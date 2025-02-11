Красота 15 украшений российских брендов: от тату-чокера Гоши Карцева до сказочной моносерьги Елизавета Владимирова Сегодня в 12:34

Ювелирные украшения российских дизайнеров мелькают на руках актеров, стилистов и разлетаются через считанные дни после релиза. Растет как количество локальных брендов, так и уровень их смелости. Собрали 15 украшений с характером и предлагаем вам выбрать фаворита к новому сезону.

Кольцо «Bета» Натуральный танзанит и аккуратная форма украшения рождены для сочетания с другими кольцами и создания повседневных образов с изюминкой. Браслет Millefleurs Вдохновением для создания модели послужили мотивы известной серии тканых шпалер «Дама и единорог». Настоящее искусство ручной работы. Кулон Locket Не самовлюбленность, а здоровая самооценка! Всегда приятно порадовать достойного человека. Подвеска Bloom necklace Классный цветок, который может стать изюминкой в любом образе. А еще он полностью создан из переработанного пластика. Кольцо Ossa Разрушающаяся красота и уникальность каждой трещинки — дизайнеры знают, как творить dark fashion. Кольцо Classical Orders Текучесть форм и пластичность ландшафта пронизывают работы дизайнера. Каждое изделие так и хочется сравнить с настоящим арт-объектом. Колье Beaded Breakfast Такая работа с бисером достойна восхищения. Около 15 часов труда с латунью и стеклом, чтобы создать идеальное украшение. Серьги Idoll Теперь мы знаем, что фея-предпринимательница регулярно наведывается к детям и выстраивает выгодное для всех сторон сотрудничество! Брелок Y—Chromo—Keydick Это было не просто смело… Нестандартный вариант для ваших ремней, сумок и кошельков точно сможет удивить прохожих. Браслет You Only Live Once Самое время напомнить кому‑нибудь, что иногда нужно рисковать и ни о чем не жалеть. Унисекс-аксессуар хорошо дополнит любой образ. Моносерьга «Сирин» В основу украшения легли иллюстрации к сказке о Василисе Прекрасной. Райская птица-дева легко влюбляет в свой яркий образ. Кольцо Strelnik Балтийский янтарь, матовая позолота и кропотливая ручная работа. Теперь хочется лета и к морю. Тату-чокер Gosha Kartsev Гоша умеет не только одевать людей, но и возвращать нам 2010-е. Аксессуары в стиле андеграунд снова на волне популярности. Серьга Hoop Друг или парень давно хотел проколоть ухо? Пора намекнуть, что пришло время пойти на эксперименты. Колье «‎Сказка» «Колокольчик на шею, что ли, повесь»? Почему бы и нет! Хороший пример акцентного изделия, которое подойдет и для формальных будней.