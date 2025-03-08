Красивое

Для оплаты приложите цветочек: какой получилась коллаборация Сбера и O Paper Paper

Сегодня в 14:00
Цветы, которые точно не завянут.
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К началу весны Сбер и бренд аксессуаров O Paper Paper предлагают обновить и дизайн ваших банковских карт. Для этого они создали лимитированную коллекцию платежных карт и стикеров, которая будет доступна с 8 по 31 марта. В нее вошли два NFC-цветочка в форме символа O Paper Paper. Их можно оформить в приложении, выбрав из двух дизайнов: зеленого с полосками и трендового леопардового.

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Платежные стикеры в форме символа O Paper Paper

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Выпустить карту в одном из шести дизайнов можно в Москве, на стойке в торговом центре «Цветной», и в Петербурге, в торговом центре «Галерея». К каждой будут выдавать свой стикерпак с наклейками O Paper Paper, которыми можно дополнительно украсить вашу карту или смартфон. Жители других городов без красоты тоже не останутся — четыре дизайна (леопардовый, градиент, долматин и цветочный) будут доступны для заказа через приложение.

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Шесть лимитированных дизайнов СберКарты. При оформлении в подарок дадут стикерпак

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Рекламодатель: ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893
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