Все, что нужно знать о выпадении волос: работают ли сыворотки и как выбрать подходящую

Можно ли избавиться от выпадения волос самостоятельно? (спойлер: да, но не от любого). Как понять, когда идти к врачу? Действительно ли масла вредят волосам и оправдан ли хайп вокруг розмарина? Вместе с трихологом и косметическим химиком отвечаем на самые популярные вопросы о выпадении и недостаточном росте волос.

Этот гид подходит как для женщин, так и для мужчин. Важнее всего определить, когда стоит обращаться к врачу: у всех алопеция может начаться по разным причинам, определить которую может только врач. Средства, которые мы советуем, работают одинаково и для мужчин, и для женщин и одинаково не сработают, если причина выпадения определена неверно.

Волосы выпадают или не растут новые?

Это первое, с чем важно определиться, как только вы заметили поредение на голове. Есть два сценария:

волосы выпадают активнее обычного, но новые продолжают расти — это состояние провоцируют различные триггеры Триггером в целом называют любое событие, простимулировавшее выпадение волос: от стресса, беременности, операций или приема антибиотиков до смены сезонов, дефицита в питании и гормонального сбоя. , оно проходит самостоятельно в течение пары месяцев;

, оно проходит самостоятельно в течение пары месяцев; волосы выпадают, но новые не растут — это уже говорит о более серьезных проблемах в организме, в таком случае стоит сразу же обратиться к специалисту .

Марина Николаева дерматолог, трихолог Lahta Clinic

«В первом случае мы сталкиваемся с факторами, которые повреждают волос и заставляют его раньше уходить в фазу выпадения, при этом рост новых волос может быть абсолютно нормальным. Так, например, ведет себя выпадение после перенесенной инфекции или при дефиците железа — волосы раньше «убегают» в фазу покоя, при этом работоспособность фолликула не меняется.

В целом острое диффузное выпадение волос может пройти и без нашей помощи.

Во втором случае мы сталкиваемся с разными вариантами нарушения работы клеток волосяного фолликула. Такое бывает при андрогенетической алопеции, когда под действием мужских половых гормонов фолликул волоса уменьшается, а также при некоторых генетических синдромах, когда он изначально формируется с дефектами.

Сейчас уже изучено и описано огромное количество вариантов алопеции, для каждого из которых есть свой протокол лечения. Например, при андрогенетической назначаются стимуляторы роста и блокаторы, которые не позволяют гормонам повредить волосяной фолликул, при гнездной — противовоспалительные препараты, с наследственными синдромами работают симптоматически при помощи стимуляторов».

«Все это лечится, особенно если заметить проблему вовремя, — трихология уже давно ушла за рамки «поколоть укольчики в голову и намазать масочку».

Когда надо к врачу?

Главная задача — отличить триггерное выпадение от серьезных типов алопеции и понять, стоит ли обращаться к врачу.

Чек-лист дерматолога Игоря Патрина: выпадение длится шесть и более месяцев;

у выпадения есть паттерн — волосы редеют в локальных очагах, в зоне центрального пробора, в области лба и т. д.;

вы неоднократно считали число выпавших волос, и их количество превышает 150 в сутки;

испытываете ощутимый дискомфорт в зоне кожи головы: аномальные шелушения, зуд, покраснение, новообразования;

помимо прочих симптомов, вы замечаете истончение волос.

Отставить панику: как понять, что у меня сезонное выпадение волос?

До сих пор неясно, почему именно волосы покидают нас в холодный период, но большинство трихологов сходятся во мнении, что так влияет накопленный эффект ультрафиолета: прямые солнечные лучи повреждают кожу, меняют цикл роста и, таким образом, передают привет всем, кто много гулял летом без головного убора. А вот весенний «волосопад» — это последствие перенесенных заболеванийВспомните, в какой период зимы вы чаще всего болеете, и приплюсуйте пару месяцев. Сходится? Значит, нашли причину., неблагоприятных факторовПерепады температур, сухой воздух в помещениях — кожа головы, как и кожа лица, в холодный период страдает больше обычного. и нехватки нутриентовКак правило, решается сбалансированным питанием. А вот принимать витамины без предварительных анализов и назначения врача не стоит..

