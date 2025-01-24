Поставить все на карту: как сделать доску желаний, которая сработает (без магии!)

Январь подходит к концу, а времени на постановку годовых целей так и не нашлось? Спешим обнадежить: 29 января наступит Новый год по китайскому календарю, а значит, можно смело составлять карту желаний на 2025-й (ну и по желанию отметить этот праздник!). Рассказываем, как работает визуализация целей и почему магия здесь ни при чем.

Как сделать карту желаний

При сооружении такой доски вовсе не обязательны эзотерические ритуалы — предлагаем универсальную инструкцию, которую можно подстроить под себя.

Подготовьте все необходимое Если планируете делать большую красивую карту, стоит запастись листом картона формата не меньше А1 или пробковой доской. Для первого варианта понадобится клей/скотч, для второго — булавки/кнопки. Если вы готовы не только наклеивать фотографии, но и креативить, вам пригодятся карандаши, маркеры, стикеры и прочие канцелярские товары.

Сформулируйте цели Сначала стоит выделить сферы жизни, в которых вы хотите прописать желания. У каждого набор получится индивидуальным, но вот примеры: карьера, отношения, самореализация, дружба, творчество, путешествия, семья, здоровье, внешность. Чтобы определить, какие потребности меньше всего закрыты, предварительно можно заполнить колесо баланса (круг, разделенный на несколько секторов, каждый из которых отражает определенную сферу жизни). Число целей, конечно, не ограниченно, но лучше качественно сфокусироваться на небольшом количестве — так больше шансов, что вам удастся их достичь.

Подберите визуал Каждую цель нужно иллюстрировать: фотографии можно вырезать из журналов или найти в том же пинтересте и распечатать. Если это кажется слишком долгим и сложным — присмотритесь к готовым наборам с комплектом карточек или наклеек.

Соберите все воедино Доску можно разделить по сферам или клеить изображения хаотично — подумайте, как вам больше нравится, и не бойтесь креативить, это творческий процесс. Подпишите каждую картинку, чтобы «Вселенная услышала вас правильно» (и чтобы вы четко знали, к чему идете).

Не забывайте про карту Постоянно взаимодействуйте с ней: ежедневно рассматривайте и проговаривайте цели. И отмечайте достижения!

Что пригодится

Как работают карты желаний

Анна Николаева Психолог, специалист психологической платформы Alter

«Карта желаний — визуализация наших целей и ожиданий. Она помогает определиться, чего именно мы хотим, сосредоточить внимание на деталях».

«Естественно, здесь нет никакой магии и желания мы притягиваем благодаря фокусу на них».

«Пример: вы помещаете на доску визуализации дом. И это не какая‑то абстрактная картинка — на ней изображен дом, очень похожий на тот, который вы действительно хотели бы иметь. На протяжении долгого времени эта картинка находится у вас перед глазами, откладывается в вашем подсознании. Если через какое‑то время вы решите приобрести или построить дом, то с большей вероятностью он будет похож на тот, который вы когда‑то поместили на карту желаний. И так произойдет, потому что его образ все время был в вашей голове. Так работает наш мозг: когда мы сфокусированы на чем‑то, он выделяет из окружающей среды информацию, соответствующую этой картинке , — вы начинаете обращать внимание на похожие дома, на детали планировки, на материалы и мебель, которые подходят под ваш проект.

Карта желаний служит постоянным напоминанием о том, что цели реальны. Мысли и убеждения человека воздействуют на жизнь: влияют на решения, которые он принимает, направляют его действия — и в конечном итоге они воплощаются. В психологии этот феномен называют „эффект Розенталя“. Человек получает некую установку от себя и корректирует поведение и образ мыслей. При этом он может не замечать собственных изменений и верить, что мечты сбылись сами по себе каким‑то волшебным образом».

Некоторые делают карты желаний уже не первый год

Даша Коробова @d.korv

«Я делаю карты желаний по простой схеме: сначала нахожу картинки и фразы, которые полностью олицетворяют мои цели. Чтобы конкретизировать желания, каждое изображение подписываю. Если девушка идет к самолету с друзьями, уточняю: „Хочу отправиться в путешествие с подругами“ — и указываю страны. Потом коллаж приклеиваю на большой лист картона.

Думаю, это сто процентов не про магию, просто процесс помогает человеку понять, чего он действительно хочет, а что навязано обществом. На прошлый год у меня, например, были цели наладить питание и режим, прийти к красивой фигуре. Мне это удалось именно в том ключе, в котором я это видела: не хочу быть подкачанной, мне подходят не силовые тренировки, а более мягкие. Еще загадывала путешествия — их в прошлом году случилось аж шесть.

Это все про работу и про то, куда ты вкладываешь ресурс. Визуализация лишь помогает понять, на что стоит обратить внимание».

Маша «Мятный блогер», @marykotava4

«Повесила карту на видное место и постоянно на нее смотрела. Около каждого желания прописала даты: например, знала, что новый айфон выходит в сентябре, — и в октябре я уже его приобрела. Не все желания с карты сбылись, но, когда она у тебя постоянно перед глазами, это мотивирует: ты понимаешь, ради чего встаешь утром и стараешься . Понятно, что нужно работать: само с неба ничего не упадет. Если хочешь повысить уровень жизни — придется трудиться».

Онлайн-сервисы

Закупать картон и клей не обязательно: карту желаний можно составить прямо на телефоне — так она всегда будет с вами.

«Карта желаний 2025. Мечтатель»

В приложении можно не только визуализировать мечту, но и отслеживать шаги к ее достижению: составлять to-do-листы и выполнять их. В отдельной вкладке есть место для дневника или журнала благодарности, а также списка достижений, который призван мотивировать на пути к новым победам. Помимо «Аффирмации дня», можно добавить собственные вдохновляющие цитаты и настроить на них уведомления в течение дня.

Скачать iOS Стоимость 799 р. за месяц, 1290 р. за год

«Карта желаний Vision Board ++»

Здесь большой выбор макетов: есть десятки вариантов на любой вкус. Как и в предыдущем сервисе, в отдельных вкладках можно отмечать постановку и выполнение задач, вести журналы благодарности и прогресса, оставлять примечания. Аффирмации можно выбирать по категориям («личностный рост», «богатство», «позитив», «уверенность» и другие) и включать их аудиоверсии.

Скачать iOS Стоимость платная версия: 249 р. за неделю, 1290 р. за год

«Доска визуализации желаний Vision Board»

Бесплатная версия ограниченна: единственный шаблон карты (из девяти ячеек) и только одна ежедневная аффирмация — будьте готовы к тому, что она на английском.

Скачать iOS Стоимость платная версия: 249 р. за неделю, 449 р. за месяц, 2290 р. за год

‎«Карта желаний Vision Board»

В сервисе заранее предусмотрели разграничение карты по сферам жизни — от хобби до любви. Центральная вкладка называется «Мана» (иначе говоря, «волшебная энергия»): ее можно пополнять ежедневным использованием приложения и полученными аффирмациями. Для тех, кто делает карту желаний впервые, создатели добавили мини-памятки с подсказками.