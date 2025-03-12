Долго, дорого и больно: как и почему люди сводят татуировки

В последнее время сведение татуировок обсуждают все активнее: на это повлияли истории крупных селебрити. Американский комик и актер Пит Дэвидсон удалил почти двести рисунков. «Я протрезвел, посмотрел на себя в зеркало и подумал: „Нет. Мне нужно немного измениться“», — объяснил он свое решение в январе 2025 года. Есть и другая причина: в 2021 году Дэвидсон начал кинокарьеру, и мелкие тату по всему телу затрудняли участие в съемках: приходилось приезжать на площадку на три часа раньше, чтобы гримеры успели все замазать.
Источник издания People сообщил, что четырехлетний процесс лазерного сведения всех тату обошелся комику в 200 000 долларов. Сам Дэвидсон описал сеансы как ужасные. «Так что, если кто‑то сейчас задумывается о татуировке, сначала убедитесь, что вы действительно хотите этого», — предупредил он зрителей ТВ-программы «Today».
Впервые результаты многолетнего процесса актер показал в приуроченном ко Дню святого Валентина кампейне бренда одежды Reformation. На снимках он появляется то с голыми ногами, то с обнаженным торсом, и его кожа непривычно чистая. Пользователи соцсетей удивляются, насколько наличие или отсутствие тату меняет восприятие человека. «Самое важное, что можно из этого вынести: благодаря современным технологиям татуировки теперь практически полностью можно удалить с минимальными шрамами. Так что не говорите людям не набивать их — просто посоветуйте не быть бедными», — обсуждают фотографии Пита в твиттере. Впрочем, некоторые подозревают, что какие‑то следы на теле все же остались, просто для рекламной кампании их отретушировали.
Российский рэпер Моргенштерн* тоже решился на сведение многочисленных тату: «С чистого листа, с чистого лица», — подписал он пост в соцсетях от 9 февраля, удалив все предыдущие публикации. На видео ему лазером удаляют пигмент над бровью. На обложке альбома «Alisher», который вышел через несколько дней после этого, на лице музыканта нет ни одного рисунка. Однако пока он лишь визуализирует, каким будет результат: сеансы можно делать не чаще раза в месяц, и впереди минимум год работы. К концу месяца Моргенштерн выпустил ролик, где признался, что «сводить тату в десять раз больнее, чем их набивать». Он, как и Дэвидсон, предостерег фанатов от набивания партаков: «За ошибки молодости расплачиваться долго, дорого и больно».
Сколько нужно сеансов, чтобы свести тату? Зависит ли это от модели лазера?
«Татуировки почти никогда не удаляются за одну процедуру. Все случаи индивидуальны, но, например, для удаления небольшой надписи на запястье требуется от 4 до 10 сеансов с интервалами от 8 недель.
Модель лазера влияет, но не так сильно, как многие думают. Если речь идет о стандартных черных татуировках, то большинство качественных лазеров справляются с ними одинаково хорошо. Но на финальных этапах удаления, когда пигмента остается совсем мало, мощность лазера действительно имеет значение.
Важно понимать, что результат зависит больше от мастера, чем от оборудования. Я всегда сравниваю это с автомобилем: куда важнее, кто сидит за рулем, чем марка машины. Сейчас в моде тонкие черно-коричневые татуировки, и это удобно для мастеров лазерного удаления. Такие тату уходят быстро, потому что в них меньше пигмента, и кожа под ними меньше повреждается».
Насколько это больно? От чего зависит уровень чувствительности?
«Процедура неприятная, но очень быстрая — в большинстве случаев она занимает всего несколько секунд. Поэтому даже люди с низким болевым порогом переносят ее достаточно легко. Часто спрашивают, похоже ли это на боль при нанесении татуировки. Нет, это совсем другое ощущение. Когда набивают тату, кожу царапают иглой, оставляя пигмент в ране. Лазер же не повреждает кожу снаружи, он действует изнутри, разбивая капсулы пигмента. Именно этот микровзрыв и вызывает боль. По ощущениям это можно сравнить с брызгами горячего масла или шлепком оттянутой резинки для денег.
Болевой порог — вещь индивидуальная, но есть несколько лайфхаков, которые помогают облегчить процедуру:
- выспаться перед удалением тату,
- хорошо поесть,
- прийти в хорошем настроении (это правда важно).
Не стоит делать процедуру во время простуд, при обострении хронических заболеваний или при приеме большого количества лекарств — это может повлиять на чувствительность. Девушкам важно следить за циклом, идеальный период для удаления — с 8-го по 20-й день, в эти дни чувствительность ниже».
