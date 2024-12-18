В кофейном календаре — 18 ячеек с дрипами на декабрь. Вкус нарастающий: чем ближе к Новому году, тем ярче раскрывается кофе.
Почти то же самое, что дрип-пакет, только в два раза больше — если пролить его горячей водой, получится 500 мл напитка. Отлично подойдет для долгой дороги.
Легко помещается в рюкзак или небольшую сумку. Все, что нужно взять с собой, — горячую воду и молотый или капсульный кофе.
Каждый месяц обжарщик доставляет свежие лоты прямо на дом. Иногда в наборах встречаются экспериментальные сорта, которых может не быть на прилавках.
Для тех, кто с утра спешит на работу и ничего не успевает, — электрическая турка с ненагреваемой ручкой. Безопасно и быстро сварит на несколько кружек.
Зимними вечерами будет чем заняться — делать узоры на кофейной пене не так уж просто.
Еще один помощник для воздушной пены — молочник для взбивания. Пригодится тем, кто раздумывает над кофемашиной.
На онлайн-занятии научат пользоваться воронкой, аэропрессом, джезвой и гейзерной кофеваркой.
Помогает дольше сохранить вкус и аромат зерен и продлевает их срок годности.
Добавляйте в корзину керамический стакан с минималистичным дизайном и подходящим объемом для капучино или латте.
Легкомысленная кружечка для легкомысленных сахарных рафов.
Легкий намек на то, что пить много кофе нельзя. А вот пользоваться скрабом с любимым запахом несколько раз в неделю, наоборот, полезно.
Помогает держать тепло чашки, пока вы читаете или работаете.
Кофейное зерно в йогурте с укропом. Под шоколадом — хрустящая ягода, а сверху — сублимированная зелень с ярким и необычным вкусом.
Ну и какой Новый год без кардамона, корицы и бадьяна? В коллекции кофейных приправ — три вкуса в духе пряного Востока и Азии.