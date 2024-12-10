Как не замерзнуть, но и не чувствовать себя пингвином: 45 стильных пуховиков

Подозрительно теплая осень заставила многих из нас расслабиться и перейти на легкие куртки и пальто. Но впереди — серьезные холода, новогодние праздники с вылазками на природу и мрачный февраль. Поэтому пора утепляться: собрали варианты, которые согреют и помогут продержаться до весны.

Для девушек

Короткие: для автомобиля и еврозимы

Короткий пуховик идеально подходит для ежедневных маршрутов дом — работа: в транспорте в нем не слишком жарко, на улице — при активных движениях — не холодно . Если планируете носить такую модель всю зиму, подумайте о покупке термолегинсов или флисовых джоггеров, в такой экипировке можно отправиться даже на долгую прогулку в парк.

Завернуться с головой

Если зимой вам совершенно не хочется вылезать из‑под одеяла (0% осуждения, 100% понимания), огромный уютный пуховик слегка примирит с необходимостью выходить из дома. Выбирайте достаточно свободную и длинную куртку — под такую поместится пушистый свитер и свободные треники , и обращайте внимание на детали: хорошо, если у пуховика будет большой капюшон.

Только не черные

Серо-черная цветовая гамма — привычные краски осенне-зимнего периода. Если вы не планируете сливаться с городской средой, обратите внимание на яркие пуховики. Жизнерадостный морковный, огненно-красный (как декабрьские дедлайны) и горчичный поднимут настроение вам и окружающим. Еще один заметный тренд этой осени — куртки с наивным принтом в виде мелкого цветочка, как на любимой наволочке из детства.

Вместо пальто

Если классические пуховики кажутся вам слишком объемными и громоздкими, присмотритесь к прямым моделям пальтового кроя. У таких курток обычно А-силуэт или широкий пояс на талии, макси-длина и аккуратные шалевые воротники. В общем, полноценная замена пальто, в которой точно будет тепло.

Стеганые

Стеганые пальто выглядят чуть менее спортивно, чем классические куртки-дутики, поэтому будут отлично смотреться с сапогами на небольшом каблуке, вязаными юбками, широкими брюками со стрелками и прочими атрибутами элегантной зимы . А еще стежки могут быть самого разного размера и формы — только взгляните на фантазийную модель JNBY!

Для парней

Разноцветные

Готовы поспорить, что одежды в нейтральной цветовой гамме в вашем гардеробе и так хватает. Поэтому предлагаем выбрать яркую куртку, которая будет выделяться на фоне серого зимнего пейзажа. Классика — сигнально-желтый, кирпично-красный и ярко-синий. Вариант со звездочкой — пастельные оттенки, которые тоже отлично выглядят, но требуют более бережной носки и регулярной химчистки.

Короткие до -5

Короткую куртку удобно расстегнуть или вовсе снять в метро или кофейне, чтобы не было слишком жарко. Для дополнительного тепла советуем носить такие модели с плотными джинсами, термобельем и длинными свитерами.

В оттенках зимнего города

Универсальная модель — нейтральной расцветки и умеренной длины — будет хорошо смотреться с любыми вещами от сдержанных офисных до любимых голубых джинсов и уютных треников. При выборе обращайте внимание на утеплитель: хорошо, если внутри куртки будет наполнитель из пуха и пера или современные синтетические прослойки , которые греют не хуже натуральных.

Ультратеплые