Межсезонное выпадение (его еще называют сезонным поредением) — нормальная реакция организма на внешние факторы. Оно не представляет угрозы здоровью, не считается заболеванием и не требует специального лечения: спустя время ситуация сама вернется в норму. Но если вас все же пугает количество оставшихся на расческе волос, оценитеВспомните, в какой период зимы вы чаще всего болеете, и приплюсуйте пару месяцев. Сходится? Значит, нашли причину. свои потери за день: нормой считается 100–150 штук.

Как определить причину поредения волос, если это не сезонное выпадение?

В больших количествах волосы не выпадают беспричинно, этому всегда предшествует какой‑то триггер. Чтобы его определить, нужно знать о циклах жизни волос — в этом кроется главный нюанс.

Все начинается с фазы активного роста — анагена — она длится от двух до шести лет. В этот период волосы получают много питания и стремятся к максимальной длине.

В этот период волосы получают много питания и стремятся к максимальной длине. Дальше наступает фаза катагена: фолликулы уменьшаются и становятся менее активными . Причем на увядание им требуется всего две недели.

. Причем на увядание им требуется всего две недели. Последний этап — телогенез — длится три-четыре месяца. К моменту наступления телогена фолликул окончательно истончился, волос уже бесповоротно решил вас покинуть и ждет удобного момента.

В чем тогда подвох? Если на этапе анагена происходит триггерное событие, волос переходит в стадию телогена и просто «досиживает» в коже отведенное время. Вы замечаете выпадение лишь спустя несколько месяцев после случившегося, когда ситуация уже наладилась. Поэтому в первую очередь ищите причины в своем недалеком прошлом. Исключением может быть химический ожог от косметического средства или стрессовое событиеРечь идет о критических ситуациях, когда стресс-реакция настолько сильная, что вводит в шоковое состояние и моментально сказывается на здоровье. — в этой ситуации вы увидите последствия в ближайшие пару недель.

Что может стать триггером для перехода в фазу телогена Нехватка или переизбыток витаминов Недостаток витаминов сказывается на шевелюре в холодные периоды, когда в рационе становится меньше фруктов и овощей. Чинится питанием и, собственно, витаминами. Последние стоит принимать только после назначения врача, иначе рискуете попасть в другую крайность: например, от переизбытка железа волосы выпадают гораздо активнее, чем от его нехватки .

Стресс Не стоит недооценивать последствия нервных периодов. При стрессе запускается цепочка реакций в организме : надпочечники активнее обычного вырабатывают кортизол и адреналин, которые вызывают спазм сосудов кожи, питающих фолликулы, — волосы просто «не доживают» свой цикл и покидают нас.

Хронический недосып «Рассылку полезного» организм особенно активно осуществляет во сне, так что при постоянных бессонницах нужные вещества просто не успевают «доехать» до корней волос. А еще депривация сна — тоже большой стресс .

Неудачные прически и аксессуары для волос Тугие хвосты, пучки и косички повреждают фолликул волоса. Делайте щадящие прически, которые не создают натяжения у корней.

Как исправить ситуацию самостоятельно

В первую очередь, конечно, нужно устранить причины выпадения: наладить режим сна, питание и перестать нервничать (как будто это кому‑то удавалось). А дальше — замотивировать волосы оставаться на голове . Пройдемся по самым популярным домашним способам.

Массаж стимулирует рост волос?

Если коротко — нет.

Марина Николаева дерматолог, трихолог Lahta Clinic

«Считается, что от массирования кожи „улучшается приток крови к волосу“, и поэтому он растет быстрее и крепче. На самом деле волос — это практически отдельный орган с тонко настроенными механизмами работы, который „отзывается“ не на увеличение притока крови к нему, а на другие факторы .

Например, он чувствителен к половым гормонам, может реагировать на уровень воспалительных белков в кровотоке. Популярные сейчас массажные насадки для мытья волос действительно неплохи, так как позволяют более тщательно очистить кожу головы от загрязнений , но это больше про здоровье кожи, а не про улучшение роста волос».

