Остромодные узкие, игривые кошечки, а-ля Бродский: выбираем стильные очки для зрения

Про «Линзмастера» и «Очкарика» — крупные мультибренды с оправами — вы знаете и без нас. В этой подборке — 10 нишевых, но любопытных оптик, где можно найти очки, проверить зрение и подобрать линзы.

Локальная марка оптики с красивыми шоурумами в Москве и Петербурге. Cultura делают мужские и женские оправы (а многие модели вполне можно назвать «унисекс») — всего в линейке около полусотни вариантов форм. Есть классические круглые и интеллигентские прямоугольные черепаховые, игривые кошечки и модели из конфетного полупрозрачного ацетата.

На месте можно заказать линзы, а, если рецепта на очки нет, вам дадут талончик на бесплатную проверку зрения. Стоимость оправ — от 7000 рублей, самых простых линз — от 3000. Еще в Cultura большой выбор необычных солнцезащитных моделей, а дополнительно можно купить спреи для ухода за очками, чехольчики и шнурки.

Современная оптика родом из Петербурга давно и прочно обосновалась в Москве. У проекта красивые магазины, оформленные в минималистичном стиле, большой выбор оправ и интересные коллаборации (например, с ювелирным брендом Avgvst или другой «оптикой» Fakoshima).

Зрение можно бесплатно проверить тут же — в одном из шоурумов, но записываться нужно заранее на сайте P.Y.E. Выбор моделей впечатляет: есть остромодные узкие и вытянутые в стиле Miu Miu, строгие, с золотой оправой в духе Анны Политковской и тут же массивные нежно-голубые или розовые из конфетного ацетата. Много классических квадратных некрупных вариантов, а также тонких и круглых а-ля Бродский.

Цены на оправы стартуют от 9000 рублей, плюс от 5000 до 25 000 рублей надо будет потратить на линзы в зависимости от сложности случая. Дополнительно можно купить цепочку-змейку для очков или мягкий кейс.

Еще одна оптика родом из Петербурга, которая в 2024 году открылась и в Москве, — корнер бренда расположен в пространстве «Покровка 7/9». Коллекция оправ у Radius внушительная — несколько десятков вариантов из разных материалов и в разных оттенках.

Кроме мужских, женских и унисекс-моделей для зрения в корнере представлены солнцезащитные очки. У бренда много пересечений с Cultura и P.Y.E: найдутся и остромодные микроочки, и вечная классика вроде круглой профессорской оправы или некрупных квадратов, и полный футуризм.

Стоимость оправ — от 9700 рублей, линз — от 8000 до 20 000 рублей. Собственной проверки зрения в корнере на Покровке у Radius нет — лучше сразу приходить с рецептом.

Spunky Studio — проект дизайнера Антона Дикарева. Производство оправ базируется в Китае, а для их создания используют органический пластик, бамбук, дерево и металлические сплавы. Коллекция достаточно большая: много классических прямоугольных и круглых оправ, есть яркие модели с цветной окантовкой и акцентные из нескольких контрастных материалов.

Цены — чуть ниже среднего: от 5500 рублей за оправу. За линзы придется доплатить еще столько же или больше. У Spunky есть шоурумы в Москве и Петербурге, а вот проверить зрение лучше заранее, чтобы прийти за оправой с готовым рецептом.

Еще одна локальная марка с внушительной коллекцией. Сюда стоит идти за акцентными очками — с оправами ярких оттенков или с широкими цветными деталями. Кроме мужской и женской линейки (на самом деле многие модели пересекаются) у Harry Cooper есть солнцезащитные очки и симпатичная капсульная коллекция, разработанная совместно музыкантом Therr Maitz, — массивные прямоугольные оправы для зрения и защиты от солнца.

В Москве у Harry Cooper два шоурума, в каждом из них можно проверить зрение, перед тем как выбрать линзы. Это бесплатно, но записаться нужно заранее — на сайте бренда.

Бренд Whitelab создает шлемы, маски и солнцезащитные очки для активных видов спорта, а заодно повседневные варианты очков и даже специализированные модели для вождения автомобиля.

Оправы есть как вполне классические вроде мягкого квадрата, кошечек и круглых, так и футуристические, напоминающие экипировку спортсменов. Все модели — унисекс. Цены — от 9000 до 15 000 рублей за оправу.

Небольшой, но симпатичный салон оптики на Покровке. Здесь собрано несколько сотен оправ от европейских брендов — как нишевых, так и популярных. В Forma работают не просто консультанты, а стилисты — специалисты по подбору оправ. Они подберут и предложат примерить только те очки, которые подойдут под вашу форму лица и его черты.

В студию лучше записываться заранее — так у вас будет полтора часа со стилистом на спокойную примерку. Сама услуга бесплатная. Подобрать линзы для очков можно здесь же, базовые линзы Zeiss уже входят в стоимость оправы. Цены на сами оправы — от 10 000 рублей.

Бюджетные оправы в самом центре: оптика расположена на Мясницкой. Цены на оправы начинаются от 4500 рублей. Выбор не самый широкий, но в Sphera без проблем найдутся классические круглые и квадратные оправы, модели из цветного пластика или с тонкой металлической окантовкой. Все понравившиеся варианты можно выбрать на сайте, после чего записаться на примерку в салоне. Здесь же проверят зрение и подберут подходящие линзы — на изготовление очков уйдет пара дней.

Fakoshima в 2013 году запустил дизайнер Константин Шиляев. Здесь делают ставку на футуризм, вдохновляются архитектурой и эстетикой киберпанка, героями кино, компьютерных игр и аниме. У бренда стоит искать оправы, которые станут заметным акцентом в образе: массивные полупрозрачные из конфетного ацетата, круглые с цветными линзами в духе фильма «Леон» и очки-маски со спортивным вайбом.

Кроме основной коллекции у Fakoshima регулярно выходят коллаборации-дропы: с Avgvst, Chernim Cherno и даже банком «Точка». А кроме оправ бренд выпускает многослойные и загадочные парфюмы.

Сеть салонов оптики со спорным названием и внушительной подборкой брендов: в «Курице» найдутся как оправы именитых брендов вроде Linda Farrow или Charriol, так и вполне бюджетные очки Polaroid или Seventh Street.