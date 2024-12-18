Новый год-2025 21 змеиный аксессуар: для чилл-гаев, готок, техно-кобр и роскошных дам Таня Решетник Сегодня в 10:00

2025-й — год Зеленой Деревянной Змеи по восточному календарю. Чтобы задобрить символ года и настроиться на изобильные и удачные двенадцать месяцев, предлагаем обзавестись талисманом. Вот 21 украшение — от тяжелого люкса до минималистичных, — среди которых вы точно найдете свою змейку.

Подвеска Holly June Подвеску с главным символом года будет приятно получить в подарок и сделать своим талисманом на ближайшие 365 дней. Браслет Caviar Jewellery Тонкий браслет-змею можно носить поверх блуз и рубашек с длинным рукавом: такая стилизация — заметный тренд этой зимы. Заколка для волос Lelet Ny Интересное украшение для волос: змея крепится верхней частью на прядь волос. Можно носить с двумя косичками у лица или с тонким хвостиком-мальвинкой. Браслет Vertigo Jewellery Lab Браслет с крупным топазом на язычке змеи подойдет для ситуаций, когда нет настроения собирать сложный образ, но выглядеть просто тоже не хочется. Карнавальное украшение на голову Образ для новогодней ночи готов. С таким головным убором можно даже не заморачиваться с покупкой наряда для праздника. Кольцо Amzn Крупный позолоченный питон — небольшая партия украшений к 2025 году, созданная локальной мастерской специально для ювелирного магазина Milou. Шарф Vereja Если шарф, то только такой! Брелок Recycle Object Симпатичный брелок с тетрисной змейкой из переработанных материалов. Этот достойный экоаксессуар можно прицепить на сумку или повесить на елку. Брошь 47 Store Жизнерадостная змея-брошь для чилловых ребят. Кафф Stones by Shkonda Master Идеальный вариант для тех, кто не спешит прокалывать уши, но любит крупные украшения. Кольцо Befree Для настоящих готок и королев серпентария. Переводные татуировки P.Ink Самый простой и бюджетный способ поддержать змеиный дресс-код любого корпоратива этой зимы. Серьги Natio x Lako Гигантские змеи, которые станут главным элементом новогоднего образа и пригодятся для важных переговоров в следующем году. Клатч Kilian Не совсем украшение, но заметный аксессуар, в которой уместится телефон и карточка. Заколка AliExpress Заколку-змею можно носить с высокой прической или как брошь, приколов ее на лацкан пиджака или пальто. Ожерелье Idol Минималистичное украшение, которое будет эффектно смотреться в сочетании с темными свитерами, закрытыми платьями или яркими лонгсливами. Браслет на предплечье «Твое» Браслеты на предплечье были популярны прошлым летом (и еще покажут себя следующим), а пока змейку можно носить не на голое тело, а поверх тонкой водолазки. Серьги Gloria Jeans Крупные серьги-кольца с подвесками-змеями. Кольцо Fjord Изящное кольцо-змейка из серебра, которое со временем будет приобретать все более раритетный и винтажный вид. Колье «Би-жу» Тонкое колье-ремешок, которое можно носить как чокер. Техно-кобры еще тут? Серьги Panconesi Слегка оккультное унисекс-украшение, которое можно носить на пару с другом: одну серьгу ему, другую — вам.