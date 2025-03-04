Трусики и бусики: 45 подарков для львиц, нормкорщиц и альтушек

Для ультимативной львицы
Делайте ставку на что‑нибудь заметное и неоспоримо роскошное. Например, атласное бра без косточек и жестких застежек (красиво и комфортно) или колье с крупной подвеской. Сюда же — перчатки и белье из мягкой сетки, бархатные резинки для волос и кольца-печатки.
Для чилловой зефирки
Подойдет все пастельное, воздушное и расслабленное. Атласные наволочки, комплект белья с клеткой виши, домашние шелковые шортики и повязка для сна — чтобы максимально закомфортиться и быть той самой чилловой девчонкой.
Для прямолинейной альтушки
Ничего слащавого и романтичного (исключение можно сделать разве что для массивной цепочки с Hello Kitty). Отличным подарком станет кольцо с ироничной надписью или боди из прочных стрепов. А еще пояс из крупных цепей или бесстыдный брелок. В общем, только эмпауэрмент, только My Chemical Romance.
Для босси (всегда, везде)
Все атрибуты настоящей супергероини: брелок для офисного бейджа, массивные украшения для пущей серьезности и вполне корпоративный тотал-блэк. Прибавьте к этому строгую (но не совсем) юбку миди и узнаваемый парфюм: с такой боссихой что работать в команде, что пересматривать «Разделение» — одно удовольствие.
Для рассудительной нормкорщицы
Комфорт — это база. Если получательница превыше всего ценит расслабленный крой и практичные материалы, выбирайте хлопковые комплекты без косточек, свободные трусы-шортики и минималистичные серебряные украшения. В придачу — искристый грейпфрутовый парфюм, который взбодрит и поможет собраться с мыслями.