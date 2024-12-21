Сертификат на булочки, пластинка «Brat» и еще 19 очень (не)нужных подарков на Новый год

Подарочный сертификат на булочки в La poste
3000 р.
Дарите другу-сибариту — чтобы он каждое утро мог заказывать к завтраку свежий тартин, чиабатту или круассаны. И успел попробовать все хиты La poste: московскую плюшку, шведскую булочку и канеле.
Фитнес-браслет Whoop
С умным браслетом следить за самочувствием и подвижностью действительно легче: даже если вы не тренировались, а весь день гуляли или бегали от переговорки к переговорке в офисе, половина закрытых колец активности вам обеспечена. В общем, другу, который задумался о здоровом образе жизни, такой подарок будет очень кстати.
Цветочная подписка в Enso Flowers
Вы оформляете цветочную подписку, а вашему другую каждую неделю или месяц привозят домой свежий букет — каждый раз разный! Это ли не чудо посреди зимы? А в Петербурге цветочную подписку можно оформить у «Коры».
Талисман-боб Bean Jewelry
Пока ваша подруга размышляла над покупкой вирального боба, цена украшения выросла в пару раз, но само украшение менее модным от этого не стало. Так что пора дарить!
Подарочная карта на кино в «Художественном»
«Художественный» остается одним из самых приятных кинотеатров Москвы: в программе умело миксуют артхаус и новинки проката, от интерьера и коктейлях все еще захватывает дух, а после фильма можно поужинать тут же, в ресторане Niki. На еду и напитки, правда, подарочная карта не распространяется.
Спортивная сумка Pisca
Для спортивных подружек, которые вечно пытаются уместить в сумку спортивную форму, сменку, ноутбук и ссобойку. Такой очаровательной спортсумки у них еще не было.
Баночка трюфелей Giuliano Tartufi
Воистину роскошный подарок для любимого друга-фуди. С трюфелем можно готовить омлеты и пасту, кремовые супы и даже десерты. Например, отлично работает сочетание сливочного мороженого, оливкового масла и тонких хлопьев трюфеля с солью.
Коврик для йоги Sporty & Rich
Возмутительно дорогой и дерзкий коврик, который замотивирует его владелицу ходить на йогу в следующем году в два раза чаще.
Световой будильник с имитацией рассвета
Лучший подарок для друга, который регулярно жалуется, что не может проснуться с утра и ходит весь день разбитым. Можно подарить в комплекте с утяжеленным одеялом, которое многим помогает быстрее заснуть, и анатомической подушкой: она помогает от болей в спине и плечах.
Тапочки из овчины Lime
Пушистые балетки, которые можно носить дома и в офисе. Сделаны из мягкой овчины, так что будут греть не хуже шерстяных носков. Совершенно непрактичная, но очень красивая пара.
Подписка на кофе
Выбираете стиль приготовления и вкусовой профиль кофе, указываете, как часто нужна доставка, и оформляете ежемесячную подписку на имя друга. А ему каждые несколько недель приезжает пачка кофе.
Абонемент на пилатес Studio 2
Пилатес на реформере — самый модный вид тренировок в 2024 году. Оно и понятно: реформеры выглядят как космические станции, а сами упражнения можно выполнять с любым уровнем подготовки. Преимущество студии Studio 2 — сравнительно невысокие цены на занятия и соблазнительная близость к булочной Jinju, бару «Энтузиаст» и бистро Toto.
Микротоковый массажер Neo4
Микротоковые массажеры при регулярном использовании помогают избавиться от отеков и очертить овал лица (ключевое слово здесь, конечно, регулярность). В общем, это одна из самых действенных домашних процедур. Правда, за массажер придется выложить кругленькую сумму. Тем приятнее получить его в подарок.
Чашка с блюдцем «Императорский фарфоровый завод»
Чайная пара для высокоранговых домашних файв-о-клоков. Понравится тем, кто с нетерпением ждет новых сезонов «Бриджертонов» и частенько засиживается по выходным дома.
Сертификат на массаж и другие практики в студии Chill & Heal
Вместо того чтобы дарить другу (маме, папе, сестре) массаж, вручите сертификат. Так человек сам сможет выбрать практику по душе: от шиацу или тайского травяного массажа до аромамедитаций.
Виниловая пластинка Charli XCX «Brat»
Подарок для настоящей brat girl. Впрочем, если цена на пластинку Charli XCX вас пугает, можно присмотреться к вариантам попроще: как насчет Каролин Полачек или Тейлор Свифт?
Набор для чайных гурманов Palais des Thés
Роскошный чайный набор из 16 мини-баночек с черным, зеленым, белым, темным и копченым чаем, улуном, мао-ча и другими видами из Китая, Японии, Кореи, Индии, Вьетнама, Индонезии или даже Малави.
Моментальная цифровая камера Papershot
Крошечный цифровой фотоаппарат с эффектом съемки на пленку и дополнительными фильтрами, которые рандомно накладываются на снимок. Тем интереснее получить распечатанные кадры. Не требует особых навыков и мастерства, а фотографии бесценны.
Шерстяной шарф Mir Stores
Варежки, шерстяные носки или уютный шарф с милой вышивкой — заботиться о друзьях через такие подарки особенно приятно.
Футболка со смешным принтом Inspire
Бланковая футболка с бодрым принтом и хорошим составом — вещь, которая найдет свое место в любом гардеробе.
Проектор Rombica
Отличный подарок всем синефилам и тонкий намек на то, что вы готовы принимать приглашения на домашние кинопросмотры.