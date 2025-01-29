Великий пуховик Арсена Венгера
Арсен Венгер — легенда мирового футбола, влюбивший в него сразу несколько поколений болельщиков, включая автора этого текста. В девяностых он приехал в Англию тренировать «Арсенал» и ломать устои. Тренер-иностранец в мешковатом костюме и дурацких очках — ну что это такое, где образ серьезного физрука? В первые годы английской карьеры Венгер устроил революцию: заставлял игроков заниматься йогой, отправлял злоупотреблявших алкоголем звезд в рехаб, запрещал есть сладкое (после победных матчей игроки скандировали: «Верни наши батончики „Марс“!» — он не вернул) и смог навязать конкуренцию великому «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Пик Венгера — сезон 2003/2004, когда «Арсенал» выиграл Премьер-лигу, не проиграв ни одного матча из 38. Это достижение никто не перебил, а Арсена тогда называли Профессором.
Вторая половина его карьеры в Лондоне (он тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 годы) — скорее эпоха болезненных разочарований. Тогда же родился и главный модный мем про Арсена Венгера: комментаторы спортивных медиа стали называть Пуховиком. Потому что тренер полюбил огромные зимние куртки-гусеницы, в которые старался поглубже провалиться после очередного поражения. И воевал с непослушными молниями, что и правда выглядело комично. Именно такие куртки — главное отражение тренда зимы 2025 года.
Стильные пальто Жозе Моуринью
У Жозе Моуринью не было выдающейся карьеры футболиста. В тренерстве он тоже начинал скромно — в роли переводчика англичанина Бобби Робсона в «Барселоне» конца девяностых. Но к середине нулевых все резко поменялось: взяв Кубок УЕФА и Лигу чемпионов со скромным «Порту», он оказался в амбициозном «Челси», который только недавно купил Роман Абрамович.
Сработало — с Жозе «Челси» впервые выиграл английскую Премьер-лигу, а после тренер выпустил наружу собственное эго. На одной из пресс-конференций он назвал себя особенным — с тех пор это прозвище крепко к нему приклеилось. Особенность молодого Жозе была еще и в стиле. Пока большинство других тренеров предпочитали либо строгие официальные костюмы, либо вечные спортивки, Моуринью носил стильные пальто дорогих брендов. И сделал их иконичными, расширив границы допустимого для футбольных тренеров. В 2012 году Жозе отдал одно из них на благотворительный аукцион. Пальто продали за полмиллиона фунтов.
Любовь к кэжуалу Пепа Гвардиолы и Юлиана Нагельсмана
К концу десятых тренеры почувствовали себя еще свободнее. Так, Пеп Гвардиола (на фото — слева), начинавший в «Барселоне» с костюмов, в последние годы перешел на все больший кэжуал. CP Company, Stone Island и другие важные бренды современных модников — обязательная часть его игрового гардероба.
Его немецкий коллега Юлиан Нагельсман (сегодня — главный тренер сборной Германии) был настолько смелым в своем стиле, что смутил даже свой бывший клуб — мюнхенскую «Баварию». Руководство команды считало, что «футбольный матч — не шоу-бизнес», и призывало тренера быть сдержаннее в выборе одежды на матчи. Увлечение Нагельсмана модой настолько выходило за рамки привычного для футбольного мира, что профильные медиа посвящали его стилю отдельные материалы.
Вечная классика: шарфы Роберто Манчини
Есть тренеры, которые разбавляют строгий стиль яркими аксессуарами. Один из главных адептов такого подхода — итальянец Роберто Манчини, он ассоциируется не только с большими профессиональными успехами, но и шарфами-розами — связанными в цветах команд, которыми он руководил. В 2017-м он на год приехал тренировать «Зенит» из Санкт-Петербурга — и выходил на матч в обязательном бело-голубом шарфе.
Наследие советской моды и шапка петушок Юрия Семина
Иногда аксессуары становятся культовыми случайно. Так было с Юрием Семиным и его шапкой петушком. Легендарный тренер «Локомотива» был далеко не первым, кто примерил дурацкий головной убор, но именно он сделал его культовым. Модную в позднем СССР шапку Семин выбрал из‑за удобства, а еще верил, что она приносит команде успех. Позже тренер сросся с собственным образом в головном уборе и стал ассоциироваться с ним у болельщиков. К сожалению, оригинальную шапку он в итоге потерял, но это не помешало «Локомотиву» в середине десятых выпустить для фанатов лимитированную серию из 500 шапок петушок, восстановленных по фотографиям Семина.
Внимание к деталям: четки Курбана Бердыева
В конце нулевых и начале десятых Курбан Бердыев приводил скромный казанский «Рубин» к чемпионству в России, а параллельно вписал себя в историю локального футбола, победивВ 2009 году «Рубин» в гостях обыграл «Барселону», которую тренировал Гвардиола и за которую играл еще молодой Лионель Месси «Барселону» с Месси в Лиге чемпионов. И хотя Курбан Бекиевич всегда оставлял впечатление максимально далекого от моды человека (если спортивки, то базовые, если пиджак, то что‑то из советских универмагов), его образ все равно осел в легендах футбола из‑за четок, с которыми он не расставался практически никогда. Камера ловит скамейку «Рубина» в очередном матче Лиги чемпионов — и ты понимаешь, что через секунду увидишь серьезного сосредоточенного мужчину, нервозно перебирающего темные деревянные четки.