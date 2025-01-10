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Шагом марш на работу: 33 вещи для офискорщика, офисной сирены и дерзких клерков

Сегодня в 18:00
Дресс-код большинство компаний отменили еще до пандемии, а в 2025 году соблюдение строгого делового стиля кажется чем‑то совсем рудиментарным. Но почувствовать себя стильным офискорщиком, офисной сиреной или персонажем сериала «Офис» иногда все-таки хочется. Собрали все, что поможет чувствовать себя комфортнее и собраннее при возвращении на работу.

Сериал «Офис»

Ходовое комбо из брюк со стрелками и жизнерадостно-поросячьего кардигана легко сделать чуть более нарядным с помощью блузы с крупным бантом. А напомнить себе, что вы не только серьезный профи, но и на модные бранчи ходить горазды, помогут аксессуары: туфли на небольшом каблуке из мятой кожи, нитка бусин для бейджа и кружка Underdog.

Туфли 12Storeez
25 000 р.
Брюки Finn Flare
4490 р.
Кардиган Studio 29
4990 р.
Underdog
2500 р.
Брелок для рабочего бейджа Krivokoso
2900 р.
Блуза Love Republic
3999 р.

Офисная сирена

Очередной модный кор, который появился пару сезонов назад и все еще остается актуальным (неудивительно — на работу все-таки ходит большинство из нас!). База офисной сирены — жакеты и мини-юбки в сочетании с полупрозрачными или кружевными блузками, колготками со стрелками, остроносыми мюлями и другими слегка будуарными вещами.

Блуза Lime
3999 р.
Мюли Idol
15 990 р.
Пиджак Studio 29
16 990 р.
Очки Cultura
12 499 р.
Юбка Love Republic
1299 р.
Колготки Calzedonia
2599 р.

Как на праздник

Если хочется яркого офискора, на помощь придут цветные жакеты, колготки и блузки. Другой вариант — крупная клетка, причем жакет и юбка могут совсем не совпадать в оттенке или принте, так будет только интереснее. Сюда же — заметные аксессуары вроде кепки, по которой сразу понятно, кто здесь работник месяца.

Кепка Underdog
2900 р.
Юбка Chaika
13 990 р.
Колготки Falke
6860 р.
Сапоги Befree
4599 р.
Жакет Lime
8999 р.

Офисный эмпауэрмент

Эмпауэрмент — прием, характерный для моды восьмидесятых: объемные жакеты, акцент на плечах, широкие брюки, свободные рубашки и широкие ремни. Сегодня это коротко и емко называется оверсайзом.

Жакет Daisyknit
19 950 р.
Юбка Selfmade
5790 р.
Брюки Studio 29
7990 р.
Юбка Idol
16 990 р.
Туфли Selfmade
17 990 р.
Жилет Befree
3299 р.

Преппи

Офисная эстетика встречается с уютными жилетами, мягкими поло и теплыми носочками — так выглядит стиль преппи в офисных реалиях. И вкатываться в первые рабочие дни года становится куда приятнее.

Жилет Idol
8990 р.
Поло Lime
3999 р.
Юбка Studio 29
7990 р.
Носки Carne Bollente
3600 р.
Лоферы «Эконика»
18 990 р.

Служебный роман

Разве можно отказать себе в удовольствии повторить образ главной советской офискорщицы? Да и зачем! Ведь коричневый — цвет года, а оверсайз-жакеты и гладкие прически — важный тренд этой зимы.

Пиджак Studio 29
14 990 р.
Брюки Finn Flare
3490 р.
Туфли Le Monde Beryl
49 280 р.
Заколки Ronda
550 р.
Блузка Idol
5990 р.
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