8 российских бьюти-брендов от женщин, которые меняют мир к лучшему

Сейчас Openface — марка, которая помогает разобраться в уходе за кожей, минуя кабинет косметолога. Так, последние запуски бренда — шампунь для волос To the Roots и сыворотка для укрепления волос Lost and Found — могут снизить жирность кожи головы, восстановить активность волосяных луковиц и улучшить рост волос.