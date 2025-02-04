Энергия богини, мыльные ногти и брови как у Памелы: повторяем 8 бьюти-трендов сезона

Эстетика clean girl выходит на новый уровень: невидимые брови из 90-х опять с нами, а патчи превращаются в элемент макияжа. Собрали 8 симпатичных бьюти-трендов, которые будут с нами ближайшие месяцы, и рассказываем, как их повторить.

«Мыльные ногти»

Что происходит?

Эстетика clean girl выходит на новый виток популярности. Если в прошлом году в тренде был нарочито аккуратный макияж, имитировавший его отсутствие, и ухоженные рассыпчатые волосы без лишнего стайлинга, то в 2025 году мы добрались до «чистых» ногтей.

Soap nails («мыльные ногти») — это что‑то вроде маникюра без маникюра: короткие, отполированные, с аккуратной кутикулой, влажным блеском и без яркого покрытия. Лучше всего использовать обычный лак, а не гель, создающий плотный слой. Главные оттенки — бежевый, нюдовый или розоватый, имитирующие естественный цвет ногтевой пластины. И никакого плотного матового финиша. В общем, хорошие новости для тех, кто давно собирался отказаться от гель-лаков и двухчасовых процедур в маникюрном салоне.

Как повторить?

Дома достаточно базового маникюра с подпиливанием или стрижкой ногтей, полировкой и мягким удалением кутикулы. На ногти можно нанести укрепляющую базу или прозрачный лак с глянцевым эффектом, а руки порадовать питательным кремом . В салоне… Стоп, а зачем вам теперь в салон?

Что пригодится?

1 / 5 Блок для полировки ногтей Pink Up, 169 р. 2 / 5 Ремувер для кутикулы Cosmetime, 720 р. 3 / 5 Тинт для ногтей Londontown, 2330 р. 4 / 5 Лак для ногтей Essence, 213 р. 5 / 5 Крем для рук Laboratorium, 575 р.

Осветленные и тонкие брови

Что происходит?

Не получается отрастить густые и широкие брови? Выдыхаем! Брови-ниточки, осветленные или окрашенные в полупрозрачный русый возвращаются. Издание The Byrdie отметило этот тренд еще год назад, тем не менее в 2025-м микроброви остаются с нами. Пересматриваем образы с «Золотого глобуса» и повторяем за Памелой Андерсон (крашиха, объединившая зумеров и миллениалов), Кейт Бланшетт и Арианой Гранде.

Как повторить?

Спросить совета у подруги-миллениалки. Шутка. Самое верное — отправиться в салон и довериться бровисту. Мастер поможет с формой и осветлением волосков. Дальше поддерживать форму и оттенок можно будет дома.

Что пригодится?

1 / 3 Пинцет Tweezerman, 767 р. 2 / 3 Трафареты для бровей Make Up Factory, 399 р. 3 / 3 Осветляющий крем для бровей Estel, 592 р.

Goddess energy

Что происходит?

Предсказание на 2025 год от Pinterest, которое нам нравится. Для тех, кто готов открывать в себе «энергию богини», готов стартер-пак: минимум 100 занятий пилатесом на реформере в год, коллаген по утрам, мейкап с деликатным влажным блеском и побольше золотых акцентов. Роскошь на максималках и никаких компромиссов.

Как повторить?

Наладить режим и питание, высыпаться и заниматься спортом. Потому что «энергия богини» — это прежде всего счастливые и умиротворенные вайбы. Для макияжа понадобится BB-крем или тон с эффектом влажной кожи, хайлайтер теплых оттенков, золотой блеск с мелким шиммером и глиттер для век. Волосы можно обильно покрыть гелем для эффекта влажной укладки, завить в мягкие волны или заплести в мелкие косички.

Что пригодится?

1 / 4 Тени-карандаш Kiko Milano, 1399 р. 2 / 4 Хайлайтер Man:yo, 4040 р. 3 / 4 Тушь для ресниц Soda, 689 р. 4 / 4 Сияющий тональный крем Arive Makeup, 850 р.

Butter Yellow

Что происходит?

Альтернативная опция для тех, кого не устраивают «мыльные ногти» . Если в прошлом году аппетитный масляно-желтый в основном проникал на рейлы и полки обувных магазинов, то в этом сезоне мы переключимся на желтый маникюр. Причем не на цыплячий или привычный мимозный цвет, а на все тот же мягкий оттенок сливочного масла.

