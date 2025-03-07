Верхняя одежда на весну: 46 вариантов от строгого полутренча до дофаминовой флиски

-5 — +10°C: Добротное шерстяное пальто
Плохая новость заключается в том, что найти добротное шерстяное пальто дешевле 20 тысяч рублей — уже даже не задачка со звездочкой, а настоящие поиски иголки в стоге сена. Хорошая новость: бюджетные модели все еще водятся в винтажных магазинах и на распродажах, которые как раз стартуют в конце зимы.
Если готовы вложиться, присмотритесь к брендам Sanchy, 5 o’Coat и Daisyknit, которые шьют качественные базовые пальто из плотной шерсти. Такая модель прослужит с десяток лет, а в паре с курткой-подстежкой вполне подойдет для зимы (учитывая российские еврозимы последних лет). Актуальны этой весной (и останутся в ближайшие пару лет) свободные модели А-силуэта, однобортные оверсайз-пальто и пальто-халаты. Мимолетный тренд сезона — пальто с нарочито узкой талией и короткие полупальто.
-5 — +10°C: И снова бомберы
Универсальная верхняя одежда для переменчивой весенней погоды. Достаточно плотный и объемный бомбер запросто можно носить даже в минусовую температуру, если грамотно продумать многослойный образ с пуховой жилеткой и тонкой флиской или шерстяным свитером. Ближе к +10 бомбер можно носить уже с легкими футболками и рубашками — спасет, когда днем город прогревается до весенних +15, а к вечеру становится свежо.
Этой весной в тренде как классические оверсайз-бомберы (эталонные — у Acne Studios, бюджетные альтернативы — в любом масс-маркет бренде), так и кожаные модели.
0 — +15°C: Флиска
Флис отлично удерживает тепло, поэтому плотная куртка из этого материала подойдет даже для небольшого минуса. Главное — продумать наряд так, чтобы ближе к телу были теплые материалы вроде шерсти, кашемира или термобелья из технологичных тканей. По мере потепления образ можно «облегчать», надевая под куртку простой лонгслив, платье или футболку.
Кроме классических горпкорных флисок спортивных и аутдор брендов этой весной много моделей с наивными цветочками, абстрактными принтами или нарочито детскими узорами.
+5 — +15°C: Стеганая куртка
Жизнерадостные стеганые куртки с наивными принтами и яркими патчами отлично вписываются сразу в два актуальных кора — кидкор (нарочито инфантильная, дофаминовая детская одежда на взрослых) и бохокор, ковбойские и цветастые наряды с бахромой, богатым принтом и натуральными материалами). А еще это приятная замена уже наскучившему за зиму темному пуховику или слишком строгому пальто.
А еще стеганая куртка вполне может стать вторым слоем, который удобно поддевать под слишком легкий тренч или объемную куртку рабочего.
от +10°C: Кожаная куртка в стиле 90-х
Объемные кожаные куртки-«пузыри», которые многие из нас помнят по сериалам «Бандитский Петербург» или «Бригада», в 2025 году превратились в модный тренд. Потертые бандитские модели выпускают Acne Studios, Loewe, Isabel Marant и даже COS с Lime.
Чтобы не выглядеть как свидетель из Фрязино, носите объемную кожанку с дофаминовыми вещами в духе кидкора, полупрозрачными юбками или строгими офисными брюками-клеш.
Carhartt WIP, 49 990 р.
Befree, 6 999 р.
Idol, 45 990 р.
12Storeez, 165 000 р.
Lime, 11 999 р.
+5 — +15°C: Куртка рабочего
Куртки рабочего из горячего тренда превратились в спокойную базу и остаются с нами надолго, как классические тренчи или джинсовки. Носить этой весной дизайнеры предлагают базовые модели в духе Carhartt WIP: минимум деталей и ярких элементов, свободный крой и практичные материалы, которые не боятся дождя.
от +10°C: Плащ-палатка
«Чем больше, тем лучше»: это, пожалуй, главный девиз дизайнеров этой весной, когда речь заходит о тренчах. Самые интересные и актуальные модели — свободные плащи прямого кроя или А-силуэта с широкими плечами и узкими воротничками или наоборот массивными лацканами. Для должного эффекта советуем выбирать тренч на размер-другой больше привычного.
от +10°C: Жакет офискорщика
Офисные сирены не сдают своих позиций. Офискор остается заметным трендом последних сезонов, который только подогрел новый сезон сериала «Разделение». Герои антиутопии носят идеальные деловые костюмы с легким налетом ретрофутуризма. В реальной жизни дизайнеры делают ставку как на нарочито женственные жакеты с круглыми воротничками и акцентом на талии в духе 60-х, так и на свободные расслабленные пиджаки будто бы с чужого плеча.
от +10°C: Полутренч
Эту тенденцию оценят те, кто не любит лишний объем и разлетающиеся длинные полы верхней одежды. Укороченный тренч подойдет для сухой и теплой погоды и заменит базовую джинсовку или кожаную куртку — но смотреться будет интереснее. Ходовые сочетания — от повседневного варианта с синими джинсами и кедами до (опять же) офискорных луков с узкой юбкой-миди и ботильонами на каблуке.
Lime, 11 990 р.
Aimclo, 15 950 р.
Brusnika, 22 800 р.
1811, 12 490 р.
La Redoute, 7 980 рублей