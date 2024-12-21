Сертификат на булочки, пластинка «Brat» и еще 19 очень (не)нужных подарков на Новый год

Если не знаете, что дарить другу (подруге, родителям, крашу или сестре — подставить нужное), самая верная стратегия — вручить что‑нибудь очень приятное, но необязательное. Обычно тратиться на подобные вещи самому жалко и некогда, отчего получить что‑то из такого списка особенно приятно.

Подарочный сертификат на булочки в La poste 3000 р.

Дарите другу-сибариту — чтобы он каждое утро мог заказывать к завтраку свежий тартин, чиабатту или круассаны. И успел попробовать все хиты La poste: московскую плюшку, шведскую булочку и канеле.

С умным браслетом следить за самочувствием и подвижностью действительно легче: даже если вы не тренировались, а весь день гуляли или бегали от переговорки к переговорке в офисе, половина закрытых колец активности вам обеспечена. В общем, другу, который задумался о здоровом образе жизни, такой подарок будет очень кстати.

Цветочная подписка в Enso Flowers 12 560 р.

Вы оформляете цветочную подписку, а вашему другую каждую неделю или месяц привозят домой свежий букет — каждый раз разный! Это ли не чудо посреди зимы? А в Петербурге цветочную подписку можно оформить у «Коры».

Талисман-боб Bean Jewelry 7900 р.

Пока ваша подруга размышляла над покупкой вирального боба, цена украшения выросла в пару раз, но само украшение менее модным от этого не стало. Так что пора дарить!

Подарочная карта на кино в «Художественном» от 3000 р.

«Художественный» остается одним из самых приятных кинотеатров Москвы: в программе умело миксуют артхаус и новинки проката, от интерьера и коктейлях все еще захватывает дух, а после фильма можно поужинать тут же, в ресторане Niki. На еду и напитки, правда, подарочная карта не распространяется.

Спортивная сумка Pisca 12 600 р.

Для спортивных подружек, которые вечно пытаются уместить в сумку спортивную форму, сменку, ноутбук и ссобойку. Такой очаровательной спортсумки у них еще не было.

Баночка трюфелей Giuliano Tartufi 2998 р.

Воистину роскошный подарок для любимого друга-фуди. С трюфелем можно готовить омлеты и пасту, кремовые супы и даже десерты. Например, отлично работает сочетание сливочного мороженого, оливкового масла и тонких хлопьев трюфеля с солью.

Коврик для йоги Sporty & Rich 10 950 р.

Возмутительно дорогой и дерзкий коврик, который замотивирует его владелицу ходить на йогу в следующем году в два раза чаще.

Световой будильник с имитацией рассвета 1633 р.

Лучший подарок для друга, который регулярно жалуется, что не может проснуться с утра и ходит весь день разбитым. Можно подарить в комплекте с утяжеленным одеялом, которое многим помогает быстрее заснуть, и анатомической подушкой: она помогает от болей в спине и плечах.

Тапочки из овчины Lime 9999 р.

Пушистые балетки, которые можно носить дома и в офисе. Сделаны из мягкой овчины, так что будут греть не хуже шерстяных носков. Совершенно непрактичная, но очень красивая пара.

Подписка на кофе от 699 р. в месяц

Выбираете стиль приготовления и вкусовой профиль кофе, указываете, как часто нужна доставка, и оформляете ежемесячную подписку на имя друга. А ему каждые несколько недель приезжает пачка кофе.

Абонемент на пилатес Studio 2 от 8900 р. за 5 занятий

Пилатес на реформере — самый модный вид тренировок в 2024 году. Оно и понятно: реформеры выглядят как космические станции, а сами упражнения можно выполнять с любым уровнем подготовки. Преимущество студии Studio 2 — сравнительно невысокие цены на занятия и соблазнительная близость к булочной Jinju, бару «Энтузиаст» и бистро Toto.

Микротоковый массажер Neo4 16 640 р.

Микротоковые массажеры при регулярном использовании помогают избавиться от отеков и очертить овал лица (ключевое слово здесь, конечно, регулярность). В общем, это одна из самых действенных домашних процедур. Правда, за массажер придется выложить кругленькую сумму. Тем приятнее получить его в подарок.

Чашка с блюдцем «Императорский фарфоровый завод» 1590 р.

Чайная пара для высокоранговых домашних файв-о-клоков. Понравится тем, кто с нетерпением ждет новых сезонов «Бриджертонов» и частенько засиживается по выходным дома.

Сертификат на массаж и другие практики в студии Chill & Heal от 5000 р.

Вместо того чтобы дарить другу (маме, папе, сестре) массаж, вручите сертификат. Так человек сам сможет выбрать практику по душе: от шиацу или тайского травяного массажа до аромамедитаций.

Виниловая пластинка Charli XCX «Brat» 11 790 р.

Подарок для настоящей brat girl. Впрочем, если цена на пластинку Charli XCX вас пугает, можно присмотреться к вариантам попроще: как насчет Каролин Полачек или Тейлор Свифт?

Набор для чайных гурманов Palais des Thés 6500 р.

Роскошный чайный набор из 16 мини-баночек с черным, зеленым, белым, темным и копченым чаем, улуном, мао-ча и другими видами из Китая, Японии, Кореи, Индии, Вьетнама, Индонезии или даже Малави.

Моментальная цифровая камера Papershot 14 250 р.

Крошечный цифровой фотоаппарат с эффектом съемки на пленку и дополнительными фильтрами, которые рандомно накладываются на снимок. Тем интереснее получить распечатанные кадры. Не требует особых навыков и мастерства, а фотографии бесценны.

Шерстяной шарф Mir Stores 17 200 р.

Варежки, шерстяные носки или уютный шарф с милой вышивкой — заботиться о друзьях через такие подарки особенно приятно.

Футболка со смешным принтом Inspire 4490 р.

Бланковая футболка с бодрым принтом и хорошим составом — вещь, которая найдет свое место в любом гардеробе.

Проектор Rombica 26 990 р.