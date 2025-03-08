8 российских бьюти-брендов от женщин, которые меняют мир к лучшему

Superbanka
Косметика для активных людей с насыщенным графиком жизни
Суперсредства из ингредиентов нового поколения, восстанавливающие кожный барьер людей с насыщенной жизнью, — такая миссия была у журналиста Маши Командной и косметического химика Катерины Карповой, когда они создали бренд Superbanka. Пока вы бегаете по делам, крем с пробиотиками и сыворотка с трипептидом меди будут укреплять защитный барьер вашей кожи.
К косметическому забегу Superbanka недавно присоединилась актриса Анна Михалкова, которая не просто стала амбассадором крема Last Tango, но и приняла участие в его разработке. При создании продукта учли все пожелания Анны для достижения антиэйдж-эффекта, добавив в формулу пептиды, церамиды, гиалуроновую кислоту, трегалозу, масло рисовых отрубей и примулы вечерней. Кстати, Superbanka серьезно повлияла на жизнь одной из основательниц бренда: для Маши Командной она стала перезапуском карьеры после успеха на спортивном телевидении.
Don’t Touch My Skin
Понятные ингредиенты, личные границы и рефилы
Бренд Don’t Touch My Skin родился из умения телеграм-блогера Адэль Мифтаховой докопаться до сути каждого ингредиента и ее стремления к экоответственности. Все формулы средств строятся на компонентах с доказанной эффективностью, не имеют отдушек, а флаконы бренда эволюционировали до формата рефилов с тактильным soft-touch-покрытием.
И хотя в топе продаж Don’t Touch My Skin сыворотки с ретинолом и кремы для лица, мы рекомендуем обратить внимание на редкого зверя у косметических марок — сыворотку с азелаиновой кислотой для кожи, склонной к покраснениям, воспалениям и пигментации. Часть от продажи всех средств бренд переводит в центр «Сестры» — независимый благотворительный проект помощи пережившим сексуализированное насилие.
Lovely Day!
Дизайнерские свечи, диффузоры и мыло
Основательница бренда Лида Ремизова организовывала много предметных съемок, реквизит после которых обычно утилизировали или отправляли на склад. У нее возникло желание создать маленькую партию свечей, которые были бы уникальной формы, красиво сочетались в разных цветах и подходили для сет-дизайна. И самое главное — чтобы эти свечи захотелось забрать домой после съемки.
Для воплощения идеи в жизнь Лида объединилась с подругой Юлей Дорофеевой, графическим дизайнером по образованию. Так появились наборы фигурных свечей — хит и флагман Lovely Day! В 2023-м Юля вышла из бизнеса, но девушки дружат до сих пор. За три с половиной года существования бренда его ассортимент расширился: появились соевые аромасвечи, саше, диффузоры, спреи для дома и мыло.
Patissoncha
Для тех, кто любит долго плескаться в ванной и ценит необычные формы
Основательницы Patissoncha Ольга Соколова и Маргарита Ткаченко любят проводить много времени в ванной, ценят деликатные ароматы и визуальную эстетику — из таких предпочтений и родился бренд. Но не только это объединяет девушек. Бренд славится как pet friendly: 15% с продажи мыла в форме лапки, одного из хайлайтов Patissoncha, направляют на нужды приюта для животных «РусДог».
Любовь к необычным формам мыла породила многочисленные коллаборации Patissoncha — от ресторана «КМ20» до отеля «Рихтер». Последний лимитированный дроп марки, в сотрудничестве с (ex)bags посвящен чистоте, сенсорным ощущениям и деталям. Воплощением стала прозрачная сумка, вдохновленная Hermès Kelly, внутри которой — мыльница, четыре вида мыла и две сферы, созданные из натуральных компонентов, с ароматами водорослей, сена, розы, льна и дегтя.
Openface
Кислоты с ног до головы и забота о микробиоме кожи
Если подружиться с AHA- и BHA-кислотами, можно решить массу бьюти-проблем — от вросших волос до черных точек. А если добавить к этому заботу о микробиоме коже, то дружба будет долговечной и нетоксичной (перебор с кислотами в уходе может привести к раздражениям и шелушению). Этой науке и учит своими средствами Openface.
