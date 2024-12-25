Гид 20 красивых и трогательных елочных игрушек: от фарфоровых конфет из детства до шаров Prada Таня Решетник Сегодня в 18:00

Если декабрь горит дедлайнами, списками срочных дел и некупленных подарков, самое время глубоко вдохнуть и сделать паузу. Например, потратив пару часов выходного дня на украшение елки (а заодно и ее покупку). Вот 20 елочных украшений разной степени красоты и безумства, которые хорошо отражают уходящий год.

Елочное украшение Klimenkoff Для москвичей и всех скучающих по столице: коллекция фарфоровых игрушек посвящена ностальгии по советскому прошлому, а именно — конфетам из детства. Новогодняя игрушка «Щенок» Spode Красивая фарфоровая игрушка для высокорангового украшения елки. Елочное украшение Klassanta Милый пряничный человечек на этот Новый год составит приятную компанию всем фанатам «Шрека». Елочная игрушка «Белочка» Reveri Трогательная фарфоровая игрушка, которую можно подарить в тайном Санте коллеге или приятелю. Игрушка на елку «Лимон» Если кто‑нибудь спросит, каким был ваш год, просто покажите на этот одинокий лимон на елке. Игрушка-елочка Kuchenland Бисерная елочка на елку — игривая рекурсия для тех, кто не любит слишком яркий декор новогоднего дерева. Елочная игрушка «Ленигрушка» Симпатичный ретрошар в духе советского шика. Набор елочных украшений из бумаги New Year Essential Набор бумажных игрушек-фигурок напоминает снежинки, которые вы наверняка вырезали в детстве, чтобы украсить ими окна или елку. Игрушка-капля Goodwill Набор украшений в духе коллекций Nina Donis найдется в ближайшей «Азбуке вкуса». Елочное украшение Magic Time Кажется, этот Дед Мороз в необычном блестящем синем наряде готов больше к диско-вечеринке, чем к раздаче подарков. Набор елочных игрушек «Овощи» Все мы немножко овощи под конец года. Ватная игрушка Игрушка, которая станет отражением вашего настроения в этом декабре. Елочная игрушка Goodwill Морской конек в жемчужинах и дождике — не только украшение елки, но и референс для вашего новогоднего наряда. Набор елочных украшений Tkano Парадная тройка шаров для елки в стиле «громкая роскошь». Игрушка для елки Kersten Багет, который не разочарует даже через неделю или через год! Набор елочных игрушек Prada Набор игрушек, который обойдется дороже, чем огромная натуральная ель, но подчеркнет, что даже новогодний декор у вас — из последних коллекций! Елочная игрушка «Мухомор» My Little Friends Набор бодрых мухоморов из ваты, сделанный по старинной технике валяния игрушек, — хорошее украшение для елки в ретростиле. Елочная игрушка «Огурец» Предлагаем купить сразу десяток огурцов и украсить елку только ими. Настоящий ЗОЖ! Елочный шар Vondels Крупный шар с ручной росписью и наивными пастельными цветами в духе поп-арта. Фарфоровая игрушка-змея Всем нам на елке необходим улыбающийся символ 2025 года, похожий на зефирку.