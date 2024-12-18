Подвеску с главным символом года будет приятно получить в подарок и сделать своим талисманом на ближайшие 365 дней.
Тонкий браслет-змею можно носить поверх блуз и рубашек с длинным рукавом: такая стилизация — заметный тренд этой зимы.
Интересное украшение для волос: змея крепится верхней частью на прядь волос. Можно носить с двумя косичками у лица или с тонким хвостиком-мальвинкой.
Браслет с крупным топазом на язычке змеи подойдет для ситуаций, когда нет настроения собирать сложный образ, но выглядеть просто тоже не хочется.
Образ для новогодней ночи готов. С таким головным убором можно даже не заморачиваться с покупкой наряда для праздника.
Крупный позолоченный питон — небольшая партия украшений к 2025 году, созданная локальной мастерской специально для ювелирного магазина Milou.
Если шарф, то только такой!
Симпатичный брелок с тетрисной змейкой из переработанных материалов. Этот достойный экоаксессуар можно прицепить на сумку или повесить на елку.
Идеальный вариант для тех, кто не спешит прокалывать уши, но любит крупные украшения.
Для настоящих готок и королев серпентария.
Самый простой и бюджетный способ поддержать змеиный дресс-код любого корпоратива этой зимы.
Гигантские змеи, которые станут главным элементом новогоднего образа и пригодятся для важных переговоров в следующем году.
Не совсем украшение, но заметный аксессуар, в которой уместится телефон и карточка.
Заколку-змею можно носить с высокой прической или как брошь, приколов ее на лацкан пиджака или пальто.
Минималистичное украшение, которое будет эффектно смотреться в сочетании с темными свитерами, закрытыми платьями или яркими лонгсливами.
Браслеты на предплечье были популярны прошлым летом (и еще покажут себя следующим), а пока змейку можно носить не на голое тело, а поверх тонкой водолазки.
Крупные серьги-кольца с подвесками-змеями.
Изящное кольцо-змейка из серебра, которое со временем будет приобретать все более раритетный и винтажный вид.
Тонкое колье-ремешок, которое можно носить как чокер. Техно-кобры еще тут?
Слегка оккультное унисекс-украшение, которое можно носить на пару с другом: одну серьгу ему, другую — вам.