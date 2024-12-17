Новый год

Хвойный, блестящий, змеиный: 30 предметов декора, чтобы украсить все вокруг к Новому году

Сегодня в 17:32
Даже если праздничного настроения нет, его можно сгенерировать, украсив пространство вокруг себя. Мы нашли в «Яндексе» всевозможный декор, который создаст уют и настроит на встречу 2025-го.

Хвойное — превращаем квартиру в лесную опушку

Ель — главный и самый очевидный символ праздника, но кто сказал, что хвойных веток не может быть много? Большие ставим в вазу, маленькими украшаем упакованные подарки, гирлянды вешаем на стену, венками на дверях встречаем гостей. А если у вас есть любопытные непоседливые питомцы, крупную напольную елку заменяйте настольным или даже настенным вариантом, который тоже можно украсить игрушками, мишурой и огоньками, — пушистым лапам будет сложнее до них добраться.

1/10

Новогодний букет, 2010 р.

2/10

Упаковочная бумага, 1080 р.

3/10

Рождественский венок, 1611 р.

4/10

Хвойная гирлянда, 1630 р.

5/10

Настенная ель, 6140 р.

6/10

Декоративная ветка, 405 р.

7/10

Искусственная ель, 4990 р.

8/10

Хвойный букет, 567 р.

9/10

Хвойный подсвечник, 4520 р.

10/10

Хвойная гирлянда, 1945 р.

Блестящее — создаем нужное настроение

Блистаем изо все сил! На щеки — глиттер, на елку и люстру — украшения с пайетками, на стол — искристый стеклянный шар. Упаковочную бумагу тоже выбираем соответствующую, чтобы у всех было ощущение тотального праздника, даже у прохожих: здесь пригодятся сверкающие наклейки-снежинки на окна, которые после праздников без последствий отклеятся от стекла. Не бойтесь переборщить с блестками: днем от них будут отражаться солнечные лучи (если нам всем повезет с погодой), а ночью — огоньки гирлянд.

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Новогоднее украшение, 490 р.

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Ароматическая свеча, 1495 р.

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Статуэтка, 845 р.

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Украшение на елку, 2590 р.

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Наклейки на окна, 221 р.

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Елочные игрушки, 880 р.

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Новогодний светильник, 5380 р.

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Набор декораций, 145 р.

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Снежный шар, 1099 р.

Змеиное — с уважением к символу года

2025-й — год Деревянной Змеи, так что смело выбираем в декоре не только все оттенки зеленого (с примесью желтого), но и изделия из дерева. От елочных игрушек, которые еще можно самостоятельно раскрасить, до вечного календаря — последний не только выполнит свою непосредственную функцию, но и украсит интерьер.

Всевозможные фигурки рептилии из любых материалов тоже, конечно, можно скупать для дома и на подарки: недостатка в них сейчас нет, и выглядят они больше мило, чем реалистично, — только посмотрите на змейку в костюме снеговика. А еще это тот редкий случай, когда на столе будет уместно смотреться скатерть со змеиной чешуей — надеемся, у вас нет фобии и аппетита такой принт не испортит.

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Гирлянда, 2950 р.

2/10

Подсвечник, 2174 р.

3/10

Елочные игрушки, 190 р.

4/10

Наклейки на окна, 242 р.

5/10

Скатерть, 864 р.

6/10

Игрушка, 1629 р.

7/10

Статуэтка, 665 р.

8/10

Календарь, 950 р.

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Гирлянда, 442 р.

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Упаковочная бумага, 163 р.

Виртуальное — чтобы красиво было везде

Большая часть нашей жизни проходит в онлайне, а значит, там тоже можно создать новогоднее настроение: до 9 января 2025 года вы можете украсить самую большую цифровую елку страны прямо на главной странице «Яндекса». В этом году их будет сразу семь на выбор! Все в разных стилях, открываться они будут постепенно, в течение месяца. Кроме главной там уже доступны морская, народная и звездная елки.

На каждую из елочек можно повесить только самое удачное украшение, но всегда можно сделать лучше и заменить его на новое. Самое приятное, что можно дать волю фантазии: создать любую фигурку, которую только получится вообразить. Нейросети нужно совсем немного времени, чтобы по текстовому описанию создать реалистичную игрушку — от «крокодила-моряка» до «мопса в костюме Деда Мороза».

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© Создано YandexART в «Шедевруме»
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© Создано YandexART в «Шедевруме»
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© Создано YandexART в «Шедевруме»
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© Создано YandexART в «Шедевруме»
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© Создано YandexART в «Шедевруме»
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© Создано YandexART в «Шедевруме»

Ну и какая елка без подарков? Здесь их можно получить от сервисов «Яндекса». Чтобы развернуть промокод, нужно найти на елке коробочку, спрятанную среди веток.

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