

2/7

I Make Bags, 16 900 р.

3/7

Hereu, 34 600 р.

4/7

Present & Simple, 19 990 р.

5/7

Medea, 52 950 р.

6/7

Sister Jane, 4680 р.

7/7

Befree, 2299 р.

Замшевые

Логичное продолжение тренда на мятые и нарочито потертые сумки. Капризный, но красивый материал чувствителен к активному ношению, поэтому заломы и вмятинки не заставят себя ждать. Но в этом и прелесть замши: со временем она приобретает уникальный узор и винтажное обаяние.

Что покупать

1/5

Lime, 17 999 р.

2/5

Idol, 10 990 р.

3/5

Mango, 8999 р.

4/5

Jenek, 48 000 р.

5/5

Misa, 49 500 р.

Боулинг-сумка

Этот тренд мы уже видели несколько лет назад, но в 2025 году вытянутые сумки с жесткими углами возвращаются. Теперь это не только медицинские чемоданчики, но и боулинг-сумки (свое название получили из‑за формы, которая напоминает классические сумки-переноски для боулинг-шаров). К узнаваемой прямоугольной форме с жесткими углами добавились ретрозастежки и разнообразие расцветок. Наравне с черными и коричневыми чемоданчиками популярны оливковые, винные и ярко-алые сумки.

Что покупать

1/5

Askent, 29 000 р.

2/5

Befree, 2599 р.

3/5

Arny Praht, 11 900 р.

4/5

Love Republic, 16 999 р.

5/5

«Эконика», 22 990 р.

Нейлоновые

Нейлоновые сумки — еще один заметный тренд последних лет (вспомнить хотя бы завирусившиеся переиздания классических моделей Prada). Осенью мы вновь полюбили вместительные шоперы и мини-сумки из нейлона Longchamp, а этой весной клатчи, рюкзаки и авоськи из легкого материала можно найти у большинства брендов. Особенно хорошо нейлон смотрится в сочетании с ярким обвесом или декором из крупных бусин и жемчуга.

Что покупать

1/5

Muus, 9600 р.

2/5

Gate31, 9990 р.

3/5

Mango, 2999 р.

4/5

Longchamp, 17 785 р.

5/5

Hike, 3990 р.

Культовое ретро

К 2025 году ключевые модели сумок из нулевых превратились в заслуженный винтаж. А значит, интерес к ним среди ресейлеров и покупателей уверенно растет. Вновь в фокусе внимания — объемные сумки The City Balenciaga, потертые прямоугольные клатчи Fendi в монограммах, багеты Coach и пухлые торбы George Gina & Lucy. Следом ждем ревайвал шипастых сумок Alexander Wang Rocco и строгих The Proenza Schouler PS11, которыми грезили все модницы в 2010-х.

Что покупать

1/4

Marc by Marc Jacobs, 5000 р.

2/4

Alexander Wang, 29 160 р.

3/4

Bottega Veneta, 34 900 р.

4/4

Vivienne Westwood, 48 000 р.

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