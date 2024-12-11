Записываемся на ноготочки-2025: 8 трендов, которые будут актуальны весь год

@lisa_kon_, звездный маникюрист из Лос-Анджелеса
«Покрытие металлик и хромированные ногти — более зеркальная версия обычного металлика — не выходят из моды несколько лет. Новый год — поле для экспериментов с металлическими элементами: добавляйте частички сусального золота и серебряные капли в нюд или обыгрывайте металлом основной цвет — например, сочетая холодный матовый желтый с теплым сверкающим золотым».
Можно ли повторить дома: не факт — чем больше элементов в маникюре, тем больше времени и терпения нужно. Будет обидно запороть — так что хотя бы раз сходите в салон и внимательно посмотрите на технику мастера.
@raw.nailsss, нейл-артистка
«Вслед за ugly fashion, который в современном мире прижился и монетизируется наравне с „чистыми“ эстетиками, продолжает набирать обороты ugly-маникюр. Как с помощью ногтей высказать свое отношение к общественным стандартам? Превратите ногти в когти! Популярны будут как классическая заостренная форма, так и более экспериментальные — например, напоминающие клювы и клыки».
Можно ли повторить дома: нет — только если вы не мастер сложных наращиваний (и адепт боди-хоррора).
«Натуральность актуальна всегда, но и ее можно разнообразить. Один из способов — французский нюд на коротких ногтях с аккуратным тонким краем. Его можно покрасить в любой оттенок, не останавливаясь лишь на классическом белом. Смотрится задорнее, чем однотонный нюд, и современнее, чем френч с длинным кончиком».
Можно ли повторить дома: с трудом — мастер поставленной рукой выведет линию на конце ногтя более ювелирно.
«В новом году нам никуда не деться от ногтей необычной формы, металлика и наивных корейских дизайнов. Но если любите ногти, похожие на ногти, вам повезло: эстетика тихой роскоши закрепилась не только на подиумах, но и в маникюре. Все просто: делаем либо нюд, либо покрытие в актуальных благородных оттенках — например, бордовый или глубокий красно-коричневый».
Можно ли повторить дома: да, но дьявол кроется в деталях — без идеальной формы и аккуратной кутикулы тихая роскошь выглядит недостаточно роскошно.
«Кто сказал, что монохром — это скучно? Сегодня монохромное покрытие не означает, что у вас просто будут ногти одного цвета. Во-первых, можно играть с объемами: посадить на ноготь каплю гель-лака или добавить камни, стразы, бусины. Во-вторых — с текстурой: нанести лак небрежными мазками или растрескать покрытие. Мое любимое сочетание цветов — разные оттенки золота в одном дизайне или золото с серебром».
Можно ли повторить дома: условно — попробуйте накрасить ногти крупными каплями лака, чтобы они образовали хаотичный рельеф. За более продуманными дизайнами и декором, который не отвалится спустя пару дней, все-таки лучше пойти к мастеру.
«Что объединяет кофе, шоколад и уютную пижаму? Pantone объявил цветом года Mocha Mousse, и этот нежный коричневый оттенок сразу получил звание самого уютного и вкусного (хотя без шуток тоже не обошлось). Цвет латте на кокосовом в тренде не только на Патриках, но и в мире нейл-арта — такое покрытие можно считать правомерной альтернативой розовому нюду».
Можно ли повторить дома: наконец-то да! Главное — найти тот самый оттенок.
«Situationship в отношениях — тема сомнительная. Только если речь не об отношениях с ногтями! На фоне глобального тренда на отказ от гель-лаков в пользу naked nails и обычного лака, накладные ногти (они же типсы), становятся идеальным решением для тех, кто хочет разнообразия без ущерба для собственных ногтей. Это не только про моду, но и про свободу самовыражения и возможность угодить быстрым трендам. По моим наблюдениям, среди накладных ногтей популярно все, что сложно повторить руками: заостренная форма, экстремальная длина, филигранные градиенты, дизайн с пирсингом и даже цепями».
@studioone.moscow
«Гель-лаки действительно постепенно уступают более совершенным решениям. Пленки — одно из таких! В чем суть: на ногте закрепляют тончайшую пленку с готовым дизайном — выглядит так, будто у вас свой ноготь необычного цвета, дополнительное покрытие совсем не считывается. Кроме того, пленки подходят людям с аллергией на лаки. Среди трендов наш фаворит — абстрактная анималика, такая, которая только напоминает о животном узоре, но не повторяет его точь-в-точь».
Можно ли повторить дома: условно — чтобы пленка лучше держалась, ее нужно клеить на максимально ровную и чистую ногтевую пластину.