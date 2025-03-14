От чемоданчиков доктора до помятых ведерок: 40 сумок на весну

Этот тренд мы уже видели несколько лет назад, но в 2025 году вытянутые сумки с жесткими углами возвращаются. Теперь это не только медицинские чемоданчики, но и боулинг-сумки (свое название получили из‑за формы, которая напоминает классические сумки-переноски для боулинг-шаров). К узнаваемой прямоугольной форме с жесткими углами добавились ретрозастежки и разнообразие расцветок. Наравне с черными и коричневыми чемоданчиками популярны оливковые, винные и ярко-алые сумки.