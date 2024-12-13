Новый год-2025

10 идей нарядов на Новый год: возвращаемся в 2007-й или чествуем brat-эстетику

Сегодня в 16:39
Собираем луки по мотивам главных мемов и трендов уходящего года и заглядываем на подиумы весны-лета 2025 в поисках решений, над которыми еще не успели пошутить.

Змеиный brat

Альбом «Brat» Charli XCX завирусился в соцсетях благодаря нетривиальной интерпретации женственности и сестринства: девичьи боли Чарли предлагает не обсуждать с подружками, а яростно вытанцовывать на вечеринках. Уходите в зимний рейверский марафон в дерзкой кожаной обуви и во всем зеленом — символ года будет доволен. Макияжем поддержите настрой облить ядом всех недругов, используя зелено-красный монохром не только на веках, но и вместо хайлайтера. А холодные оттенки на губах, вплоть до серого, — оставьте как атрибут хладнокровности.

@kalera3000
Chronic парфюмерная вода
17 298 р.
Тени для век House of Keys
4194 р.
Стик-хайлайтер Arive
895 р.
Серьги Natia x Lako
29 900 р.
Карандаш для глаз Pistachio
1970 р.
Шапка Sintezia
3500 р.
Тушь Radiant Professional
1 237 р.
Помада 3ina
714 р.
Юбка p.p.s
10 500 р.
Жидкое стекло для макияжа Promakeup Laboratory
541 р.
Легинсы Rejo
4 190 р.
Лоферы Camperlab
45 900 р.
Топ Basic Pleasure Mode
8490 р.
Клатч Moveli
23 890 р.
Шуба Rejo
37 900 р.

Не brain, а bed rotting

Оксфордский словарь назвал словом года brain rot. «Разложение мозга», предположительно, происходит из‑за слишком частого просмотра сомнительного контента. Пока ученые до конца не поняли, глупеем ли мы от тиктоков, предлагаем воспользоваться шансом и в праздники отдаться другому модному виду «разложения» — bed rotting, ленивому отдыху в кровати (часто охотясь все за теми же тиктоками). У дизайнеров похожие планы: Moschino выпустил на подиум SS’25 модель в куртке-подушке, а среди образов Fendi был махровый халат.

Чтобы окончательно утонуть в простынях, выбирайте светлые оттенки и силуэты-облачка не только в луке. Белая тушь, белоснежные мерцающие тени и холодный глиттер для волос — маст-хэв для макияжа, если собираетесь в новогодние каникулы добела очистить ум от квартальных отчетов, контент-планов и писем в бухгалтерию. Главное — не забудьте каплю румянца, чтобы все в ленте думали, будто вы высыпаетесь, а не залипаете в телефон.

@brookesimonsmakeup
Брюки Studio 29
11 500 р.
Кулон Studio 29
6990 р.
Стик-румяна Arive
1399 р.
Карандаш для глаз Rad
225 р.
Гель-фиксатор для волос Be Curly
1850 р.
Кремовый оттеночный бальзам для губ Brave
1862 р.
Туалетная вода Parle Moi de Parfum Milky Musk
11 781 р.
CC-крем Influence
599 р.
Хайлайтер Darling*
800 р.
Праймер для глиттера Glitter Things Beauty
425 р.
Атласная резинка «Бабушкины связи»
1450 р.
Лонгслив The Vow
9 500 р.
Блестки «Самосвет»
1400 р.
Балетки Povod
12 591 р.

Frazzled English woman

Смотрите «Бриджит Джонс» вместо новогоднего обращения на Первом? Пора вдохновиться ее стилем: одним из нашумевших трендов 2024-го стала эстетика frazzled english woman. Все мы под конец декабря немного чувствуем себя «уставшей английской женщиной», так что натягивайте любимые джинсы, коротенький лонгслив и пожившую шубу, а синяки под глазами дополнительно подрисуйте фиолетовыми тенями, чтобы наконец уговорить босса на повышение. На случай внезапного желания все-таки спеть «Jingle Bells» оставьте в аутфите две рубашки: одну базовую, вторую понаряднее — Bottega Veneta, еще в 2023-м предложивший нестандартный лейеринг, до сих пор его использует.

