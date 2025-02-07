Как основательница Jackson de Ville Женя Баркова создает яркие платья, которые хотят все

Вы наверняка видели сюрреалистичные наряды на московских модницах Ксении Шипиловой, Саше Жарковой и Саше Ушаковой. Сказочные «доспехи» создает молодой дизайнер Женя Баркова, которая успела отучиться в Британке, поработать в европейском модном бренде и с звездами вроде Кайли Дженнер. Мы поговорили с Женей о ее карьерном пути.

— Вы отучились на преподавателя-лингвиста, а потом решили сменить вектор и поступили в БВШД на дизайн. Как долго зрело это решение?

— В детстве я любила рисовать «девочек в платьях» на последних страницах школьных тетрадок, но никогда не думала, что это станет моей профессией. Покупала глянцевые журналы, знала всех моделей и дизайнеров. Но и мне, и родителям это казалось несерьезным, поверхностным увлечением. Я же золотая медалистка, участвовала в «Умниках и умницах»! Какая мода?

К дизайну я пришла не сразу. Отучилась на лингвиста, но сразу поняла, что это — не мое. Хотя я очень люблю языки: учить их, читать книги и смотреть кино в оригинале. Пробовала себя в журналистике, работала на телевидении, писала картины. Да и просто страдала от непонимания, кто я. На пятом курсе института я наткнулась на сайт БританкиБританская высшая школа дизайна, одна из самых современных и сильных российских институций в сфере образования в области моды и дизайна — Прим. ред. и подумала — почему бы не попробовать поступить? В итоге одновременно заканчивала институт, писала диплом и ходила на подготовительные курсы, делала портфолио, готовилась к поступлению.

Поступить было не сложно, но учиться — да. Помимо требований школы были еще и требования к самой себе. Хотелось делать больше, лучше, доказать и тьюторам, и себе, что я талантливая и работоспособная. У меня до сих пор хранятся огромные коробки текстур, которые я разрабатывала для учебных проектов. Могу точно сказать: без Британки и моих тьюторов я бы не состоялась как дизайнер — они меня направляли и вдохновляли . Но я и сама много работала, проявляла любопытство, смотрела кино, изучала художников, дизайнеров, их источники вдохновения и методы работы.

— Параллельно с учебой вы стажировались в бренде финалистки LVMH PrizeОдна из самых популярных мировых премий для молодых дизайнеров — Прим. ред. 2015 года Фостин Штайнмец. Как на вас повлиял этот опыт?

— Я работала в основном с текстурами. Фостин много экспериментировала с джинсой: воспроизводила ее из силикона, ниток и кристаллов Swarovski, отбеливала, создавала джинсовую ткань с нуля на ткацком станке. Все это пробовала и я во время стажировки.

В тот момент бренд состоял из пары постоянных сотрудников и пятнадцати бесплатных стажеров, которые делали все. Кто‑то создавал лекала, другие кроили, работали с текстурами или сидели за ткацким станком, потом все менялись. Так, мы делали вещи для Dover Street Market (онлайн-пространство и сеть мультибрендовых универмагов с авангардными и молодыми марками — Прим. ред.), разрабатывали новую коллекцию, тестировали для нее техники, готовили ткани и лекала для производства. Было интересно.

— Куда вы двинулись по карьерному пути после учебы в Британке?

— После выпуска мы сняли студию с моим напарником, начали работать вместе, но не получилось, и мы разошлись. Я была потеряна, не понимала куда двигаться и с чего начать. Я перевезла к себе домой все оборудование и делала какие‑то точечные заказыПервое время Евгения создавала одежду только на заказ — Прим. ред. параллельно с собственными экспериментами. Постепенно заказов становилось больше, меня чаще узнавали и приглашали на проекты. Никакого специального запуска не было.

— Кем были ваши заказчики в тот момент?

— Сначала это была московская художница Саша Ушакова — она с самого начала в меня верила. Потом появилась Катя Павлова из группы «Обе две». Были какие‑то проекты и много работы «в стол». Все росло очень постепенно.

