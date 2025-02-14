Любовь в городе

Что дарить, где отметить, как найти пару. Гид к 14 февраля — от редакции с любовью

Сегодня в 10:46
Сегодня День святого Валентина. Что дарить? Куда пойти? А что делать, если отмечать не хочется или не с кем? Собрали для вас все, что поможет сделать этот день особенным и именно таким, как захотите вы.

Планируем свидание

Где есть /Столик на двоих, пожалуйста: 16 ресторанов, где еще есть места на День святого Валентина
Путешествия /Где провести День влюбленных в Москве и за городом: 10 уютных отелей и глэмпингов
Петербург /Паша Техник, «Последний день Помпеи» и театр «Шалом»: чем заняться в Петербурге в феврале
Искусство /От истории дизайна до уроков биологии с русалками: лучшие выставки февраля в Москве
Гид /Чем заняться в Москве в феврале: прощание с Arma, «Голиаф», «Носферату» и еще 21 идея
Где есть /Боулы, вафли, френч-тосты и пашоты: 11 мест, где завтраки подают до вечера
Отношения /Летим над МКАД, гуляем по мебельному: 8 идей, как в Москве повторить свидание из кино
Тем временем в Москве /На пенсии отоспишься. 12 идей для ночного досуга в Москве — от тенниса до парилки
Отношения /Позови ее на кореш-дейт: почему свидания с пивом, настолками и фастфудом — новая романтика

Готовимся к свиданию

Красивые люди /«Энергия богини», «мыльные ногти» и брови как у Памелы: повторяем 8 бьюти-трендов сезона
Красивые вещи /7 брендов, у которых можно купить красивые прозрачные вещи: от топов, боди до комбинезонов
Идеальная косметичка /Привести голову в порядок: 50 лучших текстурайзеров, муссов, гелей и спреев для волос
Личный опыт /О чем поговорить на свидании: первом, очередном или праздничном
Идеальная косметичка /Где покупать мужскую косметику: вот 12 вариантов, чтобы ничего не выбирать самому

Что почитать о любви и отношениях

Книги /5 новых нестыдных книг о любви
Разум и чувства /Причина расставания: цитировал Пашу Техника. Почему возникает резкое отвращение к партнеру
18+ /Тебе что, меня недостаточно? Почему мы ревнуем к секс-игрушкам и как это преодолеть
Это случилось со мной /Вывезти любовника и мужа, найти себя: как люди сохраняют отношения в эмиграции
Мнение /Ты ему нюдс, он тебе 👍. Почему мужчины не умеют реагировать на откровенные фотографии
Отношения /Заставил почувствовать себя принцессой и исчез: кто такие лавбомберы и чего они добиваются
Философский вопрос /Любовь — катастрофа или выбор? Как современные философы и социологи осмысляют это чувство
Отношения /«Все сложно»: что такое ситуэйшеншип и почему этот формат отношений ненавидят
Отношения /«Я придумала его личность»: чем опасен делюженшип — воображаемые отношения
Отношения /В погоне за соулмейтом: почему партнер не должен быть вашей копией
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами