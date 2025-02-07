Для страстных сердец и беззаботных приколистов: 35 подарков на День святого Валентина

Для тех, кто еще не в отношениях, но хочет показать романтическую симпатию
Гирлянда со смыслом, сертификат на совместный завтрак или брошь в форме сердца намекнут о ваших намерениях не хуже, чем валентинка или букет цветов.
Сертификат на завтрак в Eggsellent, от 500 р.
Брошь-сердце «Лентулов. Астры», 2300 р.
Футболка «Garage x Люстра Любовь», 4500 р.
Розовая парфюмированная гималайская соль для ванн, 4000 р.
Гирлянда Love Always Wins, 720 р.
Шоколад из бутика La Cioccolateria, 1750 р.
Подарочный сертификат «Афиши», от 300 р.
Для тех, кто впервые празднует День святого Валентина вместе
Первое совместное 14 февраля — отличная возможность еще лучше узнать друг друга, создать новый повод для воспоминаний или проявить заботу.
Карты «100 вопросов для влюбленных», 3300 р.
Валентинки фонда «Антон тут рядом», 160 р.
Пленочный фотоаппарат, 2620 р.
Набор карточек «12 свиданий, чтобы стать ближе», 1400 р.
Керамическая тарелка Paloma Objects, 5500 р.
Сертификат в студию массажа Any Body, 6000 р.
Набор из двух стальных шотов Bobber, 3390 р.
Для тех, кто на приколе
Даже если вы не воспринимаете 14 февраля всерьез и вообще не собираетесь праздновать, похихикать вместе все равно стоит: можно заказать картину по номерам с вашей фотографией (даже самой дурацкой) или увековечить первую переписку.
Ковер с перепиской, под заказ
Кольцо с посланием, 14 990 р.
Индивидуальный прогноз по знаку зодиака, 1 900 р.
Чехлы для подушек, 7000 р.
Картина по номерам на холсте по фото на заказ, от 3690 р.
Браслет All You Need Is Love, 4950 р.
Сертификат на мини-тату, от 3000 р.
Для тех, кто давно вместе, но чья страсть с годами разгорается лишь сильнее
В качестве романтического свидания отправляйтесь с партнером на чувственное шоу или в спа, а для продолжения вечера обратите внимание на карточки с «пикантными» вопросами и массажные свечи.
Подарочный билет в театр Crave, 4000 р.
Игра Purpur «Секс», 1650 р.
Декоративная крем-краска для тела, 3650 р.
Серебристый кулон Poison Drop Lab, 16 900 р.
Массажная свеча, 1690 р.
Сертификат на совместную фотосессию в ателье фотопортрета, от 7500 р.
Сертификат в спа-салон Terrapia Spa, от 7000 р.
Для тех, кто за годы совместной жизни уже дарил все мыслимые и немыслимые подарки
Подарки-впечатления, термос с персональной гравировкой для долгих совместных прогулок или карта звездного неба в ваш особенный день — такие душевные сюрпризы точно удивят партнера.
Сертификат на загородный отдых, 8890 р.
Подарочный набор от Zhirnova & Agami Ceramics — тарелка и коробка канеле, 3000 р.
Мастер-класс по керамике, 2700 р.
Кольцо-печатка Silver Forget Me Not Ring, 10 200 р.
Звездная карта особенного дня, 1990 р.
Термос Bobber, 5990 р.
Сертификат на каппинг, 1000 р.