Я ничего специально не делала, чтобы собрать аудиторию. Просто создавала то, что люблю, искала свой визуальный язык в одежде, и аудитория нашла меня сама.

Я достаточно закрытый человек и мне сложно делать первый шаг, и я очень благодарна тому, что у меня есть возможность коммуницировать с аудиторией с помощью визуального языка.

— Как формат ателье перерос в полноценный бренд?

— Просто я поняла, что идей и наработок уже так много, что их пора оформлять в полноценное визуальное высказывание — коллекцию. А бренд появился следом, когда коллекцию заказали Apocene (мультибренд молодых и авангардных брендов со всего мира — Прим. ред.), а потом концепт-стор КМ20.

Помимо основных коллекций я по-прежнему делаю one-off piecesУникальные предметы — Прим. ред. для некоторых частных клиентов. Несмотря на то, что это не всегда финансово выгодно (коллекции продавать намного прибыльнее, чем каждый раз разрабатывать новую вещь), я не откажусь от этого. Потому что в моем случае это не просто пошив одежды, а именно творческий процесс и всегда пробы, поиски, эксперименты. Это воздух и для меня, и для бренда.

Многие из этих находок, приемов и техник потом получают развитие в основной коллекции. Но частные заказы я делаю очень точечно и работаю с теми, кто доверяет моему видению и открыт к экспериментам.

— Откуда такое название бренда?

— Это микс моего прозвища — Жексон — и главного модного вдохновителя из детства, злодейки Круэллы де Вилль. Я была одержима эпизодом из мультфильма «101 далматинец», где Круэлла выходит из машины на шпильках, за ней по мокрому асфальту волочится меховой шлейф, и она заходит в свой черно-белый модный дом. Очень надеюсь, что однажды Jackson de Ville дорастет до масштабов модного бизнеса Круэллы.

— Ваши платья — настоящие арт-объекты, похожие одновременно на конфеты, советские елочные игрушки и наряды Барби. Откуда берутся эти образы?

— Конечно, из детства. И мне приятно, что это откликается многим людям, они узнают эти образы, архетипы, вспоминают свое детство, ностальгируют, радуются. В этом есть тепло и душа.

— Вы много работаете с нетривиальными и сложными материалами вроде пластика, кристаллов, винила. Это часть концепции бренда?

— Я люблю нестандартные материалы, потому что, начиная работу с ними, часто невозможно предсказать, что получится в итоге. И мне нравится это чувство удивления, поиска. Я восхищаюсь учеными, и это мой способ почувствовать себя тоже немного сумасшедшим ученым-исследователем . А еще способ не заскучать.

— Сколько времени уходит на создание одного платья?

— От пары дней до нескольких недель — зависит от платья. Разработка дизайна, макет, подбор материалов и их тестирование обычно занимают большую часть времени.

— Приносит ли бренд прибыль при таком штучном подходе?

— Да, приносит, но, конечно, есть, куда расти. У нас небольшие объемы, и до недавнего времени я занималась всем сама. Сейчас у меня есть помощница, но иногда мы вдвоем уже не справляемся. Нужно и хочется расти и расширяться. У меня большой опыт в дизайне, но моих финансовых возможностей и деловой компетенции недостаточно для превращения бренда в полноценный бизнес. Потому сейчас я нахожусь в поиске бизнес-партнера.

— Планируете ли вы в будущем расширять коллекцию и участвовать в показах?

— Да, конечно, с ростом бренда увеличится и количество луков в коллекциях, и ассортимент. Про показы — возможно, но мне больше нравится более камерный формат, когда вещи можно лучше рассмотреть, пообщаться с клиентами.

— За счет чего сейчас развивается Jackson de Ville: это скорее сарафанное радио? Или у вас есть продуманная пиар-стратегия?

— Сарафанное радио и соцсети. А вообще лучшая реклама — когда классные модные девочки выходят в моих платьях и собирают восхищенные взгляды и комплименты .

