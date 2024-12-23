Новый год-2025

Хитовая помада-пенис или фен Dyson? 37 идей подарков для бьютиголиков

Сегодня в 13:00
Чай для ванны, домашний фотоэпилятор и маска для фототерапии, мультисредства и все, о чем говорила бьюти-индустрия весь год, — собрали самые приятные, полезные и симпатичные косметические подарки.

Для бьюти-гиков

Все самое современное, технологичное и навороченное — для девчонок, которые ценят свое время и прежде всего хотят от ухода эффективности и заметного результата. Хорошим подарком станет домашняя маска для фотоомоложения, которая вирусится в рилсах и тиктоке; уже обязательные элементы бьюти-рутины — микротоки; и мощный фотоэпилятор Foreo (новинка этого года!), который обещает заменить собой походы в салон.

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Фотоэпилятор Foreo, 35 700 р.

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Маска для фототерапии WAU, 24 119 р.

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Массажер для лица и тела с функциями миостимулятора Gezatone, 7500 р.

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Умная маска для сна Fittop, 6496 р.

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Микротоковый массажер Gess, 4139 р.

Аксессуары и организация хранения

Готовы поспорить, любой бьютиголик будет благодарен вам за набор зажимов, которые помогают выдавить драгоценный крем из тюбика до последней капли. Менее бюджетный, но такой же гениальный подарок — пояс визажиста, на который удобно цеплять всю косметику для утреннего макияжа, вместо того чтобы рыться в бесконечных косметичках. В холодильнике для косметики кроме масок и сывороток можно хранить колу или молоко для капучино, ну а косметички просто никогда не бывают лишними.

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Холодильник для косметики Kitfort, 7583 р.

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Дорожная косметичка Shu, 2690 р.

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Набор зажимов-прищепок, 287 р.

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Косметичка Askent, 4900 р.

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Визажистский пояс Kryolan, 1045 р.

Средства, про которые говорили весь год

Для подружек, которые следят за сменой модных «коров» и всеми самыми обсуждаемыми бьюти-новинками и брендами. Здесь не обойтись без чехла Rhode, хитового бальзама для губ Clinique или наглой помады Isamaya от визажистки Исамайи Френч.

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Помада Isamaya, 12 115 р.

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Чехол для телефона и тинт Rhode, 11 020 р.

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Масло для тела Gisou, 10 110 р.

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Тинт для губ и щек Milk Makeup, 7025 р.

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Бальзам-помада для губ Clinique, 2170 р.

Вечное сияние

Безопасный подарок, если боитесь промахнуться. Блеск, сияние и шиммер — обязательная программа вечеринок и зимних корпоративов, так что хайлайтеры, стразы и сияющие флюиды не будут залеживаться без дела.

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Набор для макияжа Arive Makeup, 990 р.

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Флюид с эффектом сияния Sergey Naumov, 3590 р.

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Стикеры для ногтей Essence, 160 р.

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Тени-спаркл Shik, 792 р.

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Хайлайтер Fenty Beauty, 6210 р.

Проверенные временем хиты

Эти средства — заслуженные старички-отличники: делают свое дело, сказочно благоухают и стоят своих денег. Совсем немаленьких денег, к сожалению. Но тем приятнее получить такую рабочую штучку в подарок.

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Бальзам для тела Aesop, 2805 р.

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Мульти-сыворотка Estée Lauder, 6060 р.

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Крем для рук L’Occitane, 3500 р.

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Фен Dyson, 46 900 р.

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Молочко для волос Davines, 4980 р.

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Маска для восстановления волос K18, 9650 р.

Для простых чилловых ребят

С подарками для парней все просто. Если ваш краш — не повернутый на бьюти-рутине поклонник барбершопов и пятиступенчатого ухода, то дарить нужно максимально простую и понятную косметику. Хорошо, если средство будет два (три, десять) в одном: например, шампунь плюс гель для душа или мультикрем для лица, с которым можно обойтись без сывороток и тоников. И не забывайте, что кожа зимой сохнет у всех, так что увлажняющий крем с кислотами порадует любого.

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Масло для кутикулы Chop-Chop, 600 р.

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Многофункциональный увлажняющий гель-крем для лица Manyo, 5120 р.

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Шампунь-гель для волос и тела Clarins, 3000 р.

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Органайзер Carhartt WIP, 7990 р.

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Крем для лица и тела Openface, 1268 р.

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Легкий увлажняющий крем DTMS, 2490 р.

Для созерцания и релакса

Чтобы замечать красоту в себе и вокруг, без замедления никуда. Поэтому дарите все, что поможет расслабиться и поймать состояние чилла. Пригодятся как функциональные средства вроде чая для ванны (его нужно бросать в воду, как бомбочки) и массажных щеток, так и более эзотерические вроде подушки для медитаций или ароматических бумажек.

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Массажный акупунктурный валик Relaxmat, 1190 р.

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Чай для ванны Predubezhday, 2200 р.

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Массажная щетка для головы Chelay, 366 р.

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Подушка для медитаций Nuself, 6800 р.

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Ароматическая бумага Neuman Paper, 2000 р.

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