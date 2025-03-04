Трусики и бусики: 45 подарков для львиц, нормкорщиц и альтушек

Ничего слащавого и романтичного (исключение можно сделать разве что для массивной цепочки с Hello Kitty). Отличным подарком станет кольцо с ироничной надписью или боди из прочных стрепов. А еще пояс из крупных цепей или бесстыдный брелок. В общем, только эмпауэрмент, только My Chemical Romance.