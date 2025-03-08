8 российских бьюти-брендов от женщин, которые меняют мир к лучшему

Журналистка Кристина Фарберова, финансист Наташа Мартынова и продакт-менеджер Дина Березина начали бизнес с разработки персонализированной сыворотки для каждого клиента. Идея пришла Кристине Фарберовой после того, как она уволилась из Shelly в 2019 году и стала изучать перспективные ниши на рынке красоты и здоровья. Как раз в то время в США появились первые проекты по персонализации — когда косметический продукт создают с нуля под запросы кожи клиента или, отталкиваясь от них, вносят изменения в уже готовое средство.