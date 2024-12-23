Хитовая помада-пенис или фен Dyson? 37 идей подарков для бьютиголиков

Чай для ванны, домашний фотоэпилятор и маска для фототерапии, мультисредства и все, о чем говорила бьюти-индустрия весь год, — собрали самые приятные, полезные и симпатичные косметические подарки.

Для бьюти-гиков

Все самое современное, технологичное и навороченное — для девчонок, которые ценят свое время и прежде всего хотят от ухода эффективности и заметного результата. Хорошим подарком станет домашняя маска для фотоомоложения, которая вирусится в рилсах и тиктоке; уже обязательные элементы бьюти-рутины — микротоки; и мощный фотоэпилятор Foreo (новинка этого года!), который обещает заменить собой походы в салон.

Аксессуары и организация хранения

Готовы поспорить, любой бьютиголик будет благодарен вам за набор зажимов, которые помогают выдавить драгоценный крем из тюбика до последней капли. Менее бюджетный, но такой же гениальный подарок — пояс визажиста, на который удобно цеплять всю косметику для утреннего макияжа, вместо того чтобы рыться в бесконечных косметичках. В холодильнике для косметики кроме масок и сывороток можно хранить колу или молоко для капучино, ну а косметички просто никогда не бывают лишними.

Средства, про которые говорили весь год

Для подружек, которые следят за сменой модных «коров» и всеми самыми обсуждаемыми бьюти-новинками и брендами. Здесь не обойтись без чехла Rhode, хитового бальзама для губ Clinique или наглой помады Isamaya от визажистки Исамайи Френч.

Вечное сияние

Безопасный подарок, если боитесь промахнуться. Блеск, сияние и шиммер — обязательная программа вечеринок и зимних корпоративов, так что хайлайтеры, стразы и сияющие флюиды не будут залеживаться без дела.

Проверенные временем хиты

Эти средства — заслуженные старички-отличники: делают свое дело, сказочно благоухают и стоят своих денег. Совсем немаленьких денег, к сожалению. Но тем приятнее получить такую рабочую штучку в подарок.

Для простых чилловых ребят

С подарками для парней все просто. Если ваш краш — не повернутый на бьюти-рутине поклонник барбершопов и пятиступенчатого ухода, то дарить нужно максимально простую и понятную косметику. Хорошо, если средство будет два (три, десять) в одном: например, шампунь плюс гель для душа или мультикрем для лица, с которым можно обойтись без сывороток и тоников. И не забывайте, что кожа зимой сохнет у всех, так что увлажняющий крем с кислотами порадует любого.

Для созерцания и релакса

Чтобы замечать красоту в себе и вокруг, без замедления никуда. Поэтому дарите все, что поможет расслабиться и поймать состояние чилла. Пригодятся как функциональные средства вроде чая для ванны (его нужно бросать в воду, как бомбочки) и массажных щеток, так и более эзотерические вроде подушки для медитаций или ароматических бумажек.