Красивые вещи

Трусики и бусики: 45 подарков для львиц, нормкорщиц и альтушек

Сегодня в 07:00
8 Марта — хороший повод вспомнить про солидарность, напомнить о ней другим и поздравить любимых подруг, сестер и единомышленниц. Собрали красивые, комфортные и дурашливые мелочи, которыми можно порадовать товарок. И на всякий случай напоминаем, что лучший подарок — равные права и возможности.

Для ультимативной львицы

Делайте ставку на что‑нибудь заметное и неоспоримо роскошное. Например, атласное бра без косточек и жестких застежек (красиво и комфортно) или колье с крупной подвеской. Сюда же — перчатки и белье из мягкой сетки, бархатные резинки для волос и кольца-печатки.

Бра Petra
9400 р.
Парфюмерная вода Marc-Antoine Barrois
23 500 р.
Кольцо Avgvst
31 800 р.
Подвеска 10Gran
33 000 р.
Перчатки Love Republic
1779 р.
Трусы Befree
799 р.
Подвеска Anna Maslovskaya
13 000 р.
Резинка для волос Lime
699 р.

Для чилловой зефирки

Подойдет все пастельное, воздушное и расслабленное. Атласные наволочки, комплект белья с клеткой виши, домашние шелковые шортики и повязка для сна — чтобы максимально закомфортиться и быть той самой чилловой девчонкой.

Бюстгалтер Lime
2599 р.
Подушка Chois
3790 р.
Мюли Keddo
5399 р.
Маска для сна Tkano
2690 р.
Чокер Kotlo Studio
19 800 р.
Резинка для волос Secret Garden
3500 р.
Подушка Predubezhdai
7000 р.
Серьги Befree
599 р.
Поп-сокет с кристаллом
290 р.
Кольцо Viva la Vika
15 810 р.
Плед Morfeus
14 500 р.
Стимеры Veronica
1890 р.

Для прямолинейной альтушки

Ничего слащавого и романтичного (исключение можно сделать разве что для массивной цепочки с Hello Kitty). Отличным подарком станет кольцо с ироничной надписью или боди из прочных стрепов. А еще пояс из крупных цепей или бесстыдный брелок. В общем, только эмпауэрмент, только My Chemical Romance.

Стринги Sorry, I’m Not
2000 р.
Кулон Idol
8990 р.
Пояс Omut
18 500 р.
Кольцо LevashovaElagina
17 000 р.
Боди Oh My Marr
8700 р.
Парфюмерная вода Akro Ink
8343 р.
Подвеска Befree
1299 р.
Брелок Serious About
1600 р.

Для босси (всегда, везде)

Все атрибуты настоящей супергероини: брелок для офисного бейджа, массивные украшения для пущей серьезности и вполне корпоративный тотал-блэк. Прибавьте к этому строгую (но не совсем) юбку миди и узнаваемый парфюм: с такой боссихой что работать в команде, что пересматривать «Разделение» — одно удовольствие.

Комплект «Шадэ»
7000 р.
Хлопушка-стек Agent Provocateur
25 900 р.
Брелок для офисного бейджа Krivokoso
2800 р.
Нижняя юбка Le Journal Intime
10 500 р.
Кольцо-печатка Gohar
35 000 р.
Парфюмерная вода Tom Ford Lost Cherry
25 500 р.
Зеркальце-подвеска Nuself х Jenёk
12 000 р.
Чулки со швом Calzedonia
1499 р.
Колье Befree
499 р.

Для рассудительной нормкорщицы

Комфорт — это база. Если получательница превыше всего ценит расслабленный крой и практичные материалы, выбирайте хлопковые комплекты без косточек, свободные трусы-шортики и минималистичные серебряные украшения. В придачу — искристый грейпфрутовый парфюм, который взбодрит и поможет собраться с мыслями.

Трусы-невидимки Corporelle Lingerie
от 2 500 p.
Колье Qari Qris
12 000 р.
Парфюмерная вода DS & Durga Grapefruit Generation
14 848 р.
Трусы-боксеры LVG
2225 р.
Кольцо Arha Jewelry
10 000 р.
Бюстгальтер без косточек
2699 р.
Моносерьга Rushev
17 500 р.
Шпильки для волос Lime
999 р.
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