@isabellrrose
Рубашка Erika Cavallini
26 500 р.
Ботинки Lalou
14 950 р.
Джинсы Befree
3599 р.
Комплект колец
от 80 р.
Кулон Poison Drop
16 900 р.
Палетка теней Byredo
9800 р.
Топ Fligel
4990 р.
Рубашка Mollis
8999 р.
Шуба «Снежная королева»
50 990 р.
Заколка-краб Perles
1148 р.
Фиксирующая пудра для лица Kiko Milano
2399 р.
Парфюмерная вода Perfume.Sucks Purple 222C
6900 р.
Шарф Chaika
10 990 р.

Cherry Сola

Для тех, кто в этом году успел побыть sober curious, есть подходящая эстетика в одежде и макияже: бургунди, оттенок вишневой колы, называют одним из главных цветов этого и будущего сезона. Isabel Marant, Jil Sander, Miu Miu и еще десятки модных домов сочетают бордовую гамму с черным, бежевым, красным, а также полутонами синего и фиолетового. На лице cherry cola выглядит более прямолинейно: красьте губы, глаза и щеки любым вишневым и покрывайте сверху глянцем — так вишенка получится реалистичнее.

@lindahallberg
Брюки J.Kim
36 400 р.
Кардиган Obey
17 990 р.
Носки Calzedonia
1299 р.
Сумка Arny Praht
11 900 р.
Парфюмерная вода Mancera Tonka Cola
17 765 р.
Кольцо Poison Drop
7200 р.
Тени для век Beauty Creations
1520 р.
Блуза с бантом 1811 Eighteen One One
13 990 р.
Кремовые румяна Pastel Cosmetics
360 р.
Цветная тушь Golden Rose
310 р.
Серьга Amourrina Schiona
12 500 р.
Балетки Alohas
24 900 р.
Пальто Finn Flare
10 392 р.
Карандаш для губ 3ina
878 р.
Помада Kiko Milano
1699 р.

Бельевой лук

Пока одни дизайнеры напоминают о спальне через подушки, другие предлагают вспомнить о ней с помощью оголенного тела. Стилизации одна другой саркастичнее: в Vetements считают, что, кроме кожаной юбки, можно вообще ничего не надевать, а Gucci предлагает пойти в офис без топа под пиджаком (пиджак, естественно, расстегнут). Во избежание лайков от Роскомнадзора под новогодними фотографиями мы все-таки советуем оголиться не целиком. Многослойность — в помощь: наденьте мини-юбку и накиньте кардиган прямо поверх кружевной комбинации. Компенсируйте цензурированную томность макияжем: рисуйте острые скулы и серые смоки.

@raoulalejandre
Асимметричные серьги с шарами Joanna Laura Constantine
31 700 р.
Хлопковая баска Rag & Goose
10 000 р.
Кардиган из шерсти Barhan
10 190 р.
Платье из гипюра Namelazz
24 900 р.
Обувь
35 000 р.
Парфюмерная вода для волос Blanche
8789 р.
Интенсивное масло-плампер для губ Tocobo
1090 р.
Тени для век Ninelle La Mirada
496 р.
Тени для век Arive Makeup
396 р.
Сумка кросс-боди
26 990 р.
Скульптор кремовый Love Generation
350 р.
Карандаш для губ B.COLOUR
278 р.
Тени-карандаш для глаз Bodygraphy
4539 р.
Гель-фиксатор для бровей For Me
770 р.
Подвеска на цепи
10 500 р.
Стик для контуринга For Me
1650 р.

Возвращение 2007-го

Надеялись на черно-розовые волосы, но получили бохо-шик: казалось, весенне-летние подиумы Saint Laurent, Valentino или Alexander McQueen собирала сама Флоренс Уэлш. Вельветовые юбки А-силуэта и кожаные жакеты забирайте в базовый гардероб, а в праздничную ночь экспериментируйте с воланами, рюшами и лейерингом — например, надев поверх джинсов летящую баску и структурный металлический топ. Поддержать эклектичный образ можно макияжем в неочевидной ретроэстетике: смешайте разные эпохи, из шестидесятых заимствуя реснички Твигги, из семидесятых — лилово-голубые оттенки теней, а из восьмидесятых — яркие коралловые румяна.

@cameronpolonet
Шуба из искусственного меха
7999 р.
Юбка-передник с воланом
11 700 р.
Многофункциональный стик
2810 р.
Румяна
1899 р.
Бальзам-тинт для губ
1437 р.
Сумка-багет из велюра
8700 р.
Целевая подводка для век
857 р.
Тушь для ресниц
288 р.
Тени для век
453 р.
Топ с завязками и пайетками
23 000 р.
Кольцо
10 530 р.
Ботинки
64 900 р.
Джинсы
40 000 р.
Парфюмерная вода
13 999 р.
Серьги
16 000 р.

