Выбираем подарок
Планируем свидание
Петербург /Паша Техник, «Последний день Помпеи» и театр «Шалом»: чем заняться в Петербурге в феврале
Тем временем в Москве /На пенсии отоспишься. 12 идей для ночного досуга в Москве — от тенниса до парилки
Готовимся к свиданию
Красивые люди /«Энергия богини», «мыльные ногти» и брови как у Памелы: повторяем 8 бьюти-трендов сезона
Красивые вещи /7 брендов, у которых можно купить красивые прозрачные вещи: от топов, боди до комбинезонов
Идеальная косметичка /Привести голову в порядок: 50 лучших текстурайзеров, муссов, гелей и спреев для волос
А может, останемся дома и кино посмотрим?
Что еще понадобится тем, кто проведет праздник дома
Для тех, кто еще только ищет пару (или нет)
Что почитать о любви и отношениях
Разум и чувства /Причина расставания: цитировал Пашу Техника. Почему возникает резкое отвращение к партнеру
Это случилось со мной /Вывезти любовника и мужа, найти себя: как люди сохраняют отношения в эмиграции
Отношения /Заставил почувствовать себя принцессой и исчез: кто такие лавбомберы и чего они добиваются
Философский вопрос /Любовь — катастрофа или выбор? Как современные философы и социологи осмысляют это чувство