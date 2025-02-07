Подарки

Для страстных сердец и беззаботных приколистов: 35 подарков на День святого Валентина

Сегодня в 15:00
Кто‑то считает 14 февраля очередной уловкой маркетологов, а кто‑то — еще одним поводом порадовать любимого человека. Чтобы вам не пришлось ломать голову над небанальным подарком, мы собрали более трех десятков идей под самые разные сценарии и статусы отношений.

Для тех, кто еще не в отношениях, но хочет показать романтическую симпатию

Гирлянда со смыслом, сертификат на совместный завтрак или брошь в форме сердца намекнут о ваших намерениях не хуже, чем валентинка или букет цветов.

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Сертификат на завтрак в Eggsellent, от 500 р.

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Брошь-сердце «Лентулов. Астры», 2300 р.

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Футболка «Garage x Люстра Любовь», 4500 р.

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Розовая парфюмированная гималайская соль для ванн, 4000 р.

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Гирлянда Love Always Wins, 720 р.

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Шоколад из бутика La Cioccolateria, 1750 р.

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Подарочный сертификат «Афиши», от 300 р.

Для тех, кто впервые празднует День святого Валентина вместе

Первое совместное 14 февраля — отличная возможность еще лучше узнать друг друга, создать новый повод для воспоминаний или проявить заботу.

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Карты «100 вопросов для влюбленных», 3300 р.

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Валентинки фонда «Антон тут рядом», 160 р.

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Пленочный фотоаппарат, 2620 р.

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Набор карточек «12 свиданий, чтобы стать ближе», 1400 р.

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Керамическая тарелка Paloma Objects, 5500 р.

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Сертификат в студию массажа Any Body, 6000 р.

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Набор из двух стальных шотов Bobber, 3390 р.

Для тех, кто на приколе

Даже если вы не воспринимаете 14 февраля всерьез и вообще не собираетесь праздновать, похихикать вместе все равно стоит: можно заказать картину по номерам с вашей фотографией (даже самой дурацкой) или увековечить первую переписку.

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Ковер с перепиской, под заказ

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Кольцо с посланием, 14 990 р.

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Индивидуальный прогноз по знаку зодиака, 1 900 р.

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Чехлы для подушек, 7000 р.

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Картина по номерам на холсте по фото на заказ, от 3690 р.

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Браслет All You Need Is Love, 4950 р.

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Сертификат на мини-тату, от 3000 р.

Для тех, кто давно вместе, но чья страсть с годами разгорается лишь сильнее

В качестве романтического свидания отправляйтесь с партнером на чувственное шоу или в спа, а для продолжения вечера обратите внимание на карточки с «пикантными» вопросами и массажные свечи.

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Подарочный билет в театр Crave, 4000 р.

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Игра Purpur «Секс», 1650 р.

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Декоративная крем-краска для тела, 3650 р.

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Серебристый кулон Poison Drop Lab, 16 900 р.

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Массажная свеча, 1690 р.

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Сертификат на совместную фотосессию в ателье фотопортрета, от 7500 р.

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Сертификат в спа-салон Terrapia Spa, от 7000 р.

Для тех, кто за годы совместной жизни уже дарил все мыслимые и немыслимые подарки

Подарки-впечатления, термос с персональной гравировкой для долгих совместных прогулок или карта звездного неба в ваш особенный день — такие душевные сюрпризы точно удивят партнера.

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Сертификат на загородный отдых, 8890 р.

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Подарочный набор от Zhirnova & Agami Ceramics — тарелка и коробка канеле, 3000 р.

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Мастер-класс по керамике, 2700 р.

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Кольцо-печатка Silver Forget Me Not Ring, 10 200 р.

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Звездная карта особенного дня, 1990 р.

6/7

Термос Bobber, 5990 р.

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Сертификат на каппинг, 1000 р.

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