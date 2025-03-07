Верхняя одежда на весну: 46 вариантов от строгого полутренча до дофаминовой флиски

Если готовы вложиться, присмотритесь к брендам Sanchy, 5 o’Coat и Daisyknit, которые шьют качественные базовые пальто из плотной шерсти. Такая модель прослужит с десяток лет, а в паре с курткой-подстежкой вполне подойдет для зимы (учитывая российские еврозимы последних лет). Актуальны этой весной (и останутся в ближайшие пару лет) свободные модели А-силуэта, однобортные оверсайз-пальто и пальто-халаты. Мимолетный тренд сезона — пальто с нарочито узкой талией и короткие полупальто.