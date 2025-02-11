Натуральный танзанит и аккуратная форма украшения рождены для сочетания с другими кольцами и создания повседневных образов с изюминкой.
Вдохновением для создания модели послужили мотивы известной серии тканых шпалер «Дама и единорог». Настоящее искусство ручной работы.
Не самовлюбленность, а здоровая самооценка! Всегда приятно порадовать достойного человека.
Классный цветок, который может стать изюминкой в любом образе. А еще он полностью создан из переработанного пластика.
Разрушающаяся красота и уникальность каждой трещинки — дизайнеры знают, как творить dark fashion.
Текучесть форм и пластичность ландшафта пронизывают работы дизайнера. Каждое изделие так и хочется сравнить с настоящим арт-объектом.
Такая работа с бисером достойна восхищения. Около 15 часов труда с латунью и стеклом, чтобы создать идеальное украшение.
Теперь мы знаем, что фея-предпринимательница регулярно наведывается к детям и выстраивает выгодное для всех сторон сотрудничество!
Это было не просто смело… Нестандартный вариант для ваших ремней, сумок и кошельков точно сможет удивить прохожих.
Самое время напомнить кому‑нибудь, что иногда нужно рисковать и ни о чем не жалеть. Унисекс-аксессуар хорошо дополнит любой образ.
В основу украшения легли иллюстрации к сказке о Василисе Прекрасной. Райская птица-дева легко влюбляет в свой яркий образ.
Балтийский янтарь, матовая позолота и кропотливая ручная работа. Теперь хочется лета и к морю.
Гоша умеет не только одевать людей, но и возвращать нам 2010-е. Аксессуары в стиле андеграунд снова на волне популярности.
Друг или парень давно хотел проколоть ухо? Пора намекнуть, что пришло время пойти на эксперименты.
«Колокольчик на шею, что ли, повесь»? Почему бы и нет! Хороший пример акцентного изделия, которое подойдет и для формальных будней.