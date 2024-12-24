Как купить легендарные кроссовки и получить оригинал

Дэн Марзаганов Блогер, автор телеграм-канала «Марзаганов вещает»

«Недавно я купил себе кроссовки Nike Dior — легендарную коллаборацию Air Jordan 1, которую компания выпустила совместно с Домом моды в 2019 году. У меня не было возможности и желания обходить несколько магазинов в надежде найти нужную модель, поэтому я решил заказать пару из интернет-магазина. Меня зацепила их сложная система аутентификации товаров. Мне важно, чтобы обувь была оригинальной, и подход магазина к ее проверке меня убедил.

Кроссовки уже красуются у меня дома. Я пока их не носил, хотя очень обрадовался, когда мне их привезли. Круто, что теперь у меня есть такая необычная пара».

Как выбрать новый айфон без навязчивых консультантов

Максим

«Пару недель назад я был в командировке в Санкт-Петербурге, и у меня оставалось буквально полтора-два часа до вылета. Я решил зайти в магазин электроники, и там мне на глаза попался новый iPhone 16 Pro. В спешке совершать такую крупную покупку я не решился, хотя смартфон мне очень понравился. Мне не очень важна камера или другие параметры — я редко фотографируюсь, но телефон так удобно лежал в ладони, что я решил обновиться. Ведь с предыдущим смартфоном я проходил уже около двух лет.

Приехав домой, я сделал заказ в интернет-магазине — его мне посоветовал друг, ссылаясь на оригинальность товаров. Вообще, мне больше нравится покупать онлайн, потому что я долгое время работал в продажах, и знаю о правиле трех Н: когда сотрудники предлагают консультацию до тех пор, пока покупатель четко не проговорит: „Спасибо, я не нуждаюсь в вашей помощи“. Меня напрягает такая навязчивость. В карточках онлайн-магазинов же есть вся нужная информация, чтобы сделать выбор, при этом никто не отвлекает и не торопит с покупкой. Как правило, есть и особые скидки — например, 10% на первую покупку онлайн. Мелочь, но приятно. И, конечно, важно, что не нужно никуда ходить: никаких пунктов выдачи заказов — все доставят по нужному адресу до двери.

Айфон мне привезли уже на следующий день, дали время на осмотр и на то, чтобы я мог убедиться в подлинности смартфона. Я остался очень доволен и уже перенес данные со старой версии: считаю, что покупать вещи и ждать случая, чтобы начать их использовать, — это что‑то из советского прошлого».

Как найти тот самый диван среди тысячи

Артем Предприниматель

«Я сейчас обновляю гостиную в квартире, поэтому продал старую мебель и решил купить новый диван. Три дня я самостоятельно искал подходящий, но только зря потратил время и нервы. Кажется, что выбирать без сторонней помощи у меня не получается вообще, ну или по крайней мере тогда, когда дело касается мебели.

Поэтому я решил обратиться к дизайнеру интерьера. Она предложила мне конкретную модель дивана и сайт производителя, где могут быть похожие. На сайте я воспользовался помощью онлайн-консультанта — дивана того цвета, который хотел я, не было в наличии, но она помогла мне оформить его под заказ.

А еще рассказала, что у них много промокодов от блогеров, и поделилась одним из них. Так я получил скидку и диван в том самом цвете и с теми функциями, которые хотел. Я купил его за 90 тысяч, а так заплатил бы тысяч 150. Уже пару недель он стоит в моей гостиной, и я не могу нарадоваться покупке».

Как быстро получить идеальный наряд от любимого бренда

Марина Пиар-специалистка

«Мне нужно было ехать на форум по работе, я решила, что мне срочно требуется что‑то новенькое. Люблю покупать онлайн, потому что я человек спонтанный, мне даже маникюр запланировать тяжело.

Чаще всего я покупаю в проверенных мною интернет-магазинах — там есть нужные мне модели и качество ткани, на которое я ориентируюсь. Так я сделала и в этот раз. Костюм я выбрала в Lichi — давно люблю этот бренд. Его привезли ровно за три дня, я успела выступить на форуме и осталась очень довольна. Вряд ли буду носить такой нарядный костюм каждый день — он скорее на особый случай. Сидит идеально. Я просто ориентируюсь на размерную сетку на сайте и еще ни разу не ошиблась.

Кстати, не боюсь совершать онлайн даже дорогостоящие покупки — по моему опыту, вернуть неподошедшее можно без особых сложностей и быстро получить деньги обратно».

Как обзавестись телевизором, не блуждая по магазинам

Дмитрий Бескромный Блогер, автор телеграм-канала «Бескромный»

«В последние годы я почти все, кроме машин и недвижимости, покупаю в интернете. Мне важнее сэкономить время и провести его с семьей или собакой. Плюс в официальных онлайн-магазинах я всегда уверен в подлинности товара, не мучаюсь с повторным вводом данных карты — все уже сохранено, включая скидки и систему лояльности, и при необходимости легко получить онлайн-консультацию.

Например, совсем недавно я купил телевизор, и моей радости нет предела. Он превратился в центр моего домашнего досуга: на нем смотрю фильмы, сериалы и документалки, играю на PlayStation, запускаю видеосервисы. Устройство на Android работает как настоящий мультимедийный комбайн. От оформления заказа до доставки прошли всего сутки, курьер поднял телевизор прямо к двери. Я чувствую, что каждый вложенный рубль оправдался на все сто».

Как найти худи с доставкой точно в срок

Алан Работает в семейной пекарне

«Мне предстояла поездка в Санкт-Петербург, и я хотел взять с собой теплое худи, но показалось, что все, что уже были у меня дома, выглядели слишком затертыми для культурной столицы России.

Тогда я был ограничен во времени, поэтому прямо на работе полез на сайты знакомых мне магазинов смотреть варианты. В итоге нашел худи Puma — меня устроили цена и качество, и я оформил покупку.

Так как у меня ненормированный график, то при покупке товара мне крайне важна возможность указать точное время доставки, чтобы я понимал, во сколько конкретно мне ждать курьера. Еще я всегда ищу именно оригинальные вещи, поэтому покупаю только в тех магазинах, которым доверяю».

В последние годы интернет-магазины становятся все более привлекательными: они гарантируют оригинальность и эксклюзивность товаров, предлагают развернутое, проверенное описание для каждого из них, а команда сотрудников отличается высоким уровнем экспертизы. В монобрендовых магазинах лимитированные и необычные вещи не теряются среди сотен других лотов, а в мультибрендовых тщательно отбирают все самое интересное. При этом интернет-магазины не только обеспечивают простоту и скорость заказа, предоставляют удобную доставку, разрабатывают собственные системы лояльности и гарантии, но и особым образом подходят к продажам: сами создают или подбирают локальные товары, предоставляют персонализированный сервис и дают возможность взаимодействовать напрямую с брендом.