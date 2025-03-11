От коровьих лоферов до балетных кроссовок: 45 пар обуви на весну

Обувь с коровьим принтом
На смену леопарду пришла умиротворенная корова. Обувь с крупными пятнами коричневого и рыжего оттенков появилась еще в осенних коллекциях. Но светлые кроссовки и лоферы — не лучший вариант для московской зимы. А вот весной у «пятнистых» есть все шансы стать главным акцентом в образе. Удобно, если нужно оживить рабочее комбо из любимых синих джинсов, футболки и куртки с воротничком или дополнить чем‑то ультимативно-черный тренч. По части фасонов нет никаких ограничений: пятна органично смотрятся как на аккуратных кедах, так и на массивных казаках или лаконичных балетках.
Ретрокроссовки
Спортивные и футуристичные модели остаются в прошлом. Еще тем летом на модную арену вышли ретрокроссовки мягкой обтекаемой формы. Этой весной мало что изменится: в почете аккуратная обувь на тонкой подошве без лишних деталей. Кроме нубука и кожи актуальны замшевые модели, особенно коричневых и горчичных оттенков — да, от пантоновского mocha mousse в этом сезоне никуда не деться. Заодно советуем присмотреться к балетным кроссовкам — минималистичным моделям конфетных оттенков — и гибриду кроссовок с балетками (а вот классическим балеткам этой весной мы наконец-то говорим «пока»).
Тапочки для улицы, или современные калоши
Обувь, имитирующая домашние тапочки или футуристичную униформу, на пике популярности. Главные детали: минимум декора, никаких шнурков и липучек, гладкая кожа или мягкая замша. Другими словами, все, чтобы не мучиться с долгим надеванием и не ломать голову над тем, с чем носить пару. Ответ очевидный: со всем.
Лоферы
Самая универсальная пара обуви вновь с нами. Правда, в этом сезоне дизайнеры предлагают выбирать акцентные лоферы — например, с ярким принтом, из меха или фактурной кожи. Пряжки, массивные каблуки, перфорация и любые апгрейды тоже приветствуются. А чтобы в первые весенние месяцы в лоферах не было холодно, носим их со смешными носками: шерстяными, в рубчик, крапинку или с рисунками и надписями. Чем эклектичнее получится комбо из лоферов и носков, тем лучше.
Челси
Вариант для холодных дней, который потом спокойно перекочует в летний гардероб. Носить челси в +30, конечно, не стоит, но хорошая модель из кожи будет ощущаться вполне комфортно даже в +20 в компании удлиненных шортов или короткого чайного платья с плащом. Челси в этом сезоне прикидываются чем угодно, но только не классическими высокими ботинками без шнурков. Обратите внимание на модели на среднем и даже высоком каблуке, на обувь с вырезами на голенище или со скошенным носком. В общем, чем страннее, тем лучше. И да, парни в этом сезоне тоже носят необычные версии челси.
Туфли со странностью
Дурашливая обувь — самый заметный тренд этой весны. Наиболее интересное выражение эта тенденция нашла в туфлях на каблуках, которые дизайнеры делают чуть ли не мультяшными. У Khaite — причудливые вырезы, у The Row — лодочки Минни-Маус, а у Dries Van Noten — изгиб в духе ар-деко. Локальные альтернативы тоже не заставляют долго себя искать: у Idol в весенней коллекции туфли с открытым задником и носом (в духе Schiaparelli), у 12 Storeez — туфли-галоши, а Present & Simple вторят Dries Van Noten и показывают изгибистый каблук.
Платформы и танкетка
Главная альтернатива каблукам этой весной — платформы. Это могут быть ботильоны и туфли на геометрических танкетках в духе футуризма или массивные платформы на ботильонах и челси. Никаких ассоциаций с бохо или хиппи, только острые углы и гладкая (а то и лаковая) кожа. Носить с бомберами и строгими пальто, джинсами клеш и миди-юбками в складку.
Филологическая обувь
Очередной кор — библиотечный (librarian-core) — идет рука об руку с деловой обувью: брогами, дерби и классическими ботинками оксфордами, а заодно и аккуратными клогами (в компании шерстяных носков). Вновь повторяем образ Одри Хорн из «Твин Пикс» и вспоминаем Катю Пушкареву из «Не родись красивой».
Голая обувь
И все же самая обсуждаемая пара этого сезона — Balenciaga Zero. Обувь представляет собой резиновую подошву с накладками, охватывающими большой палец и пятку. Как носить балетки (?) с узкой подошвой, не испачкав стопы или носки, вопрос открытый. Тем не менее пара хоть и выглядит не самой носибельной, но продолжает тренд на босоногую обувь и полупрозрачные пары, которые стали настоящим хитом прошлым летом. А значит, в ближайшие полгода от ничего не скрывающей обуви вновь никуда не деться.