Дорого ли это?
«Лазерное удаление — недешевый процесс. Цена за один сеанс — от 5000 до 70 000 рублей, в зависимости от размера и сложности татуировки. Полная стоимость удаления зависит от количества процедур, но в среднем стоит ориентироваться на сумму от 50 000 рублей и выше. Многие студии предлагают абонементы на полный курс — это выгоднее, чем оплачивать каждую процедуру отдельно».
Стала ли процедура удаления более востребованной в последние годы?
«Конечно! Во-первых, благодаря соцсетям и распространению личных историй, все больше людей видит, что татуировку абсолютно реально удалить и это нестрашный процесс. Во-вторых, новое поколение успевает набить все больше эскизов до 18 лет (что я осуждаю). Чего только стоят отзывы на тату-наборы на маркетплейсах!»
«К тому же в наше время в целом очень сильно выросла доступность татуировок. Если в 90-е тебе нужно было сильно запариться, чтобы получить рисунок на теле, то сейчас тату-мастеров как будто больше, чем мастеров маникюра. В связи с этим и импульсивных татуировок, о которых потом жалеют, становится больше и больше».
Почему люди решаются на удаление тату?
«Главная причина — человек больше не видит себя с этим рисунком. Кто‑то приходит, чтобы удалить все тату, потому что на новом этапе жизни не ассоциирует себя с татуированным человеком. Кто‑то хочет осветлить старую татуировку, чтобы набить новую, более осмысленную. Ну и, конечно, имена бывших, памятные даты и символы, потерявшие смысл, — это классика. Такие татуировки, кажется, будут удалять вечно.
Итог: удаление тату — это реально, не так страшно и совсем не обязательно дорого, если подходить к процессу осознанно. Главное — выбрать правильного мастера и не ждать мгновенного результата».
«Двенадцать лет назад я набила на спине изображение розы, которое скорее напоминает пион или капустку. В то время это было модно, но подобные веяния краткосрочны. Тренд прошел, татуировка быть стильной перестала. Еще я заметила, что такое расположение банально: гуляла по пляжу и обратила внимание, что у многих тоже есть татуировки между лопаток».
«Еще хорошо, что набила именно розу, — делая тату, я поддерживала Женю, своего мужа, тогда еще начинающего татуировщика, а он рисовал очень красивые античные утюги. И на спине у меня мог оказаться утюг или какой‑то другой необычный эскиз.
Когда я начала выводить татуировку, первые два сеанса мне сделали на некачественном лазере: рисунок стал выглядеть намного хуже, а проводить процедуру можно не чаще двух раз в месяц. Все это было очень болезненно, оставались огромные волдыри. После этого нельзя загорать, ходить в сауну и в бассейн: нужно защищать участок кожи, чтобы не появились пигментные пятна. Я постоянно в путешествиях, для меня это неудобно. В общем, процесс затянулся, и мне, конечно, было страшно, что вся спина останется в шрамах».
«Но потом я нашла очень классную клинику с квалифицированными специалистами. У них лазер новейшего поколения — пикосекундный Picosure стоимостью 30 000 000 р. Он качественно и, насколько это возможно, бережно выводит татуировку, даже шлифует кожу. Со временем шрамы начали уходить, кожа становилась гладкой. Но сеансов понадобилось много, потому что из‑за повреждений пигмент глубже ушел под кожу.
После двенадцати процедур тату практически исчезло. Думаю, сделаю финальный раз, чтобы зафиксировать результат, окончательно зашлифовать кожу. Самое неприятное — это заняло практически семь лет. Стоимость каждого сеанса — от 20 000 до 30 000 рублей. Нехитрые расчеты показывают, что в сумме на удаление пришлось потратить больше 300 000 рублей.
Сделать рисунок на теле недорого, но сведение будет сопровождаться и крупными финансовыми вложениями, и болью, и влиянием на организм — краска выводится через лимфу. В итоге это удар по иммунитету, бюджету и самооценке».
«Хоть я и сама делаю татуировки, об их сведении я знала мало. А потом познакомилась с Василисой (речь о Василисе Метелице, основателе студии Voyage. — Прим. ред.), посмотрела на результаты ее работы, они меня впечатлили. Решила пройти через этот процесс, побыть с непривычной стороны. Спойлер: все оказалось намного приятнее, чем я предполагала!
