Свечи, хвойные ветки и советский серпантин: украшаем дом к Новому году

От свечей и гирлянд до подушек и подставок под горячее: эксперты рассказывают про актуальные варианты домашнего декора и сервировки, которые помогут создать праздничную атмосферу в новогоднюю ночь — и не только.

Определяемся с цветовой палитрой

Основа гармоничного и стильного оформления — грамотно подобранная цветовая палитра. Стилист интерьера Екатерина Наумова советует обратить внимание на сочетания золотого, белого и темно-зеленого или красного, черного и серебристого. Не бойтесь экспериментировать: например, дизайнер-декоратор Нина Ценных предлагает заменить классический красный на терракотовый, бордовый, винный и даже розовый.

Нина Ценных Дизайнер-декоратор (@ninavaluable)

«При выборе текстиля можно обратить внимание на шоколадный, бордовый, темно-зеленый и графитовый оттенки. На их фоне светлая посуда будет смотреться нарядно и торжественно».

Звездный декоратор Кристина Агеева называет одним из самых актуальных оттенков для декора пространства натуральный и базовый Mocha Mousse — цвет 2025 года по версии Pantone. Он отлично подойдет для создания уютного оформления, особенно в сочетании с изумрудными оттенками хвои. Важный момент: не забываем про общую стилистическую направленность пространства, чтобы интерьер и сезонный декор не противоречили друг другу.

Кристина Агеева Звездный декоратор (@kristina.ageeva.deco)

«Если интерьер выполнен в стиле минимализма, а в оформлении преобладают, например, бархатные ткани и матовые фактуры, то новогодний декор должен их дополнять».

Расставляем акценты

Флорист-декоратор Емилия Гинзбург предлагает выбрать в качестве основы для сервировки однотонную белую скатерть либо вариант с вышивкой, если хочется чего‑то более нарядного. «Это хороший фон для праздничной посуды с новогодним рисунком. На ней прекрасно будут смотреться и красная дорожка по центру стола, и золотые плейсматы под белыми тарелками, и серебряные подсвечники, и стеклянные вазы». По совету Нины Ценных добавляем более плотные фактуры: шерсть, бархат и букле.

Екатерина Наумова Стилист интерьера (@_naumovakaterina_)

«Я советую выбирать скатерть из натуральных тканей — льна или хлопка. Салфетки можно сложить оригинальным способом или использовать специальные кольца. Привлечь внимание к центру стола помогут аксессуары: свечи в винтажных подсвечниках, рождественская гирлянда на батарейках, композиция из еловых веток, шишек и ягод или стильная ваза с живыми цветами».

Подбираем элементы декора

Среди идей новогоднего декора, которые советует Емилия Гинзбург, хрустальные подвески разных форм и размеров (вешаем их на ветви, абажуры и окна), разноцветные бокалы из цветного хрусталя, световая гирлянда (важно: только теплого белого цвета) в виде дождика на окно, или роса — на ветки в вазе. «Главное — не вешать гирлянду по периметру помещения и не наматывать беспорядочной паутиной. Размещаем ее точечно и со смыслом».

Нина Ценных рекомендует присмотреться к актуальным сейчас металлическим креманкам и всевозможным стеклянным предметам, в которых будут красиво отражаться огни гирлянды и пламя свечей. Флорист и сет-дизайнер Полина Ченцова планирует использовать новогодний декор с ноткой ностальгии — например, советский серпантин разных цветов.

Полина Ченцова Флорист, сет-дизайнер (@polina_che)

«Также в этом году все еще актуальны банты, но их постепенно вытесняют бумажные цепочки и флажки».

Добавляем уюта

Свечи — один из главных элементов праздничного декора. Они привнесут в пространство ощущение уюта, что особенно актуально в темные зимние вечера. Лайфхак от Екатерины Наумовой: можно использовать разные по высоте свечи, чтобы создать интересную игру высот и рельефов, а также свечи с ароматами. Емилия Гинзбург предлагает сочетать между собой разные типы подсвечников — например, хрустальные с серебряными.

Не забываем про индивидуальность

Чтобы сделать сервировку более индивидуальной, Екатерина Наумова рекомендует добавить на каждую тарелку открытки с теплыми пожеланиями, использовать необычные подносы для закусок, красивую посуду для подачи десерта или оригинальные бокалы для напитков. Еще один способ разнообразить сезонное оформление — живые растения. По совету Емилии Гинзбург, выбираем одну-две плотные графичные ветви (тополя, рябины) и ставим их в стеклянную вазу.

Емилия Гинзбург Флорист-декоратор в «Крестецкой строчке» (@emiliya.ginzburg)

«В центр стола можно положить хвойные ветки: в ход идут сосна, можжевельник, кипарис, туя, но не ель — у нее ритуальный флер, а между ними поставить подсвечники. Хорошо смотрятся маленькие бутоньерки из эвкалипта и хвои, связанные бечевкой, которые можно положить на индивидуальную салфетку или тарелку каждому гостю».