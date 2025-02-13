Беспроигрышный вариант: 50 весенних подарков на любой вкус

John Richmond
Куртка кожаная с асимметричной молнией69 990 р.
Furla
Сумка-сэтчел кожаная Flow47 590 р.
Belucci
Шапка с ушками на завязках4990 р.
Moroshka
Плед с бахромой5900 р.
Tommy Jeans
Куртка утепленная укороченная40 990 р.
Kambukka
Термокружка Kambukka Olympus3890 р.
Belucci
Джемпер хлопковый с коротким рукавом3990 р.
NEW BALANCE
Кроссовки кожаные 2002R19 990 р.
Cinque
Сорочка хлопковая11 990 р.
Easy Life
Чашка с блюдцем керамические Organica1290 р.
21maison
Комплект постельного белья из сатина Suite White stripe6990 р.
Tommy Jeans
Свитшот хлопковый с логотипом15 790 р.
Soft Silver
Набор Beauty из наволочки и салфетки для лица с антибактериальным эффектом4390 р.
Adidas
Кроссовки Handball Spezial15 990 р.
Isabel Marant
Очки солнцезащитные16 490 р.
Hugo
Худи хлопковое14 990 р.
Long River
Сумка на пояс «Эсла» с принтом12 990 р.
Emporio Armani
Набор из трех хлопковых трусов-транков с логотипом6290 р.
Delsey
Чемодан на четырех колесах Chatelet Air 2.063 190 р.
Hatparad
Бейсболка2020 р.
Marco di Radi
Футболка хлопковая с принтом «Кофемания x Стокманн»2990 р.
«Вещицы»
Ваза декоративная из стекла1625 р.
Calvin Klein
Рюкзак CK Remote Pro22 492 р.
Gezatone
Аппарат RF-1610 для безоперационного лифтинга и омоложения кожи лица 6 в 120 600 р.
Boss
Туфли лоферы замшевые с пряжкой29 790 р.
Gallery 5
Постер «Леопард» в раме1760 р.
Moschino
Зонт-автомат с принтом Slogan11 990 р.
Guess
Сумка-сэтчел Arnela15 742 р.
Chois
Сет Vospominanie7980 р.
Riedel
Бокал хрустальный Winewings6290 р.
Marco di Radi
Кардиган Marco di Radi x Evgeny Ches7790 р.
Maxitoys Luxury
Игрушка мягкая «Мишка Рони»3990 р.
Coccinelle
Кошелек кожаный Metallic Soft13 492 р.
Karl Lagerfeld
Кожаные перчатки10 790 р.
Ecco
Комплект из кожаного ремня и картхолдера6374 р.
POLICE
Кулон мужской Police Razorblade8100 р.
Fashion Rebels
Платье Rea25 900 р.
Gioia Dell’Acqua
Кожаные туфли с ремешками28 290 р.
21maison
Тарелка обеденная фарфоровая Elegance1990 р.
OVS
Пижама хлопковая1455 р.
Sonno Home
Одеяло стеганое Organic Cotton15 990 р.
Coincasa
Подсвечник декоративный3290 р.
Valerie Concept
Аромасвеча2190 р.
Maison Berger Paris
Аромадиффузор «Детское мыло»4690 р.
Vandyck
Подушка пуховая8990 р.
Liberty Jones
Набор из четырех колец для салфеток1900 р.
Liu Jo
Палантин с принтом7990 р.
Tkano
Подушка декоративная «Полярный цветок»1290 р.
Karl Lagerfeld
Набор из двух пар хлопковых носков с логотипом4590 р.
Tkano
Халат банный Essential5500 р.
Выбирайте подарки себе и близким — от предметов для дома до стильной одежды. И, собирая образы, помните, что удачно подобранная сумка может задать настроение всему луку.
Кстати, в универмагах и на сайте «Стокманн» сейчас проходит проект «Дело в сумке», где собрано более 40 брендов, среди которых Guess, Pinko, Marc Jacobs, Polo Ralph Lauren, Love Moschino, Piquadro и другие, — каждый найдет что‑то свое. А до 16 февраля всех покупателей ждет приятный бонус — скидка 25% на весь ассортимент сумок и рюкзаков. Акция распространяется на покупки и на сайте, и в универмагах — подробности по ссылке.