Плюс в карму: подарки к 8 Марта, которые порадуют близких и помогут нуждающимся

Средства от продажи мерча «Помощи» идут на развитие их мобильного приложения по поддержке пожилых людей. Через него пользователи оплачивают продуктовые корзины более 1700 подопечным в 59 городах страны. В приложении можно помогать не только пенсионерам, но и детям, животным, одиноким родителям и пострадавшим в чрезвычайной ситуации, а также участвовать в благотворительных делах, например, помочь бабушке собрать урожай или погулять с собакой из приюта. Поддержать инициативу можно приобретением их оригинального худи с QR-кодом, ведущим на сайт проекта, телефоном горячей линии «Помощи» и ее манифестом.