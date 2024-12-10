Что носить?

Как не замерзнуть, но и не чувствовать себя пингвином: 45 стильных пуховиков

Сегодня в 18:00
Подозрительно теплая осень заставила многих из нас расслабиться и перейти на легкие куртки и пальто. Но впереди — серьезные холода, новогодние праздники с вылазками на природу и мрачный февраль. Поэтому пора утепляться: собрали варианты, которые согреют и помогут продержаться до весны.

Для девушек

Короткие: для автомобиля и еврозимы

Короткий пуховик идеально подходит для ежедневных маршрутов дом — работа: в транспорте в нем не слишком жарко, на улице — при активных движениях — не холодно. Если планируете носить такую модель всю зиму, подумайте о покупке термолегинсов или флисовых джоггеров, в такой экипировке можно отправиться даже на долгую прогулку в парк.

1/5

Novaya, 38 900 р.

2/5

Finn Flare, 39 999 р.

3/5

Ushatava, 45 900 р.

4/5

Sela, 19 999 р.

5/5

Kakvata, 36 990 р.

Завернуться с головой

Если зимой вам совершенно не хочется вылезать из‑под одеяла (0% осуждения, 100% понимания), огромный уютный пуховик слегка примирит с необходимостью выходить из дома. Выбирайте достаточно свободную и длинную куртку — под такую поместится пушистый свитер и свободные треники, и обращайте внимание на детали: хорошо, если у пуховика будет большой капюшон.

1/5

Gate31, 27 990 р.

2/5

Lime, 25 999 р.

3/5

Daisyknit, 38 890 р.

4/5

You Wanna, 29 950 р.

5/5

Monochrome, 52 000 р.

Только не черные

Серо-черная цветовая гамма — привычные краски осенне-зимнего периода. Если вы не планируете сливаться с городской средой, обратите внимание на яркие пуховики. Жизнерадостный морковный, огненно-красный (как декабрьские дедлайны) и горчичный поднимут настроение вам и окружающим. Еще один заметный тренд этой осени — куртки с наивным принтом в виде мелкого цветочка, как на любимой наволочке из детства.

1/5

Shu, 20 990 р.

2/5

Studio 29, 34 900 р.

3/5

Stussy, 64 990 р.

4/5

Sela, 7599 р.

5/5

Idol, 29 990 р.

Вместо пальто

Если классические пуховики кажутся вам слишком объемными и громоздкими, присмотритесь к прямым моделям пальтового кроя. У таких курток обычно А-силуэт или широкий пояс на талии, макси-длина и аккуратные шалевые воротники. В общем, полноценная замена пальто, в которой точно будет тепло.

1/5

Daisyknit, 38 890 р.

2/5

Finn Flare, 48 499 р.

3/5

Idol, 39 990 р.

4/5

Nume, 14 391 р.

5/5

«Снежная королева», 17 890 р.

Стеганые

Стеганые пальто выглядят чуть менее спортивно, чем классические куртки-дутики, поэтому будут отлично смотреться с сапогами на небольшом каблуке, вязаными юбками, широкими брюками со стрелками и прочими атрибутами элегантной зимы. А еще стежки могут быть самого разного размера и формы — только взгляните на фантазийную модель JNBY!

1/5

Finn Flare, 12 490 р.

2/5

JNBY, 57 900 р.

3/5

Lime, 15 999 р.

4/5

Idol, 39 990 р.

5/5

«Снежная королева», 11 690 р.

Для парней

Разноцветные

Готовы поспорить, что одежды в нейтральной цветовой гамме в вашем гардеробе и так хватает. Поэтому предлагаем выбрать яркую куртку, которая будет выделяться на фоне серого зимнего пейзажа. Классика — сигнально-желтый, кирпично-красный и ярко-синий. Вариант со звездочкой — пастельные оттенки, которые тоже отлично выглядят, но требуют более бережной носки и регулярной химчистки.

1/5

Thisisneverthat, 36 990 р.

2/5

FrizmWORKS, 53 500 р.

3/5

Fila, 6999 р.

4/5

Stussy, 64 990 р.

5/5

«Меч», 14 990 р.

Короткие до -5

Короткую куртку удобно расстегнуть или вовсе снять в метро или кофейне, чтобы не было слишком жарко. Для дополнительного тепла советуем носить такие модели с плотными джинсами, термобельем и длинными свитерами.

1/5

Carhartt WIP, 23 495 р.

2/5

The North Face, 27 990 р.

3/5

Kappa, 8499 р.

4/5

Befree, 6999 р.

5/5

Gloria Jeans, 5999 р.

В оттенках зимнего города

Универсальная модель — нейтральной расцветки и умеренной длины — будет хорошо смотреться с любыми вещами от сдержанных офисных до любимых голубых джинсов и уютных треников. При выборе обращайте внимание на утеплитель: хорошо, если внутри куртки будет наполнитель из пуха и пера или современные синтетические прослойки, которые греют не хуже натуральных.

1/5

Lime, 20 990 р.

2/5

Reebok, 23 690 р.

3/5

Hiking Patrol, 27 950 р.

4/5

Befree, 6599 р.

5/5

Finn Flare, 34 999 р.

Ультратеплые

Для долгих прогулок и вылазок за город лучше всего подойдут длинные и объемные пуховики. Смотрите, чтобы начинка куртки не была слишком тонкой или скомканной. Важные детали — резинки на рукавах, чтобы пуховик не выпускал тепло, и глубокий капюшон, который заменит шапку.

1/5

Lime, 24 999 р.

2/5

Alpha Industries, 39 690 р.

3/5

Weekend Offender, 34 990 р.

4/5

Shu, 28 990 р.

5/5

Krakatau, 37 990 р.

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