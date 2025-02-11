Красота

15украшений российских брендов: от тату-чокера Гоши Карцева до сказочной моносерьги

Сегодня в 12:34
Ювелирные украшения российских дизайнеров мелькают на руках актеров, стилистов и разлетаются через считанные дни после релиза. Растет как количество локальных брендов, так и уровень их смелости. Собрали 15 украшений с характером и предлагаем вам выбрать фаворита к новому сезону.
Кольцо «Bета»

Натуральный танзанит и аккуратная форма украшения рождены для сочетания с другими кольцами и создания повседневных образов с изюминкой.

Цена
3900 р.
Браслет Millefleurs

Вдохновением для создания модели послужили мотивы известной серии тканых шпалер «Дама и единорог». Настоящее искусство ручной работы.

Цена
32 000 р.
Кулон Locket

Не самовлюбленность, а здоровая самооценка! Всегда приятно порадовать достойного человека.

Цена
16 000 р.
Подвеска Bloom necklace

Классный цветок, который может стать изюминкой в любом образе. А еще он полностью создан из переработанного пластика.

Цена
2800 р.
Кольцо Ossa

Разрушающаяся красота и уникальность каждой трещинки — дизайнеры знают, как творить dark fashion.

Цена
114 000 р.
Кольцо Classical Orders

Текучесть форм и пластичность ландшафта пронизывают работы дизайнера. Каждое изделие так и хочется сравнить с настоящим арт-объектом.

Цена
12 500 р.
Колье Beaded Breakfast

Такая работа с бисером достойна восхищения. Около 15 часов труда с латунью и стеклом, чтобы создать идеальное украшение.

Цена
12 990 р.
Серьги Idoll

Теперь мы знаем, что фея-предпринимательница регулярно наведывается к детям и выстраивает выгодное для всех сторон сотрудничество!

Цена
1800 р.
Брелок Y—Chromo—Keydick

Это было не просто смело… Нестандартный вариант для ваших ремней, сумок и кошельков точно сможет удивить прохожих.

Цена
5900 р.
Браслет You Only Live Once

Самое время напомнить кому‑нибудь, что иногда нужно рисковать и ни о чем не жалеть. Унисекс-аксессуар хорошо дополнит любой образ.

Цена
4950 р.
Моносерьга «Сирин»

В основу украшения легли иллюстрации к сказке о Василисе Прекрасной. Райская птица-дева легко влюбляет в свой яркий образ.

Цена
28 000 р.
Кольцо Strelnik

Балтийский янтарь, матовая позолота и кропотливая ручная работа. Теперь хочется лета и к морю.

Цена
14 751 р.
Тату-чокер Gosha Kartsev

Гоша умеет не только одевать людей, но и возвращать нам 2010-е. Аксессуары в стиле андеграунд снова на волне популярности.

Цена
44 000 р.
Серьга Hoop

Друг или парень давно хотел проколоть ухо? Пора намекнуть, что пришло время пойти на эксперименты.

Цена
4500р.
Колье «‎Сказка»

«Колокольчик на шею, что ли, повесь»? Почему бы и нет! Хороший пример акцентного изделия, которое подойдет и для формальных будней.

Цена
12 000 р.
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