Журналистка Кристина Фарберова, финансист Наташа Мартынова и продакт-менеджер Дина Березина начали бизнес с разработки персонализированной сыворотки для каждого клиента. Идея пришла Кристине Фарберовой после того, как она уволилась из Shelly в 2019 году и стала изучать перспективные ниши на рынке красоты и здоровья. Как раз в то время в США появились первые проекты по персонализации — когда косметический продукт создают с нуля под запросы кожи клиента или, отталкиваясь от них, вносят изменения в уже готовое средство.
Сейчас Openface — марка, которая помогает разобраться в уходе за кожей, минуя кабинет косметолога. Так, последние запуски бренда — шампунь для волос To the Roots и сыворотка для укрепления волос Lost and Found — могут снизить жирность кожи головы, восстановить активность волосяных луковиц и улучшить рост волос.
Predubezhdai
Ностальгия по детству, оккультность и сосиска в тесте
Бренд косметики и парфюмерии Predubezhdai, созданный блогером Анастасией Мироновой, бьет по эмоциям, заставляя вспомнить каждого о когда‑то пережитых событиях детства и юности. Нежность первой любви — парфюмерная вода Vam I Ne Snilos, радость лета на природе — крем для тела Prekrasnoe Dalyoko с запахом травы и сена, удовольствие от любимой булочки — мыло Detstvo в форме сосиски в тесте. За этими историями в форме косметических средств интересно следить, и их хочется купить как арт-объект.
Помимо ностальгии Predubezhdai призывает к самопознанию в форме провокации: в ассортименте бренда есть лубрикант с ароматом яблочного компота и тархуна, а также к очищению через эзотерические практики — предлагая благовония Katarsis с ладаном.
Krygina Cosmetics
Яркие средства макияжа и бьюти-бизнес полного цикла
Сначала Елена Крыгина учила всех правильно краситься косметикой в блоге на ютубе, потом написала книгу о макияже, открыла студию красоты Krygina Studio, запустила бренд декоративной, а теперь еще и уходовой косметики Krygina Cosmetics. Амбассадор красной помады и медитаций в египетских пирамидах (любимое место отдыха Елены) год за годом расширяет свою бьюти-вселенную.
Флагманский продукт — кремовый пигмент Concrete — позволяет почувствовать себя художником. Им можно рисовать по всему лицу, регулируя насыщенность цвета и смешивая разные пигменты. В зависимости от оттенка он заменяет помаду, подводку, тени для век, румяна и гель для бровей.
Pure Sense
Ароматы, созданные незрячими парфюмерами
Основательница бренда Екатерина Зинченко раньше работала в ресторанном бизнесе и курировала выставки, а в 2020 году окончила курс Грасского института парфюмерии. Pure Sense стал для нее достижением сразу нескольких целей: соединить благие намерения, бизнес, творчество и влиять на качество жизни людей.
Она задумалась, почему в парфюмерию не вовлечены незрячие люди, если в силу ограничения визуального восприятия у них усилено восприятие вкусов и запахов. Так возникла идея обучить незрячих людей искусству парфюмерии, чтобы они выражали свое восприятие мира и передавали его через ароматы.
Набор Spring Mood Box, 10 791 р.
Парфюмерная вода Freedom с нотами свежескошенной травы, озона и кедра, 7793 р.
Вязаный чехол Cozy с карабином для travel-флакона, 1590 р.
Парфюмерная вода Confidence c нотами смородины, ели и торфа, 7793 р.
Парфюмерная вода Tenderness c нотами клубничного маршмеллоу и миндальной пудры, 7793 р.
Нежность — аромат Tenderness — пахнет миндальной пудрой и клубничным маршмеллоу, а уверенность — парфюмерная вода Confidence — смородиной, елкой и мхом. Последний запуск, набор Spring Mood Box, состоит из трех тревел-флаконов на ваш выбор — удобный способ познакомиться с ароматами-состояниями.