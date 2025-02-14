Любовь в городе Что дарить, где отметить, как найти пару. Гид к 14 февраля — от редакции с любовью Афиша Daily Сегодня в 10:46

Сегодня День святого Валентина. Что дарить? Куда пойти? А что делать, если отмечать не хочется или не с кем? Собрали для вас все, что поможет сделать этот день особенным и именно таким, как захотите вы.