Шагом марш на работу: 33 вещи для офискорщика, офисной сирены и дерзких клерков

Дресс-код большинство компаний отменили еще до пандемии, а в 2025 году соблюдение строгого делового стиля кажется чем‑то совсем рудиментарным. Но почувствовать себя стильным офискорщиком, офисной сиреной или персонажем сериала «Офис» иногда все-таки хочется. Собрали все, что поможет чувствовать себя комфортнее и собраннее при возвращении на работу.

Сериал «Офис»

Ходовое комбо из брюк со стрелками и жизнерадостно-поросячьего кардигана легко сделать чуть более нарядным с помощью блузы с крупным бантом. А напомнить себе, что вы не только серьезный профи, но и на модные бранчи ходить горазды, помогут аксессуары: туфли на небольшом каблуке из мятой кожи, нитка бусин для бейджа и кружка Underdog.

Офисная сирена

Очередной модный кор, который появился пару сезонов назад и все еще остается актуальным (неудивительно — на работу все-таки ходит большинство из нас!). База офисной сирены — жакеты и мини-юбки в сочетании с полупрозрачными или кружевными блузками, колготками со стрелками, остроносыми мюлями и другими слегка будуарными вещами.

Как на праздник

Если хочется яркого офискора, на помощь придут цветные жакеты, колготки и блузки. Другой вариант — крупная клетка, причем жакет и юбка могут совсем не совпадать в оттенке или принте, так будет только интереснее. Сюда же — заметные аксессуары вроде кепки, по которой сразу понятно, кто здесь работник месяца.

Офисный эмпауэрмент

Эмпауэрмент — прием, характерный для моды восьмидесятых: объемные жакеты, акцент на плечах, широкие брюки, свободные рубашки и широкие ремни. Сегодня это коротко и емко называется оверсайзом.

Преппи

Офисная эстетика встречается с уютными жилетами, мягкими поло и теплыми носочками — так выглядит стиль преппи в офисных реалиях. И вкатываться в первые рабочие дни года становится куда приятнее.

Служебный роман