Долго, дорого и больно: как и почему люди сводят татуировки

В первую очередь пошла на это, потому что не придумала, как оформить свои татуировки в полноценный рукав, а одна из них к тому же не доделана и выглядит не очень качественно. Раньше у меня в голове было много мифов, связанных с лазерным сведением: что это ужасно больно, баснословно дорого и очень-очень долго — слышала от знакомых, что они посетили 10 процедур, потратили кучу денег, но к результату это не привело. Поэтому долго сомневалась. Стоимость приемлемая, учитывая, что мы регулярно пользуемся различными косметологическими услугами: стрижка у хорошего мастера тоже будет стоить далеко не 300 рублей. И процедуры лазерного сведения раз в несколько месяцев не бьют по бюджету».