Записываемся на ноготочки-2025: 8 трендов, которые будут актуальны весь год

Пока окошки на конец декабря еще остались, спросили мастеров и салоны о самых актуальных дизайнах будущего года. Выбор — горшочек, не вари: от «тихой роскоши» до монструозных когтей длиной с палец.

Олеся Кондратьева @lisa_kon_, звездный маникюрист из Лос-Анджелеса

Советует носить драгоценные металлы каждый день

«Покрытие металлик и хромированные ногти — более зеркальная версия обычного металлика — не выходят из моды несколько лет. Новый год — поле для экспериментов с металлическими элементами : добавляйте частички сусального золота и серебряные капли в нюд или обыгрывайте металлом основной цвет — например, сочетая холодный матовый желтый с теплым сверкающим золотым».

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Можно ли повторить дома: не факт — чем больше элементов в маникюре, тем больше времени и терпения нужно. Будет обидно запороть — так что хотя бы раз сходите в салон и внимательно посмотрите на технику мастера.

Диана Клейменова @raw.nailsss, нейл-артистка

Вдохновляется разными формами жизни

«Вслед за ugly fashion, который в современном мире прижился и монетизируется наравне с „чистыми“ эстетиками, продолжает набирать обороты ugly-маникюр. Как с помощью ногтей высказать свое отношение к общественным стандартам? Превратите ногти в когти! Популярны будут как классическая заостренная форма, так и более экспериментальные — например, напоминающие клювы и клыки».

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Можно ли повторить дома: нет — только если вы не мастер сложных наращиваний (и адепт боди-хоррора).

Валерия Мороз Мастер бьюти-клуба Lume 21

Выбирает нюд с каплей ностальгии

«Натуральность актуальна всегда, но и ее можно разнообразить. Один из способов — французский нюд на коротких ногтях с аккуратным тонким краем. Его можно покрасить в любой оттенок, не останавливаясь лишь на классическом белом. Смотрится задорнее, чем однотонный нюд, и современнее, чем френч с длинным кончиком».

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Можно ли повторить дома: с трудом — мастер поставленной рукой выведет линию на конце ногтя более ювелирно.

Екатерина Разумова главный технолог студий красоты MA AND MI

Вспоминает тренд very mindful, very demure

«В новом году нам никуда не деться от ногтей необычной формы, металлика и наивных корейских дизайнов. Но если любите ногти, похожие на ногти, вам повезло: эстетика тихой роскоши закрепилась не только на подиумах, но и в маникюре . Все просто: делаем либо нюд, либо покрытие в актуальных благородных оттенках — например, бордовый или глубокий красно-коричневый».

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Можно ли повторить дома: да, но дьявол кроется в деталях — без идеальной формы и аккуратной кутикулы тихая роскошь выглядит недостаточно роскошно.

Маша Студенцова @mash.namash, нейл-артистка

Топит за 3D-дизайн

«Кто сказал, что монохром — это скучно? Сегодня монохромное покрытие не означает, что у вас просто будут ногти одного цвета. Во-первых, можно играть с объемами: посадить на ноготь каплю гель-лака или добавить камни, стразы, бусины . Во-вторых — с текстурой: нанести лак небрежными мазками или растрескать покрытие. Мое любимое сочетание цветов — разные оттенки золота в одном дизайне или золото с серебром».

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Можно ли повторить дома: условно — попробуйте накрасить ногти крупными каплями лака, чтобы они образовали хаотичный рельеф. За более продуманными дизайнами и декором, который не отвалится спустя пару дней, все-таки лучше пойти к мастеру.

Сабина Галустян Мастер студии красоты Bless My Nails на Арбате

Следит за обновлениями Pantone

«Что объединяет кофе, шоколад и уютную пижаму? Pantone объявил цветом года Mocha Mousse, и этот нежный коричневый оттенок сразу получил звание самого уютного и вкусного (хотя без шуток тоже не обошлось). Цвет латте на кокосовом в тренде не только на Патриках, но и в мире нейл-арта — такое покрытие можно считать правомерной альтернативой розовому нюду».

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Можно ли повторить дома: наконец-то да! Главное — найти тот самый оттенок.

Даша Мещерякова @naildose_, нейл-стилист

Предлагает не тратить часы на наращивание и гель-лак

«Situationship в отношениях — тема сомнительная. Только если речь не об отношениях с ногтями! На фоне глобального тренда на отказ от гель-лаков в пользу naked nails и обычного лака, накладные ногти (они же типсы), становятся идеальным решением для тех, кто хочет разнообразия без ущерба для собственных ногтей. Это не только про моду, но и про свободу самовыражения и возможность угодить быстрым трендам. По моим наблюдениям, среди накладных ногтей популярно все, что сложно повторить руками: заостренная форма, экстремальная длина, филигранные градиенты, дизайн с пирсингом и даже цепями».

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Команда ногтевой студии StudioOne @studioone.moscow

Следит за технологиями

«Гель-лаки действительно постепенно уступают более совершенным решениям. Пленки — одно из таких! В чем суть: на ногте закрепляют тончайшую пленку с готовым дизайном — выглядит так, будто у вас свой ноготь необычного цвета, дополнительное покрытие совсем не считывается. Кроме того, пленки подходят людям с аллергией на лаки. Среди трендов наш фаворит — абстрактная анималика , такая, которая только напоминает о животном узоре, но не повторяет его точь-в-точь».

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