Качественно промываем голову

Качественное и своевременное очищение головы особенно важно — именно кожа питает ваши волосы. Поэтому массажные насадки можно ввести в свою рутину. При выборе щеток не стоит переплачивать за обещание «ускоряет рост волос», а вот на остроту щетинок стоит обратить внимание: массажер не должен царапать и повреждать кожу головы.

1 / 3 Щетка для массажа головы Tangle Teezer The Scalp Exfoliator and Massager Mint Green Whispe, 1200 р. 2 / 3 Силиконовая щетка-массажер для вспенивания шампуня и массажа головы Lador, 668 р. 3 / 3 Массажная щетка для головы и мытья волос CHELAY, 229 р.

Вводим пилинги

Массажные щетки могут помочь лучше промыть голову, но максимально эффективно с состоянием скальпа и волос работают пилинги. В отличие от кондиционеров и масок, которые временно улучшают вид прядей, пилинги помогут улучшить их качество.

1 / 4 Ферметативный пилинг-шампунь Ilona Lunden, 1899 р. 2 / 4 Отшелушивающая сыворотка Openface Such a big peel, 1611 р. 3 / 4 Пилинг для кожи головы Anna Gale, 2392 р. 4 / 4 Пилинг для кожи головы Bisou RENEWAL, 491 р.

Перебарщивать с пилингами тоже не стоит : можно пересушить кожу головы, а это чревато появлением перхоти и усугублением состояния волос. Нормой считается еженедельное отшелушивание, но рекомендации могут отличаться в зависимости от «ядрености» пилинга — лучше перестраховаться и изучить рекомендации производителя.

Выбираем сыворотку для роста волос

Описания десятка растительных экстрактов на этикетке и запатентованных формул, конечно, впечатляют, но ориентироваться нужно в первую очередь на состав и быть готовыми выложить за баночку пару тысяч.

Ася Зубкова Косметический химик, технолог, автор телеграм-канала @chemcream

« Хороший стимулятор обычно стоит дорого, так как включает целый пул компонентов. Они дают нам противовоспалительные свойства, снижение дигидротестостеронаДигидротестостерон негативно воздействует на волосяные фолликулы и приводит к выпадению волос. , продление фазы анагена, усиление микроциркуляции, стимуляцию деления и роста новых клеток, чтобы формировался здоровый фолликул.

Все эти эффекты не могут покрыть только экстракты. Поэтому в хороших стимуляторах есть еще и пептиды, никотиновая кислота или ее производные, разные витамины, микроэлементы, аминокислоты, пробиотики и другие противовоспалительные комплексы».

Мы попросили трихолога и косметического химика прокомментировать самые популярные компоненты сывороток:

Миноксидил Препарат разрабатывался для лечения пациентов с повышенным артериальным давлением, но у него обнаружили целый набор «удачных побочек» — улучшение кровоснабжения фолликулов, стимуляцию роста сосудов и частичное блокирование дигидротестостерона. . Одобрен FDA для лечения андрогенетической алопеции, его эффективность клинически доказана. Такую терапию можно начинать строго под контролем врача . Миноксидил может вызывать раздражение кожи, обострение себорейного дерматита, гипертрихоз, у него сильный синдром отмены Исследования показывают, что выпадение волос вновь усиливается через 30–60 дней, если лечение миноксидилом прекращается более чем на шесть месяцев. Это происходит потому, что без благоприятной среды, создаваемой препаратом, фолликулы возвращаются в свое первоначальное состояние и подвергаются воздействию дигидротестостерона. Препарат назначают только пациентам с андрогенетическим типом алопеции. .

. Одобрен FDA для лечения андрогенетической алопеции, его эффективность клинически доказана. . Миноксидил может вызывать раздражение кожи, обострение себорейного дерматита, гипертрихоз, у него сильный . Копиррол и миноксидин Восстанавливают клетки фолликулов, поставляют питательные вещества, необходимые для роста волос, тем самым способствуют переходу от фазы телогена к фазе анагена на длительное время. — вещества с миноксидилоподобным действием. Препараты прошли клинические испытания на безопасность и эффективность как у мужчин, так и у женщин. А вот заявления производителя об отсутствии синдрома отмены ничем не подкреплены. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что механизм действия препаратов очень близок миноксидилу, поэтому их стоит использовать строго под контролем специалиста .

