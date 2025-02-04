Энергия богини, мыльные ногти и брови как у Памелы: повторяем 8 бьюти-трендов сезона

«Мыльные ногти»
Что происходит?
Эстетика clean girl выходит на новый виток популярности. Если в прошлом году в тренде был нарочито аккуратный макияж, имитировавший его отсутствие, и ухоженные рассыпчатые волосы без лишнего стайлинга, то в 2025 году мы добрались до «чистых» ногтей.
Soap nails («мыльные ногти») — это что‑то вроде маникюра без маникюра: короткие, отполированные, с аккуратной кутикулой, влажным блеском и без яркого покрытия. Лучше всего использовать обычный лак, а не гель, создающий плотный слой. Главные оттенки — бежевый, нюдовый или розоватый, имитирующие естественный цвет ногтевой пластины. И никакого плотного матового финиша. В общем, хорошие новости для тех, кто давно собирался отказаться от гель-лаков и двухчасовых процедур в маникюрном салоне.
Как повторить?
Дома достаточно базового маникюра с подпиливанием или стрижкой ногтей, полировкой и мягким удалением кутикулы. На ногти можно нанести укрепляющую базу или прозрачный лак с глянцевым эффектом, а руки порадовать питательным кремом. В салоне… Стоп, а зачем вам теперь в салон?
Что пригодится?
Осветленные и тонкие брови
Что происходит?
Не получается отрастить густые и широкие брови? Выдыхаем! Брови-ниточки, осветленные или окрашенные в полупрозрачный русый возвращаются. Издание The Byrdie отметило этот тренд еще год назад, тем не менее в 2025-м микроброви остаются с нами. Пересматриваем образы с «Золотого глобуса» и повторяем за Памелой Андерсон (крашиха, объединившая зумеров и миллениалов), Кейт Бланшетт и Арианой Гранде.
Как повторить?
Спросить совета у подруги-миллениалки. Шутка. Самое верное — отправиться в салон и довериться бровисту. Мастер поможет с формой и осветлением волосков. Дальше поддерживать форму и оттенок можно будет дома.
Что пригодится?
Goddess energy
Что происходит?
Предсказание на 2025 год от Pinterest, которое нам нравится. Для тех, кто готов открывать в себе «энергию богини», готов стартер-пак: минимум 100 занятий пилатесом на реформере в год, коллаген по утрам, мейкап с деликатным влажным блеском и побольше золотых акцентов. Роскошь на максималках и никаких компромиссов.
Как повторить?
Наладить режим и питание, высыпаться и заниматься спортом. Потому что «энергия богини» — это прежде всего счастливые и умиротворенные вайбы. Для макияжа понадобится BB-крем или тон с эффектом влажной кожи, хайлайтер теплых оттенков, золотой блеск с мелким шиммером и глиттер для век. Волосы можно обильно покрыть гелем для эффекта влажной укладки, завить в мягкие волны или заплести в мелкие косички.
Что пригодится?
Butter Yellow
Что происходит?
Альтернативная опция для тех, кого не устраивают «мыльные ногти». Если в прошлом году аппетитный масляно-желтый в основном проникал на рейлы и полки обувных магазинов, то в этом сезоне мы переключимся на желтый маникюр. Причем не на цыплячий или привычный мимозный цвет, а на все тот же мягкий оттенок сливочного масла.
Как повторить?
Проще простого: в салоне или дома сделать маникюр в желтых тонах.
Что пригодится?
Ну персик!
Что происходит?
Вслед за интересом к корейскому уходу и декоративной косметике (последняя стала большим трендом в 2024-м) бьюти-блогеры и инфлюэнсеры обратили внимание на парфюмерию. Ароматы корейских брендов отличаются от европейских и американских: как правило, это очень близкие к телу, неуловимые для окружающих запахи.
Популярны ненавязчивые и легкие варианты со съедобными фруктовыми или чистыми нотами. Большой потенциал, как отмечают Allure, у персиковых и абрикосовых ароматов, сладковато-кислых, жизнерадостных и энергичных. Если от тяжелых хитов вроде Baccarat Rouge уже мутит, самое время переходить на фрукты.
Как повторить?
Начинайте с легких спреев для тела и кремов с ароматом персика и абрикоса. Если запах окажется вашим, переходите на туалетную воду и парфюмы со сливочно-персиковыми нотами.
Что пригодится?
Мусс мокко, фраппе, капучино
Что происходит?
Цветом 2025 года компания Pantone объявила шоколадный мусс мокко (mocha mousse). Это теплый шоколадно-коричневый оттенок, который россияне тут же поспешили сравнить со слякотью на улицах под конец зимы.
Если в интерьере и одежде шоко-мусс, действительно, не всегда комплиментарен, то в макияже практически универсален. Это подтверждают и всевозможные съедобные «коры», вирусившиеся последние пару лет: cappuccino girl, latte girl и прочие заигрывания с кофейными тонами в мейке и окрашивании волос.
Как повторить?
Выбирайте теплые кофейные, шоколадные и карамельные оттенки с матовой текстурой или легким шиммером. Шоколадные смоки айс, кофейная помада, коричневые стрелки — все это тот самый шоко-мусс. В окрашивании волос популярны все кофейные вариации: от орехового латте с теплыми молочными нотками до интенсивного капучино с ореховыми прядями.
Что пригодится?
Патчи повсюду (но только не на одежде!)
Что происходит?
Патчи для маскировки прыщей и покраснений превращаются в полноценный элемент макияжа. Многие бренды выпускают уже не только белые или телесные мини-пластыри, но и яркие наклейки в форме цветов, сердечек и звездочек. В конце концов, вместо того чтобы скрывать несовершенства кожи, давно пора признать, что они бывают у всех.
Как повторить?
Скупить все приглянувшиеся патчи и гордо носить их!
Что пригодится?
Техноуход (вместо техно-вечеринок)
Что происходит?
Кабинет косметолога теперь у нас дома. От многоступенчатой системы ухода — к современным технологиям, которые избавят от лишних манипуляций. В домашнюю бьюти-рутину проникает все больше гаджетов: от микротоков, к которым мы уже привыкли, до светящихся LED-масок — над ними в тиктоке и рилсах не пошутил только ленивый. Выглядит действительно футуристично (и немного пугающе, в духе «Черного зеркала»), эффект — уменьшение морщин и улучшение кровообращения, увлажнение кожи, борьба с акне и постакне, осветление пигментации и прочие чудеса.
Как повторить?
Готовьтесь выложить приличную сумму: технологии стоят дорого.