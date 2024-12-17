Мелочь, а приятно: бюджетные подарки, которые точно будут кстати

Набор дрип-пакетов Tasty Coffee
Хороший кофе любят все — а дрип-пакеты особенно оценят те, кто вечно спешит и не готов тратить на утренние ритуалы больше пары минут. Можно выбрать новогодний спешел в нарядной упаковке или классический набор из двенадцати дрип-пакетов с лотами свежего урожая от семьи Родригес из Боливии.
Набор благовоний Flame Moscow
Набор благовоний с ароматом цитруса, розового перца и карамельной смолы настроят на новогодний лад даже самого отъявленного Гринча. Дарите тем, кто жалуется, что до сих пор не чувствует дух Нового года.
Мыло Patisoncha
По-прежнему самое очаровательное мыло, которое больше похоже на конфетку или арт-объект, а не средство для ванны. Кроме лапки есть еще гладкие полупрозрачные шарики, которые украсят даже самую скромную ванную комнату.
Травяной чай с имбирем и лимоном «Травки»
Подарок для друга, который с наступлениеми холодов окукливается дома и проводит вечера за сериалами. У «Травок» много интересных вкусов: кроме бодрящего имбирно-лимонного есть чай для спокойствия (это нам нужно) или со вкусом смородинового листа для скучающих по лету.
Лакомства для собак «Шарик»
Мясная гранола для самого лучшего мальчика — или самой лучшей девочки. У этого лакомства натуральный состав, но прежде чем дарить угощения, лучше уточнить у хозяев, нет ли у хвостика аллергии.
Сертификат в книжный магазин «Гаража»
Дарить книги — задача со звездочкой: нужно досконально знать предпочтения получателя и быть уверенным, что подаренную книгу он еще не прочел. Другое дело — сертификат, чтобы друг сам выбрал нужное. Да еще такой красивый!
Брелок Moonswoon
Симпатичный брелок с уставшими глазками, который будет напоминать другу о вас всякий раз, когда он вытаскивает связку ключей из кармана.
Соль для ванны Zielinski & Rozen
Если и дарить соль для ванны, то с самым роскошным ароматом. Кроме Zielinski & Rozen такими славятся бюджетные марки Zeitun и Oomph и роскошные Windsor’s Soap. Выбирайте исходя из своего бюджета.
Мадагаскарская соль Kitchen Ceremony
Если не соль для ванны — то для готовки! Fleur de Sel считается самым ценным ее видом. Это финишная соль: ею можно украшать десерты, горячие блюда и салаты.
Карабин Mister Green
Чтобы все свое носить с собой, на одной связке, а не копаться в карманах, стоя с полными руками пакетов у закрытой двери.
Крем для рук Laboratorium
Настоящий зимний подарок. Порадует тех, кто вечно теряет варежки и потом мучается сухостью кожи. Дарить в комплекте с перчатками.
Термос «Арктика»
Для друзей, которые только начинают осваивать зимние вылазки за город или легкий хайкинг. Термос пригодится в лесу или отдаленном парке, где нельзя купить стаканчик горячего кофе. А еще в термосе можно носить глинтвейн и даже суп — для самых экономных.
Сертификат в «Подписные издания»
Для настоящего книжного гика, который ходит на non/fiction, следит за новыми релизами Салли Руни и планирует засесть дома с книжными новинками на все зимние каникулы.
Брелок Peak
Брелок-открывашка для самых модных чилловых ребят.
Коллекционная карта «Тройка»
Забота в чистом виде выглядит так: модный проездной с репродукцией, заряженный на 1000 рублей. Уложитесь меньше чем в 2000.
Футболка Befree
Футболка с чек-листом новогодней и зимней еды порадует друга-фуди и обладателя отменного чувства юмора. А окружающих заставит моментально проголодаться.
Обложка для паспорта
Дарить только настоящему жителю (и ценителю) панелек. Если и этого мало, можно подарить набор из обложки на паспорт и сборной модели брежневки. Как раз уложитесь в 2000 рублей.
Оливковое масло
Бутылка хорошего оливкового масла всегда пригодится на кухне, а с учетом инфляции и растущих цен обойдется в те самые 2000 рублей.
Гейзерная кофеварка Kitfort
Игрушечная с виду кофеварка превратит утреннюю варку кофе в эстетскую утреннюю рутину. Для тех, кто романтизирует быт!
Кепка Befree
На сдачу можно купить тканевые маски, гуашу и увлажняющий крем для рук.
Брелок Krivikoso
Брелок-бусы, который носят все модные девчонки столицы. Дарите подруге, даже если у нее уже есть парочка. Этот радует расцветкой «кетчуп — горчица» и возможностью пристегнуть к себе еще с десяток милых мелочей.
Шерстяные носки Oh Lana
Подарок, который порадует маму, бабушку или папу. Ведь шерстяные носки — это настоящий взрослый язык заботы.
Масала-специи для новогодней выпечки Masala Traders
Индийские специи, с которыми можно готовить пряный какао, кексы и другую выпечку и карри — в общем, приятная мелочь для друга-кулинара.