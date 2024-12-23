Новый год 2025

Свечи, хвойные ветки и советский серпантин: украшаем дом к Новому году

Сегодня в 20:21
От свечей и гирлянд до подушек и подставок под горячее: эксперты рассказывают про актуальные варианты домашнего декора и сервировки, которые помогут создать праздничную атмосферу в новогоднюю ночь — и не только.

Определяемся с цветовой палитрой

Основа гармоничного и стильного оформления — грамотно подобранная цветовая палитра. Стилист интерьера Екатерина Наумова советует обратить внимание на сочетания золотого, белого и темно-зеленого или красного, черного и серебристого. Не бойтесь экспериментировать: например, дизайнер-декоратор Нина Ценных предлагает заменить классический красный на терракотовый, бордовый, винный и даже розовый.

Нина Ценных

Дизайнер-декоратор (@ninavaluable)

«При выборе текстиля можно обратить внимание на шоколадный, бордовый, темно-зеленый и графитовый оттенки. На их фоне светлая посуда будет смотреться нарядно и торжественно».

Звездный декоратор Кристина Агеева называет одним из самых актуальных оттенков для декора пространства натуральный и базовый Mocha Mousse — цвет 2025 года по версии Pantone. Он отлично подойдет для создания уютного оформления, особенно в сочетании с изумрудными оттенками хвои. Важный момент: не забываем про общую стилистическую направленность пространства, чтобы интерьер и сезонный декор не противоречили друг другу.

Кристина Агеева

Звездный декоратор (@kristina.ageeva.deco)

«Если интерьер выполнен в стиле минимализма, а в оформлении преобладают, например, бархатные ткани и матовые фактуры, то новогодний декор должен их дополнять».

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Набор корзин, 1832 р.

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Набор хрустальных стаканов, 3442 р.

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Подушка букле, 1750 р.

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Набор новогодних украшений, 913 р.

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Блюдо, 1295 р.

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Полотенце махровое, 1245 р.

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Подушка декоративная, 630 р.

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Дорожка на стол, 3890 р.

Расставляем акценты

Флорист-декоратор Емилия Гинзбург предлагает выбрать в качестве основы для сервировки однотонную белую скатерть либо вариант с вышивкой, если хочется чего‑то более нарядного. «Это хороший фон для праздничной посуды с новогодним рисунком. На ней прекрасно будут смотреться и красная дорожка по центру стола, и золотые плейсматы под белыми тарелками, и серебряные подсвечники, и стеклянные вазы». По совету Нины Ценных добавляем более плотные фактуры: шерсть, бархат и букле.

Екатерина Наумова

Стилист интерьера (@_naumovakaterina_)

«Я советую выбирать скатерть из натуральных тканей — льна или хлопка. Салфетки можно сложить оригинальным способом или использовать специальные кольца. Привлечь внимание к центру стола помогут аксессуары: свечи в винтажных подсвечниках, рождественская гирлянда на батарейках, композиция из еловых веток, шишек и ягод или стильная ваза с живыми цветами».

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Сервировочные салфетки, 2400 р.

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Тарелка закусочная, 808 р.

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Скатерть из смягченного льна, 7500 р.

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Салфетки для сервировки, 1250 р.

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Набор салфеток, 2020 р.

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Подставки под кружку, 402 р.

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Салфетка под приборы, 990 р.

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Кольцо для салфеток, 499 р.

Подбираем элементы декора

Среди идей новогоднего декора, которые советует Емилия Гинзбург, хрустальные подвески разных форм и размеров (вешаем их на ветви, абажуры и окна), разноцветные бокалы из цветного хрусталя, световая гирлянда (важно: только теплого белого цвета) в виде дождика на окно, или роса — на ветки в вазе. «Главное — не вешать гирлянду по периметру помещения и не наматывать беспорядочной паутиной. Размещаем ее точечно и со смыслом».

Нина Ценных рекомендует присмотреться к актуальным сейчас металлическим креманкам и всевозможным стеклянным предметам, в которых будут красиво отражаться огни гирлянды и пламя свечей. Флорист и сет-дизайнер Полина Ченцова планирует использовать новогодний декор с ноткой ностальгии — например, советский серпантин разных цветов.

Полина Ченцова

Флорист, сет-дизайнер (@polina_che)

«Также в этом году все еще актуальны банты, но их постепенно вытесняют бумажные цепочки и флажки».

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Набор бокалов, 2644 р.

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Гирлянда, 272 р.

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Бокал для вина, 2790 р.

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Ваза, 2370 р.

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Креманка металлическая, 886 р.

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Набор елочных украшений, 2242 р.

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Бокал, 199 р.

Добавляем уюта

Свечи — один из главных элементов праздничного декора. Они привнесут в пространство ощущение уюта, что особенно актуально в темные зимние вечера. Лайфхак от Екатерины Наумовой: можно использовать разные по высоте свечи, чтобы создать интересную игру высот и рельефов, а также свечи с ароматами. Емилия Гинзбург предлагает сочетать между собой разные типы подсвечников — например, хрустальные с серебряными.

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Свеча формовая, 840 р.

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Набор свечей, 645 р.

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Подсвечник, 1390 р.

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Декоративная свеча, 1424 р.

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Свеча чайная, 243 р.

Не забываем про индивидуальность

Чтобы сделать сервировку более индивидуальной, Екатерина Наумова рекомендует добавить на каждую тарелку открытки с теплыми пожеланиями, использовать необычные подносы для закусок, красивую посуду для подачи десерта или оригинальные бокалы для напитков. Еще один способ разнообразить сезонное оформление — живые растения. По совету Емилии Гинзбург, выбираем одну-две плотные графичные ветви (тополя, рябины) и ставим их в стеклянную вазу.

Емилия Гинзбург

Флорист-декоратор в «Крестецкой строчке» (@emiliya.ginzburg)

«В центр стола можно положить хвойные ветки: в ход идут сосна, можжевельник, кипарис, туя, но не ель — у нее ритуальный флер, а между ними поставить подсвечники. Хорошо смотрятся маленькие бутоньерки из эвкалипта и хвои, связанные бечевкой, которые можно положить на индивидуальную салфетку или тарелку каждому гостю».

Нина Ценных добавляет, что настроиться на сезонное настроение помогут живые цветы. Помимо привычной хвои, она советует использовать в новогодний период амариллисы, антуриумы, лилию, а в качестве альтернативы привычному лапнику — можжевельник, мережку, кипарис и сухие ветви.

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Композиция со свечами и бантами, 7800 р.

2/8

Комплект столовых салфеток, 1550 р.

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Набор пиал, 949 р.

4/8

Подставка под горячее, 799 р.

5/8

Диффузор ароматический, 3100 р.

6/8

Фарфоровая двухуровневая этажерка, 4290 р.

7/8

Открытка, 200 р.

8/8

Тарелка для закусок, 1390 р.

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