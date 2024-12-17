Мелочь, а приятно: бюджетные подарки, которые точно будут кстати

Если бюджет на покупку подарков у вас сильно ограничен, то предлагаем присмотреться к двум десяткам милых и полезных находок от редакции «Афиши Daily». В этой подборке — всё: подарки для фуди и хайпбистов, вашей бабушки и даже домашних питомцев. Условие одно: цена до 2000 рублей.

Набор дрип-пакетов Tasty Coffee 399 р.

Хороший кофе любят все — а дрип-пакеты особенно оценят те, кто вечно спешит и не готов тратить на утренние ритуалы больше пары минут. Можно выбрать новогодний спешел в нарядной упаковке или классический набор из двенадцати дрип-пакетов с лотами свежего урожая от семьи Родригес из Боливии.

Набор благовоний Flame Moscow 1300 р.

Набор благовоний с ароматом цитруса, розового перца и карамельной смолы настроят на новогодний лад даже самого отъявленного Гринча. Дарите тем, кто жалуется, что до сих пор не чувствует дух Нового года.

Мыло Patisoncha 1500 р.

По-прежнему самое очаровательное мыло, которое больше похоже на конфетку или арт-объект, а не средство для ванны. Кроме лапки есть еще гладкие полупрозрачные шарики, которые украсят даже самую скромную ванную комнату.

Травяной чай с имбирем и лимоном «Травки» 510 р.

Подарок для друга, который с наступлениеми холодов окукливается дома и проводит вечера за сериалами. У «Травок» много интересных вкусов: кроме бодрящего имбирно-лимонного есть чай для спокойствия (это нам нужно) или со вкусом смородинового листа для скучающих по лету.

Лакомства для собак «Шарик» 500 р.

Мясная гранола для самого лучшего мальчика — или самой лучшей девочки. У этого лакомства натуральный состав, но прежде чем дарить угощения, лучше уточнить у хозяев, нет ли у хвостика аллергии.

Сертификат в книжный магазин «Гаража» 2000 р.

Дарить книги — задача со звездочкой: нужно досконально знать предпочтения получателя и быть уверенным, что подаренную книгу он еще не прочел. Другое дело — сертификат, чтобы друг сам выбрал нужное. Да еще такой красивый!

Брелок Moonswoon 1500 р.

Симпатичный брелок с уставшими глазками, который будет напоминать другу о вас всякий раз, когда он вытаскивает связку ключей из кармана.

Соль для ванны Zielinski & Rozen 1890 р.

Если и дарить соль для ванны, то с самым роскошным ароматом. Кроме Zielinski & Rozen такими славятся бюджетные марки Zeitun и Oomph и роскошные Windsor’s Soap. Выбирайте исходя из своего бюджета.

Мадагаскарская соль Kitchen Ceremony 1500 р.

Если не соль для ванны — то для готовки! Fleur de Sel считается самым ценным ее видом. Это финишная соль: ею можно украшать десерты, горячие блюда и салаты.

Карабин Mister Green 1450 р.

Чтобы все свое носить с собой, на одной связке, а не копаться в карманах, стоя с полными руками пакетов у закрытой двери.

Крем для рук Laboratorium 500 р.

Настоящий зимний подарок. Порадует тех, кто вечно теряет варежки и потом мучается сухостью кожи. Дарить в комплекте с перчатками.

Для друзей, которые только начинают осваивать зимние вылазки за город или легкий хайкинг. Термос пригодится в лесу или отдаленном парке, где нельзя купить стаканчик горячего кофе. А еще в термосе можно носить глинтвейн и даже суп — для самых экономных.

Сертификат в «Подписные издания» 2000 р.

Для настоящего книжного гика, который ходит на non/fiction, следит за новыми релизами Салли Руни и планирует засесть дома с книжными новинками на все зимние каникулы.

Брелок Peak 1950 р.

Брелок-открывашка для самых модных чилловых ребят.

Забота в чистом виде выглядит так: модный проездной с репродукцией, заряженный на 1000 рублей. Уложитесь меньше чем в 2000.

Футболка Befree 1599 р.

Футболка с чек-листом новогодней и зимней еды порадует друга-фуди и обладателя отменного чувства юмора. А окружающих заставит моментально проголодаться.

Обложка для паспорта 699 р.

Дарить только настоящему жителю (и ценителю) панелек. Если и этого мало, можно подарить набор из обложки на паспорт и сборной модели брежневки. Как раз уложитесь в 2000 рублей.

Оливковое масло 1898 р.

Бутылка хорошего оливкового масла всегда пригодится на кухне, а с учетом инфляции и растущих цен обойдется в те самые 2000 рублей.

Гейзерная кофеварка Kitfort 1558 р.

Игрушечная с виду кофеварка превратит утреннюю варку кофе в эстетскую утреннюю рутину. Для тех, кто романтизирует быт!

Кепка Befree 599 р.

На сдачу можно купить тканевые маски, гуашу и увлажняющий крем для рук.

Брелок Krivikoso 1900 р.

Брелок-бусы, который носят все модные девчонки столицы. Дарите подруге, даже если у нее уже есть парочка. Этот радует расцветкой «кетчуп — горчица» и возможностью пристегнуть к себе еще с десяток милых мелочей.

Шерстяные носки Oh Lana 672 р.

Подарок, который порадует маму, бабушку или папу. Ведь шерстяные носки — это настоящий взрослый язык заботы.

Масала-специи для новогодней выпечки Masala Traders 500 р.