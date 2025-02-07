Для страстных сердец и беззаботных приколистов: 35 подарков на День святого Валентина

Сегодня в 15:00

Кто‑то считает 14 февраля очередной уловкой маркетологов, а кто‑то — еще одним поводом порадовать любимого человека. Чтобы вам не пришлось ломать голову над небанальным подарком, мы собрали более трех десятков идей под самые разные сценарии и статусы отношений.

Для тех, кто еще не в отношениях, но хочет показать романтическую симпатию

Гирлянда со смыслом, сертификат на совместный завтрак или брошь в форме сердца намекнут о ваших намерениях не хуже, чем валентинка или букет цветов.

Для тех, кто впервые празднует День святого Валентина вместе

Первое совместное 14 февраля — отличная возможность еще лучше узнать друг друга, создать новый повод для воспоминаний или проявить заботу.

Для тех, кто на приколе

Даже если вы не воспринимаете 14 февраля всерьез и вообще не собираетесь праздновать, похихикать вместе все равно стоит: можно заказать картину по номерам с вашей фотографией (даже самой дурацкой) или увековечить первую переписку.

Для тех, кто давно вместе, но чья страсть с годами разгорается лишь сильнее

В качестве романтического свидания отправляйтесь с партнером на чувственное шоу или в спа, а для продолжения вечера обратите внимание на карточки с «пикантными» вопросами и массажные свечи.

Для тех, кто за годы совместной жизни уже дарил все мыслимые и немыслимые подарки