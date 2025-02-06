7 брендов, у которых можно купить красивые прозрачные вещи: от топов, боди до комбинезонов

Прозрачные и почти «голые» вещи — тренд не новый, но плавно перетекающий в настоящий год. Собрали подборку айтемов самого разного масштаба: от базовых боди до пикантных сетчатых комбинезонов.

Боди Le journal intime 13 000 р.

Le journal intime вырос из бренда медицинского компрессионного белья, а потому ценит удобные модели и дышащие материалы. Боди с говорящим названием Ballet выполнено из высокоэластичного компрессионного бифлекса, который плотно и мягко облегает фигуру. Носить можно как под пиджак в офис, так и кокетливо — под прозрачное платье.

Топ Corporelle 9000 р.

Петербургский бренд создает лаконичные лимитированные коллекции белья с 2014 года. Этот прозрачный топ в тепло-сером оттенке — не исключение: его можно как носить просто с бельем, так и использовать в экспериментах с многослойностью.

Боди Petra 3490 р.

Асимметричное боди из фирменной линии белья Basic, сшитое из эластичного тюля, за счет своего кроя и материала плотно прилегает к фигуре. Доступны два оттенка — бежевый и золотистый.

Боди Blizhe 8300 р.

Вариант для тех, кому хочется почувствовать себя новоиспеченной лауреаткой «Грэмми» Сабриной Карпентер. Нежно-голубое боди такого же нежного бренда сделано на регулируемых бретелях, а разбавляет его тонкая голубая цепочка на плечах — если хочется большей функциональности, ее можно снять.

Боди Love Republic 3599 р.

Если совсем оголяться в погоне за трендом вы не готовы, масс-маркет предлагает достойные сдержанные варианты из более плотных тканей. Модель у Love Republic выполнена из микрофибры, имитирующей плотную сетку. Такое носить можно куда угодно и как угодно: хоть дополнить брюками, хоть чем‑то более откровенным, если речь идет про вечер.

Боди Merci 6490 р.

Если бежевые оттенки набили оскомину, а скандала все-таки хочется, присмотритесь к полосатой модели от Merci. Из бонусов — изделие можно подобрать не только исходя из размерной сетки, но и по росту: для 165, 170 или 175 см. Так можно избежать излишней сбористости.

Комбинезон-колготки Calzedonia