В первую очередь пошла на это, потому что не придумала, как оформить свои татуировки в полноценный рукав, а одна из них к тому же не доделана и выглядит не очень качественно. Раньше у меня в голове было много мифов, связанных с лазерным сведением: что это ужасно больно, баснословно дорого и очень-очень долго — слышала от знакомых, что они посетили 10 процедур, потратили кучу денег, но к результату это не привело. Поэтому долго сомневалась. Стоимость приемлемая, учитывая, что мы регулярно пользуемся различными косметологическими услугами: стрижка у хорошего мастера тоже будет стоить далеко не 300 рублей. И процедуры лазерного сведения раз в несколько месяцев не бьют по бюджету».
«Я очень терпеливый человек с хорошим болевым порогом, но сводить татуировку раз в шесть больнее, чем делать ее. К большому счастью, это очень быстро. Свожу большой участок на теле — предплечье практически по полному обороту, но процедура занимает не больше пятнадцати минут, поэтому все терпимо. Даже после первого сеанса я увидела результат (особенно на цветной татуировке), и это замотивировало продолжать. Спустя три процедуры я вижу даже полностью чистые участки. Лазерное сведение развеивает миф, что татуировки — это навсегда. Их можно исправить, свести или как минимум осветлить.
Еще радует, что заживление происходит практически само по себе: просто пару дней охлаждаешь место удаления, и все — не тратишь ни время, ни силы. Если не ждать молниеносного результата после одной процедуры, то весь процесс терпимый. Я морально готова к тому, что буду сводить одну из своих татуировок в течение пары лет, потому что она насыщенная, ярко-черная такая. Но лучше покончить с ней, чем продолжать жить с рисунком на теле, который мне не нравится. Тем, кто сомневается, рекомендую не откладывать: лучше сделать хотя бы одну процедуру и запустить разрушение пигмента».
«В 14 и 18 лет я сделала несколько маленьких самодельных татуировок — одна гениальнее другой. Первой стала корона на тыльной стороне среднего пальца, которую мне набили иголкой и чернилами из гелевой ручки в детском лагере. Я была в восторге от придумывания и воплощения этой идеи, но, конечно, боялась родительского гнева. Так и началась эпопея длиной в семь лет, на протяжении которых мне каждый день нужно было прятать от родителей самую видную часть тела. Удивительно, но до покупки кольца я додумалась только к 19 годам.
К совершеннолетию у меня появилось еще несколько рисунков на теле, но уже самостоятельно набитых: треугольник на запястье, смайлик на бедре и просто большая точка на предплечье. Примерно в то же время мне страшно надоело прятать руку от родителей. Тогда я записалась на лазерное удаление в тату-студии. Изначально планировала избавиться только от короны, но мастер шутливо заставил меня показать все свои татуировки, — тогда я поняла, что хочу удалить их тоже. По соцсетям и сериалам мне казалось, что это устроено так: на кожу „стреляют“ из некого аппарата, рисунок становится заметно светлее, человек приходит на такие сеансы несколько раз, и вуаля — через несколько месяцев чистая кожа.
У меня, конечно, получилось не так… Сейчас мне 23, и впереди еще одна, финальная сессия лазерного удаления. Оказалось, что лазерной пушкой действительно „стреляют“ на татуировку, но краснеет и опухает кожа вокруг, а сам рисунок будто бы совсем не меняется. Самое неприятное, что такие сеансы можно устраивать не чаще одного раза в два месяца! Вот и считайте: около пяти лет хожу каждые пару месяцев. По идее выходит сеансов 30, но я давно перестала считать. Сейчас татуировки действительно практически незаметны, самая неглубокая полностью растворилась несколько лет назад. Но сколько же времени это заняло! Здорово, что несколько лет назад я решилась признаться родителям в подростковых ошибках, и они отреагировали абсолютно спокойно — даже не могла такого представить. С тех пор меня не волнует длительность процесса, скрывать больше ничего не приходится».
«После нескольких сеансов рисунок становится заметно светлее, но пигмент уходит неравномерно, и тату выглядит некрасиво. Четкие очертания стираются, рисунок перестанет угадываться. В моем случае это не страшно, ведь татуировки совсем маленькие, но могу представить, как бы это выглядело на большой татуировке. И так как татуировки мои сделаны в полевых условиях, они привели к рубцам в тех местах, где на иглу было оказано слишком сильное давление. Лазер через них плохо пробивается для разбивки чернил — моя многолетняя эпопея связана с этим. Несколько раз после лазера у меня на коже появились волдыри, один из них разорвался, на его месте остался шрам, который уже не убрать.
Всем советую не бояться лазерного сведения! Главное — определитесь, почему вы на самом деле хотите избавиться от татуировки».
* Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.