Новый год-2025

15подарков для настоящих кофеманов: от зерен до портативной кофемашины

Сегодня в 16:00
Если дорогими дрип-пакетами кофелюбителей уже не удивить, на помощь приходят адвент-календарь, зерна в шоколаде, большой брю-бэг и подогреватель для кружки. Собрали классные варианты новогодних подарков, которые точно понравятся поклонникам кофе.
Адвент-календарь Tasty Coffee

В кофейном календаре — 18 ячеек с дрипами на декабрь. Вкус нарастающий: чем ближе к Новому году, тем ярче раскрывается кофе.

Цена
от 6719 р.
Брю-бэг

Почти то же самое, что дрип-пакет, только в два раза больше — если пролить его горячей водой, получится 500 мл напитка. Отлично подойдет для долгой дороги.

Цена
269 р.
Портативная кофемашина

Легко помещается в рюкзак или небольшую сумку. Все, что нужно взять с собой, — горячую воду и молотый или капсульный кофе.

Цена
3495 р.
Подписка на кофе The Welder Catherine

Каждый месяц обжарщик доставляет свежие лоты прямо на дом. Иногда в наборах встречаются экспериментальные сорта, которых может не быть на прилавках.

Цена
2600 р.
Электрическая турка

Для тех, кто с утра спешит на работу и ничего не успевает, — электрическая турка с ненагреваемой ручкой. Безопасно и быстро сварит на несколько кружек.

Цена
от 667 р.
Новогодние трафареты для латте-арта

Зимними вечерами будет чем заняться — делать узоры на кофейной пене не так уж просто.

Цена
от 238 р.
Питчер

Еще один помощник для воздушной пены — молочник для взбивания. Пригодится тем, кто раздумывает над кофемашиной.

Цена
1990 р.
Мастер-класс по домашнему завариванию

На онлайн-занятии научат пользоваться воронкой, аэропрессом, джезвой и гейзерной кофеваркой.

Цена
3900 р.
Вакуумный контейнер

Помогает дольше сохранить вкус и аромат зерен и продлевает их срок годности.

Цена
от 1508 р.
Кофейный стакан

Добавляйте в корзину керамический стакан с минималистичным дизайном и подходящим объемом для капучино или латте.

Цена
1714 р.
Кружка с собой

Легкомысленная кружечка для легкомысленных сахарных рафов.

Цена
3720 р.
Кофейный скраб для тела

Легкий намек на то, что пить много кофе нельзя. А вот пользоваться скрабом с любимым запахом несколько раз в неделю, наоборот, полезно.

Цена
699 р.
Подогреватель для кружки

Помогает держать тепло чашки, пока вы читаете или работаете.

Цена
1640 р.
Кофе в шоколаде

Кофейное зерно в йогурте с укропом. Под шоколадом — хрустящая ягода, а сверху — сублимированная зелень с ярким и необычным вкусом.

Цена
374 р.
Набор специй

Ну и какой Новый год без кардамона, корицы и бадьяна? В коллекции кофейных приправ — три вкуса в духе пряного Востока и Азии.

Цена
1547 р.
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