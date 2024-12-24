Подарки для домашних животных: чем порадовать собаку, кошку и хомяка на Новый год

Кто сказал, что Новый год только для человеков? Разворачивать сюрпризы под елочкой должны все, а виляние хвостиком станет самой наглядной благодарностью. Мы собрали все самое лучшее для ваших собак, кошек, хомяков, морских свинок и даже гуппи.

Коллаборация модного собачьего бренда Staya с не менее модным человеческим мультибрендом Peak. Для самых стильных песиков в окрестностях «Тото», «Круглого шара» и «Энтузиаста».

Кошачий адвент-календарь с лакомствами так хорош и универсален, что дарить его можно даже на Новый год, а не в начале декабря, как это принято.

Важное собачье украшение, которое поможет питомцу не потеряться. Этот вариант еще и с игривой надписью.

Самый важный элемент экипировки собачников (по мнению самих собак). В сумочку поместится пригоршня лакомств для подбадривания на прогулке.

Для самых воспитанных песиков района, за которыми регулярно убирают их хозяева.

Как насчет парных пуховиков для совместных утренних прогулок? Для людей у 12Storeez тоже найдется теплая куртка-гусеничка похожего фасона.

Нужна тем, кто гуляет зимой в городе без ботиночек. Мазь обволакивает подушки лап и защищает от реагентов и городской жижи.

Защитная мазь для лап перед прогулкой Levrana, 300 р.

Кошек тоже нужно время от времени мыть (как бы они ни протестовали). Большинство домашних тигров воспринимают купание без особого энтузиазма, поэтому непростой процесс хозяевам скрасит черничная отдушка.

Шампунь с ароматом «черничный чизкейк» для кошек и котят Bonsy, 241 р.

Для самых стильных пушистиков — леопардовый поводок, которому обзавидуется половина Патриков.

У четверолапых тоже должны быть свои угощения на новогоднем столе. Лучше всего — специализированные. Конина с картофелем и сельдереем — звучит достаточно изысканно!

У некоторых собак чувствительная и нежная кожа носа может сохнуть и трескаться, особенно зимой. Этот бальзам гипоаллергенный, безопасный и приятный на вкус, а еще он быстро заживляет ранки и шелушения.

Лучший подарок для непоседливых питомцев, которые съедают свой завтрак в два счета. Нюхательный коврик растянет процесс, а еще заставит пса (или кошку) напрячь мозги — для животных это тоже полезно.

Стильное полотенце со звериным принтом, которое займет почетное место в интерьере ванной комнаты.

У обитателей аквариума тоже должно быть новогоднее украшение — не елочка, но тоже зеленое.

Стильная накидочка для зимних прогулок и выходов за крошками от круассанов в ближайшую кофейню.

Коллаборация бара Underdog и бренда Called a Garment создана только для самых хороших девочек (а других в собачьем мире не бывает).

Эта сумочка для собачьих угощений выглядит настолько стильно, что мы даже не уверены, будут ли ее использовать по назначению.

Безопасность — прежде всего! Да, питомец тоже должен быть пристегнут в автомобиле, чтобы не болтаться хаотично по всему салону и не пострадать при резком торможении.

От себя не убежишь, но тренировки по расписанию: стильная беговая дорожка для хомяков, морских свинок, крыс, ежей и хорьков.

Для хвостатых автолюбителей: накидка с водоотталкивающей пропиткой защитит сиденья.

Игрушки для домашних животных тоже могут быть стильными и аккуратными — этот барбос с лапами-канатами может заменить для вашей собаки плюшевого мишку.