Новый год-2025

20подарков для всей семьи: смешные носки хмурому деду, уставший ночник-брокколи племяннику

Сегодня в 07:00
Выбрать подарок для близкого человека, у которого «всё есть», — та еще задачка. «Афиша Daily» подготовила 20 небанальных вариантов: их не стыдно преподнести родителям, партнеру или дальнему родственнику.
Соль для ванны

Подарок как способ намекнуть маме, что пора отдохнуть и найти время на себя. В каждом из восьми саше — соль Северного и Средиземного морей.

Цена
2900 р.
Магнитный аккумулятор

Новенький стильный пауэрбанк точно порадует брата-тинейджера, который не расстается со смартфоном.

Цена
2790 р.
Махровый халат

И в пир, и в мир, и в добрые люди.

Цена
9300 р.
Настольные часы

Облегчат жизнь тем, кто вечно опаздывает. Эта модель — часы, будильник, светильник и беспроводная зарядка в одном флаконе.

Цена
2930 р.
Ароматический диффузор

Благородный аромат с древесными нотами наполнит пространство ощущением спокойствия и умиротворения.

Цена
3900 р.
Блокнот «Мечтаем вместе»

Подарок для пары: в блокноте собраны вопросы о потребностях партнеров, эмоциональной близости и ценностях, которые помогут лучше узнать друг друга.

Цена
2000 р.
Набор специй

В наборе — три флакона со сванской солью, сухой аджикой и уцхо-сунели. Уже почувствовали манящий аромат?

Цена
3000 р.
Чай Thérapie

Универсальный подарок к зимним праздникам. В составе купажа — соцветия апельсинового дерева, бурбонская ваниль и карамелизированный миндаль.

Цена
2100 р.
Набор носков

Забавные принты развеселят даже хмурого и вечно жалующегося деда.

Цена
1179,90 р.
Набор скрабов для тела

Альтернатива однообразным бьюти-наборам из супермаркета. The Act объединил три бестселлера, поэтому шансов прогадать с ароматом нет.

Цена
1188 р.
Ночник с таймером

Все мы к концу года напоминаем эту уставшую брокколи. Милый и функциональный подарок, который не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Цена
655 р.
Аромакарточка для машины

Помните ароматизаторы-елочки для салона автомобиля? Им на смену пришли лаконичные карточки с благородными и утонченными ароматами.

Цена
600 р.
Календарь на подставке с семейными фотографиями

Лучший подарок — сделанный своими руками. Персонализированный календарь с семейными снимками точно подарит теплые эмоции и будет радовать целый год.

Цена
2890 р.
Многоразовый складной стакан

Стильный аксессуар для тех, кто вечно на бегу.

Цена
1990 р.
Радиоприемник в стиле ретро

Привет из 80-х, или как порадовать любимых бабушку с дедушкой. Современная технологичная начинка в ретрооболочке.

Цена
2020 р.
«Яндекс Станция Лайт-2»

Обновленный гаджет, с которым не заскучаешь. Поможет занять детей или развлечь взрослых.

Цена
5990 р.
Игровой коврик

Станьте любимцем всех сладких малышей (и их родителей) в вашей семье.

Цена
1472 р.
Чайная пара

Даже ваша бабушка, которой как всегда ничего не нужно, обрадуется этому очаровательному сервизу.

Цена
909 р.
Кожаная ключница

Безопасный вариант подарка для папы, мужа или брата — ключница из натуральной кожи нейтрального оттенка.

Цена
2500 р.
Набор из повязки и массажера

С таким набором домашняя ванная превратится в спа-салон. Повязка поможет убрать волосы, а ледяная сфера внутри силиконовой формы пробудит кожу лица.

Цена
3999 р.
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