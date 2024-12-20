Подарок как способ намекнуть маме, что пора отдохнуть и найти время на себя. В каждом из восьми саше — соль Северного и Средиземного морей.
Новенький стильный пауэрбанк точно порадует брата-тинейджера, который не расстается со смартфоном.
И в пир, и в мир, и в добрые люди.
Облегчат жизнь тем, кто вечно опаздывает. Эта модель — часы, будильник, светильник и беспроводная зарядка в одном флаконе.
Благородный аромат с древесными нотами наполнит пространство ощущением спокойствия и умиротворения.
Подарок для пары: в блокноте собраны вопросы о потребностях партнеров, эмоциональной близости и ценностях, которые помогут лучше узнать друг друга.
В наборе — три флакона со сванской солью, сухой аджикой и уцхо-сунели. Уже почувствовали манящий аромат?
Универсальный подарок к зимним праздникам. В составе купажа — соцветия апельсинового дерева, бурбонская ваниль и карамелизированный миндаль.
Забавные принты развеселят даже хмурого и вечно жалующегося деда.
Альтернатива однообразным бьюти-наборам из супермаркета. The Act объединил три бестселлера, поэтому шансов прогадать с ароматом нет.
Все мы к концу года напоминаем эту уставшую брокколи. Милый и функциональный подарок, который не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.
Помните ароматизаторы-елочки для салона автомобиля? Им на смену пришли лаконичные карточки с благородными и утонченными ароматами.
Лучший подарок — сделанный своими руками. Персонализированный календарь с семейными снимками точно подарит теплые эмоции и будет радовать целый год.
Стильный аксессуар для тех, кто вечно на бегу.
Привет из 80-х, или как порадовать любимых бабушку с дедушкой. Современная технологичная начинка в ретрооболочке.
Обновленный гаджет, с которым не заскучаешь. Поможет занять детей или развлечь взрослых.
Станьте любимцем всех сладких малышей (и их родителей) в вашей семье.
Даже ваша бабушка, которой как всегда ничего не нужно, обрадуется этому очаровательному сервизу.
Безопасный вариант подарка для папы, мужа или брата — ключница из натуральной кожи нейтрального оттенка.
С таким набором домашняя ванная превратится в спа-салон. Повязка поможет убрать волосы, а ледяная сфера внутри силиконовой формы пробудит кожу лица.