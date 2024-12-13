10 идей нарядов на Новый год: возвращаемся в 2007-й или чествуем brat-эстетику

Собираем луки по мотивам главных мемов и трендов уходящего года и заглядываем на подиумы весны-лета 2025 в поисках решений, над которыми еще не успели пошутить.

Змеиный brat

Альбом «Brat» Charli XCX завирусился в соцсетях благодаря нетривиальной интерпретации женственности и сестринства: девичьи боли Чарли предлагает не обсуждать с подружками, а яростно вытанцовывать на вечеринках. Уходите в зимний рейверский марафон в дерзкой кожаной обуви и во всем зеленом — символ года будет доволен. Макияжем поддержите настрой облить ядом всех недругов, используя зелено-красный монохром не только на веках, но и вместо хайлайтера. А холодные оттенки на губах, вплоть до серого, — оставьте как атрибут хладнокровности.

Не brain, а bed rotting

Оксфордский словарь назвал словом года brain rot. «Разложение мозга», предположительно, происходит из‑за слишком частого просмотра сомнительного контента. Пока ученые до конца не поняли, глупеем ли мы от тиктоков, предлагаем воспользоваться шансом и в праздники отдаться другому модному виду «разложения» — bed rotting, ленивому отдыху в кровати (часто охотясь все за теми же тиктоками). У дизайнеров похожие планы: Moschino выпустил на подиум SS’25 модель в куртке-подушке, а среди образов Fendi был махровый халат.

Чтобы окончательно утонуть в простынях, выбирайте светлые оттенки и силуэты-облачка не только в луке. Белая тушь, белоснежные мерцающие тени и холодный глиттер для волос — маст-хэв для макияжа, если собираетесь в новогодние каникулы добела очистить ум от квартальных отчетов, контент-планов и писем в бухгалтерию. Главное — не забудьте каплю румянца, чтобы все в ленте думали, будто вы высыпаетесь, а не залипаете в телефон.

Frazzled English woman

Смотрите «Бриджит Джонс» вместо новогоднего обращения на Первом? Пора вдохновиться ее стилем: одним из нашумевших трендов 2024-го стала эстетика frazzled english woman. Все мы под конец декабря немного чувствуем себя «уставшей английской женщиной», так что натягивайте любимые джинсы, коротенький лонгслив и пожившую шубу, а синяки под глазами дополнительно подрисуйте фиолетовыми тенями, чтобы наконец уговорить босса на повышение . На случай внезапного желания все-таки спеть «Jingle Bells» оставьте в аутфите две рубашки: одну базовую, вторую понаряднее — Bottega Veneta, еще в 2023-м предложивший нестандартный лейеринг, до сих пор его использует.

Cherry Сola

Для тех, кто в этом году успел побыть sober curious, есть подходящая эстетика в одежде и макияже: бургунди, оттенок вишневой колы, называют одним из главных цветов этого и будущего сезона. Isabel Marant, Jil Sander, Miu Miu и еще десятки модных домов сочетают бордовую гамму с черным, бежевым, красным, а также полутонами синего и фиолетового . На лице cherry cola выглядит более прямолинейно: красьте губы, глаза и щеки любым вишневым и покрывайте сверху глянцем — так вишенка получится реалистичнее.

Бельевой лук

Пока одни дизайнеры напоминают о спальне через подушки, другие предлагают вспомнить о ней с помощью оголенного тела. Стилизации одна другой саркастичнее: в Vetements считают, что, кроме кожаной юбки, можно вообще ничего не надевать, а Gucci предлагает пойти в офис без топа под пиджаком (пиджак, естественно, расстегнут). Во избежание лайков от Роскомнадзора под новогодними фотографиями мы все-таки советуем оголиться не целиком. Многослойность — в помощь: наденьте мини-юбку и накиньте кардиган прямо поверх кружевной комбинации. Компенсируйте цензурированную томность макияжем: рисуйте острые скулы и серые смоки.

Возвращение 2007-го

Надеялись на черно-розовые волосы, но получили бохо-шик: казалось, весенне-летние подиумы Saint Laurent, Valentino или Alexander McQueen собирала сама Флоренс Уэлш. Вельветовые юбки А-силуэта и кожаные жакеты забирайте в базовый гардероб, а в праздничную ночь экспериментируйте с воланами, рюшами и лейерингом — например, надев поверх джинсов летящую баску и структурный металлический топ. Поддержать эклектичный образ можно макияжем в неочевидной ретроэстетике : смешайте разные эпохи, из шестидесятых заимствуя реснички Твигги, из семидесятых — лилово-голубые оттенки теней, а из восьмидесятых — яркие коралловые румяна.

Гипертрофированный спортшик

Атласной юбкой с кроссовками давно никого не удивишь, так что дизайнеры предлагают еще более контрастные сочетания — Coperni, например, соединяет в одном луке платье в пайетках с огромной спортивной курткой. Чтобы такие образы смотрелись завершенно, доиграйте с помощью аксессуаров в коктейльную и спортивную эстетику — пусть из‑под капюшона выглядывают серьги с кристаллами, на веках переливаются цветные смоки, на ключицах поблескивает шиммер, но ноги в туфлях принцессы: греют термоноски.

Скрутить настройки яркости

В 2024-м только и разговоров, что об СДВГ со свойственными ему сенсорными перегрузками. Самодиагностика — штука опасная, а вот приглушенные оттенки действительно в тренде: Acne Studios в будущем сезоне выбирает приглушенный голубой, Dries Van Noten — разбеленный лаймовый, розовый и лососевый, а Issey Miyake — лавандовый и фисташковый. Помимо того что пастельные цвета эффектны в монохроме, их легче сочетать между собой, чем яркие версии, — ну разве не повод освоить колорблок? На лице оставляйте такую же акварель, как в одежде, — с бумом на корейские тинты есть из чего выбрать.

Very demure mocha mousse

Приготовьте серебряную ложечку для десерта в оттенке года по версии Pantone. А лучше сразу две, серебряную и золотую, потому что прохладный коричневый бежевый — идеальная база для актуального сочетания двух металлов в аксессуарах. «Новый год в коричневом» звучит не нарядно, зато очень по-светски: красная икра и игристое на фоне сдержанного образа засверкают еще сильней. Дополнительный плюс «чистой» эстетики — возможность не заморачиваться с макияжем : как следует прочешите брови и втопчите красную помаду в губы так, будто уже пропустили пару бокалов Moёt.

Крестики-нолики