— вещества с миноксидилоподобным действием. Препараты прошли клинические испытания на безопасность и эффективность как у мужчин, так и у женщин. А вот заявления производителя об отсутствии синдрома отмены ничем не подкреплены. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что механизм действия препаратов очень близок миноксидилу, поэтому их . Пептиды меди Copper Tripeptide-1, Alanine/Histdine/Lysine Polypeptide Copper HCL — имеют небольшую доказательную базу, не считаются гарантированно рабочим средством. Увеличивают фазу роста, способствуют замедлению старения и выпадения волос , стимулируют образование новых коллагеновых волокон. Не имеют синдрома отмены.

— имеют небольшую доказательную базу, не считаются гарантированно рабочим средством. , стимулируют образование новых коллагеновых волокон. Не имеют синдрома отмены. Пептидный комплекс «Капиксил» Acetyl Tetrapeptide-3 + Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract . Эффективность средства не доказана Свойства препарата заявлены только производителями, информации о качественных независимых исследованиях нет. . Производители заявляют, что он стимулирует синтез коллагена и белков, удерживающих волос на месте, а также способствует делению клеток и удлиняет волосяной фолликул. Синдрома отмены нет.

. Эффективность средства . Производители заявляют, что он стимулирует синтез коллагена и белков, удерживающих волос на месте, а также способствует делению клеток и удлиняет волосяной фолликул. Синдрома отмены нет. Комплекс «Прокапил» Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1 . Подтвержденных независимых исследований об эффективности препарата нет. По словам производителя, средство борется с процессом старения фолликулов, предотвращая выпадение волос, улучшает микроциркуляцию и блокирует дигидротестостерон (главный виновник выпадения волос). Синдром отмены не выявлен .

. Подтвержденных независимых исследований об эффективности препарата нет. По словам производителя, средство борется с процессом старения фолликулов, предотвращая выпадение волос, улучшает микроциркуляцию и блокирует дигидротестостерон (главный виновник выпадения волос). . Комплекс «Реденсил» Sodium Metabisulfite, Larix Europaea Wood Extract, Glycine, Zinc Chloride, Camellia Sinensis Leaf Extract . Подтвержденных независимых исследований об эффективности препарата нет. По заявлениям производителя, улучшает рост волос и уменьшает выпадение за счет комплекса из четырех молекул. Без синдрома отмены.

. Подтвержденных независимых исследований об эффективности препарата нет. По заявлениям производителя, улучшает рост волос и уменьшает выпадение за счет комплекса из четырех молекул. Без синдрома отмены. Никотиновая кислота. Считается, что компонент работает за счет усиления микроциркуляции, но прямых доказательств этому нет. К тому же приток крови к волосу не определяющий фактор роста, а вспомогательный . Синдром отмены не выявлен.

. Синдром отмены не выявлен. Экстракт карликовой пальмы Serenoa serrulata (Saw Palmetto) Fruit Extract — не имеет доказанной эффективности Данные об эффективности существуют для препарата в таблетках, эффективность сыворотки может быть ниже, так как ей еще нужно преодолеть кожный барьер. . Блокирует 5α-редуктазу, уменьшает воспалительные процессы и обладает неярко выраженным антиандрогенным действием. Синдром отмены не изучался .

