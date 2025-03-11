От коровьих лоферов до балетных кроссовок: 45 пар обуви на весну

Вариант для холодных дней, который потом спокойно перекочует в летний гардероб. Носить челси в +30, конечно, не стоит, но хорошая модель из кожи будет ощущаться вполне комфортно даже в +20 в компании удлиненных шортов или короткого чайного платья с плащом. Челси в этом сезоне прикидываются чем угодно, но только не классическими высокими ботинками без шнурков. Обратите внимание на модели на среднем и даже высоком каблуке, на обувь с вырезами на голенище или со скошенным носком. В общем, чем страннее, тем лучше. И да, парни в этом сезоне тоже носят необычные версии челси.