— За последние пару лет ваш бренд полюбили все модные девушки Москвы, а надевать платья Jackson de Ville на светские мероприятия стало хорошим тоном. В какой момент вы почувствовали возросший интерес?

— Думаю, после того, как издание Blueprint выбрало меня в числе перспективных дизайнеров для премии Blueprint 100. Очень благодарна Александру ПерепелкинуРедакционный директор Blueprint — Прим. ред., Насте СотникРедакционный директор Blueprint — Прим. ред., и стилистами Мише и Китти, которые в тот год были в экспертном совете и выбрали меня.

Одновременно с этим стилистка Ксюша Смо одела Настю Ивлееву в силиконовый костюм со стразами Jackson de Ville. Это тоже очень повлияло на интерес к бренду.

— Расскажите об опыте создания костюмов для шоу «Королевские кобры»Дрэг-шоу Насти Ивлеевлой — Прим. ред.. Как это было?

— Это было весело! Мы очень тепло общались с артистами, с кем‑то даже подружились и общаемся до сих пор. На мое творчество очень повлияла дрэг-культура, я неплохо ее знаю, потому мы легко нашли общий язык с участниками проекта. Именно для него я придумала платье со звездами , которое потом доработала, немного изменила ткань и дизайн, и выпустила в первой коллекции бренда Jackson de Ville.

— А селебрити из США или Европы обращают внимание на ваш бренд?

— Ко мне обращались стилисты Кайли Дженнер и певицы Кэролайн Полачек, когда она выступала на разогреве в туре Дуа Липы, Лотта ВолковаСтилист, работала с Miu Miu, Vetements и Balenciaga — Прим. ред.. Я отправляла им платья, но нужно понимать, что это всегда лотерея — наденут вашу вещь или нет. И вещи не возвращаются обратно. Мои вещи сложные, и я не могу себе позволить такие подарки. И конечно я очень расстраивалась, когда вещи не надевали.

В какой‑то момент я поняла, что больше не хочу так переживать и расставаться с вещами. В этом плане мне больше нравится работа с нашими стилистами — все четко и вовремя возвращается обратно.

— Хотелось бы выйти за пределы России с Jackson de Ville?

— У меня был опыт с продажами в Америке. Могу сказать, что в России вещи продаются намного лучше. Возможно из‑за большей узнаваемости и меньшего диапазона брендов, представленных на рынке. Также периодически приходят заказы от клиентов из Европы. Конкретной задачи выйти за пределы России у меня сейчас нет, но посмотрим, что будет дальше.

— У вас наверняка есть любимчик среди предметов Jackson de Ville. Что это?

— Платье-медуза, которое я сделала для Саши Ушаковой перед Новым годом. Оно родилось из техники, которую я использовала для новогоднего дропа. С «акварельными» разводами я импровизировала и не знала, что получится в итоге и как будет выглядеть платье. Я люблю такие моменты, люблю себя удивлять, это всегда показатель движения в правильном направлении. Причем это платье настолько сложное по текстуре, цвету, форме и движению, что мне кажется, фотография совсем не передает, какое оно прекрасное на самом деле.

— За какими дизайнерами вы сами следите? Чей подход к моде вас вдохновляет?

— Я слежу за Джонатаном АндерсономДизайнер, основатель бренда JW Anderson, креативный директор Loewe* — Прим. ред. более десяти лет, почти с момента его первой коллекции. Для меня он гений, новатор, экспериментатор. Мне близок его подход к дизайну, его видение, то, как он мыслит, тот посыл, который он передает через свою одежду. Еще люблю Рика ОуэнсаДизайнер, основатель бренда Rick Owens— Прим. ред., потому что,наоборот, не понимаю, как он мыслит и как он видит этот мир, и меня это восхищает. Очень люблю Питера Мюлье, креативного директора Alaïa, за его работу с формой и силуэтом, его вещи — это современные скульптуры.

— А какой была ваша последняя покупка?