1 / 10 Пенка Alopel. Содержит капиксил и прокапил, 3680 р. 2 / 10 Лосьон Estetie HAIR SOS. Содержит противовоспалительный ниацинамид, пептид меди, кофеин и производную никотоновой кислоты, 972 р. 3 / 10 Лосьон Follimed. Основной актив — капиксил, 5850 р. 4 / 10 Сыворотка Floema Hair Growth Serum. Основной действующий компонент — капиксил, 3003 р. 5 / 10 Лосьон Time to grow. В составе сигнальные пептиды в сочетании с экстрактом карликовой пальмы, 7150 р. 6 / 10 Сыворотка The ordinary Multi-Peptide Serum For Hair Density. В составе сочетание капиксила, прокапила и реденсила, 4400 р. 7 / 10 Комплексный лечебный препарат Vichy Dercos Aminexil Intensive 5. Содержит аминексил (производное миноксидила) и аргинин. Перед применением необходима консультация врача, 3831 р. 8 / 10 Сыворотка Art & Fact Niacin 1,5% + Copper Tripeptide-1. Содержит никотиновую кислоту и пептиды меди, 304 р. 9 / 10 Сыворотка Sid systems Hair grow activator. Содержит капиксил, пептиды меди, никотиновую кислоту, 4490 р. 10 / 10 Тоник TRICHO SOLUTIONS. Содержит кофеин, противовоспалительный компонент апигенин и пептиды, 629 р.

Когда ждать результатов?

Любые средства от выпадения и для роста волос имеют накопительный эффект. Помним, что волосы даже в фазе покоя держатся на голове еще три месяца, — как минимум столько же нужно ждать первых результатов. И, конечно, все это время нужно использовать продукт: протестировать две недели и определиться, стоит ли тратиться на сыворотку дальше, увы, не выйдет.

Марина Николаева дерматолог, трихолог Lahta Clinic

«Оценить эффект невооруженным глазом получится лишь через полгода регулярного использования назначенных доктором средств. А вот трихоскопия и фототрихограмма, которые проводит врач, дают возможность увидеть первую реакцию на лечение раньше — через три-четыре месяца после начала курса».

Масла для роста волос: больше вреда чем пользы?

Масла кажутся привлекательным вариантом — они дешевле, чем сложносочиненные сыворотки, и интуитивно воспринимаются эффективными, ведь это жирная, насыщенная полезными элементами субстанция. Но на практике все иначе.

Во-первых, достаточных доказательств эффективности масел при выпадении волос сейчас нет . Во-вторых, после нанесения продукт нужно тщательно смыть — и если очищение будет недостаточным, проблема может усугубиться.

В-третьих, нанесение чистого эфирного масла может спровоцировать аллергическую реакцию, повысить чувствительность кожи головы и даже нанести химический ожог.

Разводить масло в шампуне или маске тоже не стоит, потому что это не окажет никакого положительного эффекта, а на глаз сложно угадать, какое количество препарата будет безопасным.

«Растительные масла скорее используются как носители и разбавители для эфирных, например для масла розмарина. А вот популярные касторовое и репейное масла не имеют научных доказательств, подтверждающих положительный эффект на рост волос », — поясняет Ася Зубкова.

Оправдан ли хайп вокруг розмаринового тоника?

Миллионы роликов в социальных сетях вывели розмариновый тоник Weleda в топ домашних средств от выпадения волос, а некоторые даже начали самостоятельно варить такие «эликсиры». Считается, что розмарин улучшает кровообращение, способствуя регенерации фолликулов.

Марина Николаева дерматолог, трихолог Lahta Clinic

«Шум вокруг этого компонента появился после небольшого исследования: группа ученых сравнивала эффективность розмаринового масла и двухпроцентного миноксидила в группе мужчин с андрогенетической алопецией. Эксперимент показал сопоставимые результаты через шесть месяцев после использования средств. Только вот в исследовании использовали слишком маленький процент миноксидила, такая дозировка не назначается мужчинам в принципе из‑за низкой эффективности ».

«Получается, розмариновое масло работало так же, как и двухпроцентный миноксидил, то есть никак».

Что имеем в итоге: розмариновый тоник несопоставим по своей эффективности с активными сыворотками и может работать лишь как дополнение. Это проблема всех растительных компонентов — лишь о применении некоторых из них есть исследования (и то крайне малочисленные), поэтому, сработает такой тоник или нет, можно только гадать . К тому же эффект зависит от масштабов проблемы: вылечить андрогенную алопецию растительный тоник точно не сможет, а вот помочь при диффузном выпадении волос — вполне.

Ася Зубкова советует еще несколько похожих компонентов с небольшой доказательной базой Куркума Эффективна в ингибировании 5α-редуктазы — фермента, ответственного за выпадение волос при андрогенетической алопеции.

