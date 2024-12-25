Для москвичей и всех скучающих по столице: коллекция фарфоровых игрушек посвящена ностальгии по советскому прошлому, а именно — конфетам из детства.
Красивая фарфоровая игрушка для высокорангового украшения елки.
Милый пряничный человечек на этот Новый год составит приятную компанию всем фанатам «Шрека».
Трогательная фарфоровая игрушка, которую можно подарить в тайном Санте коллеге или приятелю.
Если кто‑нибудь спросит, каким был ваш год, просто покажите на этот одинокий лимон на елке.
Бисерная елочка на елку — игривая рекурсия для тех, кто не любит слишком яркий декор новогоднего дерева.
Симпатичный ретрошар в духе советского шика.
Набор бумажных игрушек-фигурок напоминает снежинки, которые вы наверняка вырезали в детстве, чтобы украсить ими окна или елку.
Набор украшений в духе коллекций Nina Donis найдется в ближайшей «Азбуке вкуса».
Кажется, этот Дед Мороз в необычном блестящем синем наряде готов больше к диско-вечеринке, чем к раздаче подарков.
Все мы немножко овощи под конец года.
Игрушка, которая станет отражением вашего настроения в этом декабре.
Морской конек в жемчужинах и дождике — не только украшение елки, но и референс для вашего новогоднего наряда.
Парадная тройка шаров для елки в стиле «громкая роскошь».
Багет, который не разочарует даже через неделю или через год!
Набор игрушек, который обойдется дороже, чем огромная натуральная ель, но подчеркнет, что даже новогодний декор у вас — из последних коллекций!
Набор бодрых мухоморов из ваты, сделанный по старинной технике валяния игрушек, — хорошее украшение для елки в ретростиле.
Предлагаем купить сразу десяток огурцов и украсить елку только ими. Настоящий ЗОЖ!
Крупный шар с ручной росписью и наивными пастельными цветами в духе поп-арта.
Всем нам на елке необходим улыбающийся символ 2025 года, похожий на зефирку.