Как повторить?

Проще простого: в салоне или дома сделать маникюр в желтых тонах.

Что пригодится?

1 / 3 Лак для ногтей Brutal, 195 р. 2 / 3 Лак для ногтей Essence, 140 р. 3 / 3 Лак для ногтей Pink Up, 119 р.

Ну персик!

Что происходит?

Вслед за интересом к корейскому уходу и декоративной косметике (последняя стала большим трендом в 2024-м) бьюти-блогеры и инфлюэнсеры обратили внимание на парфюмерию. Ароматы корейских брендов отличаются от европейских и американских: как правило, это очень близкие к телу, неуловимые для окружающих запахи.

Популярны ненавязчивые и легкие варианты со съедобными фруктовыми или чистыми нотами. Большой потенциал, как отмечают Allure, у персиковых и абрикосовых ароматов, сладковато-кислых, жизнерадостных и энергичных. Если от тяжелых хитов вроде Baccarat Rouge уже мутит, самое время переходить на фрукты.

Как повторить?

Начинайте с легких спреев для тела и кремов с ароматом персика и абрикоса. Если запах окажется вашим, переходите на туалетную воду и парфюмы со сливочно-персиковыми нотами.

Что пригодится?

1 / 4 Парфюмерная вода Tom Ford Bitter Peach, 40 400 р. 2 / 4 Увлажняющий крем для рук с ароматом персика Amuse, 2090 р. 3 / 4 Мист для тела с экстрактом персика Welcos, 728 р. 4 / 4 Духи Zielinski & Rozen с ароматом персика, маракуйи и ванили, 2241 р.

Мусс мокко, фраппе, капучино

Что происходит?

Цветом 2025 года компания Pantone объявила шоколадный мусс мокко (mocha mousse). Это теплый шоколадно-коричневый оттенок, который россияне тут же поспешили сравнить со слякотью на улицах под конец зимы.

Если в интерьере и одежде шоко-мусс, действительно, не всегда комплиментарен, то в макияже практически универсален. Это подтверждают и всевозможные съедобные «коры», вирусившиеся последние пару лет: cappuccino girl, latte girl и прочие заигрывания с кофейными тонами в мейке и окрашивании волос.

Как повторить?

Выбирайте теплые кофейные, шоколадные и карамельные оттенки с матовой текстурой или легким шиммером. Шоколадные смоки айс, кофейная помада, коричневые стрелки — все это тот самый шоко-мусс. В окрашивании волос популярны все кофейные вариации: от орехового латте с теплыми молочными нотками до интенсивного капучино с ореховыми прядями.

Что пригодится?

1 / 4 Палетка теней 3ina, 1090 р. 2 / 4 Тушь для ресниц Stellary, 399 р. 3 / 4 Блеск для губ Fwee, 1607 р. 4 / 4 Оттеночный шампунь Davines в оттенке «Шоколад», 3300 р.

Патчи повсюду (но только не на одежде!)

Что происходит?

Патчи для маскировки прыщей и покраснений превращаются в полноценный элемент макияжа. Многие бренды выпускают уже не только белые или телесные мини-пластыри, но и яркие наклейки в форме цветов, сердечек и звездочек. В конце концов, вместо того чтобы скрывать несовершенства кожи, давно пора признать, что они бывают у всех.

Как повторить?

Скупить все приглянувшиеся патчи и гордо носить их!

Что пригодится?

1 / 4 Голографические патчи от прыщей Funny Organix, 144 р. 2 / 4 Патчи для проблемных участков Orjena, 1233 р. 3 / 4 Набор точечных пластырей для лица LP Care, 183 р. 4 / 4 Патчи для лица 4Health, 374 р.

Техноуход (вместо техно-вечеринок)

Что происходит?

Кабинет косметолога теперь у нас дома. От многоступенчатой системы ухода — к современным технологиям, которые избавят от лишних манипуляций. В домашнюю бьюти-рутину проникает все больше гаджетов: от микротоков, к которым мы уже привыкли, до светящихся LED-масок — над ними в тиктоке и рилсах не пошутил только ленивый. Выглядит действительно футуристично (и немного пугающе, в духе «Черного зеркала»), эффект — уменьшение морщин и улучшение кровообращения, увлажнение кожи, борьба с акне и постакне, осветление пигментации и прочие чудеса .

Как повторить?

Готовьтесь выложить приличную сумму: технологии стоят дорого.