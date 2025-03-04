Плюс в карму: подарки к 8 Марта, которые порадуют близких и помогут нуждающимся

Косынки от проекта «От Ба»
Благодаря проекту «От Ба» более ста пожилых мастериц от Калининграда до Амурской области получают дополнительный доход и занимаются любимым делом: с любовью и теплотой вяжут яркие вещи. В преддверии весны вы можете поддержать бренд и порадовать близких легкими шерстяными косынками в двух нежных цветах — розовом и голубом. Помимо головных уборов, на сайте продаются и другие изделия от бабушек: варежки, шарфы, сумки и даже одежда для питомцев.
Блокнот и шопер от сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна»
Каждая покупка товаров «ТыНеОдна» — это вклад в помощь пострадавшим от домашнего насилия в России. С августа 2019 года более 10 тыс. из них смогли получить бесплатную помощь благодаря проекту. Его брендированные шоперы и фирменные блокноты, созданные на основе иллюстраций волонтерок «ТыНеОдна», станут полезным и осмысленным подарком в день солидарности женщин в борьбе за свои права.
Сертификат от онлайн-сервиса психотерапии «Ясно»
До 9 марта онлайн-сервис психотерапии «Ясно» проводит акцию, в рамках которой передает 10% от стоимости каждого купленного сертификата на сессию с психологом в проект «ТыНеОдна», оказывающий помощь пострадавшим от домашнего насилия. Покупая сертификат к 8 Марта, вы не только позаботитесь о ментальном здоровье любимых, но и уже сегодня поможете изменить жизнь десятков нуждающихся.
Худи от мобильного приложения «Помощь»
Средства от продажи мерча «Помощи» идут на развитие их мобильного приложения по поддержке пожилых людей. Через него пользователи оплачивают продуктовые корзины более 1700 подопечным в 59 городах страны. В приложении можно помогать не только пенсионерам, но и детям, животным, одиноким родителям и пострадавшим в чрезвычайной ситуации, а также участвовать в благотворительных делах, например, помочь бабушке собрать урожай или погулять с собакой из приюта. Поддержать инициативу можно приобретением их оригинального худи с QR-кодом, ведущим на сайт проекта, телефоном горячей линии «Помощи» и ее манифестом.
Носки от фонда «Антон тут рядом»
Весна — идеальное время, чтобы закупиться стильными носками с хулиганистым леопардом, вопрошающим голубем или флегматичной зеброй. Дарить и носить их вдвойне приятно, когда знаешь, что все собранные с продажи средства пойдут на работу фонда «Антон тут рядом», сотрудники которого занимаются системной поддержкой людей с аутизмом.
Свитеры от бренда «Мурмуризм»
Вещи для «Мурмуризма» с 2022 года вяжут бабушки, мамы-одиночки и женщины, находящиеся в сложной ситуации. Бренд помогает им решить вопрос с трудоустройством и улучшить финансовое положение, а работать вязальщицы могут в удобное время в любом месте России. Поддержать сотрудниц «Мурмуризма», а заодно поздравить своих близких женщин в Международный женский день можно стильным свитером с игривой надписью «Future Milf», цветочками или сердечком. В каталоге онлайн-магазина еще найдутся юбки, топы, кардиганы, сумки и брелоки.
Жилетка, шорты и сертификат на тренировки по футболу от GirlPower
Почему бы в честь 8 Марта не пополнить гардероб своих родных стильной вязаной жилеткой с футбольным принтом или розовыми шортами, которые с приходом тепла станут яркими акцентами их образов? Тех же девушек, кто мечтает о спортивных достижениях и живет в Москве или Петербурге, получится удивить сертификатом на пять тренировок по футболу. Любая из этих покупок способствует развитию GirlPower FC — первой в России футбольной школы для женщин.
Футболки от «Доброшрифта»
Уникальный «Доброшрифт» состоит из букв и цифр, которые нарисовали 33 ребенка с ДЦП — подопечных фонда «Подарок ангелу». Для них написание даже одного символа — большой труд, но проект доказал: они способны творить несмотря на любые препятствия. Помочь их преодолеть можно, купив футболку с использованием этого шрифта: вырученные деньги идут на оплату курсов реабилитации для детей с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата.