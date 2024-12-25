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20красивых и трогательных елочных игрушек: от фарфоровых конфет из детства до шаров Prada

Сегодня в 18:00
Если декабрь горит дедлайнами, списками срочных дел и некупленных подарков, самое время глубоко вдохнуть и сделать паузу. Например, потратив пару часов выходного дня на украшение елки (а заодно и ее покупку). Вот 20 елочных украшений разной степени красоты и безумства, которые хорошо отражают уходящий год.
Елочное украшение Klimenkoff

Для москвичей и всех скучающих по столице: коллекция фарфоровых игрушек посвящена ностальгии по советскому прошлому, а именно — конфетам из детства.

Цена
2750 р.
Новогодняя игрушка «Щенок» Spode

Красивая фарфоровая игрушка для высокорангового украшения елки.

Цена
3232 р.
Елочное украшение Klassanta

Милый пряничный человечек на этот Новый год составит приятную компанию всем фанатам «Шрека».

Цена
599 р.
Елочная игрушка «Белочка» Reveri

Трогательная фарфоровая игрушка, которую можно подарить в тайном Санте коллеге или приятелю.

Цена
6450 р.
Игрушка на елку «Лимон»

Если кто‑нибудь спросит, каким был ваш год, просто покажите на этот одинокий лимон на елке.

Цена
2109 р.
Игрушка-елочка Kuchenland

Бисерная елочка на елку — игривая рекурсия для тех, кто не любит слишком яркий декор новогоднего дерева.

Цена
699 р.
Елочная игрушка «Ленигрушка»

Симпатичный ретрошар в духе советского шика.

Цена
298 р.
Набор елочных украшений из бумаги New Year Essential

Набор бумажных игрушек-фигурок напоминает снежинки, которые вы наверняка вырезали в детстве, чтобы украсить ими окна или елку.

Цена
1074 р.
Игрушка-капля Goodwill

Набор украшений в духе коллекций Nina Donis найдется в ближайшей «Азбуке вкуса».

Цена
1499 р.
Елочное украшение Magic Time

Кажется, этот Дед Мороз в необычном блестящем синем наряде готов больше к диско-вечеринке, чем к раздаче подарков.

Цена
450 р.
Набор елочных игрушек «Овощи»

Все мы немножко овощи под конец года.

Цена
1267 р.
Ватная игрушка

Игрушка, которая станет отражением вашего настроения в этом декабре.

Цена
4000 р.
Елочная игрушка Goodwill

Морской конек в жемчужинах и дождике — не только украшение елки, но и референс для вашего новогоднего наряда.

Цена
3590 р.
Набор елочных украшений Tkano

Парадная тройка шаров для елки в стиле «громкая роскошь».

Цена
1868 р.
Игрушка для елки Kersten

Багет, который не разочарует даже через неделю или через год!

Цена
1998 р.
Набор елочных игрушек Prada

Набор игрушек, который обойдется дороже, чем огромная натуральная ель, но подчеркнет, что даже новогодний декор у вас — из последних коллекций!

Цена
35 000 р.
Елочная игрушка «Мухомор» My Little Friends

Набор бодрых мухоморов из ваты, сделанный по старинной технике валяния игрушек, — хорошее украшение для елки в ретростиле.

Цена
1800 р.
Елочная игрушка «Огурец»

Предлагаем купить сразу десяток огурцов и украсить елку только ими. Настоящий ЗОЖ!

Цена
663 р.
Елочный шар Vondels

Крупный шар с ручной росписью и наивными пастельными цветами в духе поп-арта.

Цена
1750 р.
Фарфоровая игрушка-змея

Всем нам на елке необходим улыбающийся символ 2025 года, похожий на зефирку.

Цена
1047 р.
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