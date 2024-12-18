Новый год-2025

21змеиный аксессуар: для чилл-гаев, готок, техно-кобр и роскошных дам

Сегодня в 10:00
2025-й — год Зеленой Деревянной Змеи по восточному календарю. Чтобы задобрить символ года и настроиться на изобильные и удачные двенадцать месяцев, предлагаем обзавестись талисманом. Вот 21 украшение — от тяжелого люкса до минималистичных, — среди которых вы точно найдете свою змейку.
Подвеска Holly June

Подвеску с главным символом года будет приятно получить в подарок и сделать своим талисманом на ближайшие 365 дней.

Цена
4900 р.
Браслет Caviar Jewellery

Тонкий браслет-змею можно носить поверх блуз и рубашек с длинным рукавом: такая стилизация — заметный тренд этой зимы.

Цена
31 020 р.
Заколка для волос Lelet Ny

Интересное украшение для волос: змея крепится верхней частью на прядь волос. Можно носить с двумя косичками у лица или с тонким хвостиком-мальвинкой.

Цена
21 450 р.
Браслет Vertigo Jewellery Lab

Браслет с крупным топазом на язычке змеи подойдет для ситуаций, когда нет настроения собирать сложный образ, но выглядеть просто тоже не хочется.

Цена
124  200 р.
Карнавальное украшение на голову

Образ для новогодней ночи готов. С таким головным убором можно даже не заморачиваться с покупкой наряда для праздника.

Цена
418 р.
Кольцо Amzn

Крупный позолоченный питон — небольшая партия украшений к 2025 году, созданная локальной мастерской специально для ювелирного магазина Milou.

Цена
23 200 р.
Шарф Vereja

Если шарф, то только такой!

Цена
26 460 р.
Брелок Recycle Object

Симпатичный брелок с тетрисной змейкой из переработанных материалов. Этот достойный экоаксессуар можно прицепить на сумку или повесить на елку.

Цена
2590 р.
Брошь 47 Store

Жизнерадостная змея-брошь для чилловых ребят.

Цена
1400 р.
Кафф Stones by Shkonda Master

Идеальный вариант для тех, кто не спешит прокалывать уши, но любит крупные украшения.

Цена
6600 р.
Кольцо Befree

Для настоящих готок и королев серпентария.

Цена
299 р.
Переводные татуировки P.Ink

Самый простой и бюджетный способ поддержать змеиный дресс-код любого корпоратива этой зимы.

Цена
109 р.
Серьги Natio x Lako

Гигантские змеи, которые станут главным элементом новогоднего образа и пригодятся для важных переговоров в следующем году.

Цена
29 900 р.
Клатч Kilian

Не совсем украшение, но заметный аксессуар, в которой уместится телефон и карточка.

Цена
12 400 р.
Заколка AliExpress

Заколку-змею можно носить с высокой прической или как брошь, приколов ее на лацкан пиджака или пальто.

Цена
43 р.
Ожерелье Idol

Минималистичное украшение, которое будет эффектно смотреться в сочетании с темными свитерами, закрытыми платьями или яркими лонгсливами.

Цена
6990 р.
Браслет на предплечье «Твое»

Браслеты на предплечье были популярны прошлым летом (и еще покажут себя следующим), а пока змейку можно носить не на голое тело, а поверх тонкой водолазки.

Цена
199 р.
Серьги Gloria Jeans

Крупные серьги-кольца с подвесками-змеями.

Цена
249 р.
Кольцо Fjord

Изящное кольцо-змейка из серебра, которое со временем будет приобретать все более раритетный и винтажный вид.

Цена
7400 р.
Колье «Би-жу»

Тонкое колье-ремешок, которое можно носить как чокер. Техно-кобры еще тут?

Цена
1695 р.
Серьги Panconesi

Слегка оккультное унисекс-украшение, которое можно носить на пару с другом: одну серьгу ему, другую — вам.

Цена
36 950 р.
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