Красивые люди

Сияем под Меладзе: 54 красивые вещи для корпоратива

Сегодня в 15:29
Сезон новогодних корпоративов объявляем открытым! И рассказываем, как красиво одеться на вечеринку, не потратив на наряд целое состояние. Пересылайте любимым коллегам: в подборке 54 предмета — хватит на всех.

Для девушек

Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок KM20

«На корпоративы я стараюсь одеваться максимально комфортно и практично. Конечно, не стоит забывать про тренды, если хочется выглядеть классно и модно, но делать это можно с минимальными затратами.

Например, ничто не мешает вам повторно надеть что‑то нарядное. Яркий топ, броская блузка, рубашка — используйте одну необычную вещь как основу вашего образа. Дополнить ее можно мини-юбкой или необычной миди и заметными украшениями: чокерами, серьгами или крупными подвесками. Главное — включить фантазию и стилизовать привычные вещи по-новому, не так, как вы обычно носите их в повседневной жизни».

Платья

Если вы готовы к тратам на обновление гардероба, самым простым решением станет платье. Советуем выбирать в меру праздничное, которое вы сможете носить и после корпоратива, например, надевать в офис со строгими жакетами или уютными кардиганами, которые сбавят градус нарядности, или на другие мероприятия (впереди еще новогодние вечеринки с друзьями!).

Если для корпоратива заявлен дресс-код, выбирать наряд придется исходя из него, а если просто предлагают одеться празднично, советуем присмотреться к макси-платьям в пайетках, алому бархату, как в коллекции 12 Storeez, и платьям с бахромой. Эффектная модель потребует минимальной стилизации, а значит, тратиться на украшения, обувь и сумку не придется.

Советуем не игнорировать платьев с длинными рукавами: во-первых, выглядят они тоже очень нарядно и по-вечернему, во-вторых, в помещении может быть прохладно.

1/5

Lime, 6999 р.

2/5

Sudio 29, 21 900 р.

3/5

12 Storeez, 45 000 р.

4/5

You Wanna, 12 950 р.

5/5

Ushatava, 26 900 р.

Вместо платья

Если покупка платья не входит в ваши планы или вы знаете, что не будете носить его после корпоратива, советуем собрать образ по принципу «база плюс одна заметная вещь», например, подойдет полупрозрачная накидка или кейпОдежда с прорезями для рук или небольшими рукавами., которые можно накинуть поверх белой рубашки и прямых джинсов. Объемной блузой с оборками и рюшами можно дополнить офисные брюки, а джинсы с богатым декором будут отлично смотреться с простой белой футболкой.

Интегрировать в повседневную жизнь такие предметы одежды тоже несложно: просто носите их с любимыми базовыми вещами и минимумом аксессуаров.

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Накидка Lime, 5999 р.

2/6

Блуза Selfmade, 12 900 р.

3/6

Кейп Gate31, 18 890 р.

4/6

Брюки Mollis, 4999 р.

5/6

Блуза Abitu, 16 000 р.

6/6

Джинсы Lime, 7599 р.

Украшения и аксессуары

Если покупать отдельный наряд для корпоратива вы не планируете (понимаем, в декабре и так много трат!), можно подумать о новых украшениях и аксессуарах. Праздничную искорку минималистичному наряду из любимого черного жакета с брюками или джинсов с рубашкой моментально добавят массивное колье или крупные яркие серьги, заметные украшения для волос или игривое боа.

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Колье You Wanna, 2950 р.

2/7

Серьги Beaded Breakfast, 9000 р.

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Боа Studio 29, 3900 р.

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Накосник Muus, 12 000 р.

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Капор YuliaWave, 25 000 р.

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Перчатки вечерние Befree, 1299 р.

7/7

Ободок рождественский «Веселая затея», 193 р.

Обувь

Выбирайте удобную обувь, в которой будет комфортно провести на ногах несколько часов, активно двигаться и танцевать. Лучше всего взять с собой легкую сменку: в сапогах или ботильонах может быть жарко. А если вы не признаете каблуков, советуем присмотреться к клогам на массивной подошве, лоферам с коровьим принтом и леопардовым или ярко-алым балетками.

1/5

Idol, 17 990 р.

2/5

Love Republic, 9999 р.

3/5

Selfmade, 15 900 р.

4/5

Alohas, 23 600 р.

