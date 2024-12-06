Сияем под Меладзе: 54 красивые вещи для корпоратива

Сезон новогодних корпоративов объявляем открытым! И рассказываем, как красиво одеться на вечеринку, не потратив на наряд целое состояние. Пересылайте любимым коллегам: в подборке 54 предмета — хватит на всех.

Для девушек

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок KM20

«На корпоративы я стараюсь одеваться максимально комфортно и практично. Конечно, не стоит забывать про тренды, если хочется выглядеть классно и модно, но делать это можно с минимальными затратами.

Например, ничто не мешает вам повторно надеть что‑то нарядное. Яркий топ, броская блузка, рубашка — используйте одну необычную вещь как основу вашего образа. Дополнить ее можно мини-юбкой или необычной миди и заметными украшениями: чокерами, серьгами или крупными подвесками. Главное — включить фантазию и стилизовать привычные вещи по-новому, не так, как вы обычно носите их в повседневной жизни».

Платья

Если вы готовы к тратам на обновление гардероба, самым простым решением станет платье. Советуем выбирать в меру праздничное, которое вы сможете носить и после корпоратива, например, надевать в офис со строгими жакетами или уютными кардиганами, которые сбавят градус нарядности, или на другие мероприятия (впереди еще новогодние вечеринки с друзьями!).

Если для корпоратива заявлен дресс-код, выбирать наряд придется исходя из него, а если просто предлагают одеться празднично, советуем присмотреться к макси-платьям в пайетках, алому бархату, как в коллекции 12 Storeez, и платьям с бахромой. Эффектная модель потребует минимальной стилизации, а значит, тратиться на украшения, обувь и сумку не придется.

Советуем не игнорировать платьев с длинными рукавами: во-первых, выглядят они тоже очень нарядно и по-вечернему, во-вторых, в помещении может быть прохладно.

Вместо платья

Если покупка платья не входит в ваши планы или вы знаете, что не будете носить его после корпоратива, советуем собрать образ по принципу «база плюс одна заметная вещь», например, подойдет полупрозрачная накидка или кейпОдежда с прорезями для рук или небольшими рукавами., которые можно накинуть поверх белой рубашки и прямых джинсов. Объемной блузой с оборками и рюшами можно дополнить офисные брюки, а джинсы с богатым декором будут отлично смотреться с простой белой футболкой.

Интегрировать в повседневную жизнь такие предметы одежды тоже несложно: просто носите их с любимыми базовыми вещами и минимумом аксессуаров.

Украшения и аксессуары

Если покупать отдельный наряд для корпоратива вы не планируете (понимаем, в декабре и так много трат!), можно подумать о новых украшениях и аксессуарах. Праздничную искорку минималистичному наряду из любимого черного жакета с брюками или джинсов с рубашкой моментально добавят массивное колье или крупные яркие серьги, заметные украшения для волос или игривое боа .

Обувь

Выбирайте удобную обувь, в которой будет комфортно провести на ногах несколько часов, активно двигаться и танцевать. Лучше всего взять с собой легкую сменку: в сапогах или ботильонах может быть жарко. А если вы не признаете каблуков, советуем присмотреться к клогам на массивной подошве, лоферам с коровьим принтом и леопардовым или ярко-алым балетками.

Сумки

Заметный клатч может стать эффектной деталью образа и заменить собой украшения, например, если это шелковый мешочек, как у Present & Simple, или металлическое чудо Lime. Хорошо, если сумка будет на длинном ремешке: так у вас весь вечер будут свободны руки.

Для парней

Жанна Дорофтей Продюсер и стилист съемок KM20

«Максимально практичный совет: не бойтесь повседневных вещей. Пойти на корпоратив можно даже в джинсах, если выбрать какую‑нибудь необычную модель, например, сейчас в тренде деним с фактурным и цветным напылением, под кожу, с принтами или декором из стразов, бантов и вышивок . Обувь тоже можно выбрать классического фасона — те же лоферы или сапоги, но в необычном исполнении.

И еще один совет для экономных. Если есть время, сделайте разбор гардероба: у вас в шкафу наверняка найдется что‑то подходящее для корпоратива».

Лонгсливы и рубашки

Самое время сменить офисную рубашку на что‑то более нарядное, например, модель с цветочным принтом или пайетками, в крупную клетку или из мягкого фактурного вельвета, на котором будет хорошо смотреться контрастная брошь. Если хочется заранее задобрить Зеленую Змею, символ 2025 года, присмотритесь к рубашке с вышивкой Sorry, I’m Not.

Брюки

Подойдут как классические офисные брюки (при условии, что верх будет праздничным!), так и удобные вельветовые и хлопковые чиносы. Хорошая идея — яркие модели, например вишневые, и фантазийный деним с неровным окрашиванием и принтом.

Пиджаки и эффектный верх

Хороший пиджак или даже смокинг имеет смысл покупать, если торжественные мероприятия и дресс-код black tie случаются в вашей жизни хотя бы пару раз в год. В остальных случаях можно ограничиться повседневным пиджаком более расслабленного кроя или вовсе нарядной вязаной жилеткой.

Аксессуары

Набор из базовых вещей легко проапгрейдить до праздничного уровня заметными аксессуарами. Речь не только про крупные готические цепи, популярные в этом сезоне, но и про слегка наивные и смешные мелочи: например, цветок-брошь оживит повседневный пиджак, а фетровая карнавальная шляпа спасет даже самый банальный набор из джинсов и белой футболки. Искать праздничные аксессуары советуем в магазинах карнавальных и маскарадных костюмов.

Обувь