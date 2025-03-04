— Как Анна выбрала платье?
Анна пришла ко мне за несколько дней до церемонии награждения «Оскар», так как получила визу буквально накануне поездки. Мы уже не успевали сшить специально для выхода и подобрали ей наряд из готовых — я предложила платье «Гжель» из первой свадебной коллекции Tegin.
— Это ваш первый опыт сотрудничества?
У нас с Анной в арсенале уже был удачный выход на премьеру «Пророка», и этот успех задал тон нашим доверительным отношениям. Когда мы перемеряли все архивные коллекции Tegin, стало понятно, что Ане очень идет стиль моего бренда. Своей статью, сочетанием внутреннего стержня, утонченности и изящества, Аня очень про Tegin.
— Пришлось ли переделывать платье специально для Анны?
Несмотря на то, что мы выбрали готовое платье, мы подогнали платье по фигуре Анны и подрезали длину юбки.
— Как платье транспортировалось?
Аня везла костюм в кофре, чтобы ткань не помялась. Натуральный шелк, очень плотный и упругий, я давно приобрела на моей любимой итальянской фабрике.
— Как вы придумали этот наряд?
Ткань довольно долго лежала на полке, и я никак не могла к ней подступиться. Принт крупными розами и пугал, и притягивал одновременно. Когда созрела идея сделать свадебную коллекцию с нотками русского стиля, все сложилось. Костюм идеально передавал главную идею коллекции — аристократизм эпохи начала прошлого века.
— Что было источниками вдохновения?
Фарфоровая ваза, гжель, стиль русской аристократии начала прошлого века. Это платье — имиджевый костюм моей свадебной коллекции, и он, видимо, ждал именно «Оскара». Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук. Я уже решила, что передам этот костюм в коллекцию Эрмитажа.
— Каким задумывался образ Анны?
Аня обладает уникальной внешностью. Первое, что я ей предложила, не убирать в прическу ее роскошные длинные волосы, и я рада, что она воспользовалась моим советом.
— Обсуждали ли вы с Анной платье, которое она надела на церемонию вручения «Оскаров»?
Перед поездкой Анна очень волновалась — и не только из‑за задержки в получении визы. Ей и Юре предложили выбрать наряд местные стилисты. Она не была уверена в том, что ее ждет. На мой взгляд образ платья для красной дорожки они подобрали безупречно. Платье немного напоминало мои по линиям, поэтому многие решили, что белое платье на красной дорожке — тоже Tegin.
— Сразу ли было ясно, какое платье для церемонии, а какое для вечеринки Vanity Fair?
Мне сразу было понятно, что платье с крупным принтом идеально подходит для «Оскара». Но то, что Анна надела его именно на Vanity Fair, было очень удачным решением. В этом лаконичном образе есть сила и тонкость. Это выгодно выделяло Анну на фоне всего стилистического разнообразия.
— С какими чувствами вы следили за оскаровской ночью в этом году?
Я дала себе обещание не переживать, если вдруг Анна не сможет или не захочет надеть платье Tegin. Когда я увидела, что Аня в белом платье другого бренда на дорожке, вздохнула и отправила комплимент ее образу и выбору стилистов. В ответ на мое поздравление Аня прислала фотографии, где она в платье моего авторства. Сразу же посыпались публикации в прессе. Особенно пристально за Оскаром следил коллектив Tegin Fashion House. Когда сотрудники Дома увидели Юру с Анной в платье Tegin, все просто ликовали!