5/5

Mango, 7999 р.

Сумки

Заметный клатч может стать эффектной деталью образа и заменить собой украшения, например, если это шелковый мешочек, как у Present & Simple, или металлическое чудо Lime. Хорошо, если сумка будет на длинном ремешке: так у вас весь вечер будут свободны руки.

1/5

Lime, 4599 р.

2/5

Gate31, 8990 р.

3/5

Present & Simple, 19 990 р.

4/5

Lera Nena, 5690 р.

5/5

Mango, 3999 р.

Для парней

Жанна Дорофтей

Продюсер и стилист съемок KM20

«Максимально практичный совет: не бойтесь повседневных вещей. Пойти на корпоратив можно даже в джинсах, если выбрать какую‑нибудь необычную модель, например, сейчас в тренде деним с фактурным и цветным напылением, под кожу, с принтами или декором из стразов, бантов и вышивок. Обувь тоже можно выбрать классического фасона — те же лоферы или сапоги, но в необычном исполнении.

И еще один совет для экономных. Если есть время, сделайте разбор гардероба: у вас в шкафу наверняка найдется что‑то подходящее для корпоратива».

Лонгсливы и рубашки

Самое время сменить офисную рубашку на что‑то более нарядное, например, модель с цветочным принтом или пайетками, в крупную клетку или из мягкого фактурного вельвета, на котором будет хорошо смотреться контрастная брошь. Если хочется заранее задобрить Зеленую Змею, символ 2025 года, присмотритесь к рубашке с вышивкой Sorry, I’m Not.

1/5

Sorry, I’m Not, 12 500 р.

2/5

United Colors of Benetton, 8599 р.

3/5

Obey, 14 999 р.

4/5

Lime, 5999 р.

5/5

«Меч», 5500 р.

Брюки

Подойдут как классические офисные брюки (при условии, что верх будет праздничным!), так и удобные вельветовые и хлопковые чиносы. Хорошая идея — яркие модели, например вишневые, и фантазийный деним с неровным окрашиванием и принтом.

1/6

Volchok, 6000 р.

2/6

12 Storeez, 37 000 р.

3/6

Befree, 3799 р.

4/6

Shu, 7990 р.

5/6

Lime, 6999 р.

6/6

Red September, 21 000 р.

Пиджаки и эффектный верх

Хороший пиджак или даже смокинг имеет смысл покупать, если торжественные мероприятия и дресс-код black tie случаются в вашей жизни хотя бы пару раз в год. В остальных случаях можно ограничиться повседневным пиджаком более расслабленного кроя или вовсе нарядной вязаной жилеткой.

1/5

Lime, 15 999 р.

2/5

Idol, 29 990 р.

3/5

Marni, 26 470 р.

4/5

Red September, 55 000 р.

5/5

Gate31, 20 290 р.

Аксессуары

Набор из базовых вещей легко проапгрейдить до праздничного уровня заметными аксессуарами. Речь не только про крупные готические цепи, популярные в этом сезоне, но и про слегка наивные и смешные мелочи: например, цветок-брошь оживит повседневный пиджак, а фетровая карнавальная шляпа спасет даже самый банальный набор из джинсов и белой футболки. Искать праздничные аксессуары советуем в магазинах карнавальных и маскарадных костюмов.

1/5

Подвеска Gleb Kostin .Solutions, 5900 р.

2/5

Кольцо Collina Strada, 13 450 р.

3/5

Брошь Zarina, 765 р.

4/5

Чокер Omut, 5800 р.

5/5

Шляпа «Веселая затея», 255 р.

Обувь

Заметная пара обуви — еще один простой способ вытянуть образ, даже если вы планируете надеть простую рубашку и джинсы. Если хочется чего‑то необычного, но носибельного, присмотритесь к крепким ботинкам Lime со смешной пушистостью. Пары, которые еще долго будут актуальны, — классическая модель Clarks Originals в жизнерадостной травянистой расцветке и нежно-розовые броги Andersson Bell (самое то на весну). Ну а если вы готовы пуститься во все тяжкие, то вам нужны не самые практичные, но очаровательные меховые Homies.

1/5

Lime, 13 999 р.

2/5

Andersson Bell, 29 970 р.

3/5

Mascotte, 4490 р.

4/5

Clarks Originals, 13 495 р.

5/5

Homies, 35 000 р.

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