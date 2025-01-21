Что покупать у российских бьюти-брендов? 64 отличных помады, румян, туши и консилера

Российские бьюти-бренды за последние пару лет ощутимо прокачались. У локальных марок теперь запросто можно найти любую декоративную косметику: от базовых тушей до модных блесков в духе Rhode или мультитинтов, как у корейских марок. Рассказываем, на какие продукты стоит обратить внимание.

Основы и праймеры

Праймеры, базы и основы под макияж помогут продлить стойкость макияжа, а сам тон сделать более ровным. Ими же можно скрыть покраснения, шелушения или крупные поры — если вдруг что‑то из этого вас смущает. Хорошие основы, а также корректоры и тональные кремы среди локальных марок можно найти у «старичков» Divage и Vivienne Sabo, у брендов от профи макияжа и визажистов Mischa Vidyaev, Shik и Krygina, в люкс сегменте у Сергея Наумова или у молодой марки от команды «Самоката» Arive Cosmetics.

1 / 5 База под макияж Arive Makeup, 800 р. 2 / 5 Оттеночный праймер для скрытия покраснений Manly Pro, 1680 р. 3 / 5 Основа под макияж Ellian Russia, 648 р. 4 / 5 Основа под макияж Divage, 649 р. 5 / 5 Увлажняющая основа под макияж Mischa Vidyaev, 850 р.

Консилеры и корректоры

Пригодятся для точечной коррекции кожи — например, если хочется спрятать синяки под глазами или убрать локальные покраснения. В массмаркете маскирующие продукты удаются Art-Visage, Vivienne Sabo, Eva Mosaic и Manly Pro. Если готовы потратить больше, присмотритесь к легким, но сильно пигментированным средствам от Сергея Наумова или Лены Крыгиной и к плотным консилерам Shik от визажиста Натальи Шик. У этих брендов богатая палитра оттенков, в том числе очень светлых, и хорошие кроющие свойства.

Тональные кремы

Тональные кремы можно найти в коллекции большинства российских бьюти-брендов — если запутаетесь в многообразии вариантов, ориентируйтесь на наши подсказки. Самые незаметные средства, идеально выравнивающие тон кожи, — у Сергея Наумова. Плотные, с хорошим матирующим эффектом — у Manly Pro и Vivienne Sabo. Полупрозрачные текстуры и шиммерный финиш ищите у Arive Makeup. А если нужен базовый тональный крем средней плотности, присмотритесь к Shik Velvet Cover Foundation с мягким бархатным эффектом.

1 / 5 Тональный крем Vivienne Sabo, 399 р. 2 / 5 Тональное средство Shik, 1690 р. 3 / 5 Тональный крем Stellary, 600 р. 4 / 5 Сияющий тональный крем Arive Makeup, 850 р. 5 / 5

Румяна

Заметный тренд последних лет — кремовые, муссовые и тинт-румяна, которые полностью вытеснили сухие прессованные средства. Эффект от продуктов с кремовой текстурой получается более натуральным — они легко тушуются и вполне сойдут за естественный румянец. А еще такие средства можно наносить на губы и веки вместо теней и бальзама.

Пудры

Пудра пригодится тем, кто предпочитает основательный мейк: финишная пудра поможет закрепить мейк, обычная матовая или с легким шиммером — выровнять тон кожи и придать коже сияние.

Хайлайтеры, контурирующие средства и бронзеры

Финальный штрих в макияже лица: шиммером можно подсветить скулы, подбородок и переносицу, бронзером — придать лицу нужный объем и очерченный контур. Бронзеры и средства для контуринга лучше всего искать у профессиональных и полупрофессиональных брендов — так больше шансов подобрать подходящий (и наиболее естественный) оттенок. В массмаркете, как правило, выбор контурирующих средств скромнее, а оттенков меньше.

Туши для ресниц

Хорошая тушь у российских брендов обойдется в полторы чашки капучино — например, если речь про легендарную «Кабаре» Vivienne Sabo. В целом у бренда можно без опаски пробовать любые туши — все они хорошо держатся, не осыпаются и придают ресницам должный объем. Базовые продукты с эффектом естественных ресниц (читаем, легкое удлинение и объем) ищите у Mixit и Arive Makeup. Для драматичного взгляда — у Сергея Наумова и недорогой марки с отлетевшим дизайном флаконов Love Generation.

1 / 5 Тушь для ресниц Arive Makeup, 629 р. 2 / 5 Тушь для ресниц Mixit, 799 р. 3 / 5 Тушь для ресниц Vivienne Sabo, 479 р. 4 / 5 Тушь для ресниц Ellian Russia, 435 р. 5 / 5 Тушь для ресниц Krygina, 1350 р.

Тени для век

Макси-палетки теней с яркими оттенками и разными финишами выпускают российские марки Love Generation, Beauty Bomb и Manly Pro (Urban Decay есть у нас дома). Сдержанные «четверки» и «шестерки» приглушенных оттенков в духе Clarins и Estee Lauder можно найти у Mixit, Eva Mosaic и Divage. А самые интересные оттенки и монотени ищите у Gev Mua и Arive Makeup. За кремовыми тенями и пигментами — к Krygina Cosmetics, Shik и Сергею Наумову.

Карандаши и подводки

Чего пока не хватает локальным маркам — так это разнообразия оттенков в линейке карандашей для век и подводок. В остальном найдется все: мягкие карандаши кайалы и тонкие подводки, фломастеры и маркеры для стрелок.

Средства для бровей

Гель для бровей российской марки Pusy не похвалил, кажется, только ленивый — и мы не будем исключением: средство действительно отлично фиксирует волоски и придает бровям ухоженный вид. Помимо него у российских марок стоит искать оттеночные маркеры для бровей (например, у Divage), тинты (Mischa Vidyev) и тени (Art-Visage) — на случай, если брови хочется не только причесать, но и добавить им яркости.

1 / 4 Маркер для бровей Divage, 549 р. 2 / 4 Тени для бровей Art-Visage, 356 р. 3 / 4 Гель для бровей Pusy, 890 р. 4 / 4 Гель для стайлинга бровей Shu, 339 р.

Помады

Классические помады в стике с матовым финишем или легким блеском можно найти у большинства российских брендов. Ждать неконвенциональных оттенков вроде ультимативного черного или ярко-голубого от локальных производителей не стоит, а самые широкие палитры оттенков представлены у Art-Visage, Manly Pro и Arive Makeup.

Карандаши для губ

Мягкие карандаши подойдут для мономакияжа губ — просто заполните им всю поверхность и хорошенько растушуйте — или для того, чтобы мягко подчеркнуть контур. Классические тонкие карандаши пригодятся при парадном макияже — чтобы слегка прибавить объема губам и очертить границы для последующего нанесения помады.

Блески и тинты

С интенсивным шиммером, блески-пламперы (увеличивают губы за счет экстракта имбиря или перца в составе), бальзамы с эффектом стеклянного покрытия и полупрозрачные тинты в духе корейского макияжа — у российских марок найдется все и даже больше. Например, очень красивые деконструированные флаконы, как у Love Generation, явно вдохновленные модным брендом Gisou, или блески голубых и зеленоватых оттенков, которые на губах превращаются в бесцветный голографик.