Мята перечная Способствует росту волос и улучшает их структуру.

Туя Стимулирует рост волос и увеличивает их толщину.

Масло семян тыквы Богато полиненасыщенными жирными кислотами и фитостеролами, которые улучшают рост волос.

Масло виноградной косточки Содержит проантоцианидины, которые стимулируют переход фолликулов из фазы телогена в фазу анагена.

Минута грусти: генетические ограничения

Иногда мы ищем стимулирующие сыворотки не для коррекции выпадения волос, а просто потому, что недовольны их густотой или длиной. С этой проблемой не всегда помогут средства. Максимальная густота волос определяется генетически и зависит от количества живых волосяных фолликулов — чем их больше, тем коса гуще . Увеличить число фолликулов нельзя, а вот уменьшить можно. За второй сценарий отвечают глубокие травмы кожи головы, например, химические или тепловые ожоги, и дерматологические заболевания.

Максимально возможная длина зависит от того, сколько у конкретного человека длится фаза роста волоса — в среднем это от двух до семи лет. То есть если в генах «записано», что через два года волос отмирает, он просто не успеет отрасти ниже лопаток, сколько его ни мажь .

Чтобы выжать свой волосяной генетический максимум, нужно:

исключить внешние факторы, которые вредят коже головы и длине волос: слишком горячая вода, УФ, тугие прически, рвущие резинки, грубые наволочки и полотенца , сушка феном на горячем режиме без термозащиты;

, сушка феном на горячем режиме без термозащиты; исключить внутренние факторы: наладить режим сна, питание, проверить дефициты и профициты;

выбрать вместе с трихологом комфортный способ активации роста волос и придерживаться его на регулярной основе.

А как быть с возрастными изменениями?

После 30–40 лет сокращается фаза роста волоса. То есть если раньше он жил в среднем пять лет, дорастал до поясницы и выпадал, то теперь этот цикл сократится до трех лет, и он успевает вырасти лишь чуть ниже лопаток.

На поредение у женщин также сказывается менопауза и климакс. Снижение выработки эстрогена и прогестерона отражается не только на волосах, но и на всем организме в целом. Нивелировать последствия помогает гормонзаместительная терапия — она полезна и для красоты и для здоровья в целом .

С 40 до 50 лет начинается период гормональной перестройки, который тоже влияет на волосы. Помочь может как лекарственная терапия, так и сыворотки для роста волос, направленные на борьбу с андрогенетическй алопецией, подбирать тип лечения нужно под руководством врача .

Еще один грустный факт — один фолликул способен произвести на свет ограниченное количество волос (порядка 30). Так что не стоит тратить все его «жизни» на выдергивание седых волосков, например .

Полный облом: поврежденное полотно волос

Сыворотки и масла не помогут еще в одном случае — когда ваши волосы не выпадают из фолликула, а ломаются на середине длины. Определить разницу можно так: если на кончике нет луковички, зато виден ровный сруб с обоих концов, это обломыш.

Из‑за чего ломаются волосы

Неправильная техника укладки на горячий инструмент без термозащиты. Лучше брать более тонкие пряди и выставлять температуру пониже, чем «прожаривать» больший объем волос в попытках сэкономить время.

на горячий инструмент без термозащиты. Лучше брать более тонкие пряди и выставлять температуру пониже, чем «прожаривать» больший объем волос в попытках сэкономить время. Частые осветления и радикальные окрашивания. В худшем случае они даже приводят к выпадению волос.

Недостаток влаги. Обезвоживание волос происходит, например, при сушке горячим воздухом — фен должен дуть мощно, а не горячо , под воздействием солнца и сухого воздуха в период отопительного сезона.

, под воздействием солнца и сухого воздуха в период отопительного сезона. Самые частые виновники ломкости — расчески, резинки и заколки . Последние нужно аккуратно снимать, а не стягивать, резинки лучше выбирать из гладких тканей, а расчесываться стоит от кончиков постепенно поднимаясь выше (в идеале расческой Tangle Teezer, поверьте, оно того стоит).