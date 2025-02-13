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Беспроигрышный вариант: 50 весенних подарков на любой вкус

Сегодня в 12:20
Зима подходит к концу — совсем близко праздники, перед которыми придется заглянуть в разделы «Для него» и «Для нее». Вместе с сетью универмагов «Стокманн» облегчили вам задачу и собрали большой гид по подаркам, которые будет приятно получить не только в эти дни, но и по любому другому поводу.
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John Richmond
Куртка кожаная с асимметричной молнией
69 990 р.
Furla
Сумка-сэтчел кожаная Flow
47 590 р.
Belucci
Шапка с ушками на завязках
4990 р.
Moroshka
Плед с бахромой
5900 р.
Tommy Jeans
Куртка утепленная укороченная
40 990 р.
Kambukka
Термокружка Kambukka Olympus
3890 р.
Belucci
Джемпер хлопковый с коротким рукавом
3990 р.
NEW BALANCE
Кроссовки кожаные 2002R
19 990 р.
Cinque
Сорочка хлопковая
11 990 р.
Easy Life
Чашка с блюдцем керамические Organica
1290 р.
21maison
Комплект постельного белья из сатина Suite White stripe
6990 р.
Tommy Jeans
Свитшот хлопковый с логотипом
15 790 р.
Soft Silver
Набор Beauty из наволочки и салфетки для лица с антибактериальным эффектом
4390 р.
Adidas
Кроссовки Handball Spezial
15 990 р.
Isabel Marant
Очки солнцезащитные
16 490 р.
Hugo
Худи хлопковое
14 990 р.
Long River
Сумка на пояс «Эсла» с принтом
12 990 р.
Emporio Armani
Набор из трех хлопковых трусов-транков с логотипом
6290 р.
Delsey
Чемодан на четырех колесах Chatelet Air 2.0
63 190 р.
Hatparad
Бейсболка
2020 р.
Marco di Radi
Футболка хлопковая с принтом «Кофемания x Стокманн»
2990 р.
«Вещицы»
Ваза декоративная из стекла
1625 р.
Calvin Klein
Рюкзак CK Remote Pro
22 492 р.
Gezatone
Аппарат RF-1610 для безоперационного лифтинга и омоложения кожи лица 6 в 1
20 600 р.
Boss
Туфли лоферы замшевые с пряжкой
29 790 р.
Gallery 5
Постер «Леопард» в раме
1760 р.
Moschino
Зонт-автомат с принтом Slogan
11 990 р.
Guess
Сумка-сэтчел Arnela
15 742 р.
Chois
Сет Vospominanie
7980 р.
Riedel
Бокал хрустальный Winewings
6290 р.
Marco di Radi
Кардиган Marco di Radi x Evgeny Ches
7790 р.
Maxitoys Luxury
Игрушка мягкая «Мишка Рони»
3990 р.
Coccinelle
Кошелек кожаный Metallic Soft
13 492 р.
Karl Lagerfeld
Кожаные перчатки
10 790 р.
Ecco
Комплект из кожаного ремня и картхолдера
6374 р.
POLICE
Кулон мужской Police Razorblade
8100 р.
Fashion Rebels
Платье Rea
25 900 р.
Gioia Dell’Acqua
Кожаные туфли с ремешками
28 290 р.
21maison
Тарелка обеденная фарфоровая Elegance
1990 р.
OVS
Пижама хлопковая
1455 р.
Sonno Home
Одеяло стеганое Organic Cotton
15 990 р.
Coincasa
Подсвечник декоративный
3290 р.
Valerie Concept
Аромасвеча
2190 р.
Maison Berger Paris
Аромадиффузор «Детское мыло»
4690 р.
Vandyck
Подушка пуховая
8990 р.
Liberty Jones
Набор из четырех колец для салфеток
1900 р.
Liu Jo
Палантин с принтом
7990 р.
Tkano
Подушка декоративная «Полярный цветок»
1290 р.
Karl Lagerfeld
Набор из двух пар хлопковых носков с логотипом
4590 р.
Tkano
Халат банный Essential
5500 р.

Выбирайте подарки себе и близким — от предметов для дома до стильной одежды. И, собирая образы, помните, что удачно подобранная сумка может задать настроение всему луку.

Кстати, в универмагах и на сайте «Стокманн» сейчас проходит проект «Дело в сумке», где собрано более 40 брендов, среди которых Guess, Pinko, Marc Jacobs, Polo Ralph Lauren, Love Moschino, Piquadro и другие, — каждый найдет что‑то свое. А до 16 февраля всех покупателей ждет приятный бонус — скидка 25% на весь ассортимент сумок и рюкзаков. Акция распространяется на покупки и на сайте, и в универмагах — подробности по ссылке.

Рекламодатель: АО «СТОКМАНН», ОГРН 1037717018228, ИНН 7717145242
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