Беспроигрышный вариант: 50 весенних подарков на любой вкус

Выбирайте подарки себе и близким — от предметов для дома до стильной одежды. И, собирая образы, помните, что удачно подобранная сумка может задать настроение всему луку.

Кстати, в универмагах и на сайте «Стокманн» сейчас проходит проект «Дело в сумке», где собрано более 40 брендов, среди которых Guess, Pinko, Marc Jacobs, Polo Ralph Lauren, Love Moschino, Piquadro и другие, — каждый найдет что‑то свое. А до 16 февраля всех покупателей ждет приятный бонус — скидка 25% на весь ассортимент сумок и рюкзаков. Акция распространяется на покупки и на сайте, и в универмагах — подробности по ссылке.