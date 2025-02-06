7 брендов, у которых можно купить красивые прозрачные вещи: от топов, боди до комбинезонов

Боди Le journal intime
Le journal intime вырос из бренда медицинского компрессионного белья, а потому ценит удобные модели и дышащие материалы. Боди с говорящим названием Ballet выполнено из высокоэластичного компрессионного бифлекса, который плотно и мягко облегает фигуру. Носить можно как под пиджак в офис, так и кокетливо — под прозрачное платье.
Топ Corporelle
Петербургский бренд создает лаконичные лимитированные коллекции белья с 2014 года. Этот прозрачный топ в тепло-сером оттенке — не исключение: его можно как носить просто с бельем, так и использовать в экспериментах с многослойностью.
Боди Petra
Асимметричное боди из фирменной линии белья Basic, сшитое из эластичного тюля, за счет своего кроя и материала плотно прилегает к фигуре. Доступны два оттенка — бежевый и золотистый.
Боди Blizhe
Вариант для тех, кому хочется почувствовать себя новоиспеченной лауреаткой «Грэмми» Сабриной Карпентер. Нежно-голубое боди такого же нежного бренда сделано на регулируемых бретелях, а разбавляет его тонкая голубая цепочка на плечах — если хочется большей функциональности, ее можно снять.
Боди Love Republic
Если совсем оголяться в погоне за трендом вы не готовы, масс-маркет предлагает достойные сдержанные варианты из более плотных тканей. Модель у Love Republic выполнена из микрофибры, имитирующей плотную сетку. Такое носить можно куда угодно и как угодно: хоть дополнить брюками, хоть чем‑то более откровенным, если речь идет про вечер.
Боди Merci
Если бежевые оттенки набили оскомину, а скандала все-таки хочется, присмотритесь к полосатой модели от Merci. Из бонусов — изделие можно подобрать не только исходя из размерной сетки, но и по росту: для 165, 170 или 175 см. Так можно избежать излишней сбористости.
Комбинезон-колготки Calzedonia
Комбинезон-колготки — постоянный лот в коллекции Calzedonia и постоянный хит продаж. На этот раз версия комбинезона более кружевная: изделие выполнено из сетки в ромбик, есть плотный воротник и круглый вырез на спине. Носите с кожаной юбкой или шортами — и вы звезда вечеринки.