Хвойный, блестящий, змеиный: 30 предметов декора, чтобы украсить все вокруг к Новому году

Хвойное — превращаем квартиру в лесную опушку
Ель — главный и самый очевидный символ праздника, но кто сказал, что хвойных веток не может быть много? Большие ставим в вазу, маленькими украшаем упакованные подарки, гирлянды вешаем на стену, венками на дверях встречаем гостей. А если у вас есть любопытные непоседливые питомцы, крупную напольную елку заменяйте настольным или даже настенным вариантом, который тоже можно украсить игрушками, мишурой и огоньками, — пушистым лапам будет сложнее до них добраться.
Блестящее — создаем нужное настроение
Блистаем изо все сил! На щеки — глиттер, на елку и люстру — украшения с пайетками, на стол — искристый стеклянный шар. Упаковочную бумагу тоже выбираем соответствующую, чтобы у всех было ощущение тотального праздника, даже у прохожих: здесь пригодятся сверкающие наклейки-снежинки на окна, которые после праздников без последствий отклеятся от стекла. Не бойтесь переборщить с блестками: днем от них будут отражаться солнечные лучи (если нам всем повезет с погодой), а ночью — огоньки гирлянд.
Змеиное — с уважением к символу года
2025-й — год Деревянной Змеи, так что смело выбираем в декоре не только все оттенки зеленого (с примесью желтого), но и изделия из дерева. От елочных игрушек, которые еще можно самостоятельно раскрасить, до вечного календаря — последний не только выполнит свою непосредственную функцию, но и украсит интерьер.
Всевозможные фигурки рептилии из любых материалов тоже, конечно, можно скупать для дома и на подарки: недостатка в них сейчас нет, и выглядят они больше мило, чем реалистично, — только посмотрите на змейку в костюме снеговика. А еще это тот редкий случай, когда на столе будет уместно смотреться скатерть со змеиной чешуей — надеемся, у вас нет фобии и аппетита такой принт не испортит.
Виртуальное — чтобы красиво было везде
Большая часть нашей жизни проходит в онлайне, а значит, там тоже можно создать новогоднее настроение: до 9 января 2025 года вы можете украсить самую большую цифровую елку страны прямо на главной странице «Яндекса». В этом году их будет сразу семь на выбор! Все в разных стилях, открываться они будут постепенно, в течение месяца. Кроме главной там уже доступны морская, народная и звездная елки.
На каждую из елочек можно повесить только самое удачное украшение, но всегда можно сделать лучше и заменить его на новое. Самое приятное, что можно дать волю фантазии: создать любую фигурку, которую только получится вообразить. Нейросети нужно совсем немного времени, чтобы по текстовому описанию создать реалистичную игрушку — от «крокодила-моряка» до «мопса в костюме Деда Мороза».
Ну и какая елка без подарков? Здесь их можно получить от сервисов «Яндекса». Чтобы развернуть промокод, нужно найти на елке коробочку, спрятанную среди веток.