Гипертрофированный спортшик

Атласной юбкой с кроссовками давно никого не удивишь, так что дизайнеры предлагают еще более контрастные сочетания — Coperni, например, соединяет в одном луке платье в пайетках с огромной спортивной курткой. Чтобы такие образы смотрелись завершенно, доиграйте с помощью аксессуаров в коктейльную и спортивную эстетику — пусть из‑под капюшона выглядывают серьги с кристаллами, на веках переливаются цветные смоки, на ключицах поблескивает шиммер, но ноги в туфлях принцессы: греют термоноски.

@aryaflare
Пуховик The North Face
27 299 р.
Сумка
12 320 р.
Высокие носки
4600 р.
Платье миди с пайетками
6999 р.
Тушь для ресниц с эффектом накладных ресниц
425 р.
Пигмент-глиттер для век
2340 р.
Серьги
18 800 р.
Карандаш для глаз
114 р.
Парфюмерная вода
15 400 р.
Палетка теней для век
3020 р.
Туфли
37 600 р.
Крем для тела
1100 р.
Тени для век
445 р.
Губная помада
2201 р.
Румяна для лица
4450 р.
Худи
2550 р.

Скрутить настройки яркости

В 2024-м только и разговоров, что об СДВГ со свойственными ему сенсорными перегрузками. Самодиагностика — штука опасная, а вот приглушенные оттенки действительно в тренде: Acne Studios в будущем сезоне выбирает приглушенный голубой, Dries Van Noten — разбеленный лаймовый, розовый и лососевый, а Issey Miyake — лавандовый и фисташковый. Помимо того что пастельные цвета эффектны в монохроме, их легче сочетать между собой, чем яркие версии, — ну разве не повод освоить колорблок? На лице оставляйте такую же акварель, как в одежде, — с бумом на корейские тинты есть из чего выбрать.

@haileybieber
Олимпийка
29 000 р.
Сумка
10 600 р.
Мюли
9900 р.
Мусс-тинт для губ
1240 р.
Пусеты с жемчугом
19 200 р.
Тушь для ресниц
1754 р.
Парфюмерная вода
14 900 р.
Тональный кушон
2490 р.
Румяна
2290 р.
Маркер для бровей
475 р.
Брюки
14 500 р.
Носки
649 р.

Very demure mocha mousse

Приготовьте серебряную ложечку для десерта в оттенке года по версии Pantone. А лучше сразу две, серебряную и золотую, потому что прохладный коричневый бежевый — идеальная база для актуального сочетания двух металлов в аксессуарах. «Новый год в коричневом» звучит не нарядно, зато очень по-светски: красная икра и игристое на фоне сдержанного образа засверкают еще сильней. Дополнительный плюс «чистой» эстетики — возможность не заморачиваться с макияжем: как следует прочешите брови и втопчите красную помаду в губы так, будто уже пропустили пару бокалов Moёt.

@sarahillmakeup
Пальто-кокон
180 000 р.
Гребень
6500 р.
Парфюмерная вода
11 127 р.
Щеточка-расческа для ресниц и бровей
226 р.
Юбка макси из атласа
6999 р.
Топ
10 200 р.
Палетка теней для век
2590 р.
Браслет
14 500 р.
Балетки
8 740 р.
Серьги
15 000 р.
Тушь-гель для бровей
279 р.
Матовая губная помада
2790 р.
Браслет
14 500 р.
Сумка
24 990 р.

Крестики-нолики

Клетка — один из самых популярных узоров на минувших неделях моды. Контрастная у Ralph Lauren или почти монохромная у Sacai, клетка вернулась не только в кэжуал, но и в нарядные луки. Нам нравится ретропрочтение: в паре с анораком, какой мог бы появиться вместо красного пальто в «Субмарине», и грязноватым мейком — губы и смоки одной помадой и хаотично приклеенными бусинами.

@isabelle.de.vries
Лонгслив
6300 р.
Сумка с запахом и со складками
11 890 р.
Набор теней для век
668 р.
Зеркало
12 000 р.
Карандаш-кайал для глаз
692 р.
Серьги
5200 р.
Губная помада
2690 р.
Казаки
44 500 р.
Парфюмерная вода
13 900 р.
Бусины под жемчуг
169 р.
Бомбюшон
22 500 р.
Тушь для ресниц
314 р.
Блеск для губ
237 р.
Клей для ресниц прозрачный
640 р.
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