На фоне тренда, в рамках которого люди стремятся купить себе объемные теплые «куртки футбольных тренеров», вспоминаем семь примеров, когда луки менеджеров футбольных команд выходили за рамки комфорта и неожиданно сталкивались с миром моды — и оседали в нем. От строгой европейской классики до дорогих кэжуал-брендов и неожиданных аксессуаров из СССР.

Великий пуховик Арсена Венгера

© Stuart MacFarlane/Getty Images

Арсен Венгер — легенда мирового футбола, влюбивший в него сразу несколько поколений болельщиков, включая автора этого текста. В девяностых он приехал в Англию тренировать «Арсенал» и ломать устои. Тренер-иностранец в мешковатом костюме и дурацких очках — ну что это такое, где образ серьезного физрука? В первые годы английской карьеры Венгер устроил революцию: заставлял игроков заниматься йогой, отправлял злоупотреблявших алкоголем звезд в рехаб, запрещал есть сладкое (после победных матчей игроки скандировали: «Верни наши батончики „Марс“!» — он не вернул) и смог навязать конкуренцию великому «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Пик Венгера — сезон 2003/2004, когда «Арсенал» выиграл Премьер-лигу, не проиграв ни одного матча из 38. Это достижение никто не перебил, а Арсена тогда называли Профессором.

Вторая половина его карьеры в Лондоне (он тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 годы) — скорее эпоха болезненных разочарований. Тогда же родился и главный модный мем про Арсена Венгера: комментаторы спортивных медиа стали называть Пуховиком. Потому что тренер полюбил огромные зимние куртки-гусеницы, в которые старался поглубже провалиться после очередного поражения. И воевал с непослушными молниями, что и правда выглядело комично. Именно такие куртки — главное отражение тренда зимы 2025 года.

Стильные пальто Жозе Моуринью

© Phil Cole/Getty Images

У Жозе Моуринью не было выдающейся карьеры футболиста. В тренерстве он тоже начинал скромно — в роли переводчика англичанина Бобби Робсона в «Барселоне» конца девяностых. Но к середине нулевых все резко поменялось: взяв Кубок УЕФА и Лигу чемпионов со скромным «Порту», он оказался в амбициозном «Челси», который только недавно купил Роман Абрамович.

Сработало — с Жозе «Челси» впервые выиграл английскую Премьер-лигу, а после тренер выпустил наружу собственное эго. На одной из пресс-конференций он назвал себя особенным — с тех пор это прозвище крепко к нему приклеилось. Особенность молодого Жозе была еще и в стиле. Пока большинство других тренеров предпочитали либо строгие официальные костюмы, либо вечные спортивки, Моуринью носил стильные пальто дорогих брендов. И сделал их иконичными, расширив границы допустимого для футбольных тренеров. В 2012 году Жозе отдал одно из них на благотворительный аукцион. Пальто продали за полмиллиона фунтов.

Любовь к кэжуалу Пепа Гвардиолы и Юлиана Нагельсмана

© Nils Petter Nilsson/Alex Grimm/Getty Images

К концу десятых тренеры почувствовали себя еще свободнее. Так, Пеп Гвардиола (на фото — слева), начинавший в «Барселоне» с костюмов, в последние годы перешел на все больший кэжуал. CP Company, Stone Island и другие важные бренды современных модников — обязательная часть его игрового гардероба.

Его немецкий коллега Юлиан Нагельсман (сегодня — главный тренер сборной Германии) был настолько смелым в своем стиле, что смутил даже свой бывший клуб — мюнхенскую «Баварию». Руководство команды считало, что «футбольный матч — не шоу-бизнес», и призывало тренера быть сдержаннее в выборе одежды на матчи. Увлечение Нагельсмана модой настолько выходило за рамки привычного для футбольного мира, что профильные медиа посвящали его стилю отдельные материалы.

Вечная классика: шарфы Роберто Манчини

© Craig Williamson — SNS Group/Getty Images

Есть тренеры, которые разбавляют строгий стиль яркими аксессуарами. Один из главных адептов такого подхода — итальянец Роберто Манчини, он ассоциируется не только с большими профессиональными успехами, но и шарфами-розами — связанными в цветах команд, которыми он руководил. В 2017-м он на год приехал тренировать «Зенит» из Санкт-Петербурга — и выходил на матч в обязательном бело-голубом шарфе.

Наследие советской моды и шапка петушок Юрия Семина

© Павел Бедняков/РИА «Новости»

Иногда аксессуары становятся культовыми случайно. Так было с Юрием Семиным и его шапкой петушком. Легендарный тренер «Локомотива» был далеко не первым, кто примерил дурацкий головной убор, но именно он сделал его культовым. Модную в позднем СССР шапку Семин выбрал из‑за удобства, а еще верил, что она приносит команде успех. Позже тренер сросся с собственным образом в головном уборе и стал ассоциироваться с ним у болельщиков. К сожалению, оригинальную шапку он в итоге потерял, но это не помешало «Локомотиву» в середине десятых выпустить для фанатов лимитированную серию из 500 шапок петушок, восстановленных по фотографиям Семина.

Внимание к деталям: четки Курбана Бердыева

© Максим Богодвид/РИА «Новости»