Перед поездкой Анна очень волновалась — и не только из‑за задержки в получении визы. Ей и Юре предложили выбрать наряд местные стилисты. Она не была уверена в том, что ее ждет. На мой взгляд образ платья для красной дорожки они подобрали безупречно. Платье немного напоминало мои по линиям, поэтому многие решили, что белое платье на красной дорожке — тоже Tegin.